Thứ Sáu, 19/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Quỹ giao dịch mạnh ngày tái cơ cấu, bán ròng hơn 3.000 tỷ

Kim Phong

19/09/2025, 15:44

Nhờ hoạt động tái cân bằng danh mục của các quỹ ETF ngoại, phiên cuối tuần có sự gia tăng nhẹ thanh khoản so với hôm qua, nhưng vẫn ở mức rất thấp. VIC tăng cực mạnh 5,66% đem về gần 7,4 điểm cho VN-Index nhưng vẫn không đủ để giữ chỉ số này trên đường trung bình 20 phiên.

VN-Index đã không thể giữ được ngưỡng MA20 dù có VIC tăng rất mạnh.
VN-Index đã không thể giữ được ngưỡng MA20 dù có VIC tăng rất mạnh.

VN-Index đóng cửa vẫn giảm 6,56 điểm tương đương -0,39% so với tham chiếu, xác lập phiên giảm thứ 4 liên tiếp. Thị trường tuần này ngược 180 độ so với tuần trước khi chỉ tăng duy nhất phiên đầu tuần và 4 phiên còn lại đều giảm.

Hoạt động giao dịch sôi động của khối ngoại hôm nay đẩy chiều mua đóng góp 17,7% tổng giá trị giao dịch sàn HoSE và chiều bán chiếm 27,4%. Tuy vậy tổng thanh khoản sàn này chỉ tăng nhẹ 5,5%, đạt 29.161 tỷ đồng, tiếp tục “dò đáy” thấp kỷ lục mới.

Với khả năng bù đắp tới trên 7 điểm cho VN-Index, VIC là cổ phiếu quan trọng nhất phiên này. Buổi sáng VIC không tốt, chốt phiên vẫn giảm 0,55%. Tuy nhiên sang chiều lực cầu kéo giá lên rất mạnh, VIC thay đổi tới +6,24% và đóng cửa vượt tham chiếu 5,66%. VHM tuy đóng cửa vẫn giảm 1,74% nhưng nhịp hồi giá chiều nay cũng tác động không hề nhỏ. VN-Index tại đáy giảm 26,74 điểm thì VHM cũng hồi lên từ đáy tới 1,9% còn VIC khoảng 7,13%. Không nhiều các trụ khác hỗ trợ, chỉ có FPT hồi 2,49%, CTG hồi 1,79%, VPB hồi 1,33% là đáng kể.

Điều này xác nhận một thực tế là VN-Index và VN30-Index có “nến rút chân” khá cao, nhưng cổ phiếu lại không tốt như vậy. Thống kê toàn sàn HoSE chỉ có một phần ba số cổ phiếu đạt biên độ phục hồi trong phiên từ 1% trở lên so với giá thấp nhất.

Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN-Index, trừ VIC thì chỉ còn lại HPG tăng 0,34% và CTG, FPT tham chiếu, còn lại toàn đỏ, thậm chí giảm sâu như VCB giảm 1,41%, VHM giảm 1,74%, BID giảm 2,45%, TCB giảm 1,03%, VPB giảm 1,3%. VN30-Index đóng cửa giảm nhẹ 0,12% nhưng độ rộng chỉ có 4 mã tăng/24 mã giảm. Riêng VIC đã đỡ cho VN30-Index tới gần 13 điểm.

Hoạt động kéo trụ không tạo sức lan tỏa rõ ràng nào, độ rộng sàn HoSE cuối phiên vẫn hẹp với 133 mã tăng/189 mã giảm. Thanh khoản nhóm giảm giá chiếm 61% tổng giá trị khớp lệnh toàn sàn. Vẫn có tới gần 100 cổ phiếu đóng cửa giảm quá 1% so với tham chiếu bất chấp VN-Index chỉ giảm 0,39%. Một phần ba số này đạt giao dịch vượt ngưỡng trăm tỷ đồng, xác nhận áp lực bán hạ giá rất lớn. Ba mã chứng khoán dẫn đầu về thanh khoản là VIX với 1.414,8 tỷ đồng, giá giảm 4,86%; SSI với 1.135 tỷ đồng, giá giảm 1,1% và VND với 892,5 tỷ, giá giảm 2,78%.

VnEconomy

Các nhóm cổ phiếu dẫn dắt hôm nay không tốt, hầu như chỉ vài cổ phiếu đơn lẻ tăng riêng biệt. Nhóm ngân hàng chỉ có 4/27 mã tăng, với LPB tăng 2,42% và KLB tăng 1,42%. Hai mã này không đại diện được cho cả nhóm, thậm chí còn không đỡ điểm được bao nhiêu. Cổ phiếu chứng khoán chưa tới chục mã xanh nhưng số đỏ thì nhiều gấp 3 lần. AAS, CSI, DSE, SBS tăng hơn 1% thì hầu như không có ảnh hưởng. Số giảm sâu thì bao gồm nhiều mã lớn như SSI, VCI, VND, VIX…

Nhóm đi ngược dòng xuất hiện hơn hai chục mã tăng vượt 1% với thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên, trong đó 10 mã giao dịch cỡ trăm tỷ. Đây là những cổ phiếu có dòng tiền đẩy giá và đỡ giá ấn tượng nhất. Nhìn về số lượng thì so với cả trăm cổ phiếu giảm quá 1%, số tăng là rất hạn chế. Ngoài VIC, LPB, có thể kể tới CII tăng 2,18%, DIG tăng 1,45%, NVL tăng 5,63%, VSC tăng 1,87%, GEE tăng 6,97%, SCR tăng 2,08%, HDC tăng 1,15%, KDH tăng 2,69%.

