2025 là năm bản lề của du lịch Việt

Năm 2025, du lịch Việt Nam ghi nhận dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu - bà Karolina Agnieszka đến từ Ba Lan. Đây là kỷ lục cao nhất kể từ khi ngành du lịch được hình thành cách đây 65 năm...

Sự kiện chào đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu diễn ra tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc vừa qua được xem là kết quả trực tiếp của quá trình phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ của du lịch Việt Nam sau đại dịch.

Bên cạnh đó, thị trường nội địa cũng khẳng định vai trò trụ cột chiến lược với dự báo đạt 140 triệu lượt khách. Đáng chú ý, lần đầu tiên tổng thu từ du lịch vượt mốc 1 triệu tỷ đồng (ước đạt gần 8,8% GDP). Con số đóng góp này khẳng định vị thế của ngành du lịch đối với tăng trưởng kinh tế quốc gia.

Đặc biệt, du lịch Việt Nam được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) đánh giá nằm trong nhóm các quốc gia có mức tăng trưởng cao nhất thế giới với tốc độ tăng trưởng khoảng 21%. Trong khi đó, bình quân tăng trưởng toàn cầu năm 2025 chỉ khoảng 5%, khu vực châu Á - Thái Bình Dương đạt 8% và du lịch thế giới mới chỉ phục hồi khoảng 90% so với trước đại dịch.

Vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu là bà Karolina Agnieszka, quốc tịch Ba Lan.

Cũng đầu tháng 12 này, tại Lễ trao giải Giải thưởng du lịch thế giới 2025 (World Travel Awards - WTA), Việt Nam “đại thắng” khi được xướng tên ở 16 hạng mục cấp độ hàng đầu thế giới. Trong đó có những danh hiệu nổi bật như: lần thứ 6 được vinh danh “Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới;” Cao nguyên đá Đồng Văn trở thành “Điểm đến văn hóa cấp địa phương hàng đầu thế giới 2025”.

Mộc Châu lần thứ 3 được vinh danh “Điểm đến thiên nhiên cấp địa phương hàng đầu thế giới;” Tam Đảo lần thứ 4 là “Thị trấn du lịch hàng đầu thế giới;” Phú Quốc lần thứ 4 được vinh danh “Điểm đến biển đảo thiên nhiên hàng đầu thế giới”…

Trong năm 2025, một số địa phương trọng điểm về phát triển du lịch đã ghi nhận tổng thu từ khách du lịch tăng trưởng mạnh, như TP.HCM ghi nhận tổng thu từ khách du lịch ước đạt 260.000 tỷ đồng, tăng 36,1%. Doanh thu du lịch tại Hà Nội tăng 21,5% ước đạt 134,46 nghìn tỷ đồng. Doanh thu du kịch của An Giang tăng 92% ước đạt 67,94 nghìn tỷ đồng; Khánh Hòa tăng 18,4%, ước đạt hơn 62,58 nghìn tỷ đồng...

Ngoài ra, những địa phương ghi nhận doanh thu du lịch cao trong năm 2025 còn có Quảng Ninh, Lâm Đồng, Ninh Bình, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị...

Thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang được vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất thế giới”.

Theo đánh giá của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, trong năm 2025, hoạt động du lịch diễn ra nhộn nhịp tại hầu khắp các địa phương trên cả nước. Nhiều tỉnh, thành phố đã giới thiệu các chương trình du lịch mới, các gói sản phẩm có chất lượng dịch vụ tốt nhằm gia tăng trải nghiệm và mức chi tiêu của du khách.

Hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch tại Việt Nam gồm khu nghỉ dưỡng, cơ sở lưu trú, khu vui chơi giải trí, giao thông đường bộ, cảng hàng không, bến cảng… ngày càng được hoàn thiện, đóng góp hiệu quả vào sự tăng trưởng của ngành du lịch.

