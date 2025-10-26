Quảng Trị phê duyệt 6 dự án du lịch sinh thái

Trong tháng 10/2025, UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt và chấp thuận 6 dự án với tổng vốn đầu tư 46,35 tỷ đồng, bao gồm 3 dự án du lịch sinh thái xanh tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và 3 dự án tu bổ di tích lịch sử quốc gia đặc biệt.

Đây là định hướng phát triển bền vững, kết hợp khai thác hiệu quả tài nguyên tự nhiên với bảo tồn di sản văn hóa cách mạng.

Dự án 1: Điểm dịch vụ sinh thái Suối Nước Moọc mở rộng có tổng vốn đầu tư 5 tỷ đồng, do Ban Quản lý Vườn Quốc gia làm chủ đầu tư. Công trình tập trung nâng cấp tuyến đường bộ, khu nghỉ chân, nhà chờ, lối đi bộ và hệ thống xử lý nước thải sinh thái. Các hạng mục được thiết kế với vật liệu thân thiện môi trường, phù hợp địa hình rừng đặc dụng, đảm bảo không gian gần gũi, hài hòa với cảnh quan tự nhiên. Khi hoàn thành, dự án giúp cải thiện hạ tầng du lịch sinh thái, nâng cao năng lực phục vụ du khách, tạo việc làm ổn định và tăng nguồn thu phục vụ công tác bảo tồn.

Suối nước Moọc

Dự án 2: Đa dạng các sản phẩm dịch vụ du lịch tại điểm du lịch sinh thái Sông Chày - Hang Tối có tổng vốn đầu tư 14,6 tỷ đồng, triển khai trên diện tích 180.000 m2 theo hình thức xã hội hóa. Dự án tập trung phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù, mở rộng dịch vụ trải nghiệm, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và khám phá cảnh quan tự nhiên. Công trình được quy hoạch đồng bộ, kết hợp vật liệu xanh với hạ tầng nhẹ nhằm bảo vệ hệ sinh thái rừng. Khi đi vào hoạt động, dự án tạo thêm việc làm cho người dân địa phương, tăng sức hấp dẫn của khu vực và nâng cao giá trị du lịch sinh thái.

Hang Tối

Dự án 3: Tuyến tham quan sinh thái Rào Thương – Hang Én có tổng vốn đầu tư 13,2 tỷ đồng, do Ban Quản lý Vườn Quốc gia làm chủ đầu tư. Dự án tập trung phát triển tuyến trekking kết hợp hệ thống lều nghỉ sinh thái, điểm dừng chân và khu trải nghiệm thiên nhiên. Toàn bộ hạ tầng được thiết kế theo hướng giữ nguyên địa hình, hạn chế bê tông hóa, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường như tre, gỗ, đá địa phương. Công trình kỳ vọng trở thành tuyến du lịch trọng điểm, thu hút khách yêu thích khám phá, tạo nguồn thu ổn định cho bảo tồn rừng đặc dụng.

Đường 20 Quyết Thắng và di tích Hang Y tá

Dự án 4: Tu bổ, tôn tạo Khu di tích Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Đường 20 Quyết Thắng và di tích Hang Y tá có tổng vốn đầu tư 4,3 tỷ đồng, do Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tài trợ. Công trình tu bổ Nhà bia 37,4 m2, thay mái, sân nền, lan can và bàn thờ bằng đá Bazan, mở rộng lối lên dài gần 60 m lát đá đồng bộ. Dự án nhằm gìn giữ cảnh quan tưởng niệm trang nghiêm, chống xuống cấp di tích, phục vụ hoạt động dâng hương và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Dự án 5: Tu bổ, tôn tạo Di tích Quốc gia đặc biệt Cổng Trời, xã Dân Hóa có tổng vốn đầu tư 6,25 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương. Dự án do Bảo tàng tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư, tập trung cải tạo hạ tầng tưởng niệm, đường dẫn, khuôn viên và không gian đón khách. Việc hoàn thiện hạ tầng di tích giúp bảo đảm tính bền vững của công trình, tạo điều kiện thuận lợi cho khách tham quan, tưởng niệm, góp phần phát huy giá trị di tích gắn với tuyến đường Trường Sơn huyền thoại.

Dự án 6: Tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp Di tích Quốc gia đặc biệt Bến đò Tùng Luật (Bến đò B), xã Cửa Tùng có tổng vốn đầu tư 3 tỷ đồng từ Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021–2025. Dự án do Bảo tàng tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư, tập trung chỉnh trang cảnh quan, nâng cấp các hạng mục xuống cấp và hoàn thiện hạ tầng phục vụ khách tham quan. Công trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa – lịch sử, góp phần phát triển du lịch khu vực đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải.

Bến đò Tùng Luật

Tổng vốn đầu tư của 6 dự án trong tháng 10/2025 là 46,35 tỷ đồng, trong đó 32,8 tỷ đồng dành cho các dự án du lịch sinh thái và 13,55 tỷ đồng dành cho các dự án tu bổ di tích lịch sử.

Cùng với việc phê duyệt các dự án đầu tư, UBND tỉnh cũng cho phép tiếp tục khai thác thử nghiệm hai sản phẩm du lịch sinh thái mới. Tại khu vực Khe Kiều, hệ thống hang động Sơn Bồi, tỉnh đồng ý chủ trương để Ban Quản lý Rừng phòng hộ Quảng Ninh phối hợp với doanh nghiệp du lịch tổ chức khai thác thử nghiệm sản phẩm “Khám phá thiên nhiên Khe Kiều, hệ thống hang động Sơn Bồi và tìm hiểu văn hóa người Bru - Vân Kiều”. Thời gian khai thác không quá 12 tháng, gắn với yêu cầu bảo vệ và phát triển rừng.

Khe Kiều - Sơn Bồi

Tại khu vực Chà Rào – Chà Cùng (xã Trường Sơn), tỉnh cũng thống nhất cho phép Ban Quản lý Rừng phòng hộ Quảng Ninh tiếp tục liên kết khai thác tạm thời sản phẩm “Khám phá thiên nhiên Chà Rào - Chà Cùng”. Thời gian khai thác tạm thời là 12 tháng. Việc triển khai phải đảm bảo yêu cầu bảo vệ rừng, đồng thời hoàn thiện hồ sơ, đề án du lịch sinh thái để thu hút đầu tư lâu dài, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.