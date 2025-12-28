TP. Hồ Chí Minh đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng xây cầu Thủ Thiêm 4

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
TP. Hồ Chí Minh thông qua chủ trương đầu tư dự án cầu Thủ Thiêm 4 với tổng vốn hơn 5.063 tỷ đồng, nhằm tăng cường kết nối khu Nam với trung tâm và đô thị mới Thủ Thiêm, đồng thời giảm áp lực giao thông nội đô…
Tại Kỳ họp thứ 7, HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa X đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4.
Dự án được triển khai theo hình thức đầu tư công, với tổng mức đầu tư hơn 5.063 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư. Trong đó, dự án thành phần 1 là bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng vốn dự kiến khoảng 1.385 tỷ đồng, dự án thành phần 2 xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 khoảng 3.679 tỷ đồng.
Về tiến độ, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự kiến triển khai từ quý 1/2026 đến quý 1/2027. Thành phố sẽ lựa chọn nhà thầu, khởi công công trình vào quý 4/2026 và hoàn thành, đưa vào khai thác vào quý 4/2028.
Công trình có điểm đầu tại đường Nguyễn Văn Linh (khu vực giao với cầu Tân Thuận 2, phường Tân Thuận), điểm cuối tại đường Nguyễn Cơ Thạch, thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh).
Quy mô xây dựng gồm 8 làn xe (6 làn cơ giới, 2 làn hỗn hợp), có vận tốc thiết kế 60 km/h và tổng chiều dài tuyến khoảng 2,16 km, trong đó phần cầu dài khoảng 1,635 km.
Về sự cần thiết đầu tư, theo UBND TP. Hồ Chí Minh, công trình hạ tầng giao thông chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm gồm 4 tuyến đường chính, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc, đường Nguyễn Cơ Thạch... đã cơ bản hoàn thành, dự kiến đưa vào khai thác trong năm 2025.
Trong khi đó, hiện nay khu đô thị mới Thủ Thiêm chỉ kết nối giao thông với khu trung tâm hiện hữu tại phường Sài Gòn và phường Thạnh Mỹ Tây, chưa kết nối được với phường Xóm Chiếu, phường Tân Thuận và khu đô thị Nam Thành phố.
Do vậy, dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 được TP. Hồ Chí Minh xác định là dự án trọng điểm, cấp bách, cần ưu tiên đầu tư nhằm đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung toàn khu theo đúng quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Cầu Thủ Thiêm 4 sau khi hoàn thành sẽ mở ra một hướng kết nối giao thông mới theo trục Đông – Nam, liên thông khu Nam TP. Hồ Chí Minh với khu trung tâm và khu vực phía Đông (TP. Thủ Đức cũ). Công trình được kỳ vọng chia sẻ lưu lượng, giảm tải cho các tuyến và cầu hiện hữu như Nguyễn Tất Thành – cầu Khánh Hội, cầu Kênh Tẻ, cầu Ông Lãnh, cầu Nguyễn Văn Cừ,… góp phần hạn chế ùn tắc giao thông trong khu vực nội đô.
Cùng với các dự án trọng điểm như nút giao An Phú, Quốc lộ 50, Vành đai 2, Vành đai 3, hệ thống đường trên cao và các trục cao tốc hướng tâm, cầu Thủ Thiêm 4 sẽ từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng theo quy hoạch. Qua đó, Thành phố nâng cao năng lực hạ tầng, mở rộng không gian giao thông và mảng xanh đô thị, cải thiện môi trường sống và tăng cường an toàn giao thông.
