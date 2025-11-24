Thứ Hai, 24/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Quảng Trị đẩy mạnh mở rộng mạng lưới cấp nước sạch

Nguyễn Thuấn

24/11/2025, 08:36

Quảng Trị đang đứng trước yêu cầu cấp bách về mở rộng, nâng cấp hệ thống cấp nước sạch. Dự báo đến năm 2030, tổng nhu cầu dùng nước của toàn tỉnh sẽ lên tới 309.000 m3/ngày đêm. Nhu cầu vốn đầu tư cho hệ thống cấp nước đến thời điểm này ước tính khoảng 2.526 tỷ đồng...

Quảng Trị sẽ nâng cấp toàn bộ mạng lưới cấp nước, ưu tiên vùng khan hiếm mùa khô
Quảng Trị sẽ nâng cấp toàn bộ mạng lưới cấp nước, ưu tiên vùng khan hiếm mùa khô

Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, toàn tỉnh hiện có 3 đơn vị cấp nước đô thị với 20 nhà máy xử lý nước, tổng công suất thiết kế đạt 140.400 m3/ngày đêm.

Bên cạnh đó, 359 công trình cấp nước nông thôn đang cung cấp nước cho người dân ở nhiều địa bàn, cơ bản đáp ứng nhu cầu trước mắt. Tỷ lệ người dân đô thị sử dụng nước sạch từ hệ thống tập trung hiện đạt 85,7%, tương đương hơn 75.800 hộ.

Ở khu vực nông thôn, trong tổng số hơn 319.000 hộ dân thì hơn 313.200 hộ đang sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, chiếm tỷ lệ trên 98%. Số hộ sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn từ tất cả các nguồn đạt gần 68%, trong đó khoảng 118.600 hộ được tiếp cận nước sạch đạt quy chuẩn từ các công trình cấp nước tập trung.

Tuy nhiên, tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch từ hệ thống tập trung tại cả đô thị và nông thôn vẫn còn thấp so với yêu cầu. Nhiều công trình nước tự chảy được đầu tư trước năm 2015 đã xuống cấp, hoạt động kém hiệu quả.

Cùng với đó, các khu vực phát triển kinh tế động lực và các khu công nghiệp trên địa bàn đang phát sinh nhu cầu dùng nước tăng mạnh, đòi hỏi tỉnh phải sớm bổ sung nguồn nước và nâng công suất nhà máy.

Dự báo đến năm 2030, tổng nhu cầu dùng nước của toàn tỉnh sẽ lên tới 309.000 m3/ngày đêm. Nhu cầu vốn đầu tư cho hệ thống cấp nước đến thời điểm này ước tính khoảng 2.526 tỷ đồng, chưa tính các nguồn xã hội hóa và vốn hỗ trợ phát triển chính thức.

Đến năm 2050, nhu cầu nước toàn tỉnh dự kiến tăng lên 573.000 m3/ngày đêm và tổng vốn cần huy động để nâng cấp, mở rộng hệ thống xấp xỉ 6.168 tỷ đồng.

Mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan nhằm đánh giá tình hình đầu tư, quản lý, vận hành mạng lưới cấp nước sạch trên địa bàn, đồng thời thảo luận các định hướng mở rộng trong thời gian tới.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành đã phân tích hiện trạng hệ thống cấp nước hiện có, đề xuất các giải pháp về cơ chế, nguồn vốn và mô hình đầu tư. Trong đó, việc thúc đẩy doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực cấp nước sạch được xem là hướng đi quan trọng.

Quảng Trị đặt mục tiêu đến năm 2030, khoảng 92% người dân đô thị được cung cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, trên 80% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn; hướng đến mục tiêu mọi người dân đều được tiếp cận nguồn nước an toàn trong giai đoạn tiếp theo.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu các sở, ngành tiếp tục rà soát toàn diện hiện trạng cấp nước tại các địa phương để đề xuất giải pháp đầu tư phù hợp, ưu tiên những khu vực còn thiếu nước hoặc có nguy cơ thiếu nước trong mùa khô. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần tham mưu cơ chế, chính sách thông thoáng nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này, coi đây là hoạt động có ý nghĩa an sinh xã hội quan trọng.