Giao dịch của khối ngoại phiên này có sự tăng vọt khi các quỹ ETF tái cơ cấu. Tổng giá trị bán ra của khối này tính chung lên tới hơn 7.992 tỷ đồng trên sàn HoSE, mức ròng đạt 2.8223 tỷ đồng. Tính tổng 3 sàn, giá trị bán ròng vượt ngưỡng 3.000 tỷ đồng. Các cổ phiếu bị bán ròng cực mạnh là VHM -468 tỷ, SSI -296,9 tỷ, STB -282,7 tỷ, VIX -218,2 tỷ, VCB -163,1 tỷ, VRE -110,9 tỷ, VND -109,9 tỷ, DGC -104,4 tỷ, KBC -102,6 tỷ. Phía mua ròng có FPT +214 tỷ, HPG +136,9 tỷ, GEE +58,6 tỷ, LPB +43,5 tỷ.

Việc VN-Index được VIC đỡ điểm hôm nay cũng không thể lấy lại được ngưỡng hỗ trợ là đường giá trung bình 20 phiên. Đây là tín hiệu xấu về mặt kỹ thuật vì ở các nhịp lùi trong xu hướng tăng trước đó, sau khi giành lại được đường hỗ trợ này giá thường tăng tiếp khá xa. Lần này VN-Index chỉ chớm vượt sau đó lại quay đầu giảm.

Tiền co lại, khối ngoại bán ròng 1.700 tỷ

20:58, 18/09/2025

Tiền co lại, khối ngoại bán ròng 1.700 tỷ

Ngày mai 2 quỹ ETF cơ cấu danh mục, những cổ phiếu nào bị bán ra nhiều nhất?

19:14, 18/09/2025

Ngày mai 2 quỹ ETF cơ cấu danh mục, những cổ phiếu nào bị bán ra nhiều nhất?

Thanh khoản tiếp tục giảm mạnh, khối ngoại bán ròng gần 1700 tỷ

15:32, 18/09/2025

Thanh khoản tiếp tục giảm mạnh, khối ngoại bán ròng gần 1700 tỷ

Đọc thêm

Blog chứng khoán: Tiền nội đang phòng thủ

Blog chứng khoán: Tiền nội đang phòng thủ

Ngay cả khi giao dịch của khối ngoại tăng vọt hôm nay thì thanh khoản cũng không thay đổi nhiều so với hôm qua, cho thấy mức độ sẵn sàng chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư trong nước đang xuống thấp.

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục nhờ cổ phiếu Intel bùng nổ, giá dầu giảm vì mối lo kinh tế Mỹ

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục nhờ cổ phiếu Intel bùng nổ, giá dầu giảm vì mối lo kinh tế Mỹ

“Định giá cổ phiếu đang cao… nhưng thị trường đang tin là Fed còn cắt giảm lãi suất trong năm nay, nên rất khó để không mua cổ phiếu”, một nhà quản lý quỹ nói...

Giá vàng lao dốc phiên thứ hai liên tiếp vì nhà đầu tư chốt lời

Giá vàng lao dốc phiên thứ hai liên tiếp vì nhà đầu tư chốt lời

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (18/9), khi nhiều nhà đầu tư hiện thực hóa lợi nhuận đối với kim loại quý này sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)...

Thị trường sẽ tiếp tục đi ngang trong khoảng 1.650 - 1.690 điểm?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/9/2025

Tiền co lại, khối ngoại bán ròng 1.700 tỷ

Tiền co lại, khối ngoại bán ròng 1.700 tỷ

Ba sàn hôm nay khớp lệnh hạ đột ngột, giảm mạnh còn 30.500 tỷ đồng, thấp đáng kể trong hai tháng trở lại đây. Trong đó khối ngoại bán ròng 1699.5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1488.0 tỷ đồng.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Quy định mới về cách xác định tuổi của tàu biển

Đầu tư

2

Hà Nội triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn

Đầu tư

3

Tiền lương đủ sống là nền tảng cho tăng trưởng bền vững

Dân sinh

4

Nghệ An tiếp nhận hơn 356 tỷ đồng từ ERPA, mở rộng sinh kế cho người dân miền núi

Kinh tế xanh

5

Mỹ phẩm chuyển hướng sang bán lẻ tại sân bay

Đẹp +

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy