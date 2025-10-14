Quảng Trị tăng tốc giải ngân đầu tư công, Chủ tịch tỉnh trực tiếp “ra công trường” chỉ đạo

Trước áp lực giải ngân vốn đầu tư công cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong đã trực tiếp kiểm tra hàng loạt dự án giao thông trọng điểm, yêu cầu các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, xử lý dứt điểm vướng mắc để bảo đảm tiến độ.

Các dự án thuộc Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, gồm Dự án thành phần 2 - Cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu do Sở Tài chính làm chủ đầu tư, và Dự án thành phần 1 - Đường ven biển do Sở Xây dựng đảm trách, đi qua địa bàn các xã Cam Hồng và Sen Ngư.

Theo báo cáo của các chủ đầu tư, đến thời điểm hiện nay, các dự án đang được triển khai đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng vẫn là “nút thắt” lớn nhất, khiến tiến độ chưa đáp ứng yêu cầu, kéo theo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa cao.

Tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong yêu cầu các chủ đầu tư, đặc biệt là Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Xây dựng, phải tăng cường kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND tỉnh về tiến độ thực hiện.

Ông nhấn mạnh: “Không được để vốn đầu tư công bị chậm giải ngân do yếu tố chủ quan. Phải xem đây là nhiệm vụ chính trị ưu tiên hàng đầu của các sở, ngành và đơn vị liên quan”.

Tại các điểm thi công, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, phương tiện, linh hoạt theo tình hình thời tiết, tổ chức thi công cuốn chiếu, bàn giao mặt bằng đến đâu triển khai ngay đến đó.

Đặc biệt, ông nhấn mạnh phương châm “hoàn thành khối lượng đến đâu, nghiệm thu – thanh toán đến đó”, tổ chức nghiệm thu hàng tuần để bảo đảm tiến độ giải ngân. Đây được xem là biện pháp mạnh nhằm tháo gỡ tình trạng dồn khối lượng và thanh toán chậm, giúp tăng tốc tỷ lệ giải ngân đầu tư công của toàn tỉnh trong quý IV/2025.

Đối với các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu khẩn trương xử lý các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ pháp lý, kịp thời bồi thường, hỗ trợ cho người dân. Ông Trần Phòng cũng yêu cầu có biện pháp kiên quyết, nếu cần thiết sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế bảo vệ thi công theo quy định pháp luật để không ảnh hưởng đến tiến độ chung.

hủ tịch UBND tỉnh nghe báo cáo tiến độ Dự án đường tránh phía Đông, phường Đông Hà đoạn từ Quốc lộ 1 về cảng Cửa Việt

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong gặp gỡ, trao đổi để nắm bắt những kiến nghị, đề xuất của các hộ dân