Mùa hè này người dân Đà Nẵng không còn lo thiếu nước sạch

08:53, 15/06/2023

Mùa hè này người dân Đà Nẵng không còn lo thiếu nước sạch

Lên phương án đảm bảo nước sạch, vệ sinh môi trường trong mùa mưa lũ 2023

17:15, 17/07/2023

Lên phương án đảm bảo nước sạch, vệ sinh môi trường trong mùa mưa lũ 2023

Từ khóa:

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương cấp nước sạch Quảng Trị đầu tư cấp nước sạch hệ thống cấp nước Quảng Trị mục tiêu cấp nước 2030 nhu cầu nước sạch 2050 nước sạch đô thị nông thôn tình hình cấp nước Quảng Trị

Đọc thêm

WHO khuyến nghị Việt Nam duy trì lệnh cấm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng

WHO khuyến nghị Việt Nam duy trì lệnh cấm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng

Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị các quốc gia cần ban hành lệnh cấm các sản phẩm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng một cách nhất quán trong hệ thống pháp luật, và không cho phép ngoại lệ đối với việc sản xuất để xuất khẩu...

Truy tố 11 bị can trong vụ buôn lậu hơn 546 kg vàng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng

Truy tố 11 bị can trong vụ buôn lậu hơn 546 kg vàng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng

Lợi dụng chênh lệch giá vàng nguyên liệu trong nước cao, giá vàng nguyên liệu tại Trung Quốc thấp hơn, các bị can thực hiện hành vi buôn lậu vàng nguyên liệu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam với số lượng hơn 546kg, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.

Ngưỡng cận nghèo ở các quốc gia châu Âu

Ngưỡng cận nghèo ở các quốc gia châu Âu

Năm 2024, có 72 triệu người trong Liên minh châu Âu (EU) được xếp vào nhóm "có nguy cơ nghèo", chiếm 16,2% dân số...

Thiệt hại do lũ lụt tại Nam Trung Bộ vượt 13.000 tỷ đồng, nguy cơ đối mặt với cơn bão mới

Thiệt hại do lũ lụt tại Nam Trung Bộ vượt 13.000 tỷ đồng, nguy cơ đối mặt với cơn bão mới

Theo thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, tính đến sáng 24/11/2025, thiệt hại về kinh tế do lũ lụt tại các tỉnh Nam Trung Bộ đã lên tới 13.078 tỷ đồng, tăng gần 4.000 tỷ đồng so với báo cáo ngày 23/11. Trong khi công tác khắc phục hậu quả vẫn đang khẩn trương, khu vực này lại có nguy cơ đối mặt với cơn bão mới, dự kiến gây mưa lớn diện rộng từ ngày 28/11…

Samsung Việt Nam tuyển dụng nhân sự quy mô lớn

Samsung Việt Nam tuyển dụng nhân sự quy mô lớn

Trong đợt tuyển dụng này, Samsung Việt Nam tiếp tục chú trọng tuyển dụng các sinh viên ngành công nghệ, nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao tự động hóa và phát triển công nghệ mới của doanh nghiệp này trong tương lai...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

eMagazine

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Thế giới

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

The Moment of Legacy - Khoảng khắc tôn vinh chuẩn sống Marriott tại Grand Marina, Saigon

Bất động sản

2

Vì sao bitcoin bị bán tháo?

Thế giới

3

Hoa Kỳ giảm thuế chống bán phá giá đối với mật ong Việt Nam

Thị trường

4

Thị trường bất động sản 2026: Hà Nội ổn định, TP.HCM tăng tốc

Bất động sản

5

Một vấn đề kinh tế Mỹ khiến Fed lo ngại

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy