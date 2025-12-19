Thứ Sáu, 19/12/2025

Blog chứng khoán: Dòng tiền dần bị thuyết phục

iTrader

19/12/2025, 16:27

Thị trường hoàn tất một tuần phục hồi ấn tượng, dù sức mạnh của trụ vẫn là yếu tố then chốt đưa VNI qua mốc 1700 điểm. Sau phiên tăng đầy bất ngờ hôm 16/12, đến hôm nay có vẻ thị trường đã thuyết phục được số lớn nhà đầu tư nghi ngờ.

Tranh minh họa.
Tranh minh họa.

Khác biệt lớn nhất giữa hai phiên bùng nổ này là khả năng chấp nhận rủi ro. Phiên ngày 16/12 thị trường còn đánh võng nhiều và chỉ đến chiều mới khởi sắc. Hôm nay ngay từ sáng lực cầu giá cao đã thể hiện rõ ràng và càng về cuối càng mạnh. Đợt ATC các lệnh cân với lượng bán cũng rất ổn, duy trì biên độ tăng tốt ở điểm số.

Phần còn lại của thị trường thì chưa thực sự xuất sắc: Độ rộng không nghiêng hẳn về phía tăng và số lượng cổ phiếu tăng mạnh cũng chưa nhiều. Bình thường những phiên không kéo trụ, số mã tăng vượt 1% lên tới cả trăm nếu VNI tăng hơn 20 điểm, hôm nay chưa tới 80 mã. Tuy vậy điểm tích cực là thanh khoản mạnh mẽ ở rất nhiều cổ phiếu và duy trì biên độ tăng đến hết phiên. Nhóm blue-chips có dòng tiền vào ổn định, trở thành bệ đỡ cho cả thị trường. Số giảm giá mạnh đa phần là những mã thanh khoản nhỏ và ít ảnh hưởng.

Diễn biến mạnh ở điểm số hôm nay vẫn còn để lại chút “gợn” về sự lan tỏa. Thêm nữa thanh khoản khoảng 22k tỷ hai sàn chưa kể thỏa thuận cũng không phải là lớn. Một phiên bùng nổ thực sự giai đoạn này nên đạt tầm 30k tỷ để tăng tính thuyết phục.

Điều này có thể diễn ra khi thị trường tiếp tục tăng, giá cổ phiếu tiếp tục đi lên. Một đợt bỏ rơi những người nghi ngờ sẽ tạo sức ép tâm lý. Thậm chí ngay như hôm nay, các lệnh mua giá xanh cũng bị rớt lại khá nhiều. Thanh khoản chưa bùng nổ chủ yếu đến từ tâm lý ngại rủi ro chứ không phải ít tiền. Về lý thuyết trong một khoảng thời gian, tổng lượng tiền trên tài khoản là cố định và luôn nhiều hơn thanh khoản hàng ngày. Để lượng tiền mặt này biến thành thanh khoản cần một quyết định dứt khoát, không phải căn ke vài bước giá dưới mức giao dịch đang có trên bảng điện.

Nhìn rộng hơn hiện thị trường đã thẩm thấu tất cả những lo ngại trong 3 tháng qua như tỷ giá, lãi suất. Sự thay đổi đang diễn ra trong tâm lý chấp nhận rủi ro khi “trơ” dần với các tin xấu. Quý 1/2026 hứa hẹn sẽ có tiến triển tốt hơn. Với kết quả kinh doanh quý 4/2025 sắp ra, mức định giá nhiều cổ phiếu đã rất hợp lý. Lúc này không nên lướt sóng để tranh thủ “ăn vài line” mà nên nhìn rộng hơn.

Thị trường phái sinh hôm nay chênh lệch khá rộng nên dù VN30 tăng tốt nhưng lại khó chơi. Nếu lỡ nhịp tăng sớm đầu ngày thì phần lớn thời gian VN30 chỉ dao động intraday biên độ hẹp. Điểm Short thì không có còn Long phải đối diện với vùng rủi ro basis tới 7-8 điểm. Thời điểm vào Long hợp lý nhất là lúc VN30 vượt 1929.xx sau 2h – basis < 3 điểm - thì biên độ lại không đủ lớn và thời gian cũng ngắn.

Việc các trụ kéo VNI vượt 1700 điểm hôm nay vẫn tạo sự nghi ngờ không nhỏ, kết hợp với thanh khoản chưa bùng nổ, thì phần lớn cổ phiếu vẫn chỉ là mới khởi động mà thôi. Tuy nhiên khả năng cao dòng tiền sẽ bị thuyết phục nếu giá không lùi lại để mua rẻ hơn. Chiến lược là tiếp tục nắm giữ danh mục, Long/Short linh hoạt với phái sinh.

VnEconomy

VN30 đóng cửa tại 1933.28. Cản gần nhất phiên tới là 1945; 1955; 1964; 1980; 1989; 2002. Hỗ trợ 1929; 1920; 1913; 1901; 1890; 1883.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

