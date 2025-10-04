Thứ Bảy, 04/10/2025

Huế đặt mục tiêu tăng GRDP bình quân đầu người lên 5.000 USD vào năm 2030

Nguyễn Thuấn

04/10/2025, 06:07

Ngày 3/10/2025, tại Nhà hát Sông Hương, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 chính thức khai mạc. Tham dự Đại hội có 400 đại biểu đại diện cho hơn 58 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ, là những gương mặt tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ và sức mạnh đoàn kết...

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Văn Phương báo cáo chính trị tại Đại hội
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Văn Phương báo cáo chính trị tại Đại hội

Trình bày dự thảo báo cáo chính trị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Nguyễn Văn Phương cho biết, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Huế đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Nổi bật nhất là sự kiện Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 1/1/2025, mở ra giai đoạn phát triển mới đầy kỳ vọng.

Trong bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều biến động, đặc biệt là tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, Đảng bộ và Nhân dân thành phố đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó. Kinh tế tăng trưởng bình quân giai đoạn 2020 – 2025 đạt 7,54%/năm, cao hơn mức bình quân cả nước; thu nhập bình quân đầu người đạt 3.200 USD; 14/15 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và vượt kế hoạch.

Thành phố Huế khẳng định vai trò trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc, một cực tăng trưởng quan trọng của Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, bộ máy hành chính tinh gọn hơn 30% sau sắp xếp. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng đều đạt nhiều kết quả nổi bật.

Toàn cảnh khai mạc Đại hội
Toàn cảnh khai mạc Đại hội

Về kinh tế, cơ cấu ngành dịch chuyển đúng hướng, dịch vụ chiếm gần 50% GRDP. Du lịch phục hồi mạnh mẽ, năm 2025 đón 6 triệu lượt khách, trong đó có 2,4 triệu lượt khách quốc tế. Công nghiệp – xây dựng duy trì tăng trưởng 8,1%/năm, nhiều dự án lớn được triển khai, trong đó có Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motors. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2021 – 2025 đạt 64.500 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ một số hạn chế: GRDP bình quân đầu người chưa đạt mục tiêu; du lịch thiếu sản phẩm mang tính đột phá; công nghiệp quy mô nhỏ, công nghệ cao phát triển chậm; nông nghiệp sạch, hữu cơ chưa mạnh. Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô chưa phát huy vai trò động lực.

Trong quản lý, điều hành, một số nơi thủ tục hành chính còn rườm rà; trách nhiệm của một bộ phận cán bộ chưa cao; công tác giám sát, phản biện xã hội đôi khi còn hình thức. Tội phạm công nghệ cao, tín dụng đen tiềm ẩn phức tạp; dự báo an ninh, quốc phòng đôi lúc chưa kịp thời.

Nguyên nhân được xác định chủ yếu do lãnh đạo, chỉ đạo có lúc chưa quyết liệt; công tác dự báo còn hạn chế; nguồn nhân lực chất lượng cao thiếu hụt.

Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội

Từ thực tiễn, Đảng bộ thành phố rút ra 5 bài học kinh nghiệm quan trọng: kiên trì xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy sức mạnh đại đoàn kết; bám sát chỉ đạo của Trung ương và vận dụng linh hoạt chính sách đặc thù; đổi mới tư duy, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm từ sớm.

Bước vào giai đoạn 2025 – 2030, thành phố Huế xác định mục tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, tạo bứt phá trong phát triển kinh tế – xã hội; xây dựng Huế xanh – thông minh – giàu bản sắc.

Thành phố đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng cao hơn mức bình quân cả nước, phấn đấu GRDP bình quân đầu người đạt trên 5.000 USD vào năm 2030; khẳng định vị thế trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc; phát triển kinh tế số, công nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển; mở rộng hợp tác quốc tế, liên kết vùng; xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, thu hút doanh nghiệp lớn, tập đoàn đa quốc gia.

Đặc biệt, Huế hướng đến nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; xây dựng đô thị thông minh, hiện đại, song vẫn giữ được bản sắc Cố đô.

Từ khóa:

đại hội đảng du lịch GRDP kinh tế Thừa Thiên Huế

