Quảng Trị hướng tới tăng trưởng GRDP 10%/năm và thu nhập 145 triệu đồng

Sáng 5/10, tại phường Đồng Hới, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 chính thức khai mạc. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thay mặt Bộ Chính trị dự và chỉ đạo đại hội.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2020–2025 do đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh trình bày đã khẳng định những thành tựu nổi bật trong 5 năm qua, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển cho giai đoạn 2026 – 2030.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân của Quảng Trị đạt 6,8%/năm, riêng năm 2025 ước đạt 8%. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được đầu tư mạnh mẽ, kết nối ngày càng đồng bộ và hiện đại hơn.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị trình bày Báo cáo chính trị trình Đại hội

Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn giai đoạn 2021 – 2025 đạt gần 290.000 tỷ đồng, tăng gần 1,8 lần so với giai đoạn trước. Toàn tỉnh có hơn 5.400 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký gần 68.000 tỷ đồng; tổng thu ngân sách giai đoạn 2021–2025 đạt hơn 59.300 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm; quốc phòng – an ninh được củng cố vững mạnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Giai đoạn 2026 – 2030, Quảng Trị đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 9–10%/năm; tổng thu ngân sách đạt 75.000–80.000 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt 500.000–520.000 tỷ đồng.

Đến năm 2030, GRDP theo giá hiện hành đạt 227.000 – 238.000 tỷ đồng, trong đó tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP phấn đấu đạt 15–20%. GRDP bình quân đầu người đạt 13 7–145 triệu đồng/năm, tương đương khoảng 5.400 – 5.700 USD.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công tác xây dựng Đảng cũng được chú trọng với mục tiêu trên 93% tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết nạp mới hơn 3.000 đảng viên mỗi năm. Để đạt được các mục tiêu trên, Đảng bộ tỉnh xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 4 nhóm giải pháp chủ yếu.

Trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhấn mạnh những kết quả đạt được là tổng hòa của nhiều yếu tố, trong đó nổi bật là sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương Đảng, sự phối hợp hiệu quả của các bộ, ngành Trung ương, cùng sự nỗ lực, đoàn kết, thống nhất cao của toàn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bên cạnh đó, báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong chỉ đạo, điều hành; nêu rõ bài học kinh nghiệm và phương hướng khắc phục trong giai đoạn tới, đặc biệt trong việc nâng cao chất lượng tăng trưởng, thu hút đầu tư vào lĩnh vực năng lượng và công nghiệp chế biến.

Trong phần thảo luận, các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị, nhất là các giải pháp thu hút và hỗ trợ triển khai dự án năng lượng tái tạo, sớm đưa Quảng Trị trở thành trung tâm điện lực và năng lượng sạch của khu vực miền Trung. Nhiều ý kiến cũng đề xuất tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cải thiện môi trường đầu tư, và đổi mới công tác quy hoạch để tạo không gian phát triển bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Đỗ Văn Chiến ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Trị đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí đề nghị Đảng bộ tỉnh Quảng Trị chủ động nhận diện đầy đủ cơ hội và thách thức trong giai đoạn hợp nhất, xem đây là thời điểm mở rộng không gian phát triển với tiềm năng và lợi thế lớn hơn.

Đặc biệt, đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh Quảng Trị cần khẩn trương xây dựng chương trình hành động với tinh thần “6 rõ”: rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ nguồn lực, rõ kết quả, triển khai quyết liệt, thực chất, đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống, đáp ứng kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt nhận nhiệm vụ.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cá nhân đồng chí Đỗ Văn Chiến.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị khẳng định những định hướng, chỉ đạo sâu sắc của Trung ương là “kim chỉ nam” quan trọng để Đảng bộ và Nhân dân Quảng Trị tiếp tục vững bước, phát huy khát vọng vươn lên mạnh mẽ trong giai đoạn 2025 – 2030.