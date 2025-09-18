Tiền co lại, khối ngoại bán ròng 1.700 tỷ

Ba sàn hôm nay khớp lệnh hạ đột ngột, giảm mạnh còn 30.500 tỷ đồng, thấp đáng kể trong hai tháng trở lại đây. Trong đó khối ngoại bán ròng 1699.5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1488.0 tỷ đồng.
Phiên đáo hạn phái sinh chỉ số VN-Index đóng cửa khá yên bình khi chỉ giảm nhẹ nhưng tài khoản của nhà đầu tư thì không. Việc Fed hạ lãi suất không còn tác động tích cực tới thị trường vì trước đó kỳ vọng đã phản ánh đầy đủ vào giá.
Buổi sáng có lúc Vn-Index rớt mạnh 16 điểm, phiên chiều tại đáy sâu nhất giảm hơn 25 điểm nhưng đóng cửa chỉ còn bay 5,79 điểm lùi về vùng giá 1.665,18 nhờ lực đỡ của trụ VIC, biên độ giảm của cổ phiếu cũng hạ dần.
Mặc dù vậy, độ rộng vẫn rất xấu với 208 mã giảm điểm trên 108 mã tăng. Top cổ phiếu kéo điểm cho thị trường hôm nay có VIC, VHM ngoài ra còn nhóm vận tải như HVN, MVN cũng vượt trội. Ngân hàng và chứng khoán hôm nay tiếp tục thảm hại. Trụ cứng VCB rớt tới 1,39%, ACB giảm 2,29%, MSB, SHS, VND đỏ lửa. Một số quay đầu thành công xuất sắc như VCI và SSI đóng cửa trên tham chiếu.
Bất động sản cũng hút dòng tiền ở nhóm nhỏ, đầu cơ như SJS, DIG, CEO, TAL, HDC. Còn lại hầu hết chìm trong biển lửa như vận tải có ACV, thép HPG, năng lượng GAS, công nghệ thông tin FPT, viễn thông với VGI...
Tiền ngày càng ít đi cho thấy tâm lý thận trọng phòng thủ vẫn chiếm chủ đạo, chưa vội mua khi tin tốt quan trọng với thị trường như FEd hạ lãi suất đã ra, trong khi phe bán cố thủ chưa muốn chốt lời.
Việc các trụ kịp thời đỡ VN-Index giúp chỉ số này chưa gãy ngưỡng MA20 là một tín hiệu tích cực, ít nhất ở phiên này. Dù vậy thanh khoản sụt giảm nhiều tiếp tục phản ánh tâm lý thận trọng vì thị trường vẫn có nguy cơ tạo đỉnh sau thấp hơn và quay lại kiểm định ngưỡng 1600 điểm.
Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Du lịch và Giải trí. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: GEX, HVN, NKG, VPB, VHC, DXG, NT2, EIB, FUEVFVND, PC1.
Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, VHM, SSI, VIX, MSN, VCB, HPG, TPB, KBC.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 24.0 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 491.5 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 12/18 ngành, chủ yếu là ngành Dịch vụ tài chính. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: SSI, VCB, VND, HPG, VIX, NVL, VCG, GEX, MSB, KBC.
Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 6/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Ngân hàng, Bán lẻ. Top bán ròng có: VPB, MWG, LPB, VJC, TCB, STB, VIC, PDR, SHB.
Tự doanh mua ròng 755.9 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 470.6 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 12/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm HPG, MWG, ACB, VIC, MSN, TCB, VSC, TPB, GMD, VHM. Top bán ròng là nhóm Dịch vụ tài chính. Top cổ phiếu được bán ròng gồm DBC, MBB, FUEVFVND, CII, PVD, FPT, VPB, E1VFVN30, SSB, DGW.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 732.6 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 526.0 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 6/18 ngành , giá trị lớn nhất là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp Top bán ròng có GEX, HPG, VND, VCB, SSI, MSB, VPL, VCG, HVN, HDG. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có VIC, VPB, VHM, MWG, VJC, LPB, VIX, STB, MBB, TCB.
Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 3.315,9 tỷ đồng, giảm -36,9% so với phiên liền trước và đóng góp 10,8% tổng giá trị giao dịch.
Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu VIC, với gần 2,2 triệu cổ phiếu (trị giá 295,2 tỷ đồng) được sang tay giữa các Tổ chức trong nước và hơn 1 triệu cổ phiếu (trị giá 135,6 tỷ đồng) được nhà đầu tư cá nhân bán thỏa thuận cho Tổ chức trong nước.
Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ trong khi giảm ở Thép, Hóa chất, Nuôi trồng nông & hải sản, Thực phẩm, Thiết bị và dịch vụ dầu khí, Phần mềm, Vận tải thủy.
Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID, giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML.
