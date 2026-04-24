Quốc hội bãi bỏ ngưỡng 500 triệu đồng chịu thuế đối với hộ kinh doanh

Sáng ngày
24/4, Quốc hội đã chính thức thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số quy định liên
quan đến các sắc thuế quan trọng như thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia
tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế tiêu thụ đặc biệt. Tỷ lệ tán thành đạt
mức cao, với 466/488 đại biểu tham gia biểu quyết đồng ý.
Điểm thay đổi đáng chú ý trong lần sửa đổi này là việc bỏ quy định “cứng” về
ngưỡng doanh thu chịu thuế trong luật. Thay vào đó, Quốc hội trao quyền cho
Chính phủ chủ động xác định mức cụ thể, nhằm tăng khả năng thích ứng với tình
hình kinh tế thực tế.
Trước đó, mức doanh thu chịu thuế đối với hộ
kinh doanh được ấn định ở ngưỡng 500 triệu đồng mỗi năm. Tuy nhiên, qua quá
trình áp dụng, nhiều ý kiến cho rằng quy định này chưa còn phù hợp, đặc biệt
trong bối cảnh cần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhóm hộ kinh doanh và doanh
nghiệp quy mô nhỏ.
Giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài
chính Ngô Văn Tuấn cho biết việc giao thẩm
quyền cho Chính phủ không làm thay đổi bản chất chính sách thuế, mà nhằm tăng
tính linh hoạt trong điều hành, đồng thời vẫn đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc
hiến định.
Dự thảo luật sau khi tiếp thu ý kiến đại biểu
đã được điều chỉnh theo hướng bổ sung các căn cứ rõ ràng để xác định ngưỡng
doanh thu miễn thuế. Cụ thể, việc này sẽ dựa trên các yếu tố như tình hình kinh
tế vĩ mô và khả năng cân đối ngân sách, nhằm đảm bảo tính khả thi khi triển
khai, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết.
Cũng tại Luật thuế thu nhập
cá nhân, theo
quy định hiện hành, những hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 3 tỷ
đồng/năm sẽ chuyển sang áp dụng phương pháp tính thuế dựa trên thu nhập thực
tế. Đồng thời, các mức thuế suất cũng được phân chia theo từng nhóm doanh thu
khác nhau để đảm bảo tính công bằng.
Cụ thể, thuế suất 15% áp dụng
đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 3 tỉ đồng, thuế suất 17%
áp dụng đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm từ trên 3 tỉ đồng đến không
quá 50 tỉ đồng.
Với
các quy định này, trường hợp Chính phủ điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp
thuế vượt trên 3 tỉ đồng/năm sẽ phải báo cáo Quốc hội sửa các luật để điều
chỉnh quy định có liên quan nhằm đảm bảo tính đồng bộ và hợp lý của chính sách.
“Mặc dù không quy định
khung trong dự thảo luật nhưng để phù hợp với quy định của các luật thuế hiện
hành, Chính phủ cũng chỉ được điều chỉnh tối đa mức doanh thu này đến dưới 3 tỉ
đồng/năm”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh.
Liên quan đến phương án cụ thể, Chính phủ đề xuất nâng ngưỡng doanh thu miễn
thuế lên 1 tỷ đồng mỗi năm. Theo tính toán, đây là mức được cân nhắc kỹ lưỡng
nhằm cân bằng giữa mục tiêu hỗ trợ người nộp thuế và đảm bảo nguồn thu ngân
sách.
“Với ngưỡng 1 tỷ đồng, chúng tôi cho rằng ngưỡng này hài hòa với thời điểm hiện nay. Và trong luật cũng đã tiếp thu theo hướng, với ngưỡng cụ thể thì sẽ giao cho Chính phủ quy định phù hợp với diễn biến kinh tế xã hội trên nguyên tắc lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Mức này gấp đôi mức hiện hành và tác động ngân sách khoảng 7.000 tỷ đồng. Với các hộ và cá nhân kinh doanh thì mức miễn lên đến 1 tỷ đồng sẽ giảm thu ngân sách khoảng 4.800 tỷ đồng và khoảng 256.000 doanh nghiệp nhỏ được hưởng với mức là 2.100 tỷ đồng".
(Bộ trưởng
Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn)