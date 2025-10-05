Nghệ An đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 12%, thu nhập bình quân đạt 190 triệu đồng/người

Với mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 12% mỗi năm và thu nhập bình quân đạt 165–190 triệu đồng/người vào năm 2030, Nghệ An đang hướng tới giai đoạn phát triển mới, nơi kinh tế số, đổi mới sáng tạo và hạ tầng hiện đại trở thành động lực chủ đạo.

Theo Nghị quyết, giai đoạn 2025–2030, Nghệ An đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 12% mỗi năm, thu ngân sách nhà nước tăng trên 12%; GRDP bình quân đầu người đạt 165–190 triệu đồng vào năm 2030. Tỉnh xác định 39 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 10 nhóm chỉ tiêu về kinh tế, khoa học và công nghệ, cùng ba đột phá chiến lược: thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực.

TẠO ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN VÙNG KINH TẾ

Tại buổi họp báo sau Đại hội, lãnh đạo tỉnh Nghệ An nhấn mạnh sẽ tập trung phát triển nhanh vùng phía Đông – trung tâm công nghiệp, đô thị và du lịch biển; đồng thời phát triển bền vững vùng phía Tây với trọng tâm là nông nghiệp, lâm nghiệp, năng lượng và du lịch sinh thái.

Nhiệm kỳ tới, Nghệ An ưu tiên đầu tư các dự án hạ tầng chiến lược như cao tốc Bắc – Nam, tuyến đường ven biển, các khu công nghiệp VSIP II, Hoàng Mai, Đông Hồi… nhằm mở rộng không gian phát triển và thu hút đầu tư.

Toàn cảnh buổi họp báo

Phát biểu tại họp báo, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung khẳng định, ba đột phá chiến lược sẽ là nền tảng để Nghệ An phát triển bứt phá trong giai đoạn mới.

Đột phá về thể chế: chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, tháo gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư minh bạch và cạnh tranh.

Đột phá về hạ tầng: tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, hạ tầng số và hạ tầng xã hội, tạo liên kết vùng và giảm chi phí logistics.

Đột phá về nguồn nhân lực: phát triển nhân lực chất lượng cao, gắn đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức.

HƯỚNG TỚI TĂNG TRƯỞNG NHANH VÀ BỀN VỮNG

Theo Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, để đạt mục tiêu GRDP/người 7.500 –8.000 USD vào năm 2030, Nghệ An phải duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức cao và ổn định. Tỉnh xác định đổi mới khoa học – công nghệ, chuyển đổi số là động lực chủ yếu, thể chế là đòn bẩy, văn hóa và con người xứ Nghệ là nền tảng phát triển.

Cùng với đó, chính quyền hai cấp tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tăng cường phân cấp, ủy quyền, gắn trách nhiệm với kết quả công việc. Nghệ An cũng đẩy mạnh các phong trào thi đua, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả”.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định, mục tiêu đưa Nghệ An trở thành cực tăng trưởng quốc gia là quyết tâm chính trị lớn, dựa trên tiềm năng, lợi thế và nền tảng đạt được. Tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân đoàn kết, đổi mới, khát vọng vươn lên, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.