Quảng Trị đấu giá 11 mỏ khoáng sản làm vật liệu san lấp

Cuộc đấu giá được tổ chức theo quy định của Luật Đấu giá tài sản, Luật Địa chất và khoáng sản cùng các văn bản hướng dẫn thi hành, nhằm tăng cường tính minh bạch và cạnh tranh trong việc tiếp cận nguồn tài nguyên của địa phương.

Tài sản đấu giá thuộc quyền sở hữu của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, đơn vị được giao thực hiện đấu giá là Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị. Đơn vị hành nghề đấu giá tài sản là Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung. Việc tổ chức được thực hiện trên cơ sở hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản đã ký ngày 21/10/2025 giữa Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị và đơn vị tổ chức đấu giá. Đây là một trong những phiên đấu giá khoáng sản có quy mô lớn, thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp và tổ chức kinh tế trong khu vực.

Tổng giá khởi điểm của 11 điểm mỏ là 14.742.900.000 đồng. Đây là những khu vực mỏ chưa được thăm dò, đánh giá trữ lượng nhưng đã được điều tra cơ bản địa chất ở mức tài nguyên dự báo cấp 333, 334a và chưa được giải phóng mặt bằng. Đa số diện tích đất tại các khu vực mỏ này đã được giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng hoặc do UBND cấp xã quản lý. Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế VAT, chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí lập hồ sơ khai thác, chi phí giải phóng mặt bằng và các loại thuế, phí, lệ phí liên quan. Bước giá được xác định bằng 10% giá khởi điểm trong trường hợp có hai hoặc nhiều người trả giá cao nhất bằng nhau. Mức tiền bán hồ sơ dao động từ 50.000 đồng đến 1.000.000 đồng tùy theo giá trị của từng mỏ.

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước bằng tiền đồng Việt Nam hoặc bảo lãnh ngân hàng với mức tương đương 20% giá khởi điểm. Thời hạn nộp tiền đặt trước chậm nhất là 17 giờ 30 phút ngày 15/12/2025. Mỗi mỏ phải có phiếu hoặc lệnh chuyển tiền riêng biệt. Trong vòng ba ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, đơn vị tổ chức sẽ hoàn trả tiền đặt trước cho người không trúng đấu giá và chuyển tiền đặt trước của người trúng đấu giá cho chủ tài sản. Quy định này nhằm đảm bảo tính nghiêm túc và ràng buộc tài chính đối với các đơn vị tham gia.

Hình thức đấu giá được thực hiện bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên. Phiên đấu giá chỉ diễn ra khi có tối thiểu hai đơn vị tham gia đủ điều kiện. Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ kéo dài từ ngày 24/10 đến ngày 02/12/2025 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị. Thời gian xem tài sản diễn ra từ ngày 28 đến ngày 31/10/2025 tại nơi có tài sản. Hồ sơ sẽ được xét duyệt trong khoảng từ ngày 04 đến ngày 05/12/2025. Thời hạn nộp phiếu trả giá là trước 17 giờ 30 phút ngày 12/12/2025. Phiên công bố giá sẽ diễn ra lúc 08 giờ sáng ngày 17/12/2025 tại Hội trường Khách sạn SAM Quảng Bình, số 118A đường Hữu Nghị, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá là tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật Địa chất và khoáng sản. Hồ sơ hợp lệ phải đáp ứng đầy đủ điều kiện về pháp lý, năng lực tài chính, đã nộp tiền đặt trước đúng quy định. Các đơn vị tham gia phải có năng lực tài chính bảo đảm 100% tổng dự toán thăm dò khoáng sản, có hồ sơ năng lực theo Điều 26 Nghị định 193/2025/NĐ-CP, đồng thời có xác nhận từ cơ quan thuế về việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính trong lĩnh vực khoáng sản đến thời điểm tham gia đấu giá. Hồ sơ cũng phải có tài liệu chứng minh năng lực thăm dò theo Điều 37 của Luật Địa chất và khoáng sản. Công tác xét chọn hồ sơ sẽ do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị chủ trì thực hiện.

Quy trình nộp phiếu trả giá được thực hiện nghiêm ngặt. Người tham gia phải điền đầy đủ thông tin vào phiếu theo mẫu, giá trả không được thấp hơn giá khởi điểm. Phiếu phải được cho vào phong bì dán kín, có chữ ký tại các mép và gửi qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp. Sau khi hết thời hạn nhận phiếu, thùng phiếu sẽ được niêm phong. Phiếu hợp lệ phải được lập đúng mẫu, rõ ràng, không tẩy xóa, có chữ ký và đáp ứng nguyên tắc trả giá lên.