Quỹ giao dịch mạnh ngày tái cơ cấu, bán ròng hơn 3.000 tỷ
Kim Phong
19/09/2025, 15:44
Nhờ hoạt động tái cân bằng danh mục của các quỹ ETF ngoại, phiên cuối tuần có sự gia tăng nhẹ thanh khoản so với hôm qua, nhưng vẫn ở mức rất thấp. VIC tăng cực mạnh 5,66% đem về gần 7,4 điểm cho VN-Index nhưng vẫn không đủ để giữ chỉ số này trên đường trung bình 20 phiên.
VN-Index đóng cửa vẫn giảm 6,56 điểm tương đương -0,39% so với
tham chiếu, xác lập phiên giảm thứ 4 liên tiếp. Thị trường tuần này ngược 180 độ
so với tuần trước khi chỉ tăng duy nhất phiên đầu tuần và 4 phiên còn lại đều
giảm.
Hoạt động giao dịch sôi động của khối ngoại hôm nay đẩy chiều
mua đóng góp 17,7% tổng giá trị giao dịch sàn HoSE và chiều bán chiếm 27,4%. Tuy
vậy tổng thanh khoản sàn này chỉ tăng nhẹ 5,5%, đạt 29.161 tỷ đồng, tiếp tục “dò
đáy” thấp kỷ lục mới.
Với khả năng bù đắp tới trên 7 điểm cho VN-Index, VIC là cổ
phiếu quan trọng nhất phiên này. Buổi sáng VIC không tốt, chốt phiên vẫn giảm
0,55%. Tuy nhiên sang chiều lực cầu kéo giá lên rất mạnh, VIC thay đổi tới
+6,24% và đóng cửa vượt tham chiếu 5,66%. VHM tuy đóng cửa vẫn giảm 1,74% nhưng
nhịp hồi giá chiều nay cũng tác động không hề nhỏ. VN-Index tại đáy giảm 26,74 điểm
thì VHM cũng hồi lên từ đáy tới 1,9% còn VIC khoảng 7,13%. Không nhiều các trụ
khác hỗ trợ, chỉ có FPT hồi 2,49%, CTG hồi 1,79%, VPB hồi 1,33% là đáng kể.
Điều này xác nhận một thực tế là VN-Index và VN30-Index có “nến
rút chân” khá cao, nhưng cổ phiếu lại không tốt như vậy. Thống kê toàn sàn HoSE
chỉ có một phần ba số cổ phiếu đạt biên độ phục hồi trong phiên từ 1% trở lên
so với giá thấp nhất.
Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN-Index, trừ VIC thì
chỉ còn lại HPG tăng 0,34% và CTG, FPT tham chiếu, còn lại toàn đỏ, thậm chí giảm
sâu như VCB giảm 1,41%, VHM giảm 1,74%, BID giảm 2,45%, TCB giảm 1,03%, VPB giảm
1,3%. VN30-Index đóng cửa giảm nhẹ 0,12% nhưng độ rộng chỉ có 4 mã tăng/24 mã
giảm. Riêng VIC đã đỡ cho VN30-Index tới gần 13 điểm.
Hoạt động kéo trụ không tạo sức lan tỏa rõ ràng nào, độ rộng
sàn HoSE cuối phiên vẫn hẹp với 133 mã tăng/189 mã giảm. Thanh khoản nhóm giảm
giá chiếm 61% tổng giá trị khớp lệnh toàn sàn. Vẫn có tới gần 100 cổ phiếu đóng
cửa giảm quá 1% so với tham chiếu bất chấp VN-Index chỉ giảm 0,39%. Một phần ba
số này đạt giao dịch vượt ngưỡng trăm tỷ đồng, xác nhận áp lực bán hạ giá rất lớn.
Ba mã chứng khoán dẫn đầu về thanh khoản là VIX với 1.414,8 tỷ đồng, giá giảm
4,86%; SSI với 1.135 tỷ đồng, giá giảm 1,1% và VND với 892,5 tỷ, giá giảm
2,78%.
