Nghệ An "chạy nước rút" giải ngân vốn đầu tư công

Năm 2025, Nghệ An được giao hơn 10.200 tỷ đồng vốn đầu tư công nhưng mới giải ngân chưa đến một nửa. Trước thực tế đó, ngày 6/10, UBND tỉnh tổ chức hội nghị toàn tỉnh để tháo gỡ vướng mắc, rà soát dự án và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong những tháng cuối năm..

Theo báo cáo từ Sở Tài chính Nghệ An, tính đến 30/9, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 4.600 tỷ đồng, đạt khoảng 45% kế hoạch, thấp hơn cùng kỳ năm 2024. Ngoài ra, còn gần 1.000 tỷ đồng vốn kéo dài từ các năm trước, hiện mới giải ngân hơn 30%.

Dù kết quả này tương đương mức bình quân cả nước, song để đạt mục tiêu 100% kế hoạch theo yêu cầu của Chính phủ, Nghệ An vẫn cần nỗ lực lớn trong những tháng cuối năm.

Một nguyên nhân chính khiến tiến độ giải ngân chậm là do từ 1/7/2025, Nghệ An chính thức vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Việc chuyển đổi mô hình bộ máy đã làm thay đổi thẩm quyền và chủ đầu tư của hàng loạt dự án, dẫn đến tạm ngưng giải ngân trong thời gian bàn giao.

Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An Trịnh Thanh Hải báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công của toàn tỉnh đến ngày 30/9/2025

Toàn tỉnh hiện có 1.350 dự án được giao vốn đầu tư công năm 2025, trong đó chỉ 91 dự án không bị ảnh hưởng bởi việc chuyển giao, còn lại hơn 1.200 dự án phải thay đổi chủ đầu tư với tổng vốn hơn 3.000 tỷ đồng. Các dự án này đang được bàn giao cho các sở, ban, ngành và UBND xã, phường.

Ngoài ra, thời tiết mưa lũ kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thi công và cung ứng vật liệu. Nhiều mỏ cát, đá phải tạm ngừng khai thác, đường sá hư hỏng, nhân lực thiếu hụt do lực lượng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai. Những yếu tố này khiến nhiều công trình chậm hoàn thiện, không đủ điều kiện thanh toán vốn.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát tiến độ, tháo gỡ khó khăn trong bàn giao hồ sơ, tổ chức lại bộ máy quản lý dự án. Ông giao Sở Nội vụ phối hợp Văn phòng UBND tỉnh tham mưu bổ nhiệm lãnh đạo còn thiếu tại các Ban Quản lý dự án khu vực, đảm bảo hoạt động thông suốt trong giai đoạn chuyển tiếp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh chỉ đạo tại hội nghị

Theo lộ trình, cấp tỉnh chỉ duy trì không quá 3 Ban Quản lý dự án, vì vậy 20 Ban Quản lý dự án khu vực hiện nay sẽ được sắp xếp, bàn giao dần cho các cơ quan, đơn vị đủ năng lực. Sau khi hoàn tất, nhân sự sẽ được phân công lại: một phần về cấp xã, phần còn lại chuyển về 3 ban quản lý cấp tỉnh.

Trong thời gian chuyển giao, các ban vẫn phải duy trì hoạt động, bảo đảm chế độ lương, sinh hoạt chi bộ, ổn định tổ chức. Các xã, sau khi được giao làm chủ đầu tư, phải rà soát toàn bộ dự án trên địa bàn, chủ động thuê ban quản lý chuyên ngành làm tư vấn quản lý, đồng thời lập kế hoạch tiến độ chi tiết theo tuần và tháng để giám sát chặt chẽ việc thi công, giải ngân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị có khối lượng vốn cần giải ngân lớn trong ba tháng cuối năm phải tập trung tối đa nhân lực, chỉ đạo quyết liệt để bảo đảm tiến độ. Sở Tài chính được giao điều chỉnh, điều chuyển vốn từ các dự án chậm sang dự án có tiến độ tốt, đồng thời kiên quyết không giao thêm dự án cho các chủ đầu tư yếu kém, giải ngân thấp.

Các sở chuyên ngành như Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường được yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh dự án. Đồng thời, rà soát, kiến nghị sửa đổi các quy định pháp lý còn bất cập, gây cản trở đầu tư công.

Riêng Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao hướng dẫn các xã tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, phối hợp đẩy nhanh dự án hồ Bản Mồng và các Chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm tiến độ tái định cư và giải ngân.

Các chủ đầu tư mới tiếp nhận dự án phải đẩy nhanh thủ tục, lập kế hoạch chi tiết, thường xuyên báo cáo tiến độ, tăng cường kiểm tra hiện trường, đôn đốc nhà thầu. Đối với các dự án đủ điều kiện, có nguồn vốn, phải tập trung thi công liên tục để hoàn thành sớm khối lượng, bảo đảm thanh toán vốn kịp thời.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công không chỉ là nhiệm vụ tài chính mà còn là thước đo hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Nghệ An sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, tập trung nguồn lực cho các công trình trọng điểm, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu giải ngân năm 2025.