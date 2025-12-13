Thứ Bảy, 13/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Bitcoin không giữ được nhịp phục hồi sau quyết định hạ lãi suất của Fed

Bạch Dương

13/12/2025, 07:29

Bitcoin đã bật mạnh từ vùng dưới 90.000 USD lên mốc 93.800 USD ngay sau tin cắt giảm, trước khi gặp kháng cự mạnh và lùi về vùng 90.000 USD, mức giá đang được giao dịch tại thời điểm bài viết...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Thị trường tiền điện tử đã phản ứng tích cực sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã chính thức cắt giảm lãi suất lần thứ 3 liên tiếp vào thứ tư vừa qua, đưa mức lãi suất xuống quanh 3,5% - 3,75%, mức thấp nhất trong 3 năm qua.

Ngay sau tin cắt giảm, đồng tiền điện tử hàng đầu thế giới Bitcoin đã bật mạnh từ vùng dưới 90.000 USD, để leo lên mốc 93.800 USD trước khi gặp kháng cự mạnh và lùi về vùng giá 90.000 USD đang được giao dịch tại thời điểm bài viết (0 giờ 3 phút ngày 13/12).

Không chỉ Bitcoin, Ethereum cũng ghi nhận diễn biến giá tương tự, từng tăng đến 3.400 USD, song hiện lại quay đầu về vùng giá 3.000 USD.

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử hiện ghi nhận đạt 3,06 nghìn tỷ USD với khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua gần 150 tỷ USD. Con số này cho thấy thị trường duy trì thanh khoản tốt. Còn nếu xem xét trong 30 ngày qua, xu hướng tổng thể vẫn là đi ngang, nghĩa là quyết định của Fed chưa đủ lực tạo ra xu hướng bứt phá mới. Vốn hóa giảm – hồi – đi ngang cho thấy dòng tiền đang chần chừ, chưa quay lại mạnh mẽ.

Theo dữ liệu của Santiment, cả ba lần Fed giảm lãi suất gần đây đều dẫn đến những đợt bán tháo ngắn hạn, dù các chỉ báo dài hạn vẫn cho thấy xu hướng tích cực. Đây là mô hình quen thuộc của tâm lý “mua vào khi có tin đồn, bán ra khi có tin tốt”. Điều này thường xuất hiện trên các thị trường mang tính đầu cơ cao như tiền điện tử.

Tuy vậy, công ty nhận định sau khi trải qua đợt "rung lắc" ban đầu ở thời điểm này, thị trường thời gian tới sẽ đi vào đà tăng, tạo ra những cơ hội giao dịch mang tính lặp lại theo chu kỳ.

“Lần cắt giảm này cũng không nằm ngoài quy luật. Hãy để ý tới những dấu hiệu FUD nhẹ (tức tâm lý sợ hãi, hoài nghi lan ra trong cộng đồng) hoặc hoạt động bán chốt lời của nhà đầu tư nhỏ lẻ. Khi các áp lực này hạ nhiệt, thị trường thường bước vào giai đoạn hồi phục”, Santiment nhận định.

Lãi suất giảm kéo theo chi phí vay vốn rẻ hơn, từ đó khuyến khích nhà đầu tư chấp nhận rủi ro nhiều hơn và đẩy dòng tiền vào các tài sản đầu cơ, đặc biệt là tiền điện tử. 

Tuy nhiên, trái ngược, theo ông Jeff Ko, nhà phân tích trưởng của CoinEx, biểu đồ dot-plot của Fed vẫn cho thấy Fed giữ quan điểm khá thận trọng, có nghĩa Fed chưa sẵn sàng đẩy mạnh chu kỳ giảm lãi suất, nên kỳ vọng về một đợt nới lỏng mạnh mẽ hơn vẫn chưa thể xuất hiện ở thời điểm. Điều này có khả năng sẽ khiến thị trường sẽ tiếp tục duy trì đà đi ngang trong thời gian tới.

Ở góc nhìn khác, ông Jurrien Timmer, chuyên gia tại Fidelity Investments, nhận định Bitcoin đang trải qua giai đoạn “trưởng thành” khi so sánh với các chu kỳ trước. Dù tỷ lệ sinh lời của năm nay khá khiêm tốn so với thị trường chứng khoán, nhưng các tín hiệu về mức độ phát triển của mạng lưới cho thấy chu kỳ tăng giá vừa qua có nền tảng vững chắc và bền bỉ hơn.

“Rất khó để biết liệu một mùa đông crypto mới có đang tới hay không. Nhưng quan sát cấu trúc thị trường, chúng ta có thể thấy sự trưởng thành rõ rệt trong chu kỳ vừa qua”, ông Timmer nói.

Theo công ty phân tích Swissblock, áp lực bán đối với Bitcoin đang giảm dần, thị trường cho thấy dấu hiệu ổn định dù vẫn còn nhiều rủi ro. “Làn sóng bán thứ hai yếu hơn nhiều so với đợt đầu và không xuất hiện sự gia tăng áp lực xả hàng. Có những tín hiệu ổn định… nhưng vẫn chưa phải là sự xác nhận chắc chắn”, Swissblock nhận định trên nền tảng X.

Tín hiệu tích cực với Bitcoin đang xuất hiện?

06:55, 10/12/2025

Tín hiệu tích cực với Bitcoin đang xuất hiện?

Kim loại quý vượt Bitcoin về mức sinh lời hàng năm

09:35, 07/12/2025

Kim loại quý vượt Bitcoin về mức sinh lời hàng năm

Bitcoin đang báo hiệu giai đoạn “mùa đông tiền điện tử”?

09:29, 05/12/2025

Bitcoin đang báo hiệu giai đoạn “mùa đông tiền điện tử”?

Từ khóa:

áp lực bán Bitcoin Bitcoin và Ethereum cắt giảm lãi suất FED Cục dự trữ liên bang Mỹ kinh tế số tăng giá Bitcoin thị trường tiền điện tử

Đọc thêm

Mỹ thông qua khung pháp lý AI thống nhất, hạn chế quyền ban hành luật của các tiểu bang

Mỹ thông qua khung pháp lý AI thống nhất, hạn chế quyền ban hành luật của các tiểu bang

Những bang có luật trái với các tiêu chuẩn AI liên bang mới được thông qua, có thể bị cắt hoặc hạn chế nguồn tài trợ xây dựng băng thông rộng từ Chính phủ Mỹ...

Trung Quốc tính đầu tư thêm 70 tỷ USD cho ngành công nghiệp chip

Trung Quốc tính đầu tư thêm 70 tỷ USD cho ngành công nghiệp chip

Gói đầu tư hàng chục tỷ USD đang được cân nhắc chính là tín hiệu mới nhất cho thấy quyết tâm tự chủ hoàn toàn công nghệ bán dẫn của Trung Quốc...

Nghị định xử phạt trong lĩnh vực tài sản mã hóa sắp được trình Chính phủ

Nghị định xử phạt trong lĩnh vực tài sản mã hóa sắp được trình Chính phủ

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã hoàn thành dự thảo nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và dự kiến hoàn thành thủ tục để trình Chính phủ trong một hai háng tới…

TNTech đồng hành cùng Quảng Ninh tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp

TNTech đồng hành cùng Quảng Ninh tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Quảng Ninh định chuyển đổi số là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội và cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Sau lễ ký thỏa thuận hợp tác chiến lược vừa qua, TNTech trở thành 1 trong 4 đơn vị đồng hành tư vấn chuyển đổi số cùng Quảng Ninh.

Chưa đầy 24 giờ, Ấn Độ hút gần 50 tỷ USD từ các Big Tech

Chưa đầy 24 giờ, Ấn Độ hút gần 50 tỷ USD từ các Big Tech

Mới đây, Microsoft công bố khoản đầu tư 17,5 tỷ USD vào hạ tầng trung tâm dữ liệu, AI và đào tạo nhân lực tại Ấn Độ. Không lâu sau, Amazon cũng tiếp bước với kế hoạch rót hơn 35 tỷ USD vào thị trường này…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
AI và đột phá công nghệ trong quản lý tài sản

eMagazine

AI và đột phá công nghệ trong quản lý tài sản

Ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo: Để AI phát triển song hành với trách nhiệm bảo vệ người dùng

eMagazine

Ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo: Để AI phát triển song hành với trách nhiệm bảo vệ người dùng

Nguồn vốn nhà nước phải là đòn bẩy dẫn dắt nền kinh tế

eMagazine

Nguồn vốn nhà nước phải là đòn bẩy dẫn dắt nền kinh tế

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

HSBC: Vượt sóng thuế quan, triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2026 tích cực

Đầu tư

2

Nghị định xử phạt trong lĩnh vực tài sản mã hóa sắp được trình Chính phủ

Kinh tế số

3

J&T Express nâng cấp vận hành đáp ứng nhu cầu mua sắm cuối năm

Doanh nghiệp

4

TNTech đồng hành cùng Quảng Ninh tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Kinh tế số

5

Vinhomes được vinh danh “Nhà phát triển của năm ở khu vực Đông Nam Á 2025”

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy