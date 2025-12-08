Quảng Trị thúc đẩy kinh tế xanh, mở rộng mô hình nông nghiệp hữu cơ - tuần hoàn giai đoạn 2026-2030

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng, việc phát triển nông nghiệp hữu cơ không chỉ là một xu hướng mà còn là một nhu cầu cấp thiết. Tại Quảng Trị, nông nghiệp hữu cơ đang mở ra một hướng đi mới, hứa hẹn mang lại sự phát triển bền vững và thân thiện với môi trường...

Hội nghị tổng kết các mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ và tuần hoàn tại Quảng Trị sáng ngày 8/12 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển đổi sang mô hình này, đồng thời đặt ra những mục tiêu cụ thể cho giai đoạn 2026 – 2030.

Theo đánh giá tại hội nghị, thời gian qua, Quảng Trị đã có những bước tiến đáng kể trong việc phát triển nông nghiệp hữu cơ, nhờ vào sự hợp tác chặt chẽ với Tập đoàn Quế Lâm và các tổ chức liên quan.

Trong gần 5 năm qua, tỉnh đã triển khai nhiều mô hình hữu cơ – tuần hoàn, từ chăn nuôi an toàn sinh học đến trồng trọt theo tiêu chuẩn hữu cơ. Những mô hình này không chỉ giúp nâng cao nhận thức của nông dân mà còn cải thiện đáng kể chất lượng nông sản và thu nhập cho người dân địa phương.

Đặc biệt, việc ứng dụng chế phẩm vi sinh trong chăn nuôi và trồng trọt đã góp phần tạo ra một hệ sinh thái nông nghiệp khép kín, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Toàn cảnh hội nghị

Bước vào giai đoạn 2026 – 2030, Quảng Trị đặt mục tiêu mở rộng mạnh mẽ các mô hình nông nghiệp hữu cơ và tuần hoàn. Tỉnh dự kiến sẽ liên kết với khoảng 1.500 hộ chăn nuôi lợn nái, 70.000 con lợn thịt, 125.000 con gà ri thuần và 1.250 con bò vàng. Đồng thời, tỉnh cũng sẽ triển khai 250 mô hình nuôi ruồi lính đen nhằm tái sử dụng phụ phẩm, giảm áp lực chất thải và nâng cao hiệu quả xử lý môi trường.

Trong lĩnh vực trồng trọt, Quảng Trị hướng tới xây dựng 500 ha lúa hữu cơ, 300 ha cây ăn quả và 500 ha rau màu sản xuất theo quy trình hữu cơ – tuần hoàn. Những mục tiêu này không chỉ giúp cải thiện chất lượng nông sản mà còn góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế địa phương.

Hội nghị cũng đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện nội dung hợp tác, làm rõ các nhiệm vụ trọng tâm và đề xuất giải pháp để triển khai mô hình nông nghiệp hữu cơ – tuần hoàn đạt hiệu quả cao, bền vững trong giai đoạn mới.

UBND tỉnh Quảng Trị, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam và Tập đoàn Quế Lâm ký kết Biên bản hợp tác

Tại Hội nghị, UBND tỉnh Quảng Trị, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam và Tập đoàn Quế Lâm đã thống nhất ký kết Biên bản hợp tác giai đoạn 2026 – 2030, khẳng định quyết tâm đồng hành trong phát triển sản xuất hữu cơ – tuần hoàn, xây dựng chuỗi giá trị chủ lực như lúa, vú sữa tím, cây có múi, thanh long ruột đỏ. Bên cạnh đó, việc thúc đẩy tiêu thụ nông sản hữu cơ, tăng cường ứng dụng công nghệ sinh học và công nghệ số, đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp xanh cũng được nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo, cho rằng "hợp tác lần này không chỉ thúc đẩy nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững mà còn khẳng định chiến lược chuyển đổi sang kinh tế xanh của Quảng Trị".

UBND tỉnh Quảng Trị cam kết tạo môi trường thuận lợi nhất để doanh nghiệp và các tổ chức triển khai mô hình. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành cụ thể hóa nội dung hợp tác vào kế hoạch hàng năm, tăng cường kiểm tra, giám sát, đồng hành cùng nông dân và hợp tác xã trong sản xuất. Điều này nhằm đảm bảo mô hình hữu cơ – tuần hoàn được triển khai đúng quy trình, đúng cam kết và mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân.