Chủ Nhật, 05/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Nghệ An đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 12%, thu nhập bình quân đạt 190 triệu đồng/người

Nguyễn Thuấn

05/10/2025, 08:52

Với mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 12% mỗi năm và thu nhập bình quân đạt 165–190 triệu đồng/người vào năm 2030, Nghệ An đang hướng tới giai đoạn phát triển mới, nơi kinh tế số, đổi mới sáng tạo và hạ tầng hiện đại trở thành động lực chủ đạo.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu tại buổi họp báo
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu tại buổi họp báo

Theo Nghị quyết, giai đoạn 2025–2030, Nghệ An đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 12% mỗi năm, thu ngân sách nhà nước tăng trên 12%; GRDP bình quân đầu người đạt 165–190 triệu đồng vào năm 2030. Tỉnh xác định 39 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 10 nhóm chỉ tiêu về kinh tế, khoa học và công nghệ, cùng ba đột phá chiến lược: thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực.

TẠO ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN VÙNG KINH TẾ

Tại buổi họp báo sau Đại hội, lãnh đạo tỉnh Nghệ An nhấn mạnh sẽ tập trung phát triển nhanh vùng phía Đông – trung tâm công nghiệp, đô thị và du lịch biển; đồng thời phát triển bền vững vùng phía Tây với trọng tâm là nông nghiệp, lâm nghiệp, năng lượng và du lịch sinh thái.

Nhiệm kỳ tới, Nghệ An ưu tiên đầu tư các dự án hạ tầng chiến lược như cao tốc Bắc – Nam, tuyến đường ven biển, các khu công nghiệp VSIP II, Hoàng Mai, Đông Hồi… nhằm mở rộng không gian phát triển và thu hút đầu tư.

Toàn cảnh buổi họp báo
Toàn cảnh buổi họp báo

Phát biểu tại họp báo, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung khẳng định, ba đột phá chiến lược sẽ là nền tảng để Nghệ An phát triển bứt phá trong giai đoạn mới.

Đột phá về thể chế: chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, tháo gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư minh bạch và cạnh tranh.

Đột phá về hạ tầng: tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, hạ tầng số và hạ tầng xã hội, tạo liên kết vùng và giảm chi phí logistics.

Đột phá về nguồn nhân lực: phát triển nhân lực chất lượng cao, gắn đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức.

HƯỚNG TỚI TĂNG TRƯỞNG NHANH VÀ BỀN VỮNG

Theo Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, để đạt mục tiêu GRDP/người 7.500 –8.000 USD vào năm 2030, Nghệ An phải duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức cao và ổn định. Tỉnh xác định đổi mới khoa học – công nghệ, chuyển đổi số là động lực chủ yếu, thể chế là đòn bẩy, văn hóa và con người xứ Nghệ là nền tảng phát triển.

Cùng với đó, chính quyền hai cấp tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tăng cường phân cấp, ủy quyền, gắn trách nhiệm với kết quả công việc. Nghệ An cũng đẩy mạnh các phong trào thi đua, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả”.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định, mục tiêu đưa Nghệ An trở thành cực tăng trưởng quốc gia là quyết tâm chính trị lớn, dựa trên tiềm năng, lợi thế và nền tảng đạt được. Tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân đoàn kết, đổi mới, khát vọng vươn lên, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Nghệ An thu ngân sách đạt hơn 10.800 tỷ đồng

14:57, 04/06/2025

Nghệ An thu ngân sách đạt hơn 10.800 tỷ đồng

Chubb Life Việt Nam tiếp tục mở rộng kênh đối tác kinh doanh Infinity tại Nghệ An

15:18, 25/11/2024

Chubb Life Việt Nam tiếp tục mở rộng kênh đối tác kinh doanh Infinity tại Nghệ An

Từ khóa:

đại hội đảng đột phá chiến lược GRDP nghệ an tăng trưởng kinh tế

Đọc thêm

Giá vàng bật tăng trở lại, SPDR Gold Trust bán ròng liền hai phiên

Giá vàng bật tăng trở lại, SPDR Gold Trust bán ròng liền hai phiên

Tính đến tuần này, giá vàng thế giới đã tăng 7 tuần liên tiếp, với các động lực chính bao gồm khả năng Fed giảm lãi suất...

VnEconomy

"Chưa có doanh nghiệp đăng ký kinh doanh tài sản mã hóa tại Việt Nam"

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang tiến hành rà soát các văn bản hướng dẫn liên quan đến việc cấp phép, bao gồm bộ tiêu chí, quy định cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa cùng với quy trình và điều kiện cấp phép…

Chính sách thuế bất động sản: Giữ ổn định để nghiên cứu tổng thể

Chính sách thuế bất động sản: Giữ ổn định để nghiên cứu tổng thể

Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) cho biết Bộ đã hoàn thiện dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) theo hướng bỏ thuế suất 20% đối với chuyển nhượng bất động sản. Chính sách hiện hành giữ nguyên mức 2% sẽ tiếp tục được áp dụng, trong khi cơ quan quản lý nghiên cứu tổng thể các giải pháp lâu dài…

Huế đặt mục tiêu tăng GRDP bình quân đầu người lên 5.000 USD vào năm 2030

Huế đặt mục tiêu tăng GRDP bình quân đầu người lên 5.000 USD vào năm 2030

Ngày 3/10/2025, tại Nhà hát Sông Hương, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 chính thức khai mạc. Tham dự Đại hội có 400 đại biểu đại diện cho hơn 58 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ, là những gương mặt tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ và sức mạnh đoàn kết...

TPBank tiên phong đạt chuẩn Basel III, khẳng định nền tảng vững chắc và chiến lược phát triển bền vững

TPBank tiên phong đạt chuẩn Basel III, khẳng định nền tảng vững chắc và chiến lược phát triển bền vững

TPBank đang từng bước tiến đến mục tiêu trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam hoàn tất toàn diện Thông tư 14 theo cả hai phương pháp SA và IRB vào năm 2027.

Dòng sự kiện

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Trực tiếp]: Diễn đàn Kinh tế mới 2025 và chương trình Thương hiệu Mạnh lần thứ 22

Video

[Trực tiếp]: Diễn đàn Kinh tế mới 2025 và chương trình Thương hiệu Mạnh lần thứ 22

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hình ảnh sắc áo xanh giữa màu bùn đất lũ

Dân sinh

2

Xã đầu tiên của Hà Nội tổ chức phiên giao dịch việc làm

Dân sinh

3

Sân bay Long Thành chính thức đón máy bay thương mại vào tháng 6/2026

Đầu tư

4

Đà Nẵng chào mừng đoàn Famtrip 30 công ty tổ chức đám cưới hàng đầu Ấn Độ

Du lịch

5

Xây dựng Huế phát triển theo hướng “xanh – thông minh – giàu bản sắc"

Chuyển động xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy