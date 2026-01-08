Dự kiến 1,08 triệu tỷ đồng chi cho đầu tư công, cổ phiếu nào còn dư địa tăng giá?

Năm 2026 là năm cao điểm của đầu tư công nhờ nguồn vốn phân bổ cho đầu tư công 2026 dự kiến ở mức 1,08 triệu tỷ đồng nhằm đạt mục tiêu GDP tăng trưởng 10% và luật Xây dựng sửa đổi mới được thông qua đơn giản hóa thủ tục phê duyệt kỳ vọng tác động tích cực đến tiến độ triển khai dự án.

Chứng khoán KBSV vừa cập nhật triển vọng cổ phiếu đầu tư công năm 2026 trong đó kỳ vọng cổ phiếu nhóm xây dựng dân dụng và hạ tầng giao dịch tích cực nhờ sự hồi phục của thị trường bất động sản nhà ở và động lực mạnh mẽ từ đầu tư công.

Năm 2026 là năm cao điểm của đầu tư công nhờ nguồn vốn phân bổ cho đầu tư công 2026 dự kiến ở mức 1,08 triệu tỷ đồng nhằm đạt mục tiêu GDP tăng trưởng 10% và luật Xây dựng sửa đổi mới được thông qua đơn giản hóa thủ tục phê duyệt kỳ vọng tác động tích cực đến tiến độ triển khai dự án.

Động lực giải ngân trong năm tập trung vào các dự án hạ tầng trọng điểm bao gồm: hoàn thiện Long Thành GD1, tuyến đường sắt Hà Nội – Hải Phòng – Lào Cai, tuyến Bến Thành – Cần Giờ, các gói thầu cao tốc Bắc – Nam và vành đai đô thị.

Nhóm nhà thầu hạ tầng có kinh nghiệm thi công dự án quy mô lớn như VCG, HHV được kỳ vọng hưởng lợi nhờ backlog duy trì ở mức cao và tiến độ giải ngân cải thiện. Tuy nhiên triển vọng cụ thể vẫn phụ thuộc vào khả năng trúng thầu và tốc độ triển khai thực tế của các dự án này.

Trong giai đoạn 2026–2030, đầu tư công tiếp tục là động lực tăng trưởng dài hạn, với mục tiêu xây dựng thêm 2.000 km đường cao tốc, đồng thời triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn gồm đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, các tuyến đường sắt kết nối cảng biển – sân bay và dự án cảnh quan sông Hồng.

Mảng xây lắp điện được đánh giá có triển vọng tích cực trong năm 2026 nói riêng và cả giai đoạn 2026 – 2030 nói chung.

Tăng trưởng được hỗ trợ bởi các động lực chính: chính phủ đẩy mạnh hiện thực hóa Quy hoạch điện VIII với tổng vốn đầu tư lưới điện truyền tải giai đoạn 2026–2030 ước khoảng 18.1 tỷ USD, bao gồm kế hoạch xây mới gần 13.000 km đường dây 500 kV và 15.300 km đường dây 220 kV, đảm bảo nguồn việc ổn định cho trung – dài hạn và định hướng mở rộng năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp xây lắp điện có kinh nghiệm thi công dự án quy mô lớn và yêu cầu kỹ thuật cao như PC1.

KBSV duy trì quan điểm tích cực với nhóm cổ phiếu xây dựng dân dụng và hạ tầng nhờ sự hồi phục của thị trường bất động sản nhà ở và động lực mạnh mẽ từ đầu tư công. Ngược lại, mảng công nghiệp nhiều khả năng sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng chậm hơn do những lo ngại liên quan đến chính sách thuế quan của Mỹ.

Về diễn biến giá cổ phiếu, CTD và HHV hiện đang giao dịch ở mức P/B vượt mức trung bình 5 năm cho thấy kỳ vọng phục hồi của mảng xây dựng dân dụng (CTD) và động lực đầu tư công mảng BOT (HHV) đã được thị trường phản ánh phần nào, khiến dư địa tăng giá ngắn hạn trở nên hạn chế.

KBSV đánh giá VCG và PC1 hiện đang ở vùng giá tương đối hấp dẫn khi đều giao dịch dưới mức P/B trung bình 5 năm, trong khi tiềm năng tăng trưởng vẫn được đảm bảo nhờ backlog ở mức cao. Tính đến cuối quý 3/2025, backlog của VCG đạt gần 30 nghìn tỷ đồng, PC1 đạt hơn 8 nghìn tỷ đồng cùng với khả năng cao sẽ tiếp tục trúng thầu nhiều dự án lớn trong thời gian tới.

Với các cổ phiếu còn lại dù đã chớm vượt mức P/B trung bình 5 năm nhưng vẫn còn cách tương đối xa vùng đỉnh, nhà đầu tư có thể theo dõi thêm các yếu tố bao gồm biến động giá nguyên vật liệu đầu vào cũng như mức độ cạnh tranh của ngành tác động đến biên lợi nhuận, khả năng trúng thầu các dự án mới trong giai đoạn tới, cũng như những công bố liên quan đến chính sách thuế quan để xác định thời điểm giải ngân phù hợp.