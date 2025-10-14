Thứ Ba, 14/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Quảng Trị tăng tốc giải ngân đầu tư công, Chủ tịch tỉnh trực tiếp “ra công trường” chỉ đạo

Nguyễn Thuấn

14/10/2025, 08:40

Trước áp lực giải ngân vốn đầu tư công cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong đã trực tiếp kiểm tra hàng loạt dự án giao thông trọng điểm, yêu cầu các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, xử lý dứt điểm vướng mắc để bảo đảm tiến độ.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị kiểm tra hiện trường tình hình thực hiện Dự án thành phần 2 - Cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị kiểm tra hiện trường tình hình thực hiện Dự án thành phần 2 - Cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu

Các dự án thuộc Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, gồm Dự án thành phần 2 - Cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu do Sở Tài chính làm chủ đầu tư, và Dự án thành phần 1 - Đường ven biển do Sở Xây dựng đảm trách, đi qua địa bàn các xã Cam Hồng và Sen Ngư.

Theo báo cáo của các chủ đầu tư, đến thời điểm hiện nay, các dự án đang được triển khai đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng vẫn là “nút thắt” lớn nhất, khiến tiến độ chưa đáp ứng yêu cầu, kéo theo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa cao.

Tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong yêu cầu các chủ đầu tư, đặc biệt là Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Xây dựng, phải tăng cường kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND tỉnh về tiến độ thực hiện.

Ông nhấn mạnh: “Không được để vốn đầu tư công bị chậm giải ngân do yếu tố chủ quan. Phải xem đây là nhiệm vụ chính trị ưu tiên hàng đầu của các sở, ngành và đơn vị liên quan”.

Tại các điểm thi công, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, phương tiện, linh hoạt theo tình hình thời tiết, tổ chức thi công cuốn chiếu, bàn giao mặt bằng đến đâu triển khai ngay đến đó.

Đặc biệt, ông nhấn mạnh phương châm “hoàn thành khối lượng đến đâu, nghiệm thu – thanh toán đến đó”, tổ chức nghiệm thu hàng tuần để bảo đảm tiến độ giải ngân. Đây được xem là biện pháp mạnh nhằm tháo gỡ tình trạng dồn khối lượng và thanh toán chậm, giúp tăng tốc tỷ lệ giải ngân đầu tư công của toàn tỉnh trong quý IV/2025.

Đối với các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu khẩn trương xử lý các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ pháp lý, kịp thời bồi thường, hỗ trợ cho người dân. Ông Trần Phòng cũng yêu cầu có biện pháp kiên quyết, nếu cần thiết sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế bảo vệ thi công theo quy định pháp luật để không ảnh hưởng đến tiến độ chung.

hủ tịch UBND tỉnh nghe báo cáo tiến độ Dự án đường tránh phía Đông, phường Đông Hà đoạn từ Quốc lộ 1 về cảng Cửa Việt
hủ tịch UBND tỉnh nghe báo cáo tiến độ Dự án đường tránh phía Đông, phường Đông Hà đoạn từ Quốc lộ 1 về cảng Cửa Việt
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong gặp gỡ, trao đổi để nắm bắt những kiến nghị, đề xuất của các hộ dân
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong gặp gỡ, trao đổi để nắm bắt những kiến nghị, đề xuất của các hộ dân
Chủ tịch UBND tỉnh nghe báo cáo Dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị - Giai đoạn 1
Chủ tịch UBND tỉnh nghe báo cáo Dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị - Giai đoạn 1

Nghệ An "chạy nước rút" giải ngân vốn đầu tư công

11:07, 07/10/2025

Nghệ An

Hà Nội điều chỉnh và bổ sung nguồn vốn đầu tư công năm 2025

18:53, 01/10/2025

Hà Nội điều chỉnh và bổ sung nguồn vốn đầu tư công năm 2025

Từ khóa:

Đầu tư công dự án đường ven biển giải phóng mặt bằng hạ tầng giao thông quảng trị

Đọc thêm

Ấn phẩm “Kinh doanh tại Việt Nam”: Bản đồ chiến lược cho nhà đầu tư

Ấn phẩm “Kinh doanh tại Việt Nam”: Bản đồ chiến lược cho nhà đầu tư

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, ngày 13/10/2025, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và PwC Việt Nam đã chính thức giới thiệu ấn phẩm "Kinh doanh tại Việt Nam" lần thứ 13. Cẩm nang chiến lược này được xem là "chiếc chìa khóa" quý giá, mở ra cánh cửa đầu tư cho cộng đồng doanh nghiệp quốc tế....

Điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải đến năm 2045 tại Hải Phòng

Điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải đến năm 2045 tại Hải Phòng

Với quy mô điều chỉnh quy hoạch hơn 22.000 ha, khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải tại Hải Phòng được định hướng phát triển thành khu kinh tế biển tổng hợp hiện đại, giữ vai trò trung tâm động lực tăng trưởng của vùng duyên hải Bắc Bộ và cả nước...

Huế tìm nhà đầu tư cho hai khu công nghiệp gần 3.800 tỷ đồng tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

Huế tìm nhà đầu tư cho hai khu công nghiệp gần 3.800 tỷ đồng tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

Hai khu công nghiệp mới này đều có quy mô sử dụng đất hơn 200 ha và được xây dựng tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, một trong những khu kinh tế ven biển trọng điểm của Việt Nam, đóng vai trò kết nối giao thương quốc tế, thúc đẩy xuất nhập khẩu và phát triển công nghiệp...

Từ kinh tế 9 tháng nhìn tới cả năm 2025

Từ kinh tế 9 tháng nhìn tới cả năm 2025

Trong 9 tháng năm 2025, nền kinh tế Việt Nam duy trì đà phục hồi ổn định, với GDP ước tăng 7,84% so với cùng kỳ năm 2024, lạm phát cơ bản duy trì thấp...

Đề xuất sớm đầu tư, nâng cấp sân bay quốc tế Cần Thơ

Đề xuất sớm đầu tư, nâng cấp sân bay quốc tế Cần Thơ

UBND thành phố Cần Thơ kiến nghị Thủ tướng sớm chấp thuận đầu tư, nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông vùng, thúc đẩy thành phố trở thành trung tâm logistics hàng không khu vực…

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Khai mở các động lực tăng trưởng mới

eMagazine

Khai mở các động lực tăng trưởng mới

Thu hút FDI, kinh nghiệm từ Nhật Bản

eMagazine

Thu hút FDI, kinh nghiệm từ Nhật Bản

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Những dấu hiệu cho thấy tình trạng ngân sách đáng lo ngại của Mỹ

Thế giới

2

Niềm tin vào ngân hàng trung ương suy giảm, nguyên nhân quan trọng của sốt vàng

Thế giới

3

VINAFIS EXPO 2026 kỳ vọng đưa Thủy sản Việt Nam vươn mình

Thị trường

4

Công nghiệp hỗ trợ đang “đứng trên đôi chân không vững”

Thị trường

5

Ấn phẩm “Kinh doanh tại Việt Nam”: Bản đồ chiến lược cho nhà đầu tư

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy