Trang chủ Đầu tư

Quảng Trị thúc tiến độ hai dự án trọng điểm vốn trên 4.400 tỷ đồng

Nguyễn Thuấn

09/08/2025, 14:11

Các dự án Khu công nghiệp Cam Liên và Đường ven biển, cầu Nhật Lệ 3 được xác định là động lực phát triển hạ tầng, kinh tế – xã hội của địa phương, đang được chính quyền tỉnh Quảng Trị tập trung tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến xem xét quy hoạch tổng thể kiến trúc, cảnh quan Khu công nghiệp Cam Liên
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến xem xét quy hoạch tổng thể kiến trúc, cảnh quan Khu công nghiệp Cam Liên

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị, Khu công nghiệp Cam Liên được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 3726/QĐ-UBND ngày 21/11/2016, nằm trên địa bàn 3 xã: Cam Thủy, Thanh Thủy, Ngư Thủy Bắc (nay là xã Cam Hồng). Ngày 15/11/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1388/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời phê duyệt Công ty TNHH Đầu tư Capella Quảng Bình làm chủ đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Cam Liên. Dự án có quy mô khoảng 450 ha, tổng mức đầu tư 2.209 tỷ đồng.

Đến nay, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã được phê duyệt đợt 1 với diện tích 333,41 ha và đợt 2 với diện tích 10,08 ha. UBND xã Cam Hồng đang xem xét, phê duyệt phương án bồi thường đợt 3 với diện tích 28,2 ha, chi phí dự kiến 20,16 tỷ đồng. Trước khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, Khu công nghiệp Cam Liên đã thu hút 12 dự án với tổng vốn đăng ký 682 tỷ đồng, trong đó 4 dự án đã hoạt động, tạo việc làm cho gần 800 lao động.

Sau khi kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến đánh giá, chính quyền địa phương đã triển khai hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian ngắn, tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện các bước tiếp theo. Ông Tiến đề nghị UBND xã Cam Hồng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng diện tích đất còn lại; các sở, ngành ưu tiên xây dựng tuyến kênh thoát nước phục vụ việc xả thải của khu công nghiệp và người dân xung quanh; đồng thời hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục về tài nguyên, môi trường để khởi công sớm.

Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3.
Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3.

Cùng với đó, Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 được xem là công trình trọng điểm, đóng vai trò kết nối hạ tầng giao thông ven biển, thúc đẩy kinh tế vùng duyên hải. Tổng vốn đầu tư dự án là 2.200 tỷ đồng. Tổng diện tích giải phóng mặt bằng là 15,33 ha, trong đó đã hoàn thành 10,28 ha, còn 5,05 ha đang triển khai tại phường Đồng Hới. Công tác tái định cư cần thu hồi 3,24 ha, đã thực hiện được 1,73 ha, còn 18 hộ dân cần di dời.

Theo Ban Quản lý dự án, hạng mục cầu Nhật Lệ 3 đã hoàn thiện toàn bộ phần hạ bộ và lắp đặt vòm thép. Hiện, các đơn vị thi công đang lắp cáp treo vòm thép, lan can và kết cấu thượng bộ cầu, đạt khoảng 85% khối lượng. Dự kiến cầu sẽ hoàn thành trong tháng 9/2025, toàn bộ dự án hoàn thành năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú kiểm tra Dự án thành phần 1 - Đường ven biển tại thôn Tây Thôn, xã Sen Ngư
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú kiểm tra Dự án thành phần 1 - Đường ven biển tại thôn Tây Thôn, xã Sen Ngư

Với các dự án thành phần tại Sen Ngư và Cam Hồng, hiện công tác giải phóng mặt bằng và một số hạng mục như nền đường, hệ thống điện, khu tái định cư vẫn đang triển khai. Tuy nhiên, tiến độ chậm do vướng mắc trong bồi thường và thỏa thuận với người dân. Đại diện các sở, ngành đề xuất tỉnh cần cơ chế điều phối linh hoạt hơn trong xác định giá bồi thường, đồng thời tổ chức đối thoại trực tiếp để tạo sự đồng thuận, hạn chế khiếu kiện, ảnh hưởng tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú nhấn mạnh đây là các dự án có ý nghĩa chiến lược với hạ tầng ven biển, cần được thực hiện đúng tiến độ để tránh bị động trong mùa mưa bão. Ông Phú giao Sở Xây dựng làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn; yêu cầu khẩn trương họp dân, thống nhất phương án đền bù, hoàn thành phê duyệt và chi trả tiền cho các hộ đồng thuận trong tháng 9/2025. Với các hộ chưa đồng thuận, phải tiếp tục đối thoại, giải thích chính sách, đồng thời xử lý nghiêm trường hợp cố tình chây ỳ.

Về khu tái định cư, ông Phú yêu cầu đẩy nhanh thi công, bảo đảm hạ tầng đồng bộ để người dân sớm ổn định cuộc sống sau di dời. Các đơn vị thi công cần tăng cường nhân lực, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật, bảo đảm chất lượng và tiến độ.

quảng trị

