Thứ Năm, 11/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Hà Nội chứng kiến mức độ quan tâm đất nền dự án giảm tới 55%

Thanh Xuân

11/12/2025, 15:43

Tại Hà Nội, phân khúc đất nền tiếp tục đối mặt với thách thức lớn nhất trong quý 3/2025. Theo đó, mức độ quan tâm đất nền dự án đã “bốc hơi” tới 55% so với quý trước. Tuy nhiên, dù nhu cầu giảm mạnh nhưng giá chào bán vẫn tăng 16%, neo trên 50 triệu đồng/m2. Đối với đất nền ngoài dự án (đất dân), mức độ tìm kiếm cũng giảm 22%. Giá chào bán hầu như đi ngang, xấp xỉ 80 triệu đồng/m2.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo dữ liệu thị trường bất động sản Hà Nội quý 3/2025 của Nhà Tốt, phân khúc căn hộ bán tại Hà Nội trong quý 3/2025 duy trì sự ổn định về nhu cầu tìm kiếm (chỉ giảm nhẹ 1% so với quý trước). Tuy nhiên, nguồn cung chào bán lại có xu hướng thu hẹp rõ rệt khi lượng tin đăng giảm 22% theo quý.

Dòng tiền thực vẫn tập trung vào các sản phẩm căn hộ 2 phòng ngủ có mức giá từ 3 – 5 tỷ VNĐ, đây là phân khúc được tìm kiếm nhiều nhất, chiếm 56% lượng quan tâm. Trong đó, khu vực Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân tiếp tục khẳng định vị thế tâm điểm khi chiếm tới 56% tổng lượng tin đăng bán toàn thị trường.

Trái ngược với sự chững lại của giao dịch mua bán, thị trường cho thuê căn hộ lại ghi nhận sự phục hồi, với mức độ quan tâm tăng 8% so với quý trước. Giá chào thuê trung bình duy trì ổn định quanh mức 12 triệu VNĐ/tháng cho các căn phổ thông diện tích từ 55 – 95m2.

Đặc biệt, phân khúc căn hộ dịch vụ có sự bứt phá ấn tượng. Mức độ quan tâm tìm kiếm loại hình này tăng tới 34% theo quý, là mức tăng trưởng cao thứ hai toàn thị trường, chỉ sau Long An. Giá chào thuê căn hộ dịch vụ cũng tăng 9%, tập trung vào các căn studio/1 ngủ diện tích 30 – 50m2. Các quận trung tâm như Cầu Giấy, Đống Đa và Nam Từ Liêm là những nơi ghi nhận nhu cầu thuê lớn nhất.

Giá loại hình thấp tầng tại Hà Nội đã vượt mốc 200 triệu VNĐ/m2, cao gần gấp đôi so với mức trung bình 100 triệu VNĐ/m2 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
(Nhà tốt)

Trong khi đó, thị trường nhà ở thấp tầng lại chứng kiến sự trái chiều về nguồn cung và giá bán. Cụ thể, nhà thấp tầng ngoài dự án (nhà phố/nhà dân) cho thấy sự sụt giảm nguồn cung mạnh nhất trong 5 thị trường trọng điểm, với lượng tin đăng giảm 21%.

Tuy nhiên, sự khan hiếm này lại đẩy giá chào bán tăng tiếp 6% so với quý trước. Đáng chú ý, đơn giá loại hình này tại Hà Nội đã vượt mốc 200 triệu VNĐ/m2, cao gần gấp đôi so với mức trung bình 100 triệu VNĐ/m2 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguồn cung hiện tập trung chủ yếu ở khu tây (chiếm 46%) và khu trung tâm (chiếm 31%). Còn nhà thấp tầng trong dự án lại chứng kiến sự trầm lắng rõ rệt khi lượng tin đăng bán giảm 36% và mức độ quan tâm giảm 19%. Giá chào thuê của phân khúc này cũng chịu áp lực giảm 6% do kén khách.

Đất nền Hà Nội được đánh giá là "vùng trũng" về thanh khoản nhưng "đỉnh cao" về giá.
(Nhà Tốt).

Riêng phân khúc đất nền tiếp tục đối mặt với thách thức lớn nhất trong quý 3/2025. Theo đó, mức độ quan tâm đất nền dự án đã “bốc hơi” tới 55% so với quý trước. Dù nhu cầu giảm mạnh, giá chào bán vẫn tăng 16%, neo trên 50 triệu đồng/m2, là mức cao nhất trong các thị trường vệ tinh. Đối với đất nền ngoài dự án (đất dân), mức độ tìm kiếm cũng giảm 22%. Giá chào bán loại hình này hầu như đi ngang nhưng vẫn ở ngưỡng rất cao, xấp xỉ 80 triệu đồng/m2.

Khẩu vị của nhà đầu tư tại Hà Nội hiện nay khá kén chọn, dòng tiền chủ yếu chỉ quan tâm đến các lô đất có tổng giá trị từ 3 – 5 tỷ VNĐ và diện tích nhỏ dưới 100m2 để đảm bảo tính thanh khoản.

