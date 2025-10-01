Hà Nội điều chỉnh và bổ sung nguồn vốn đầu tư công năm 2025

Thành phố sẽ bổ sung 4.798 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách cấp Thành phố năm 2024 cho chi đầu tư phát triển năm 2025...

Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2025 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố.

Cụ thể, để đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn được giao theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bước đầu, UBND Thành phố Hà Nội đã đề xuất HĐND Thành phố Hà Nội phương án điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2025 và kế hoạch vốn 5 năm 2021- 2025 như sau:

Phương án điều chỉnh Kế hoạch năm 2025: Về tổng nguồn vốn, bổ sung 4.798 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách cấp Thành phố năm 2024 cho chi đầu tư phát triển năm 2025 (3.798 tỷ đồng); nguồn thưởng vượt dự toán các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách Thành phố năm 2023 chuyển nguồn sang năm 2025 là 1.000 tỷ đồng; trong đó kế hoạch vốn 1.000 tỷ đồng đã có trong tổng Kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2021-2025.

Về phương án phân bổ, điều chỉnh tăng cho nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư 350 tỷ đồng (gồm cả các dự án đường sắt đô thị); điều chỉnh tăng cho các dự án trọng điểm, quan trọng của Thành phố hơn 3.805 tỷ đồng.

Trong đó dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (thuộc dự án Cải tạo không gian khu vực TOD phía Đông hồ Hoàn Kiếm) đề xuất bố trí vốn 1.800 tỷ đồng áp dụng theo Khoản 4 Điều 4 Nghị quyết số 188/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều chỉnh tăng nguồn vốn bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất là hơn 642 tỷ đồng.

Điều chỉnh giảm ghi thu ghi chi nguồn tiền sử dụng đất đối ứng Dự án xây dựng tuyến đường bộ trên cao đọc đường Vành đai 2 đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở, kết hợp với mở rộng theo quy hoạch phần đi bằng đoạn từ Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Vọng theo hình thức Hợp đồng BT là 61 tỷ đồng để ghi thu, ghi chỉ nguồn tiền sử dụng đất đối ứng cho Dự án Xây dựng tuyến đường 30 m và tuyến đường 21,5 m tiếp giáp Khu đô thị mới Cổ Nhuế - Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm theo Kết luận của Thanh tra Bộ Tài chính số 36/KL-TTr ngày 22/4/2024 và kiến nghị của Thanh tra Thành phố tại Báo cáo số 1488/TTTРPGS ngày 21/3/2025.

Sau điều chỉnh, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 cấp Thành phố là 107.134 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn giải phóng mặt bằng thanh toán cơ chế linh hoạt chưa phân bổ là hơn 2.025 tỷ đồng.

Đối với phương án điều chỉnh Kế hoạch 5 năm 2021-2025, về tổng nguồn, sẽ bổ sung hơn 3.797 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách cấp Thành phố năm 2024 cho chi đầu tư phát triển 2025 như nêu trên.

Về phương án phân bổ, điều chỉnh tăng cho nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư 350 tỷ đồng (gồm cả các dự án đường sắt đô thị); điều chỉnh tăng kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025 cho các dự án trọng điểm, quan trọng của Thành phố gồm 3.822 tỷ đồng; điều chỉnh giảm nguồn chưa phân bổ chỉ tiết cho các dự án là 375 tỷ đồng.

Đặc biệt, Thành phố cũng nhất trí điều chỉnh giảm ghi thu ghi chi nguồn tiền sử dụng đất đối ứng các dự án BT đang triển khai là 61 tỷ đồng để ghi thu, ghi chi nguồn tiền sử dụng đất đối ứng (cho Dự án Xây dựng tuyến đường 30 m và tuyến đường 21,5 m tiếp giáp Khu đô thị mới Cổ Nhuế - Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm như nêu trên).

Sau điều chỉnh, kế hoạch vốn đầu tư công 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố là hơn 362.979 tỷ đồng.