Công tác truyền thông và chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ra mắt nhiều sản phẩm truyền thông số, trong đó có video quảng bá du lịch Việt Nam trên nền tảng YouTube; xây dựng website kích cầu du lịch theo Nghị quyết số 11... Đặc biệt, website vietnam.travel tiếp tục cải thiện thứ hạng toàn cầu, vươn lên đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Á.

Những kết quả toàn diện trên cho thấy năm 2025 thực sự là năm bản lề, đánh dấu bước tăng tốc mạnh mẽ của du lịch Việt Nam cả về quy mô, chất lượng và vị thế, tạo tiền đề quan trọng để ngành Du lịch tiếp tục bứt phá, hướng tới phát triển bền vững và khẳng định vai trò ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước trong thời gian tới.

Sáng ngày 24/12, tại Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh, năm 2025 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước khi diễn ra nhiều sự kiện chính trị – lịch sử trọng đại. Đối với ngành du lịch, năm 2025 còn là dấu mốc ý nghĩa khi tròn 65 năm hình thành và phát triển.

Cao nguyên đá Đồng Văn trở thành “Điểm đến văn hóa cấp địa phương hàng đầu thế giới 2025”.

Năm 2025, du lịch Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ đánh giá là "điểm sáng" trong bức tranh kinh tế – xã hội, tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Bước sang năm 2026, ngành Du lịch tiếp tục được kỳ vọng trở thành một trong những trụ cột đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số, đòi hỏi toàn ngành phải nỗ lực mạnh mẽ, quyết liệt và hiệu quả hơn nữa.

Trong bức tranh chung của toàn ngành, ngoài những điểm sáng tích cực, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cũng thừa nhận vẫn còn tồn tại những rào cản cần khơi thông trong giai đoạn tới. Thực tế được Cục trưởng chỉ ra là tình trạng thiếu dấu ấn bản sắc văn hóa dẫn đến các sản phẩm du lịch còn trùng lặp ở nhiều điểm đến, địa phương.

Ngoài ra, mô hình liên kết vùng đôi khi còn mang tính hình thức, chưa chuyển hóa thành tuyến điểm hấp dẫn. Chuyển đổi số thiếu đồng bộ trên quy mô toàn quốc. Tỉ lệ khách quay lại vẫn chưa đạt kỳ vọng và vẫn còn tồn tại những hình ảnh thiếu văn minh tại một số điểm đến...

Về Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, bà Phan Linh Chi, cho biết “sẽ chuyển dịch từ tư duy mở cửa thụ động sang chủ động kiến tạo thị trường nhằm tạo nên những đột phá về chính sách thị thực và kết nối hàng không; hệ thống sản phẩm du lịch không ngừng được làm mới và đa dạng”.

Năm 2025 đánh dấu bước tăng tốc mạnh mẽ của du lịch Việt Nam cả về quy mô, chất lượng và vị thế.

Giai đoạn vừa qua mặc dù cả thị trường quốc tế và nội địa đều ghi nhận sự dịch chuyển theo hướng gia tăng thị trường khách nghỉ dưỡng, khám phá, tham gia các sản phẩm du lịch chuyên đề, song trong tương lai cơ cấu này cần định hình lại theo hướng đa dạng hơn, cân bằng hơn và bền vững hơn.

Để có thể bứt phá mạnh mẽ, lãnh đạo ngành du lịch khẳng định phải kiên định mục tiêu phát triển du lịch bền vững, lấy chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh làm thước đo. Và đặc biệt trong tiến trình đó, phải đặt doanh nghiệp, người dân vào đúng vị trí trung tâm của phát triển du lịch.

Dự kiến năm 2026, ngành du lịch phấn đấu thực hiện mục tiêu đón 25 triệu lượt khách du lịch quốc tế; phục vụ 150 triệu lượt khách du lịch nội địa. Tổng thu từ khách du lịch phấn đấu đạt khoảng 1.125 nghìn tỷ đồng.