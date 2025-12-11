Hà Nội chứng kiến mức độ quan tâm đất nền dự án giảm tới 55%

Tại Hà Nội, phân khúc đất nền tiếp tục đối mặt với thách thức lớn nhất trong quý 3/2025. Theo đó, mức độ quan tâm đất nền dự án đã “bốc hơi” tới 55% so với quý trước. Tuy nhiên, dù nhu cầu giảm mạnh nhưng giá chào bán vẫn tăng 16%, neo trên 50 triệu đồng/m2. Đối với đất nền ngoài dự án (đất dân), mức độ tìm kiếm cũng giảm 22%. Giá chào bán hầu như đi ngang, xấp xỉ 80 triệu đồng/m2.

Theo dữ liệu thị trường bất động sản Hà Nội quý 3/2025 của Nhà Tốt, phân khúc căn hộ bán tại Hà Nội trong quý 3/2025 duy trì sự ổn định về nhu cầu tìm kiếm (chỉ giảm nhẹ 1% so với quý trước). Tuy nhiên, nguồn cung chào bán lại có xu hướng thu hẹp rõ rệt khi lượng tin đăng giảm 22% theo quý.

Dòng tiền thực vẫn tập trung vào các sản phẩm căn hộ 2 phòng ngủ có mức giá từ 3 – 5 tỷ VNĐ, đây là phân khúc được tìm kiếm nhiều nhất, chiếm 56% lượng quan tâm. Trong đó, khu vực Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân tiếp tục khẳng định vị thế tâm điểm khi chiếm tới 56% tổng lượng tin đăng bán toàn thị trường.

Trái ngược với sự chững lại của giao dịch mua bán, thị trường cho thuê căn hộ lại ghi nhận sự phục hồi, với mức độ quan tâm tăng 8% so với quý trước. Giá chào thuê trung bình duy trì ổn định quanh mức 12 triệu VNĐ/tháng cho các căn phổ thông diện tích từ 55 – 95m2.

Đặc biệt, phân khúc căn hộ dịch vụ có sự bứt phá ấn tượng. Mức độ quan tâm tìm kiếm loại hình này tăng tới 34% theo quý, là mức tăng trưởng cao thứ hai toàn thị trường, chỉ sau Long An. Giá chào thuê căn hộ dịch vụ cũng tăng 9%, tập trung vào các căn studio/1 ngủ diện tích 30 – 50m2. Các quận trung tâm như Cầu Giấy, Đống Đa và Nam Từ Liêm là những nơi ghi nhận nhu cầu thuê lớn nhất.

Giá loại hình thấp tầng tại Hà Nội đã vượt mốc 200 triệu VNĐ/m2, cao gần gấp đôi so với mức trung bình 100 triệu VNĐ/m2 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Nhà tốt)

Trong khi đó, thị trường nhà ở thấp tầng lại chứng kiến sự trái chiều về nguồn cung và giá bán. Cụ thể, nhà thấp tầng ngoài dự án (nhà phố/nhà dân) cho thấy sự sụt giảm nguồn cung mạnh nhất trong 5 thị trường trọng điểm, với lượng tin đăng giảm 21%.

Tuy nhiên, sự khan hiếm này lại đẩy giá chào bán tăng tiếp 6% so với quý trước. Đáng chú ý, đơn giá loại hình này tại Hà Nội đã vượt mốc 200 triệu VNĐ/m2, cao gần gấp đôi so với mức trung bình 100 triệu VNĐ/m2 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguồn cung hiện tập trung chủ yếu ở khu tây (chiếm 46%) và khu trung tâm (chiếm 31%). Còn nhà thấp tầng trong dự án lại chứng kiến sự trầm lắng rõ rệt khi lượng tin đăng bán giảm 36% và mức độ quan tâm giảm 19%. Giá chào thuê của phân khúc này cũng chịu áp lực giảm 6% do kén khách.

Đất nền Hà Nội được đánh giá là "vùng trũng" về thanh khoản nhưng "đỉnh cao" về giá. (Nhà Tốt).

Riêng phân khúc đất nền tiếp tục đối mặt với thách thức lớn nhất trong quý 3/2025. Theo đó, mức độ quan tâm đất nền dự án đã “bốc hơi” tới 55% so với quý trước. Dù nhu cầu giảm mạnh, giá chào bán vẫn tăng 16%, neo trên 50 triệu đồng/m2, là mức cao nhất trong các thị trường vệ tinh. Đối với đất nền ngoài dự án (đất dân), mức độ tìm kiếm cũng giảm 22%. Giá chào bán loại hình này hầu như đi ngang nhưng vẫn ở ngưỡng rất cao, xấp xỉ 80 triệu đồng/m2.

Khẩu vị của nhà đầu tư tại Hà Nội hiện nay khá kén chọn, dòng tiền chủ yếu chỉ quan tâm đến các lô đất có tổng giá trị từ 3 – 5 tỷ VNĐ và diện tích nhỏ dưới 100m2 để đảm bảo tính thanh khoản.

Nhà Tốt cho rằng thị trường Hà Nội quý 3/2025 đang diễn ra kịch bản “giá tăng, thanh khoản giảm”. Sự lệch pha giữa mức giá kỳ vọng của người bán và khả năng chi trả của người mua đang khiến giao dịch bị tắc nghẽn, đặc biệt ở phân khúc đất nền và nhà thấp tầng.

Trong bối cảnh đó, thị trường cho thuê (đặc biệt là căn hộ và căn hộ dịch vụ) trở thành kênh trú ẩn an toàn và duy trì đà tăng trưởng tốt nhờ nhu cầu ở thực của người dân và chuyên gia.