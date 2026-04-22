Cần Thơ: Tháo gỡ “điểm nghẽn” vật liệu và mặt bằng, tăng tốc thi công cầu Đại Ngãi

Dự án cầu Đại Ngãi là công trình giao thông trọng điểm của đồng
bằng sông Cửu Long trên tuyến quốc lộ 60, vượt sông Hậu, kết nối các tỉnh Trà
Vinh và Sóc Trăng cũ (nay là Vĩnh Long và Cần Thơ).
ÁP LỰC VẬT LIỆU VÀ
YÊU CẦU ĐIỀU PHỐI NGUỒN CUNG
Theo Ban quản lý Dự án 85 (Ban 85) - chủ đầu tư dự án - thì
nhu cầu vật liệu phục vụ thi công cầu Đại Ngãi là rất lớn, đặc biệt là đá xây dựng
và cát. Nhưng nguồn cung hiện nay chưa đáp ứng kịp tiến độ triển khai các gói
thầu.
Chủ đầu tư cũng cho biết, việc thiếu hụt vật liệu, nhất là
đá hộc, đang ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ một số hạng mục quan trọng. Hiện,
nguồn đá từ các mỏ khu vực Đông Nam Bộ rất hạn chế do phải phân bổ cho nhiều dự
án khác, trong khi nhu cầu tại công trường cầu Đại Ngãi tăng cao.
Vẫn theo Ban 85, không chỉ riêng dự án Đại Ngãi, mà tình trạng
“khát” vật liệu đang diễn ra trên diện rộng tại khu vực miền Tây khi nhiều công
trình giao thông trọng điểm đồng loạt triển khai. Điều này khiến bài toán cung
cầu trở nên mất cân đối trong ngắn hạn.
Ở góc độ địa phương, lãnh đạo thành phố Cần Thơ nhìn nhận việc
bảo đảm nguồn vật liệu là yếu tố then chốt
để duy trì tiến độ các dự án hạ tầng. Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn
Văn Hòa cho biết: Chính quyền Thành phố đang phối hợp với các tỉnh có mỏ vật liệu
nhằm ưu tiên nguồn cung cho các công trình trọng điểm, đồng thời kiến nghị
Trung ương xem xét các cơ chế đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn.
Nhiều ý kiến cũng cho rằng, vấn đề không chỉ nằm ở nguồn
cung mà còn ở cơ chế điều phối. Việc thiếu một cơ chế liên kết vùng hiệu quả
khiến tình trạng nơi thừa, nơi thiếu vật liệu vẫn xảy ra, làm gia tăng chi phí
và ảnh hưởng tiến độ dự án.
MẶT BẰNG CƠ BẢN THÔNG
SUỐT, XỬ LÝ DỨT ĐIỂM VƯỚNG MẮC
Bên cạnh vật liệu, công tác giải phóng mặt bằng từng là “nút
thắt” lớn của dự án. Thực tế đến nay, phần lớn mặt bằng đã được bàn giao, tạo
điều kiện để các nhà thầu triển khai đồng loạt nhiều mũi thi công.
Ghi nhận từ các địa phương liên quan, việc hoàn thành cơ bản
công tác mặt bằng là kết quả của quá trình đẩy mạnh đối thoại, bảo đảm quyền lợi
cho người dân bị ảnh hưởng. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp dự án không
bị gián đoạn trong giai đoạn thi công cao điểm.
Tuy vậy, vẫn còn một số vướng mắc mang tính cục bộ, chủ yếu
liên quan đến di dời hạ tầng kỹ thuật như hệ thống điện và các công trình phụ trợ.
Đại diện đơn vị thi công cho biết, dù số lượng không nhiều nhưng đây lại là những
vị trí có tính chất “điểm nghẽn”, nếu không xử lý kịp thời sẽ ảnh hưởng đến tiến
độ từng đoạn.
“Chỉ cần một vài vị trí mặt bằng chưa hoàn chỉnh hoặc hạ tầng
chưa di dời xong cũng có thể làm gián đoạn chuỗi thi công”, đại diện Ban 85 cho
hay. Hiện các địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan để
giải quyết dứt điểm các tồn tại này, bảo đảm mặt bằng sạch, đồng bộ cho toàn
tuyến.
Cầu Đại Ngãi có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện trục
giao thông ven biển phía Đông, góp phần tăng cường kết nối giữa Cần Thơ với các
tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Khi hoàn thành, dự án sẽ rút ngắn
thời gian di chuyển, giảm tải cho quốc lộ 1 và mở ra không gian phát triển mới
cho toàn vùng.
Công trình dự án cầu Đại Ngãi có tổng chiều dài tuyến khoảng 27,44 km, mức
đầu tư hơn 7.962 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 10/2023 và dự kiến hoàn thành
vào tháng 6/2028. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 100%, tạo
điều kiện thuận lợi để các nhà thầu đồng loạt triển khai thi công trên toàn tuyến.
Dự án chia làm hai gói thầu xây lắp gồm 11-XL và 15-XL. Trong đó, gói thầu
11-XL thi công nhánh cầu Đại Ngãi 2 đã hoàn thành 100% khối lượng và vượt tiến
độ. Đối với gói thầu 15-XL là cầu dây văng lớn đang được các nhà thầu triển
khai đồng bộ. Hiện công tác thi công phần móng và bệ trụ đã cơ bản hoàn thành;
các mố, trụ cầu đã hoàn thành bê-tông đạt 100%, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật; việc đúc
dầm đạt khoảng 98%; phần cầu dẫn và đường đầu cầu đang tập trung xử lý nền đất
yếu và thi công nền đường.