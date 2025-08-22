Quảng Trị: Đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững
Dũng Hiếu
22/08/2025, 15:46
Tính từ năm 2022 đến 2024, tỉnh Quảng Trị đã giảm được 7.590 hộ nghèo và cận nghèo, tương ứng với tỷ lệ nghèo đa chiều giảm 4,26%, đạt mức giảm bình quân 1,49% mỗi năm...
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Quảng Trị đã huy động cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở vào cuộc. Nhờ đa dạng hoá sinh kế và áp dụng các mô hình giảm nghè bền vũng nên tỉnh đạt được những kết quả tích cực. Theo đó, tỉ lệ hộ nghèo hằng năm giảm đáng kể, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
THÀNH TỰU GIẢM NGHÈO ĐÁNG GHI NHẬN
Quảng Trị - một tỉnh miền Trung giàu tiềm năng, dù đối mặt với nhiều thách thức về kinh tế - xã hội nhưng đã đạt được những bước tiến đáng kể trong công cuộc giảm nghèo bền vững. Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã giảm được 7.590 hộ nghèo và cận nghèo, tương ứng với tỷ lệ nghèo đa chiều giảm 4,26%, đạt mức giảm bình quân 1,49% mỗi năm. Riêng trong năm 2024, Quảng Trị đã giúp 2.646 hộ thoát khỏi tình trạng nghèo và cận nghèo, với tỷ lệ nghèo đa chiều giảm 1,52%.
Đặc biệt, tại huyện Đa Krông, một trong những địa phương khó khăn nhất của tỉnh, tỷ lệ nghèo đa chiều đã giảm mạnh 5,83%, tương ứng với 640 hộ, trong đó 530 hộ nghèo (giảm 4,79%) và 110 hộ cận nghèo (giảm 1,03%). Những con số này là minh chứng cho hiệu quả của các giải pháp đồng bộ, trong đó nổi bật là các dự án đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo.
Với tổng nguồn vốn hơn 92 tỷ đồng trong năm 2024, tỉnh đã đầu tư mạnh mẽ vào phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội (hơn 70 tỷ đồng) và giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững (hơn 21 tỷ đồng), tập trung vào các huyện nghèo và các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển.
BƯỚC NGOẶT GIẢM NGHÈO NHỜ CÁC MÔ HÌNH SINH KẾ
Các mô hình sinh kế đã trở thành điểm sáng trong chiến lược giảm nghèo của Quảng Trị, giúp gần 2.000 hộ dân trên địa bàn tỉnh cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống. Tại huyện miền núi Hướng Hóa, nơi tỷ lệ hộ nghèo còn hơn 22%, các mô hình chăn nuôi và trồng trọt phù hợp đã mang lại hiệu quả rõ rệt, với mục tiêu giảm thêm 3-3,5% tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2024.
Tại xã Xy, huyện Hướng Hóa, mô hình chăn nuôi dê đã giúp nhiều hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Gia đình anh Hồ A Xa, thôn Ra Man, từ 4 con dê giống được hỗ trợ ban đầu, đã nhân đàn lên 20 con, mở ra triển vọng kinh tế bền vững.
Tương tự, tại xã Tà Rụt, chị Hồ Thị Mai đã tận dụng nguồn vốn vay ưu đãi để mở quầy tạp hóa, kết hợp chăn nuôi và trồng 7 ha cây lát hoa, dỗi và keo tràm. Từ một hộ nghèo không có tài sản đáng kể, gia đình chị Mai giờ đây đã thoát nghèo, có thu nhập ổn định và đảm bảo điều kiện học tập cho con cái.
Không chỉ dừng ở các mô hình cá nhân, Quảng Trị còn ghi dấu ấn với các chương trình hỗ trợ cộng đồng. Được biết, ngày 20/8/2025, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 79 (Binh đoàn 15) đã trao tặng 40 con bò giống sinh sản cho 36 hộ nghèo và cận nghèo tại cụm Còi, xã Kim Ngân, với tổng giá trị hơn 880 triệu đồng.
Chương trình không chỉ cung cấp bò giống mà còn hỗ trợ làm chuồng trại, cung cấp giống cỏ và tập huấn kỹ thuật, mang lại giải pháp bền vững, phù hợp với tập quán sản xuất của người dân. Trong năm 2025, Binh đoàn 15 dự kiến tiếp tục trao tặng gần 700 con bò giống cho 700 hộ nghèo, với kinh phí gần 15 tỷ đồng.
Những nỗ lực này, cùng với sự chung tay của chính quyền, các tổ chức và cộng đồng, đã giúp Quảng Trị không chỉ giảm tỷ lệ hộ nghèo mà còn nâng cao tính bền vững trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Các mô hình sinh kế không chỉ mang lại thu nhập mà còn khơi dậy niềm tin, ý chí vươn lên của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng một Quảng Trị ngày càng phát triển, thịnh vượng.
