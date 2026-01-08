Trung Quốc liên tục mua ròng vòng trong 14 tháng

Nhiều chuyên gia cho rằng khối lượng mua ròng vàng dự trữ thực tế của Trung Quốc cao hơn nhiều so với số liệu được công bố...

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã mua ròng vàng trong 14 tháng liên tiếp tính đến tháng 12 vừa qua, phản ánh xu hướng mua ròng vàng bền bỉ của các ngân hàng trung ương bất chấp giá vàng cao chưa từng thấy.

Dữ liệu được PBOC công bố ngày 7/1 cho thấy khối lượng vàng dự trữ của cơ quan này đã tăng 30.000 oz trong tháng 12 so với tháng trước đó, đạt 74,15 triệu oz. Kể từ khi chuỗi tháng mua ròng này bắt đầu vào tháng 11/2024, PBOC đã mua ròng 1,35 triệu oz vàng, tương đương 41 tấn vàng - hãng tin Bloomberg cho biết.

Giá vàng thế giới đã biến động mạnh trong tháng 12/2205, đạt mức kỷ lục ở 4.550 USD/oz rồi giảm mạnh sau đó. Tuy nhiên, giá vàng vẫn hoàn tất năm tăng mạnh nhất kể từ năm 1979, với mức tăng gần 65%. Các động lực tăng giá của vàng trong năm qua bao gồm xu hướng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương, căng thẳng địa chính trị, mối lo về tình trạng nợ công tăng cao, các ngân hàng trung ương hạ lãi suất, và đồng USD mất giá.

Theo một báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) công bố trong tuần này, vàng đã vượt qua trái phiếu kho bạc Mỹ để trở thành tài sản dự trữ lớn nhất thế giới. Lần đầu tiên kể từ năm 1996, giá trị của vàng vượt giá trị của trái phiếu kho bạc Mỹ trong dự trữ ngoại hối toàn cầu.

Số liệu từ WGC cho thấy tổng giá trị dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương hiện đạt gần 4 nghìn tỷ USD, cao hơn so với giá trị 3,9 nghìn tỷ USD của dự trữ trái phiếu kho bạc Mỹ.

Nhiều chuyên gia cho rằng khối lượng mua ròng vàng dự trữ thực tế của Trung Quốc cao hơn nhiều so với số liệu được công bố. Ngân hàng Mỹ Goldman Sachs ước tính rằng Trung Quốc mua ròng 15 tấn vàng dự trữ trong tháng 9/2025, so với con số chỉ 1 tấn như số liệu chính thức đưa ra.

Với dự trữ ngoại hối khổng lồ và xu hướng đa dạng hóa tài sản dự trữ khỏi đồng USD, Trung Quốc có thể tiếp tục mua ròng vàng trong thời gian tới.

Tháng 12 vừa qua, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc - nước sở hữu dự trữ ngoại hối lớn nhất thế giới - tăng 11,5 tỷ USD, đạt 3,358 nghìn tỷ USD.

Trong đó, giá trị dự trữ vàng đạt 319,45 tỷ USD, tương đương 9,51% tổng dự trữ, thấp hơn nhiều so với tỷ trọng của vàng trong dự trữ ngoại hối của ngân hàng trung ương các nền kinh tế phát triển.

Điều đó có nghĩa là PBOC cần mua thêm nhiều vàng để đạt mức tỷ trọng vàng trong dự trữ ngoại hối khoảng 40-60% như các nền kinh tế phát triển phương Tây. Đối với Mỹ, vàng chiếm xấp xỉ 57% dự trữ ngoại hối.

Mỹ hiện là nước có dự trữ vàng lớn nhất thế giới, với 8.133,5 tấn vàng, tương đương 261,5 triệu oz.

Dưới đây là 5 nước có dự trữ vàng lớn nhất thế giới, gồm hai nền kinh tế lớn nhất là Mỹ và Trung Quốc, theo dữ liệu của WGC: