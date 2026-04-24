Tài chính

Quốc hội bãi bỏ ngưỡng 500 triệu đồng chịu thuế đối với hộ kinh doanh

Mai Nhi

24/04/2026, 15:36

Với tỷ lệ tán thành cao, Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi các luật thuế, chính thức bỏ quy định về ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng làm căn cứ tính thuế đối với hộ kinh doanh. Việc điều chỉnh theo hướng linh hoạt, dự kiến nâng lên khoảng 1 tỷ đồng, nhằm phù hợp thực tiễn, hỗ trợ hộ kinh doanh và đảm bảo cân đối ngân sách…

Chính thức bỏ quy định về ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng làm căn cứ tính thuế
Chính thức bỏ quy định về ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng làm căn cứ tính thuế

Sáng ngày 24/4, Quốc hội đã chính thức thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến các sắc thuế quan trọng như thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế tiêu thụ đặc biệt. Tỷ lệ tán thành đạt mức cao, với 466/488 đại biểu tham gia biểu quyết đồng ý.

Điểm thay đổi đáng chú ý trong lần sửa đổi này là việc bỏ quy định “cứng” về ngưỡng doanh thu chịu thuế trong luật. Thay vào đó, Quốc hội trao quyền cho Chính phủ chủ động xác định mức cụ thể, nhằm tăng khả năng thích ứng với tình hình kinh tế thực tế.

Trước đó, mức doanh thu chịu thuế đối với hộ kinh doanh được ấn định ở ngưỡng 500 triệu đồng mỗi năm. Tuy nhiên, qua quá trình áp dụng, nhiều ý kiến cho rằng quy định này chưa còn phù hợp, đặc biệt trong bối cảnh cần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhóm hộ kinh doanh và doanh nghiệp quy mô nhỏ.

Giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết việc giao thẩm quyền cho Chính phủ không làm thay đổi bản chất chính sách thuế, mà nhằm tăng tính linh hoạt trong điều hành, đồng thời vẫn đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc hiến định.

Dự thảo luật sau khi tiếp thu ý kiến đại biểu đã được điều chỉnh theo hướng bổ sung các căn cứ rõ ràng để xác định ngưỡng doanh thu miễn thuế. Cụ thể, việc này sẽ dựa trên các yếu tố như tình hình kinh tế vĩ mô và khả năng cân đối ngân sách, nhằm đảm bảo tính khả thi khi triển khai, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết.

Cũng tại Luật thuế thu nhập cá nhân, theo quy định hiện hành, những hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 3 tỷ đồng/năm sẽ chuyển sang áp dụng phương pháp tính thuế dựa trên thu nhập thực tế. Đồng thời, các mức thuế suất cũng được phân chia theo từng nhóm doanh thu khác nhau để đảm bảo tính công bằng.

Cụ thể, thuế suất 15% áp dụng đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 3 tỉ đồng, thuế suất 17% áp dụng đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm từ trên 3 tỉ đồng đến không quá 50 tỉ đồng. 

Với các quy định này, trường hợp Chính phủ điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế vượt trên 3 tỉ đồng/năm sẽ phải báo cáo Quốc hội sửa các luật để điều chỉnh quy định có liên quan nhằm đảm bảo tính đồng bộ và hợp lý của chính sách.

“Mặc dù không quy định khung trong dự thảo luật nhưng để phù hợp với quy định của các luật thuế hiện hành, Chính phủ cũng chỉ được điều chỉnh tối đa mức doanh thu này đến dưới 3 tỉ đồng/năm”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh.

Liên quan đến phương án cụ thể, Chính phủ đề xuất nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng mỗi năm. Theo tính toán, đây là mức được cân nhắc kỹ lưỡng nhằm cân bằng giữa mục tiêu hỗ trợ người nộp thuế và đảm bảo nguồn thu ngân sách.

“Với ngưỡng 1 tỷ đồng, chúng tôi cho rằng ngưỡng này hài hòa với thời điểm hiện nay. Và trong luật cũng đã tiếp thu theo hướng, với ngưỡng cụ thể thì sẽ giao cho Chính phủ quy định phù hợp với diễn biến kinh tế xã hội trên nguyên tắc lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Mức này gấp đôi mức hiện hành và tác động ngân sách khoảng 7.000 tỷ đồng. Với các hộ và cá nhân kinh doanh thì mức miễn lên đến 1 tỷ đồng sẽ giảm thu ngân sách khoảng 4.800 tỷ đồng và khoảng 256.000 doanh nghiệp nhỏ được hưởng với mức là 2.100 tỷ đồng".

(Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn)

Đề xuất giao Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu thuế thu nhập cá nhân

Hộ doanh thu dưới 500 triệu đồng không bắt buộc dừng hóa đơn điện tử

Hộ kinh doanh không được trừ ngưỡng 500 triệu khi nộp thuế giá trị gia tăng

Vietcombank: Phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu, để ngỏ cơ hội hiện diện tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam

Vietcombank: Phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu, để ngỏ cơ hội hiện diện tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam

Ngày 24/4/2026, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - mã: VCB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ) tại Trường Đào tạo & Phát triển nguồn nhân lực Vietcombank, khu đô thị Ecopark, Hưng Yên.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đứng im sau 4 phiên sụt giá

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đứng im sau 4 phiên sụt giá

Trong phiên sáng 24/4, hầu hết các hệ thống kinh doanh lớn vẫn duy trì ổn định giá mua, bán vàng miếng SJC so với phiên hôm qua (23/4) ở mức 166,7 triệu – 169,2 triệu đồng/lượng dù giá vàng thế giới nằm trong xu thế giảm. Duy chỉ có một doanh nghiệp điều chỉnh giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với giá vàng miếng…

SHB ra mắt nhận diện thương hiệu mới

SHB ra mắt nhận diện thương hiệu mới

Ngày 22/4, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) chính thức ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới, thể hiện sự kế thừa tiếp nối những giá trị cốt lõi đã được bền bỉ vun đắp, đồng thời mở ra một diện mạo hiện đại, mạnh mẽ và giàu khát vọng hơn. Qua đó, SHB khẳng định định hướng trở thành "Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới" trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Italy sắp vượt Hy Lạp thành nước nợ nhiều nhất khu vực đồng euro

Italy sắp vượt Hy Lạp thành nước nợ nhiều nhất khu vực đồng euro

Từ năm 2020, nợ công trên GDP của Hy Lạp - vốn là mức cao nhất khu vực đồng euro trong hai thập kỷ qua - đã giảm hơn 45 điểm phần trăm, xuống còn 145% vào năm ngoái. Cùng kỳ, tỷ lệ nợ công trên GDP của Italy chỉ khoảng 17 điểm phần trăm...

Giá vàng tuột mốc 4.700 USD/oz vì mối lo lạm phát, SPDR Gold Trust tiếp tục xả hàng

Giá vàng tuột mốc 4.700 USD/oz vì mối lo lạm phát, SPDR Gold Trust tiếp tục xả hàng

Phiên này, giá vàng tiếp tục bị chi phối bởi hai yếu tố chính là giá dầu và tỷ giá đồng USD...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia

Multimedia
Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố "lá chắn" năng lượng quốc gia

Thực phẩm và đồ uống: Lĩnh vực năng động và thiết yếu nhất trên toàn cầu

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

