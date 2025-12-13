Bitcoin không giữ được nhịp phục hồi sau quyết định hạ lãi suất của Fed

Bitcoin đã bật mạnh từ vùng dưới 90.000 USD lên mốc 93.800 USD ngay sau tin cắt giảm, trước khi gặp kháng cự mạnh và lùi về vùng 90.000 USD, mức giá đang được giao dịch tại thời điểm bài viết...

Thị trường tiền điện tử đã phản ứng tích cực sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã chính thức cắt giảm lãi suất lần thứ 3 liên tiếp vào thứ tư vừa qua, đưa mức lãi suất xuống quanh 3,5% - 3,75%, mức thấp nhất trong 3 năm qua.

Ngay sau tin cắt giảm, đồng tiền điện tử hàng đầu thế giới Bitcoin đã bật mạnh từ vùng dưới 90.000 USD, để leo lên mốc 93.800 USD trước khi gặp kháng cự mạnh và lùi về vùng giá 90.000 USD đang được giao dịch tại thời điểm bài viết (0 giờ 3 phút ngày 13/12).

Không chỉ Bitcoin, Ethereum cũng ghi nhận diễn biến giá tương tự, từng tăng đến 3.400 USD, song hiện lại quay đầu về vùng giá 3.000 USD.

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử hiện ghi nhận đạt 3,06 nghìn tỷ USD với khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua gần 150 tỷ USD. Con số này cho thấy thị trường duy trì thanh khoản tốt. Còn nếu xem xét trong 30 ngày qua, xu hướng tổng thể vẫn là đi ngang, nghĩa là quyết định của Fed chưa đủ lực tạo ra xu hướng bứt phá mới. Vốn hóa giảm – hồi – đi ngang cho thấy dòng tiền đang chần chừ, chưa quay lại mạnh mẽ.

Theo dữ liệu của Santiment, cả ba lần Fed giảm lãi suất gần đây đều dẫn đến những đợt bán tháo ngắn hạn, dù các chỉ báo dài hạn vẫn cho thấy xu hướng tích cực. Đây là mô hình quen thuộc của tâm lý “mua vào khi có tin đồn, bán ra khi có tin tốt”. Điều này thường xuất hiện trên các thị trường mang tính đầu cơ cao như tiền điện tử.

Tuy vậy, công ty nhận định sau khi trải qua đợt "rung lắc" ban đầu ở thời điểm này, thị trường thời gian tới sẽ đi vào đà tăng, tạo ra những cơ hội giao dịch mang tính lặp lại theo chu kỳ.

“Lần cắt giảm này cũng không nằm ngoài quy luật. Hãy để ý tới những dấu hiệu FUD nhẹ (tức tâm lý sợ hãi, hoài nghi lan ra trong cộng đồng) hoặc hoạt động bán chốt lời của nhà đầu tư nhỏ lẻ. Khi các áp lực này hạ nhiệt, thị trường thường bước vào giai đoạn hồi phục”, Santiment nhận định.

Lãi suất giảm kéo theo chi phí vay vốn rẻ hơn, từ đó khuyến khích nhà đầu tư chấp nhận rủi ro nhiều hơn và đẩy dòng tiền vào các tài sản đầu cơ, đặc biệt là tiền điện tử.

Tuy nhiên, trái ngược, theo ông Jeff Ko, nhà phân tích trưởng của CoinEx, biểu đồ dot-plot của Fed vẫn cho thấy Fed giữ quan điểm khá thận trọng, có nghĩa Fed chưa sẵn sàng đẩy mạnh chu kỳ giảm lãi suất, nên kỳ vọng về một đợt nới lỏng mạnh mẽ hơn vẫn chưa thể xuất hiện ở thời điểm. Điều này có khả năng sẽ khiến thị trường sẽ tiếp tục duy trì đà đi ngang trong thời gian tới.

Ở góc nhìn khác, ông Jurrien Timmer, chuyên gia tại Fidelity Investments, nhận định Bitcoin đang trải qua giai đoạn “trưởng thành” khi so sánh với các chu kỳ trước. Dù tỷ lệ sinh lời của năm nay khá khiêm tốn so với thị trường chứng khoán, nhưng các tín hiệu về mức độ phát triển của mạng lưới cho thấy chu kỳ tăng giá vừa qua có nền tảng vững chắc và bền bỉ hơn.

“Rất khó để biết liệu một mùa đông crypto mới có đang tới hay không. Nhưng quan sát cấu trúc thị trường, chúng ta có thể thấy sự trưởng thành rõ rệt trong chu kỳ vừa qua”, ông Timmer nói.

Theo công ty phân tích Swissblock, áp lực bán đối với Bitcoin đang giảm dần, thị trường cho thấy dấu hiệu ổn định dù vẫn còn nhiều rủi ro. “Làn sóng bán thứ hai yếu hơn nhiều so với đợt đầu và không xuất hiện sự gia tăng áp lực xả hàng. Có những tín hiệu ổn định… nhưng vẫn chưa phải là sự xác nhận chắc chắn”, Swissblock nhận định trên nền tảng X.