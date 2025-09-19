Quỹ giao dịch mạnh ngày tái cơ cấu, bán ròng hơn 3.000 tỷ

Nhờ hoạt động tái cân bằng danh mục của các quỹ ETF ngoại, phiên cuối tuần có sự gia tăng nhẹ thanh khoản so với hôm qua, nhưng vẫn ở mức rất thấp. VIC tăng cực mạnh 5,66% đem về gần 7,4 điểm cho VN-Index nhưng vẫn không đủ để giữ chỉ số này trên đường trung bình 20 phiên.

VN-Index đóng cửa vẫn giảm 6,56 điểm tương đương -0,39% so với tham chiếu, xác lập phiên giảm thứ 4 liên tiếp. Thị trường tuần này ngược 180 độ so với tuần trước khi chỉ tăng duy nhất phiên đầu tuần và 4 phiên còn lại đều giảm.

Hoạt động giao dịch sôi động của khối ngoại hôm nay đẩy chiều mua đóng góp 17,7% tổng giá trị giao dịch sàn HoSE và chiều bán chiếm 27,4%. Tuy vậy tổng thanh khoản sàn này chỉ tăng nhẹ 5,5%, đạt 29.161 tỷ đồng, tiếp tục “dò đáy” thấp kỷ lục mới.

Với khả năng bù đắp tới trên 7 điểm cho VN-Index, VIC là cổ phiếu quan trọng nhất phiên này. Buổi sáng VIC không tốt, chốt phiên vẫn giảm 0,55%. Tuy nhiên sang chiều lực cầu kéo giá lên rất mạnh, VIC thay đổi tới +6,24% và đóng cửa vượt tham chiếu 5,66%. VHM tuy đóng cửa vẫn giảm 1,74% nhưng nhịp hồi giá chiều nay cũng tác động không hề nhỏ. VN-Index tại đáy giảm 26,74 điểm thì VHM cũng hồi lên từ đáy tới 1,9% còn VIC khoảng 7,13%. Không nhiều các trụ khác hỗ trợ, chỉ có FPT hồi 2,49%, CTG hồi 1,79%, VPB hồi 1,33% là đáng kể.

Điều này xác nhận một thực tế là VN-Index và VN30-Index có “nến rút chân” khá cao, nhưng cổ phiếu lại không tốt như vậy. Thống kê toàn sàn HoSE chỉ có một phần ba số cổ phiếu đạt biên độ phục hồi trong phiên từ 1% trở lên so với giá thấp nhất.

Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN-Index, trừ VIC thì chỉ còn lại HPG tăng 0,34% và CTG, FPT tham chiếu, còn lại toàn đỏ, thậm chí giảm sâu như VCB giảm 1,41%, VHM giảm 1,74%, BID giảm 2,45%, TCB giảm 1,03%, VPB giảm 1,3%. VN30-Index đóng cửa giảm nhẹ 0,12% nhưng độ rộng chỉ có 4 mã tăng/24 mã giảm. Riêng VIC đã đỡ cho VN30-Index tới gần 13 điểm.

Hoạt động kéo trụ không tạo sức lan tỏa rõ ràng nào, độ rộng sàn HoSE cuối phiên vẫn hẹp với 133 mã tăng/189 mã giảm. Thanh khoản nhóm giảm giá chiếm 61% tổng giá trị khớp lệnh toàn sàn. Vẫn có tới gần 100 cổ phiếu đóng cửa giảm quá 1% so với tham chiếu bất chấp VN-Index chỉ giảm 0,39%. Một phần ba số này đạt giao dịch vượt ngưỡng trăm tỷ đồng, xác nhận áp lực bán hạ giá rất lớn. Ba mã chứng khoán dẫn đầu về thanh khoản là VIX với 1.414,8 tỷ đồng, giá giảm 4,86%; SSI với 1.135 tỷ đồng, giá giảm 1,1% và VND với 892,5 tỷ, giá giảm 2,78%.

Các nhóm cổ phiếu dẫn dắt hôm nay không tốt, hầu như chỉ vài cổ phiếu đơn lẻ tăng riêng biệt. Nhóm ngân hàng chỉ có 4/27 mã tăng, với LPB tăng 2,42% và KLB tăng 1,42%. Hai mã này không đại diện được cho cả nhóm, thậm chí còn không đỡ điểm được bao nhiêu. Cổ phiếu chứng khoán chưa tới chục mã xanh nhưng số đỏ thì nhiều gấp 3 lần. AAS, CSI, DSE, SBS tăng hơn 1% thì hầu như không có ảnh hưởng. Số giảm sâu thì bao gồm nhiều mã lớn như SSI, VCI, VND, VIX…

Nhóm đi ngược dòng xuất hiện hơn hai chục mã tăng vượt 1% với thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên, trong đó 10 mã giao dịch cỡ trăm tỷ. Đây là những cổ phiếu có dòng tiền đẩy giá và đỡ giá ấn tượng nhất. Nhìn về số lượng thì so với cả trăm cổ phiếu giảm quá 1%, số tăng là rất hạn chế. Ngoài VIC, LPB, có thể kể tới CII tăng 2,18%, DIG tăng 1,45%, NVL tăng 5,63%, VSC tăng 1,87%, GEE tăng 6,97%, SCR tăng 2,08%, HDC tăng 1,15%, KDH tăng 2,69%.

Giao dịch của khối ngoại phiên này có sự tăng vọt khi các quỹ ETF tái cơ cấu. Tổng giá trị bán ra của khối này tính chung lên tới hơn 7.992 tỷ đồng trên sàn HoSE, mức ròng đạt 2.8223 tỷ đồng. Tính tổng 3 sàn, giá trị bán ròng vượt ngưỡng 3.000 tỷ đồng. Các cổ phiếu bị bán ròng cực mạnh là VHM -468 tỷ, SSI -296,9 tỷ, STB -282,7 tỷ, VIX -218,2 tỷ, VCB -163,1 tỷ, VRE -110,9 tỷ, VND -109,9 tỷ, DGC -104,4 tỷ, KBC -102,6 tỷ. Phía mua ròng có FPT +214 tỷ, HPG +136,9 tỷ, GEE +58,6 tỷ, LPB +43,5 tỷ.

Việc VN-Index được VIC đỡ điểm hôm nay cũng không thể lấy lại được ngưỡng hỗ trợ là đường giá trung bình 20 phiên. Đây là tín hiệu xấu về mặt kỹ thuật vì ở các nhịp lùi trong xu hướng tăng trước đó, sau khi giành lại được đường hỗ trợ này giá thường tăng tiếp khá xa. Lần này VN-Index chỉ chớm vượt sau đó lại quay đầu giảm.