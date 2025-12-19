Quỹ của SGI Capital tiếp tục giữ tiền mặt cao khi "chê" định giá thị trường chưa rẻ

Theo đó, hiện tại quỹ Đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam giữ tỷ trọng tiền mặt 67%, còn lại phân bổ vào các nhóm ngành bán lẻ, tiêu dùng, bất động sản. Các cổ phiếu tiêu biểu trong danh mục được sắp xếp theo thứ tự tỷ trọng giảm dần gồm MWG, TLG, SIP, FMC, PNJ, PLX, TV2, SAB.

Hiệu suất của quỹ trong tháng 11 âm 0,34%. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 11 hiệu suất quỹ đạt 14,34% kém xa so với mức tăng trưởng của VN-Index 33,49% vốn dĩ được kéo bởi các cổ phiếu nhóm Vingroup.

Nhận định về thị trường quốc tế, theo SGI Capital, FED dừng QT sau khi hút về hơn 2,4 ngàn tỷ USD và hạ 0,25% lãi suất trong kỳ họp tháng 12. Hành động này của FED tiếp tục làm giảm lãi suất vay ngắn hạn nhưng lãi suất trung và dài hạn vốn ảnh hưởng nhiều hơn tới kinh tế thực lại được quyết định bởi cung cầu và kỳ vọng lạm phát.

Các ngân hàng đầu tư lớn vẫn đang dự báo lãi suất trái phiếu 10 năm của Chính phủ Mỹ duy trì mặt bằng 4-4,5% trong 2026. Với nhu cầu phát hành mới và đảo nợ rất lớn của chính phủ và doanh nghiệp khi lượng vốn rẻ phát hành trong giai đoạn COVID đáo hạn, lãi suất thực sẽ khó giảm theo FED rate và áp lực chi phí lãi vay thậm chí đang tăng lên với cả Chính phủ, doanh nghiệp và hộ gia đình.

Gần đây, lãi suất trái phiếu Chính phủ Nhật, vốn được coi là mức sàn lãi suất toàn cầu suốt 30 năm qua, đã tăng mạnh lên mức cao nhất kể từ 1998 cùng với lạm phát cho thấy giới hạn mặt trái của chính sách tiền tệ sau nhiều thập kỷ nới lỏng. Nhiều quốc gia khác đã đi trước FED trong việc nới lỏng có thể phải đối mặt với giới hạn này khi lãi suất trái phiếu chính phủ 10 năm của rất nhiều nước lớn đang tăng trở lại.

Điều này sẽ ảnh hưởng tới chi phí vay quốc tế của Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam trong năm tới khi nhu cầu vốn bùng nổ phục vụ mục tiêu tăng trưởng 10% GDP trong kỷ nguyên vươn mình.

Dưới áp lực định giá cao, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn đang duy trì vùng đỉnh nhờ dòng tiền cá nhân và mức độ phân bổ vào chứng khoán của hộ gia đình đã vượt thời điểm bong bóng dot-com (2000) và giai đoạn COVID (2021). Lượng tiền vay của cả cá nhân và quỹ đầu tư thông qua các công cụ khác nhau cũng đều ở mức cao kỷ lục.

Kỳ vọng tăng trưởng của thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục do nhóm công nghệ AI gánh vác khi thị trường đồng thuận tăng trưởng lợi nhuận của nhóm này sẽ đạt 20% năm 2026, gấp đôi trung bình của thị trường. Việc FED dừng QT và Tổng thống Mỹ lựa chọn được người thay thế Chủ tịch FED hiện tại đang nâng đỡ kỳ vọng giảm lãi suất và cải thiện thanh khoản chung.

Tuy vậy, kinh tế thực đang tiếp tục chậm lại khi thất nghiệp đã lên mức 4.4%, ảnh hưởng tiêu cực tới tiêu dùng và tăng nợ xấu của nhóm dân cư có thu nhập thấp. Trong khi đó, nhóm thu nhập cao vẫn đang tận hưởng hiệu ứng giàu có nhờ giá nhà và chứng khoán tăng mạnh tạo khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn. Sức mạnh tiêu dùng của Mỹ và nhiều nơi trên thế giới đang phụ thuộc nhiều vào xu hướng giá tài sản thay vì gia tăng thu nhập thường xuyên.

Kinh tế Trung Quốc tiếp tục phục hồi chậm lại khi cầu bất động sản tiếp tục suy yếu, đầu tư cố định cũng giảm và tiêu dùng yếu đi. Trung Quốc liên tục đẩy mạnh hàng hóa dư thừa của mình ra thế giới khi xuất khẩu vào Mỹ giảm dần. Điều này một mặt giúp các đối tác nhập khẩu kiềm chế lạm phát nhưng mặt khác các biện pháp mở rộng tài khóa hướng vào đầu tư hạ tầng của các quốc gia lân cận như Việt Nam có thể gia tăng hơn nữa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Tính đến hết tháng 11, xuất siêu của Việt Nam qua Mỹ đã đạt 121 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ, trong khi nhập siêu từ Trung Quốc tăng 38% lên 104 tỷ USD. FDI vào Việt Nam năm nay tiếp tục duy trì tăng trưởng trong đó có đóng góp quan trọng từ dòng vốn có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Thanh khoản trên thị trường chứng khoán Việt Nam chưa cải thiện nhưng áp lực bán ròng của Nhà đầu tư nước ngoài đã giảm bớt, cùng với tỷ lệ margin giảm đã bớt đi sức ép nguồn cung cho thị trường chung. Tuy nhiên, áp lực của thị trường tài chính vẫn còn do: các khoản đáo nợ trái phiếu cuối năm và lượng phát hành cổ phần và IPO vẫn ở mức cao, dự kiến vượt qua năm 2021, đạt kỷ lục mới của lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thêm vào đó, thị trường chứng khoán chưa đủ rẻ trong bối cảnh lãi suất vẫn đang tăng lên đã hạn chế lực cầu khiến thị trường chứng khoán rất khó bứt phá trong ngắn hạn.

Nhìn cho 3 tháng tới, có nhiều kỳ vọng room tín dụng được mở cho 2026 sẽ tạo một con sóng đầu năm như thường lệ. Điều này, theo SGI Capital, phụ thuộc nhiều vào tốc độ cải thiện thanh khoản hệ thống theo khả năng huy động vốn trong các tháng tới. Trong trường hợp huy động tốt, lãi suất có thể ổn định trở lại tạo điều kiện cho dòng tiền lan tỏa tìm kiếm các cơ hội đầu tư.

Trường hợp tín dụng tiếp tục tăng quá mạnh vượt qua khả năng huy động, mặt bằng lãi suất sẽ tiếp tục tăng và hiệu ứng cạnh tranh về nguồn vốn sẽ diễn ra liên thị trường khiến dòng tiền tiếp tục giảm trên thị trường chứng khoán, tạo thêm sức ép nếu nhà đầu tư và chủ doanh nghiệp phải bán bớt chứng khoán để giảm nợ và bù đắp thanh khoản thiếu hụt.