Các nhóm cổ phiếu dẫn dắt hôm nay không tốt, hầu như chỉ vài
cổ phiếu đơn lẻ tăng riêng biệt. Nhóm ngân hàng chỉ có 4/27 mã tăng, với LPB tăng
2,42% và KLB tăng 1,42%. Hai mã này không đại diện được cho cả nhóm, thậm chí còn
không đỡ điểm được bao nhiêu. Cổ phiếu chứng khoán chưa tới chục mã xanh nhưng
số đỏ thì nhiều gấp 3 lần. AAS, CSI, DSE, SBS tăng hơn 1% thì hầu như không có ảnh
hưởng. Số giảm sâu thì bao gồm nhiều mã lớn như SSI, VCI, VND, VIX…
Nhóm đi ngược dòng xuất hiện hơn hai chục mã tăng vượt 1% với
thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên, trong đó 10 mã giao dịch cỡ trăm tỷ. Đây là
những cổ phiếu có dòng tiền đẩy giá và đỡ giá ấn tượng nhất. Nhìn về số lượng
thì so với cả trăm cổ phiếu giảm quá 1%, số tăng là rất hạn chế. Ngoài VIC,
LPB, có thể kể tới CII tăng 2,18%, DIG tăng 1,45%, NVL tăng 5,63%, VSC tăng
1,87%, GEE tăng 6,97%, SCR tăng 2,08%, HDC tăng 1,15%, KDH tăng 2,69%.
Giao dịch của khối ngoại phiên này có sự tăng vọt khi các quỹ
ETF tái cơ cấu. Tổng giá trị bán ra của khối này tính chung lên tới hơn 7.992 tỷ
đồng trên sàn HoSE, mức ròng đạt 2.8223 tỷ đồng. Tính tổng 3 sàn, giá trị bán ròng
vượt ngưỡng 3.000 tỷ đồng. Các cổ phiếu bị bán ròng cực mạnh là VHM -468 tỷ,
SSI -296,9 tỷ, STB -282,7 tỷ, VIX -218,2 tỷ, VCB -163,1 tỷ, VRE -110,9 tỷ, VND
-109,9 tỷ, DGC -104,4 tỷ, KBC -102,6 tỷ. Phía mua ròng có FPT +214 tỷ, HPG
+136,9 tỷ, GEE +58,6 tỷ, LPB +43,5 tỷ.
Việc VN-Index được VIC đỡ điểm hôm nay cũng không thể lấy lại
được ngưỡng hỗ trợ là đường giá trung bình 20 phiên. Đây là tín hiệu xấu về mặt
kỹ thuật vì ở các nhịp lùi trong xu hướng tăng trước đó, sau khi giành lại được
đường hỗ trợ này giá thường tăng tiếp khá xa. Lần này VN-Index chỉ chớm vượt
sau đó lại quay đầu giảm.
Tiền co lại, khối ngoại bán ròng 1.700 tỷ
20:58, 18/09/2025
Ngày mai 2 quỹ ETF cơ cấu danh mục, những cổ phiếu nào bị bán ra nhiều nhất?
19:14, 18/09/2025
Thanh khoản tiếp tục giảm mạnh, khối ngoại bán ròng gần 1700 tỷ
15:32, 18/09/2025
Blog chứng khoán: Tiền nội đang phòng thủ
Ngay cả khi giao dịch của khối ngoại tăng vọt hôm nay thì thanh khoản cũng không thay đổi nhiều so với hôm qua, cho thấy mức độ sẵn sàng chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư trong nước đang xuống thấp.
Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục nhờ cổ phiếu Intel bùng nổ, giá dầu giảm vì mối lo kinh tế Mỹ
“Định giá cổ phiếu đang cao… nhưng thị trường đang tin là Fed còn cắt giảm lãi suất trong năm nay, nên rất khó để không mua cổ phiếu”, một nhà quản lý quỹ nói...
Giá vàng lao dốc phiên thứ hai liên tiếp vì nhà đầu tư chốt lời
Giá vàng thế giới tiếp tục giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (18/9), khi nhiều nhà đầu tư hiện thực hóa lợi nhuận đối với kim loại quý này sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)...
Thị trường sẽ tiếp tục đi ngang trong khoảng 1.650 - 1.690 điểm?
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/9/2025
Tiền co lại, khối ngoại bán ròng 1.700 tỷ
Ba sàn hôm nay khớp lệnh hạ đột ngột, giảm mạnh còn 30.500 tỷ đồng, thấp đáng kể trong hai tháng trở lại đây. Trong đó khối ngoại bán ròng 1699.5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1488.0 tỷ đồng.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
