Quảng Trị thúc tiến độ hai dự án trọng điểm vốn trên 4.400 tỷ đồng
Nguyễn Thuấn
09/08/2025, 14:11
Các dự án Khu công nghiệp Cam Liên và Đường ven biển, cầu Nhật Lệ 3 được xác định là động lực phát triển hạ tầng, kinh tế – xã hội của địa phương, đang được chính quyền tỉnh Quảng Trị tập trung tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ.
Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị, Khu công nghiệp Cam Liên được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 3726/QĐ-UBND ngày 21/11/2016, nằm trên địa bàn 3 xã: Cam Thủy, Thanh Thủy, Ngư Thủy Bắc (nay là xã Cam Hồng). Ngày 15/11/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1388/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời phê duyệt Công ty TNHH Đầu tư Capella Quảng Bình làm chủ đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Cam Liên. Dự án có quy mô khoảng 450 ha, tổng mức đầu tư 2.209 tỷ đồng.
Đến nay, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã được phê duyệt đợt 1 với diện tích 333,41 ha và đợt 2 với diện tích 10,08 ha. UBND xã Cam Hồng đang xem xét, phê duyệt phương án bồi thường đợt 3 với diện tích 28,2 ha, chi phí dự kiến 20,16 tỷ đồng. Trước khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, Khu công nghiệp Cam Liên đã thu hút 12 dự án với tổng vốn đăng ký 682 tỷ đồng, trong đó 4 dự án đã hoạt động, tạo việc làm cho gần 800 lao động.
Sau khi kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến đánh giá, chính quyền địa phương đã triển khai hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian ngắn, tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện các bước tiếp theo. Ông Tiến đề nghị UBND xã Cam Hồng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng diện tích đất còn lại; các sở, ngành ưu tiên xây dựng tuyến kênh thoát nước phục vụ việc xả thải của khu công nghiệp và người dân xung quanh; đồng thời hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục về tài nguyên, môi trường để khởi công sớm.
Cùng với đó, Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 được xem là công trình trọng điểm, đóng vai trò kết nối hạ tầng giao thông ven biển, thúc đẩy kinh tế vùng duyên hải. Tổng vốn đầu tư dự án là 2.200 tỷ đồng. Tổng diện tích giải phóng mặt bằng là 15,33 ha, trong đó đã hoàn thành 10,28 ha, còn 5,05 ha đang triển khai tại phường Đồng Hới. Công tác tái định cư cần thu hồi 3,24 ha, đã thực hiện được 1,73 ha, còn 18 hộ dân cần di dời.
Theo Ban Quản lý dự án, hạng mục cầu Nhật Lệ 3 đã hoàn thiện toàn bộ phần hạ bộ và lắp đặt vòm thép. Hiện, các đơn vị thi công đang lắp cáp treo vòm thép, lan can và kết cấu thượng bộ cầu, đạt khoảng 85% khối lượng. Dự kiến cầu sẽ hoàn thành trong tháng 9/2025, toàn bộ dự án hoàn thành năm 2026.
Với các dự án thành phần tại Sen Ngư và Cam Hồng, hiện công tác giải phóng mặt bằng và một số hạng mục như nền đường, hệ thống điện, khu tái định cư vẫn đang triển khai. Tuy nhiên, tiến độ chậm do vướng mắc trong bồi thường và thỏa thuận với người dân. Đại diện các sở, ngành đề xuất tỉnh cần cơ chế điều phối linh hoạt hơn trong xác định giá bồi thường, đồng thời tổ chức đối thoại trực tiếp để tạo sự đồng thuận, hạn chế khiếu kiện, ảnh hưởng tiến độ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú nhấn mạnh đây là các dự án có ý nghĩa chiến lược với hạ tầng ven biển, cần được thực hiện đúng tiến độ để tránh bị động trong mùa mưa bão. Ông Phú giao Sở Xây dựng làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn; yêu cầu khẩn trương họp dân, thống nhất phương án đền bù, hoàn thành phê duyệt và chi trả tiền cho các hộ đồng thuận trong tháng 9/2025. Với các hộ chưa đồng thuận, phải tiếp tục đối thoại, giải thích chính sách, đồng thời xử lý nghiêm trường hợp cố tình chây ỳ.
Về khu tái định cư, ông Phú yêu cầu đẩy nhanh thi công, bảo đảm hạ tầng đồng bộ để người dân sớm ổn định cuộc sống sau di dời. Các đơn vị thi công cần tăng cường nhân lực, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật, bảo đảm chất lượng và tiến độ.
Chuyên gia “hiến kế” đưa TP.HCM trở thành siêu đô thị mang tầm quốc tế
Các chuyên gia cho rằng TP.HCM sau sắp xếp để bứt phá vượt bậc trong giai đoạn mới cần xác định rõ triết lý phát triển, quy hoạch Thành phố có tính kết nối cao, với tầm nhìn toàn diện hơn chứ không phải ghép cơ học quy hoạch 3 địa phương cũ...
Hưng Yên nghiên cứu xây dựng khu kinh tế tự do, tạo đòn bẩy về thu hút FDI
Không chỉ tạo ra cú hích thu hút dòng vốn FDI quy mô lớn, Khu kinh tế tự do Hưng Yên được kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội phát triển cho doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy liên kết vùng, hình thành chuỗi sản xuất - dịch vụ - logistics hiện đại...
Đề xuất bố trí nguồn vốn cho tổ hợp công nghiệp đường sắt hơn 17.000 tỷ
Tổ hợp Công nghiệp đường sắt sẽ được xây dựng tại Hà Nội và là nơi thực hiện chuyển giao công nghệ, đầu tư máy móc thiết bị, đồng thời sản xuất đầu máy và toa xe cho đường sắt quốc gia ....
Thí điểm phân làn, quy định tốc độ mới trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và Pháp Vân – Cầu Giẽ
Từ ngày 15/8, hai tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và Pháp Vân – Cầu Giẽ sẽ áp dụng phương án thí điểm phân làn và quy định tốc độ mới trong một tháng, nhằm nâng cao an toàn giao thông và giảm ùn tắc…
Hải Phòng chỉ đạo tiến độ 43 dự án trọng điểm
Trong 43 dự án trọng điểm năm 2025 của thành phố Hải Phòng, có 27 dự án dự kiến khởi công, 10 dự án dự kiến hoàn thành và 6 dự án chuyển tiếp…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: