Quy định mới về điều kiện đăng ký, khai thác sử dụng UAV

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 288/2025/NĐ-CP ngày 05/11/2025 quy định về quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay khác...

Nghị định này bao gồm 8 chương và 35 điều, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng không nhân dân, liên quan đến việc nhập khẩu, xuất khẩu, nghiên cứu chế tạo, thử nghiệm, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, kinh doanh tàu bay không người lái. Đối tượng áp dụng của nghị định bao gồm các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động liên quan đến tàu bay không người lái tại Việt Nam.

Về điều kiện đăng ký phương tiện bay không người lái, nghị định yêu cầu có giấy tờ chứng minh sở hữu hợp pháp, bao gồm giấy phép nhập khẩu và tờ khai hải quan đối với phương tiện nhập khẩu, hoặc hóa đơn từ đơn vị kinh doanh đủ điều kiện. Phương tiện bay phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật do Bộ Quốc phòng ban hành hoặc công nhận.

Đối với phương tiện tự lắp ráp trước khi nghị định có hiệu lực, cần có đơn vị sản xuất hoặc tổ chức có tư cách pháp nhân được cơ quan nhà nước công nhận kiểm nghiệm, đánh giá và cấp giấy xác nhận tình trạng kỹ thuật.

Trường hợp phương tiện bay đăng ký lần đầu tại Việt Nam phải có giấy tờ xác nhận của Cơ quan Hải quan cho phép nhập khẩu hoặc đơn vị có tư cách pháp nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận sản xuất, lắp ráp chủng loại phương tiện bay đó, thì giải quyết đăng ký phương tiện bay. Điều kiện này không áp dụng đối với phương tiện bay của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Nghị định cũng quy định điều kiện khai thác, sử dụng phương tiện bay không người lái. Phương tiện phải có giấy chứng nhận đăng ký còn hiệu lực, người điều khiển phải đủ 18 tuổi, không có nồng độ cồn, ma túy trong máu. Đối với phương tiện có trọng lượng cất cánh tối đa từ 0,25 ki-lô-gam trở lên, người điều khiển cần có giấy phép điều khiển bay quan sát bằng trực quan hoặc thiết bị.

Trường hợp điều khiển phương tiện bay có trọng lượng cất cánh tối đa từ 2kg trở lên, bay ngoài tầm nhìn trực quan, bay theo chương trình cài đặt sẵn thông qua bộ điều khiển trung tâm phải có Giấy phép điều khiển bay quan sát bằng thiết bị do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc bằng, chứng chỉ quốc tế được Bộ Quốc phòng công nhận.

Trường hợp điều khiển nhiều phương tiện cùng lúc, cần chứng minh khả năng công nghệ đáp ứng yêu cầu an toàn bay.

Người nước ngoài trực tiếp điều khiển phương tiện bay tại Việt Nam ngoài việc đáp ứng các điều kiện quy định nêu trên phải có đại diện cơ quan hoặc tổ chức, cá nhân là người Việt Nam bảo lãnh.

Việc cấp phép bay trong khu vực cấm bay chỉ áp dụng đối với hoạt động bay công vụ, phải đáp ứng các yêu cầu về quốc phòng, an ninh, an toàn bay, trật tự an toàn xã hội.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 5/11/2025, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc quản lý và khai thác phương tiện bay không người lái tại Việt Nam, đảm bảo an toàn và tuân thủ pháp luật.