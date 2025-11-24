Quảng Trị đẩy mạnh mở rộng mạng lưới cấp nước sạch

Quảng Trị đang đứng trước yêu cầu cấp bách về mở rộng, nâng cấp hệ thống cấp nước sạch. Dự báo đến năm 2030, tổng nhu cầu dùng nước của toàn tỉnh sẽ lên tới 309.000 m3/ngày đêm. Nhu cầu vốn đầu tư cho hệ thống cấp nước đến thời điểm này ước tính khoảng 2.526 tỷ đồng...

Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, toàn tỉnh hiện có 3 đơn vị cấp nước đô thị với 20 nhà máy xử lý nước, tổng công suất thiết kế đạt 140.400 m3/ngày đêm.

Bên cạnh đó, 359 công trình cấp nước nông thôn đang cung cấp nước cho người dân ở nhiều địa bàn, cơ bản đáp ứng nhu cầu trước mắt. Tỷ lệ người dân đô thị sử dụng nước sạch từ hệ thống tập trung hiện đạt 85,7%, tương đương hơn 75.800 hộ.

Ở khu vực nông thôn, trong tổng số hơn 319.000 hộ dân thì hơn 313.200 hộ đang sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, chiếm tỷ lệ trên 98%. Số hộ sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn từ tất cả các nguồn đạt gần 68%, trong đó khoảng 118.600 hộ được tiếp cận nước sạch đạt quy chuẩn từ các công trình cấp nước tập trung.

Tuy nhiên, tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch từ hệ thống tập trung tại cả đô thị và nông thôn vẫn còn thấp so với yêu cầu. Nhiều công trình nước tự chảy được đầu tư trước năm 2015 đã xuống cấp, hoạt động kém hiệu quả.

Cùng với đó, các khu vực phát triển kinh tế động lực và các khu công nghiệp trên địa bàn đang phát sinh nhu cầu dùng nước tăng mạnh, đòi hỏi tỉnh phải sớm bổ sung nguồn nước và nâng công suất nhà máy.

Dự báo đến năm 2030, tổng nhu cầu dùng nước của toàn tỉnh sẽ lên tới 309.000 m3/ngày đêm. Nhu cầu vốn đầu tư cho hệ thống cấp nước đến thời điểm này ước tính khoảng 2.526 tỷ đồng, chưa tính các nguồn xã hội hóa và vốn hỗ trợ phát triển chính thức.

Đến năm 2050, nhu cầu nước toàn tỉnh dự kiến tăng lên 573.000 m3/ngày đêm và tổng vốn cần huy động để nâng cấp, mở rộng hệ thống xấp xỉ 6.168 tỷ đồng.

Mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan nhằm đánh giá tình hình đầu tư, quản lý, vận hành mạng lưới cấp nước sạch trên địa bàn, đồng thời thảo luận các định hướng mở rộng trong thời gian tới.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành đã phân tích hiện trạng hệ thống cấp nước hiện có, đề xuất các giải pháp về cơ chế, nguồn vốn và mô hình đầu tư. Trong đó, việc thúc đẩy doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực cấp nước sạch được xem là hướng đi quan trọng.

Quảng Trị đặt mục tiêu đến năm 2030, khoảng 92% người dân đô thị được cung cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, trên 80% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn; hướng đến mục tiêu mọi người dân đều được tiếp cận nguồn nước an toàn trong giai đoạn tiếp theo.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu các sở, ngành tiếp tục rà soát toàn diện hiện trạng cấp nước tại các địa phương để đề xuất giải pháp đầu tư phù hợp, ưu tiên những khu vực còn thiếu nước hoặc có nguy cơ thiếu nước trong mùa khô. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần tham mưu cơ chế, chính sách thông thoáng nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này, coi đây là hoạt động có ý nghĩa an sinh xã hội quan trọng.