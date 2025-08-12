Quy định mới về khai thác, tận thu, thu hồi khoáng sản và đóng cửa mỏ
Nhĩ Anh
12/08/2025, 11:20
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành hàng loạt quy định mới về địa chất và khoáng sản, bao gồm hướng dẫn thủ tục, quy trình và văn bản liên quan đến điều tra, khai thác, tận thu khoáng sản, đóng cửa mỏ và đấu giá quyền khai thác...
Cụ thể theo Thông tư 33/2025/TT-BNNMT quy định đầy đủ từ bước
lập, thẩm định đến phê duyệt đề án điều tra địa chất và báo cáo kết quả. Mỗi đề
án phải được xây dựng trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch được duyệt và phải thể hiện
rõ ràng mục tiêu, đối tượng, vị trí địa lý, khối lượng công việc, tiến độ, dự
toán kinh phí và sản phẩm đầu ra.
Thủ tục trình thẩm định gồm hồ sơ đề nghị kèm thuyết minh đề
án, tài liệu chuyên môn và ý kiến góp ý. Hội đồng thẩm định từ 7 đến 15 thành
viên sẽ xem xét tính khoa học, thực tiễn và khả thi của đề án trước khi quyết định
thông qua, thông qua có sửa chữa hoặc không thông qua. Các đề án sau khi hoàn
thiện sẽ tiếp tục được trình lên cấp thẩm quyền (Bộ Nông nghiệp và Môi trường
hoặc UBND tỉnh) để phê duyệt.
Theo đánh giá, việc quy định chặt chẽ thành phần hồ sơ
và trình tự thẩm định giúp hạn chế tình trạng lập đề án hình thức hoặc triển
khai dàn trải, kém hiệu quả.
Sau khi hoàn thành đề án, đơn vị chủ trì phải lập báo cáo kết
quả điều tra theo mẫu thống nhất. Hội đồng thẩm định báo cáo cũng được thành lập
tương tự như khi thẩm định đề án. Các kết quả điều tra cơ bản địa chất sau khi
được phê duyệt sẽ được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ
Nông nghiệp và Môi trường, Trang thông tin điện tử của Cục Địa chất và Khoáng sản
Việt Nam hoặc Cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh (tùy theo cấp quản lý).
Điều này giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận thông tin một
cách chính thống và kịp thời. Việc công khai kết quả điều tra là bước tiến mới
nhằm tăng tính minh bạch và tạo thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp quan
tâm đến khai thác khoáng sản.
Trong quá trình khai thác khoáng sản, khai thác tận thu
khoáng sản (trừ trường hợp khai thác cát, sỏi lòng sông, lòng hồ, khu vực biển),
trên cơ sở kết quả thống kê trữ lượng, khối lượng khoáng sản đã khai thác, kiểm
kê trữ lượng, khối lượng khoáng sản còn lại chưa khai thác, tổ chức, cá nhân có
trách nhiệm đánh giá, so sánh tổng trữ lượng, khối lượng khoáng sản thực tế
trong khu vực khai thác so với trữ lượng, khối lượng khoáng sản được phép khai
thác quy định trong giấy phép khai thác khoáng sản.
Thông tư 36/TT-BNNMT quy định về khai thác khoáng sản, khai
thác tận thu khoáng sản và thu hồi khoáng sản quy định rõ trường hợp có khả
năng tổng trữ lượng, khối lượng khoáng sản thực tế trong khu vực khai thác lớn
hơn trữ lượng, khối lượng khoáng sản được phép khai thác quy định trong giấy
phép khai thác khoáng sản và tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có nhu cầu
tiếp tục khai thác phần trữ lượng tăng thêm thì phải thực hiện thủ tục điều chỉnh
nội dung giấy phép khai thác khoáng sản, giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
theo quy định.
Trường hợp đã khai thác đủ trữ lượng, khối lượng khoáng sản
được phép khai thác quy định trong giấy phép khai thác khoáng sản, giấy phép
khai thác tận thu khoáng sản nhưng chưa hoàn thành thủ tục điều chỉnh nội dung
giấy phép khai thác khoáng sản, giấy phép khai thác tận thu khoáng sản thì tổ
chức, cá nhân phải dừng hoạt động khai thác, kể cả trong trường hợp giấy phép
khai thác khoáng sản, giấy phép khai thác tận thu khoáng sản còn thời hạn khai
thác.
Tổ chức, cá nhân chỉ được tiếp tục khai thác phần trữ lượng,
khối lượng khoáng sản tăng thêm sau khi đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm
quyền quyết định điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác khoáng sản, giấy phép
khai thác tận thu khoáng sản để bổ sung trữ lượng, khối lượng khoáng sản được
phép khai thác theo quy định của pháp luật.
Còn với Thông tư 39/2025/TT-BNNMT hướng dẫn chi tiết về cấu
trúc, nội dung đề án và phương án đóng cửa mỏ khoáng sản; các mẫu văn bản, quyết
định, báo cáo, biên bản liên quan trong quá trình đóng cửa mỏ; trình tự, thủ tục,
thẩm quyền phê duyệt đề án và phương án đóng cửa mỏ, kể cả trong trường hợp
đóng cửa một phần diện tích khai thác.
Thông tư 39 thay thế một số thông tư trước đây của Bộ Tài
nguyên và Môi trường, góp phần đồng bộ hệ thống văn bản pháp luật trong lĩnh vực
khoáng sản.
Việc ban hành các thông tư này sẽ giúp nâng cao hiệu lực, hiệu
quả quản lý trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản; đảm bảo hoạt động khai thác,
tận thu và đóng cửa mỏ được thực hiện đúng quy định, minh bạch, bền vững và bảo
vệ môi trường.
Cùng với Thông tư số 36/2025/TT-BNNMT và Thông tư
39/2025/TT-BNNMT, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã ban hành Thông tư số
38/2025/TT-BNNMT quy định về phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng
khoáng sản, thăm dò khoáng sản phải hoàn trả; mẫu văn bản trong hồ sơ xác định,
phê duyệt chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản phải hoàn
trả; mẫu văn bản trong hồ sơ xác định, phê duyệt, quyết toán tiền cấp quyền
khai thác khoáng sản; mẫu văn bản trong đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
Để thực thi Luật Địa chất và Khoáng sản vừa có hiệu lực, Chính phủ đã ban hành Nghị định 193/2025/NĐ-CP, quy định chi tiết các biện pháp thực hiện. Nghị định nêu rõ các nội dung như: điều tra địa chất và khoáng sản, khu vực khoáng sản, hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản, đóng cửa mỏ, quản lý khoáng sản chiến lược, quản lý cát sỏi, thông tin và dữ liệu địa chất, tài chính và đấu giá quyền khai thác khoáng sản, kiểm tra chuyên ngành.
