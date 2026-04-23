Quảng Trị: Kinh tế tập thể đối mặt “điểm nghẽn” quản trị và chuyển đổi số

Với gần 900 hợp tác xã và tổng nguồn vốn vượt 12.500 tỷ đồng, khu vực kinh tế tập thể tỉnh Quảng Trị đang duy trì đà tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên, những hạn chế về năng lực quản trị và tốc độ chuyển đổi số chậm đang trở thành lực cản lớn, đặt ra yêu cầu cấp thiết về tái cấu trúc để hướng tới phát triển bền vững...

Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã từ sau hợp nhất đến nay.

Theo báo cáo tại cuộc họp, đến tháng 4/2026, khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì ổn định và có bước phát triển tích cực. Toàn tỉnh hiện có 809 tổ hợp tác với 11.408 thành viên, hoạt động trên nhiều lĩnh vực, góp phần đa dạng hóa mô hình sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Bên cạnh đó, tỉnh có 4 liên hiệp hợp tác xã với tổng vốn điều lệ 6,46 tỷ đồng, chủ yếu hoạt động theo chuỗi giá trị nông sản, từng bước hình thành các liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ.

Đối với khu vực hợp tác xã, toàn tỉnh hiện có 898 hợp tác xã, trong đó 704 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Tổng số thành viên đạt 227.743 người, tạo việc làm cho 8.752 lao động. Doanh thu bình quân năm đạt khoảng 1,2 tỷ đồng/hợp tác xã, lợi nhuận bình quân năm khoảng 125 triệu đồng/hợp tác xã. Tổng nguồn vốn hoạt động của khu vực này đạt hơn 12.511 tỷ đồng.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã của tỉnh vẫn còn tồn tại một số hạn chế như quy mô nhỏ, năng lực quản trị chưa cao, việc ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số còn chậm, sự phát triển chưa đồng đều giữa các vùng.

Đại diện lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Trị báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã từ sau hợp nhất đến nay

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung thảo luận về tình hình phát triển thời gian qua, đồng thời đề xuất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2026. Nhiều ý kiến cũng góp ý đối với dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động, cũng như kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Chỉ đạo.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành và thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực này.

Trong đó, cần tăng cường công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong điều phối, quản lý hợp tác xã; rà soát, phân loại hợp tác xã đúng thực chất; hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển. Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển hợp tác xã theo hướng bền vững, gắn với chuỗi giá trị; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu xử lý dứt điểm các hợp tác xã yếu kém, ngừng hoạt động; đồng thời chú trọng phát triển hợp tác xã tại các xã khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các sở, ngành liên quan được giao nhiệm vụ cụ thể nhằm thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã của tỉnh phát triển ngày càng hiệu quả và thực chất.