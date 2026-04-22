Nhờ ứng dụng AI, giá vé tàu hỏa giảm đến 35% cho các chặng ngắn
Tuấn Khang
22/04/2026, 16:16
Lần đầu tiên ngành đường sắt đưa trí tuệ nhân tạo vào điều hành giá vé theo thời gian thực, giúp tối ưu công suất khai thác và giảm chi phí cho hành khách đi chặng ngắn...
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết đã chính thức triển khai tính năng “giá vé linh hoạt” trên hệ thống bán vé điện tử, hướng tới tối ưu hóa hiệu quả khai thác và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ vận tải đường sắt.
Theo đó, cơ chế giá vé linh hoạt được vận hành trên nền tảng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép hệ thống tự động phân tích dữ liệu bán vé theo thời gian thực đối với từng vị trí chỗ trên mỗi chuyến tàu. Khi một chỗ ngồi hoặc giường nằm đã được bán cho hành khách đi hành trình dài, chiếm trên 70% quãng đường, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh giảm giá cho các chặng ngắn còn lại của chính vị trí đó.
Khác với các chương trình khuyến mãi truyền thống, cơ chế này được áp dụng theo từng chỗ cụ thể thay vì đại trà, qua đó tận dụng tối đa công suất khai thác trên mỗi đoàn tàu và tạo điều kiện để hành khách tiếp cận mức giá hợp lý hơn.
Trong giai đoạn đầu, chính sách được thí điểm trên các đoàn tàu khách Thống nhất SE5, SE6, SE7 và SE8, từ nay đến hết ngày 15/5/2026. Các vị trí được áp dụng ưu đãi sẽ hiển thị trực quan trên sơ đồ toa xe bằng ký hiệu màu xanh nhạt, kèm thông tin mức giảm giá, giúp hành khách dễ dàng lựa chọn.
Theo VNR, mức giảm giá có thể lên tới 35% đối với các chặng ngắn. Thực tế, trên tàu SE8 hành trình Sài Gòn – Long Khánh, một vị trí giường nằm tầng 2 được điều chỉnh còn 191.000 đồng, giảm 47.000 đồng so với giá gốc; trong khi trên tàu SE7 chặng Hà Nội – Thanh Hóa, giá vé một chỗ ngồi giảm còn 248.000 đồng, tiết kiệm 82.000 đồng.
Tính năng này đã được đồng bộ trên toàn bộ hệ thống bán vé trực tuyến, cho phép hành khách tiếp cận giá vé ưu đãi mọi lúc, mọi nơi thông qua các thiết bị điện tử.
Việc triển khai “giá vé linh hoạt” được đánh giá là bước đi trong tiến trình chuyển đổi số của ngành đường sắt, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu doanh thu và gia tăng sức cạnh tranh của vận tải đường sắt trong bối cảnh nhu cầu đi lại ngày càng đa dạng.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
