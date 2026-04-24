Quốc hội bãi bỏ ngưỡng 500 triệu đồng chịu thuế đối với hộ kinh doanh

Với tỷ lệ tán thành cao, Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi các luật thuế, chính thức bỏ quy định về ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng làm căn cứ tính thuế đối với hộ kinh doanh. Việc điều chỉnh theo hướng linh hoạt, dự kiến nâng lên khoảng 1 tỷ đồng, nhằm phù hợp thực tiễn, hỗ trợ hộ kinh doanh và đảm bảo cân đối ngân sách…

Sáng ngày 24/4, Quốc hội đã chính thức thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến các sắc thuế quan trọng như thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế tiêu thụ đặc biệt. Tỷ lệ tán thành đạt mức cao, với 466/488 đại biểu tham gia biểu quyết đồng ý.

Điểm thay đổi đáng chú ý trong lần sửa đổi này là việc bỏ quy định “cứng” về ngưỡng doanh thu chịu thuế trong luật. Thay vào đó, Quốc hội trao quyền cho Chính phủ chủ động xác định mức cụ thể, nhằm tăng khả năng thích ứng với tình hình kinh tế thực tế.

Trước đó, mức doanh thu chịu thuế đối với hộ kinh doanh được ấn định ở ngưỡng 500 triệu đồng mỗi năm. Tuy nhiên, qua quá trình áp dụng, nhiều ý kiến cho rằng quy định này chưa còn phù hợp, đặc biệt trong bối cảnh cần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhóm hộ kinh doanh và doanh nghiệp quy mô nhỏ.

Giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết việc giao thẩm quyền cho Chính phủ không làm thay đổi bản chất chính sách thuế, mà nhằm tăng tính linh hoạt trong điều hành, đồng thời vẫn đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc hiến định.

Dự thảo luật sau khi tiếp thu ý kiến đại biểu đã được điều chỉnh theo hướng bổ sung các căn cứ rõ ràng để xác định ngưỡng doanh thu miễn thuế. Cụ thể, việc này sẽ dựa trên các yếu tố như tình hình kinh tế vĩ mô và khả năng cân đối ngân sách, nhằm đảm bảo tính khả thi khi triển khai, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết.

Cũng tại Luật thuế thu nhập cá nhân, theo quy định hiện hành, những hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 3 tỷ đồng/năm sẽ chuyển sang áp dụng phương pháp tính thuế dựa trên thu nhập thực tế. Đồng thời, các mức thuế suất cũng được phân chia theo từng nhóm doanh thu khác nhau để đảm bảo tính công bằng.

Cụ thể, thuế suất 15% áp dụng đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 3 tỉ đồng, thuế suất 17% áp dụng đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm từ trên 3 tỉ đồng đến không quá 50 tỉ đồng.

Với các quy định này, trường hợp Chính phủ điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế vượt trên 3 tỉ đồng/năm sẽ phải báo cáo Quốc hội sửa các luật để điều chỉnh quy định có liên quan nhằm đảm bảo tính đồng bộ và hợp lý của chính sách.

“Mặc dù không quy định khung trong dự thảo luật nhưng để phù hợp với quy định của các luật thuế hiện hành, Chính phủ cũng chỉ được điều chỉnh tối đa mức doanh thu này đến dưới 3 tỉ đồng/năm”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh.

Liên quan đến phương án cụ thể, Chính phủ đề xuất nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng mỗi năm. Theo tính toán, đây là mức được cân nhắc kỹ lưỡng nhằm cân bằng giữa mục tiêu hỗ trợ người nộp thuế và đảm bảo nguồn thu ngân sách.