Nhà Tốt cho rằng thị trường Hà Nội quý 3/2025 đang diễn ra kịch bản “giá tăng, thanh khoản giảm”. Sự lệch pha giữa mức giá kỳ vọng của người bán và khả năng chi trả của người mua đang khiến giao dịch bị tắc nghẽn, đặc biệt ở phân khúc đất nền và nhà thấp tầng.

Trong bối cảnh đó, thị trường cho thuê (đặc biệt là căn hộ và căn hộ dịch vụ) trở thành kênh trú ẩn an toàn và duy trì đà tăng trưởng tốt nhờ nhu cầu ở thực của người dân và chuyên gia.

Đà Nẵng: Đất nền và căn hộ dẫn dắt thị trường quý 3/2025

19:17, 27/10/2025

Đà Nẵng: Đất nền và căn hộ dẫn dắt thị trường quý 3/2025

Đắk Lắk: Đất nền áp đảo thị trường với hơn 24.000 giao dịch

09:13, 25/10/2025

Đắk Lắk: Đất nền áp đảo thị trường với hơn 24.000 giao dịch

Quý 2/2025: Giá đất nền Hà Nội tăng, phía Nam nguồn cung nhà ở mở rộng

15:51, 28/08/2025

Quý 2/2025: Giá đất nền Hà Nội tăng, phía Nam nguồn cung nhà ở mở rộng

Từ khóa:

bất động sản căn hộ cho thuê Hà Nội đất nền đất nền hà nội Hà Nội nhà thấp tầng thị trường bất động sản hà nội

Đọc thêm

Từ vùng ven thành cực tăng trưởng mới: Cơ hội đón đầu “làn sóng vàng” tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

Từ vùng ven thành cực tăng trưởng mới: Cơ hội đón đầu “làn sóng vàng” tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang dần sàng lọc và định hình lại các giá trị thực, những vùng đất tưởng chừng “xa trung tâm” lại đang trở thành tâm điểm mới của giới đầu tư. Cần Giờ, với vị trí độc đáo là huyện duy nhất của TP.HCM giáp biển, đang từng bước thoát khỏi vỏ bọc “vùng ven sinh thái” để vươn lên thành cực tăng trưởng chiến lược phía Đông Nam thành phố.

Cần chính sách đồng bộ để khơi thông tiềm năng bất động sản dưỡng lão

Cần chính sách đồng bộ để khơi thông tiềm năng bất động sản dưỡng lão

Tốc độ già hóa dân số đang mở ra một phân khúc mới cho thị trường bất động sản Việt Nam, đặc biệt là các mô hình nhà ở và dịch vụ dành cho người cao tuổi. Tuy nhiên, để phân khúc này có thể phát triển đúng tầm và khai thác hết tiềm năng, thị trường cần một khung chính sách đồng bộ nhằm tháo gỡ những rào cản về pháp lý, cơ chế và nhận thức xã hội…

Hướng phát triển bất động sản Việt Nam trong giai đoạn tới

Hướng phát triển bất động sản Việt Nam trong giai đoạn tới

Nhu cầu của người mua nhà đang chuyển dịch rõ rệt sang những dự án ưu tiên sức khỏe và chất lượng môi trường sống. Vì vậy, bất động sản xanh được dự báo sẽ trở thành hướng phát triển tất yếu của thị trường Việt Nam vào giai đoạn tới…

Waterpoint: Dự án hướng đến nhu cầu của cộng đồng Việt kiều về nước an cư

Waterpoint: Dự án hướng đến nhu cầu của cộng đồng Việt kiều về nước an cư

Sự dịch chuyển từ ý niệm “về thăm” sang “an cư” của cộng đồng người Việt toàn cầu đang mở ra những góc nhìn mới về nhu cầu và tiềm năng của thị trường bất động sản trong nước.

Hải Phòng: Tiêu chí tìm kiếm không gian sống đẳng cấp của giới tinh hoa

Hải Phòng: Tiêu chí tìm kiếm không gian sống đẳng cấp của giới tinh hoa

Cùng với sự bứt phá về kinh tế và sự gia tăng ấn tượng của tầng lớp tinh hoa, Hải Phòng xứng đáng có những công trình bất động sản hàng hiệu, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm một cơ ngơi đích thực, một chốn an cư gắn bó lâu dài của giới thượng lưu - nơi khẳng định giá trị sống, vị thế và dấu ấn phong cách cá nhân.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
AI và đột phá công nghệ trong quản lý tài sản

eMagazine

AI và đột phá công nghệ trong quản lý tài sản

Ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo: Để AI phát triển song hành với trách nhiệm bảo vệ người dùng

eMagazine

Ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo: Để AI phát triển song hành với trách nhiệm bảo vệ người dùng

Nguồn vốn nhà nước phải là đòn bẩy dẫn dắt nền kinh tế

eMagazine

Nguồn vốn nhà nước phải là đòn bẩy dẫn dắt nền kinh tế

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Phát lộc khi tham gia gửi tiết kiệm tại BIDV

Tài chính

2

Chính thức thông qua Nghị quyết phát triển năng lượng quốc gia 2026-2030

Thị trường

3

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

Tiêu điểm

4

Người đứng đầu UNEP cảnh báo nguy cơ tự mãn trong cuộc chiến khí hậu

Kinh tế xanh

5

Doanh nghiệp nông sản được khấu trừ VAT đầu vào, không phải kê khai thuế đầu ra

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy