Huế đặt mục tiêu tăng GRDP bình quân đầu người lên 5.000 USD vào năm 2030

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Bảy, 04/10/2025
Nguyễn Thuấn
04/10/2025, 06:07
Ngày 3/10/2025, tại Nhà hát Sông Hương, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 chính thức khai mạc. Tham dự Đại hội có 400 đại biểu đại diện cho hơn 58 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ, là những gương mặt tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ và sức mạnh đoàn kết...
Trình bày dự thảo báo cáo chính trị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Nguyễn Văn Phương cho biết, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Huế đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Nổi bật nhất là sự kiện Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 1/1/2025, mở ra giai đoạn phát triển mới đầy kỳ vọng.
Trong bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều biến động, đặc biệt là tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, Đảng bộ và Nhân dân thành phố đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó. Kinh tế tăng trưởng bình quân giai đoạn 2020 – 2025 đạt 7,54%/năm, cao hơn mức bình quân cả nước; thu nhập bình quân đầu người đạt 3.200 USD; 14/15 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và vượt kế hoạch.
Thành phố Huế khẳng định vai trò trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc, một cực tăng trưởng quan trọng của Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, bộ máy hành chính tinh gọn hơn 30% sau sắp xếp. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng đều đạt nhiều kết quả nổi bật.
Về kinh tế, cơ cấu ngành dịch chuyển đúng hướng, dịch vụ chiếm gần 50% GRDP. Du lịch phục hồi mạnh mẽ, năm 2025 đón 6 triệu lượt khách, trong đó có 2,4 triệu lượt khách quốc tế. Công nghiệp – xây dựng duy trì tăng trưởng 8,1%/năm, nhiều dự án lớn được triển khai, trong đó có Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motors. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2021 – 2025 đạt 64.500 tỷ đồng.
Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ một số hạn chế: GRDP bình quân đầu người chưa đạt mục tiêu; du lịch thiếu sản phẩm mang tính đột phá; công nghiệp quy mô nhỏ, công nghệ cao phát triển chậm; nông nghiệp sạch, hữu cơ chưa mạnh. Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô chưa phát huy vai trò động lực.
Trong quản lý, điều hành, một số nơi thủ tục hành chính còn rườm rà; trách nhiệm của một bộ phận cán bộ chưa cao; công tác giám sát, phản biện xã hội đôi khi còn hình thức. Tội phạm công nghệ cao, tín dụng đen tiềm ẩn phức tạp; dự báo an ninh, quốc phòng đôi lúc chưa kịp thời.
Nguyên nhân được xác định chủ yếu do lãnh đạo, chỉ đạo có lúc chưa quyết liệt; công tác dự báo còn hạn chế; nguồn nhân lực chất lượng cao thiếu hụt.
Từ thực tiễn, Đảng bộ thành phố rút ra 5 bài học kinh nghiệm quan trọng: kiên trì xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy sức mạnh đại đoàn kết; bám sát chỉ đạo của Trung ương và vận dụng linh hoạt chính sách đặc thù; đổi mới tư duy, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm từ sớm.
Bước vào giai đoạn 2025 – 2030, thành phố Huế xác định mục tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, tạo bứt phá trong phát triển kinh tế – xã hội; xây dựng Huế xanh – thông minh – giàu bản sắc.
Thành phố đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng cao hơn mức bình quân cả nước, phấn đấu GRDP bình quân đầu người đạt trên 5.000 USD vào năm 2030; khẳng định vị thế trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc; phát triển kinh tế số, công nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển; mở rộng hợp tác quốc tế, liên kết vùng; xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, thu hút doanh nghiệp lớn, tập đoàn đa quốc gia.
Đặc biệt, Huế hướng đến nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; xây dựng đô thị thông minh, hiện đại, song vẫn giữ được bản sắc Cố đô.
TPBank đang từng bước tiến đến mục tiêu trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam hoàn tất toàn diện Thông tư 14 theo cả hai phương pháp SA và IRB vào năm 2027.
9 tháng đầu năm 2025, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Huế ước đạt 10.649 tỷ đồng, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2024, bằng 83,5% dự toán. Cùng với đó, GRDP ước tăng 9,06% – mức cao nhất trong nhiều năm, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của các ngành kinh tế chủ lực, từ dịch vụ, công nghiệp đến xuất khẩu...
Đồ thị thông tin dưới đây gồm các quốc gia và vùng lãnh thổ mua trái phiếu chính phủ Mỹ nhiều nhất, đặt trong tương quan so sánh với các nhà phát hành stablecoin từ tháng 6/2024 đến tháng 6/2025...
Tại họp báo quý 3/2025 do Ngân hàng Nhà nước tổ chức sáng 3/10, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết đến ngày 29/9/2025, quy mô tín dụng toàn nền kinh tế đạt khoảng 17,71 triệu tỷ đồng, tăng 13,37% so với cuối năm 2024....
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
VnEconomy Interactive
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: