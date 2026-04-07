"Quiet Luxury": Xu hướng nội thất cao cấp tại Việt Nam

Sự dịch chuyển từ văn hóa phô trương sang lối sống "Quiet Luxury" (sang trọng thầm lặng) đang định hình lại phân khúc cao cấp tại Việt Nam. Khi giới tinh hoa không còn tìm kiếm sự xác nhận giá trị qua những biểu tượng hào nhoáng, thị trường nội thất cao cấp đang bước vào giai đoạn chuyên nghiệp hóa sâu sắc, nơi vai trò của người giám tuyển (Luxury Curator) trở thành màng lọc tất yếu cho sự phát triển bền vững.

SỰ THOÁI TRÀO CỦA LOGOMANIA VÀ BƯỚC CHUYỂN TÂM THỨC

Trong thập kỷ qua, thị trường tiêu dùng cao cấp tại Việt Nam, đặc biệt là nội thất cao cấp, đã phát triển rõ rệt. Từ chỗ đề cao thương hiệu và logo (logomania), giới tinh hoa nay chuyển sang coi trọng trải nghiệm được giám tuyển, phản ánh sự trưởng thành của thị trường trong cách tiếp cận từ “sở hữu” sang “trải nghiệm”.

Kiến trúc sư (KTS) Vương Đạo Hoàng nhận định rằng, sự quan tâm đến khái niệm Luxury Curator hiện nay là tín hiệu rõ nét nhất cho sự trưởng thành này. Người tiêu dùng văn minh bắt đầu hướng vào bên trong, tìm kiếm những giá trị có chiều sâu bản sắc, sự minh bạch về nguồn gốc và tính bền vững.

LUXURY CURATOR: KHI TRÁCH NHIỆM VÀ THẨM MỸ SONG HÀNH

Trong bối cảnh đó, vai trò của những đơn vị phân phối nội thất xa xỉ truyền thống dần bộc lộ những hạn chế về tư duy hệ thống. Sự dịch chuyển sang mô hình Luxury Curator đòi hỏi đơn vị đó phải đóng vai trò như một nhà tuyển trạch văn hóa thay vì một nhà cung cấp nội thất thuần túy.

Với góc nhìn chuyên môn, KTS Vương Đạo Hoàng cho rằng: “Danh xưng này mang một sức nặng về đạo đức rất lớn. Người làm Curator đóng vai trò như một màng lọc. Họ phải đủ bản lĩnh và sự tử tế để gạt bỏ những thứ hào nhoáng ngắn hạn, chỉ giữ lại những gì tinh túy và bền vững nhất để trao đến tay khách hàng.”

Tại Việt Nam, EUDS (European Design Solutions) đang là đơn vị tiên phong theo đuổi mô hình này. Thay vì chỉ nhập khẩu những món đồ đơn lẻ, EUDS tập trung chọn lọc và bảo chứng giá trị, xây dựng hệ sinh thái nội thất đồng bộ về thẩm mỹ và đạt chuẩn khắt khe từ châu Âu.

Để minh chứng cho xu hướng tiêu dùng đề cao chất lượng và tính bền vững, EUDS đã tinh tuyển một danh mục các thương hiệu mang tính biểu tượng với lịch sử phát triển hàng thế kỷ.

Poggenpohl (1892): Thương hiệu bếp lâu đời nhất thế giới từ Đức, người khai sinh ra khái niệm bếp hiện đại và đảo bếp. Poggenpohl đại diện cho sự chính xác tuyệt đối về kỹ thuật và sự cân nhắc kỹ lưỡng về công năng lâu dài. Thương hiệu đã hiện diện trong nhiều công trình mang tính biểu tượng trên toàn cầu từ The Ritz-Carlton, Four Seasons đến Porsche Design Tower.

Toàn bộ sản phẩm được chế tác 100% tại Herford (Đức), với nguồn gỗ được quản lý bền vững, vật liệu phát thải thấp và lớp phủ hạn chế VOC, góp phần giảm thiểu các tác nhân độc hại, hướng đến một không gian sống an toàn và tinh tế hơn.

KTS Vương Đạo Hoàng với mẫu bếp +MODO - Thiết kế bếp tiêu biểu của Poggenpohl. Ảnh: EUDS.

Poltrona Frau (1912): Thương hiệu hơn 100 năm tuổi này chinh phục giới tinh hoa bằng lớp da Pelle Frau® độc bản, kết tinh từ quy trình thuộc da thủ công lên đến 21 công đoạn, vượt xa tiêu chuẩn ngành chỉ 12 - 15 bước.

Chính sự khắt khe và tinh xảo trong xử lý vật liệu đã đưa Poltrona Frau trở thành nhà cung cấp cho Hoàng gia Ý, đồng thời là đối tác tin cậy của những tên tuổi hàng đầu như Ferrari, Porsche, Lamborghini, Singapore Airlines hay Cathay Pacific. Dấu ấn của thương hiệu hiện diện trong hơn 5.000 dự án toàn cầu, từ BMW Welt, Walt Disney Concert Hall đến Hermes Boutique và Louis Vuitton Foundation.

Hơn 230 nhà thiết kế và kiến trúc sư hàng đầu thế giới, trong đó có 12 chủ nhân giải Pritzker đã cùng góp phần tạo nên những thiết kế mang tính biểu tượng của Poltrona Frau. Song hành với di sản thủ công, thương hiệu theo đuổi cam kết phát triển bền vững thông qua quy trình sản xuất thân thiện với môi trường và lựa chọn vật liệu cao cấp hướng đến kinh tế tuần hoàn, thể hiện rõ nét qua bộ sưu tập ColorSphere® 2.0.

Poltrona Frau là cái tên đại diện cho chuẩn mực thủ công Ý. Ảnh: EUDS.

Vispring (1901): Nhà phát minh lò xo túi, thương hiệu được tin dùng bởi Hoàng gia Anh, hiện đang là nệm duy nhất tại Việt Nam sử dụng 100% nguyên liệu tự nhiên bền vững.

Mỗi lò xo trong cấu trúc được vận hành như một thực thể độc lập, chỉ phản hồi chính xác tại điểm chịu lực, nhờ đó hạn chế tối đa rung động lan truyền khi trở mình, đồng thời nâng đỡ cơ thể theo đúng đường cong tự nhiên của cột sống. Việc các lò xo không tiếp xúc trực tiếp với nhau cũng giúp gia tăng độ bền vượt trội, cho phép Vispring cam kết bảo hành lên đến 30 năm.

Nệm Vispring từng hiện diện trong những khoang tàu hạng nhất của huyền thoại Titanic và luôn là lựa chọn ưu tiên của Hoàng gia Anh. Ảnh: EUDS.

Việc quy tụ những thương hiệu gạo cội này dưới một mái nhà cho thấy nỗ lực của EUDS trong việc chuyên nghiệp hóa thị trường nội thất cao cấp, biến việc mua sắm thành quá trình "sưu tầm" các giá trị di sản.

Tại số 72 Nguyễn Cơ Thạch, TP. Hồ Chí Minh, showroom Gallery of ICONS của EUDS được xây dựng với sự tham vấn thiết kế từ đội ngũ của Poltrona Frau. Không gian vận hành như một “gallery sống”, nơi các thương hiệu được đặt trong một tổng thể mạch lạc để người xem trực tiếp cảm nhận vật liệu, kỹ nghệ chế tác và tinh thần thiết kế phía sau mỗi sản phẩm. Qua đó, không gian này góp phần mở ra một chuẩn mực trải nghiệm mới cho nội thất cao cấp tại Việt Nam.

* Thông tin chi tiết liên hệ: EUDS - European Design Solutions

Showroom Hà Nội: Tầng 1, Tòa MHDI, 60 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Showroom Tp. Hồ Chí Minh: Tầng 1, Tòa B2 Sarimi, 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Khánh

Số điện thoại: (+84) 948 69 1919 | (+84) 948 90 1818

Website: https://euds.com.vn/