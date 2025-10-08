Quý 3 lãi kỷ lục, GELEX Electric đã về đích chỉ tiêu lợi nhuận năm 2025

Theo báo cáo vừa công bố, quý 3/2025, doanh thu thuần hợp nhất của GELEX Electric đạt hơn 6.444 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, doanh thu bán thành phẩm chiếm 97% với 6.246 tỷ đồng, tăng thêm gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 3/2025 đạt 2.202 tỷ đồng, tăng 317% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này đóng góp bởi việc tăng trưởng của mảng kinh doanh cốt lõi; đẩy mạnh quản trị và tối ưu chi phí trong sản xuất dẫn tới tỷ lệ lợi nhuận gộp/doanh thu thuần kỳ này tăng, cùng với đó là đóng góp từ việc tái cấu trúc lại các khoản đầu tư.

Lũy kế 9 tháng, GELEX Electric đạt 18.235 tỷ đồng doanh thu, tương ứng mức tăng 25% so với cùng kỳ 2024. Lợi nhuận trước thuế 3.532 tỷ đồng, tương ứng tăng 162%. Trong đó, lợi nhuận trước thuế mảng kinh doanh cốt lõi trong 9 tháng đầu năm là 2.059 tỷ, tăng 93% so với lũy kế cùng kỳ (1.067 tỷ).

Như vậy tính đến hết quý 3/2025, công ty đã thực hiện 76,6% kế hoạch doanh thu và đã về đích mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm (hoàn thành 101% kế hoạch).

GELEX Electric sở hữu 9 công ty con, sản xuất và cung cấp bộ sản phẩm đầy đủ trong chuỗi giá trị ngành điện từ truyền tải đến phân phối và dân dụng.

Kết quả kinh doanh khởi sắc của GELEX Electric có sự góp mạnh mẽ của các công ty con như: Dây cáp điện CADIVI, máy biến áp THIBIDI, thiết bị đo điện EMIC… với chiến lược tập trung vào lĩnh vực kinh doanh lõi, linh hoạt chính sách bán hàng theo bối cảnh thị trường, đẩy mạnh nghiên cứu phát triển sản phẩm mới. Việc tối ưu chi phí ứng dụng công nghệ trong quản trị, vận hành và sản xuất cũng giúp nâng cao hiệu quả hoạt động.

Tại ngày 30/09, tổng tài sản của GELEX Electric đạt 15.141 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm 2025, chủ yếu là tăng tài sản ngắn hạn (49%) so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền ghi nhận 835 tỷ đồng, tăng 21%.

Về các chỉ số tài chính, hệ số nợ, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu duy trì ở mức an toàn, tương đương kỳ trước với những tín hiệu tích cực trong hoạt động kinh doanh và quản trị của doanh nghiệp, giúp GELEX Electric củng cố niềm tin với nhà đầu tư.

Đón đầu các tiềm năng từ ngành và thuận lợi vĩ mô, hiện, GELEX Electric đang định hướng các đơn vị thành viên đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm thiết bị điện có hàm lượng chất xám cao, thân thiện môi trường phục vụ cho lưới điện thông minh; định hướng hợp tác nghiên cứu phát triển các sản phẩm công nghệ cao mới như: Dây cáp điện chậm cháy, sản phẩm phòng cháy, thiết bị an ninh, giám sát…