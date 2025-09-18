Thứ Năm, 18/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Tiền co lại, khối ngoại bán ròng 1.700 tỷ

Thu Minh

18/09/2025, 20:58

Ba sàn hôm nay khớp lệnh hạ đột ngột, giảm mạnh còn 30.500 tỷ đồng, thấp đáng kể trong hai tháng trở lại đây. Trong đó khối ngoại bán ròng 1699.5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1488.0 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Phiên đáo hạn phái sinh chỉ số VN-Index đóng cửa khá yên bình khi chỉ giảm nhẹ nhưng tài khoản của nhà đầu tư thì không. Việc Fed hạ lãi suất không còn tác động tích cực tới thị trường vì trước đó kỳ vọng đã phản ánh đầy đủ vào giá.

Buổi sáng có lúc Vn-Index rớt mạnh 16 điểm, phiên chiều tại đáy sâu nhất giảm hơn 25 điểm nhưng đóng cửa chỉ còn bay 5,79 điểm lùi về vùng giá 1.665,18 nhờ lực đỡ của trụ VIC, biên độ giảm của cổ phiếu cũng hạ dần.

Mặc dù vậy, độ rộng vẫn rất xấu với 208 mã giảm điểm trên 108 mã tăng. Top cổ phiếu kéo điểm cho thị trường hôm nay có VIC, VHM ngoài ra còn nhóm vận tải như HVN, MVN cũng vượt trội. Ngân hàng và chứng khoán hôm nay tiếp tục thảm hại. Trụ cứng VCB rớt tới 1,39%, ACB giảm 2,29%, MSB, SHS, VND đỏ lửa. Một số quay đầu thành công xuất sắc như VCI và SSI đóng cửa trên tham chiếu.

Bất động sản cũng hút dòng tiền ở nhóm nhỏ, đầu cơ như SJS, DIG, CEO, TAL, HDC. Còn lại hầu hết chìm trong biển lửa như vận tải có ACV, thép HPG, năng lượng GAS, công nghệ thông tin FPT, viễn thông với VGI...

Tiền ngày càng ít đi cho thấy tâm lý thận trọng phòng thủ vẫn chiếm chủ đạo, chưa vội mua khi tin tốt quan trọng với thị trường như FEd hạ lãi suất đã ra, trong khi phe bán cố thủ chưa muốn chốt lời.

Việc các trụ kịp thời đỡ VN-Index giúp chỉ số này chưa gãy ngưỡng MA20 là một tín hiệu tích cực, ít nhất ở phiên này. Dù vậy thanh khoản sụt giảm nhiều tiếp tục phản ánh tâm lý thận trọng vì thị trường vẫn có nguy cơ tạo đỉnh sau thấp hơn và quay lại kiểm định ngưỡng 1600 điểm.

Ba sàn hôm nay khớp lệnh hạ đột ngột, giảm mạnh còn 30.500 tỷ đồng, thấp đáng kể trong hai tháng trở lại đây. Trong đó khối ngoại bán ròng 1699.5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1488.0 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Du lịch và Giải trí. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: GEX, HVN, NKG, VPB, VHC, DXG, NT2, EIB, FUEVFVND, PC1.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, VHM, SSI, VIX, MSN, VCB, HPG, TPB, KBC.

VnEconomy

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 24.0 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 491.5 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 12/18 ngành, chủ yếu là ngành Dịch vụ tài chính. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: SSI, VCB, VND, HPG, VIX, NVL, VCG, GEX, MSB, KBC.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 6/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Ngân hàng, Bán lẻ. Top bán ròng có: VPB, MWG, LPB, VJC, TCB, STB, VIC, PDR, SHB.

Tự doanh mua ròng 755.9 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 470.6 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 12/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm HPG, MWG, ACB, VIC, MSN, TCB, VSC, TPB, GMD, VHM. Top bán ròng là nhóm Dịch vụ tài chính. Top cổ phiếu được bán ròng gồm DBC, MBB, FUEVFVND, CII, PVD, FPT, VPB, E1VFVN30, SSB, DGW.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 732.6 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 526.0 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 6/18 ngành , giá trị lớn nhất là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp Top bán ròng có GEX, HPG, VND, VCB, SSI, MSB, VPL, VCG, HVN, HDG. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có VIC, VPB, VHM, MWG, VJC, LPB, VIX, STB, MBB, TCB.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 3.315,9 tỷ đồng, giảm -36,9% so với phiên liền trước và đóng góp 10,8% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu VIC, với gần 2,2 triệu cổ phiếu (trị giá 295,2 tỷ đồng) được sang tay giữa các Tổ chức trong nước và hơn 1 triệu cổ phiếu (trị giá 135,6 tỷ đồng) được nhà đầu tư cá nhân bán thỏa thuận cho Tổ chức trong nước.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ trong khi giảm ở Thép, Hóa chất, Nuôi trồng nông & hải sản, Thực phẩm, Thiết bị và dịch vụ dầu khí, Phần mềm, Vận tải thủy.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID, giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML.

Ngày mai 2 quỹ ETF cơ cấu danh mục, những cổ phiếu nào bị bán ra nhiều nhất?

19:14, 18/09/2025

Ngày mai 2 quỹ ETF cơ cấu danh mục, những cổ phiếu nào bị bán ra nhiều nhất?

Blog chứng khoán: Tiền bắt đáy yếu

16:32, 18/09/2025

Blog chứng khoán: Tiền bắt đáy yếu

Quỹ ngoại: Thị trường chứng khoán nhạy cảm do định giá đã tương đối cao

13:50, 18/09/2025

Quỹ ngoại: Thị trường chứng khoán nhạy cảm do định giá đã tương đối cao

Từ khóa:

khối ngoại bán ròng

Đọc thêm

Ngày mai 2 quỹ ETF cơ cấu danh mục, những cổ phiếu nào bị bán ra nhiều nhất?

Ngày mai 2 quỹ ETF cơ cấu danh mục, những cổ phiếu nào bị bán ra nhiều nhất?

Các thay đổi về chỉ số hai ETF tham chiếu sẽ được thực hiện trong tuần này ngày 19/9 và danh mục mới có hiệu lực vào thứ 2 tuần sau ngày 22/9.

Chuyên gia: Không chủ quan với tỷ giá dù Fed đã giảm lãi suất

Chuyên gia: Không chủ quan với tỷ giá dù Fed đã giảm lãi suất

Theo chuyên gia, nếu Fed buộc phải hạ lãi suất mạnh hơn, đó có thể là tín hiệu kinh tế Mỹ suy yếu, kéo nhu cầu nhập khẩu đi xuống. Điều này sẽ bất lợi cho xuất khẩu của Việt Nam, khiến nguồn cung ngoại tệ chủ lực suy giảm và tạo áp lực lên tỷ giá...

Blog chứng khoán: Tiền bắt đáy yếu

Blog chứng khoán: Tiền bắt đáy yếu

Phiên đáo hạn phái sinh khá bình yên, các chỉ số VNI, VN30 thay đổi nhỏ nhưng cổ phiếu tiếp tục điều chỉnh diện rộng. Đặc biệt thanh khoản sụt giảm nhiều và lực cầu chủ động kém. Gần vùng đỉnh nhưng tâm lý khá trơ với các thông tin hỗ trợ.

Thanh khoản tiếp tục giảm mạnh, khối ngoại bán ròng gần 1700 tỷ

Thanh khoản tiếp tục giảm mạnh, khối ngoại bán ròng gần 1700 tỷ

Khả năng neo giữ các cổ phiếu lớn vẫn có ảnh hưởng tích cực lên điểm số, giúp VN-Index cuối phiên chỉ giảm nhẹ chưa tới 6 điểm. Tuy vậy trạng thái giá cổ phiếu không được cải thiện, thậm chí số mã giảm sâu còn nhiều lên. Đặc biệt khối ngoại đẩy mạnh bán ra tới gần 1700 tỷ trên cả ba sàn, mức cao nhất 6 phiên gần đây.

Vì sao VPBankS đặt mục tiêu tăng trưởng tham vọng trong 5 năm tới?

Vì sao VPBankS đặt mục tiêu tăng trưởng tham vọng trong 5 năm tới?

Từ sự khởi sắc của thị trường chứng khoán, kỳ vọng nâng hạng, triển vọng thương vụ IPO, sự đầu tư mạnh mẽ về công nghệ, hợp tác trong hệ sinh thái, VPBankS đặt ra mục tiêu tăng trưởng kép 32%/năm trong 5 năm; ROE, ROA gấp khoảng hai lần trung bình ngành chứng khoán hiện nay vào năm 2030.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

eMagazine

Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Thế giới

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Việt Nam cần từ 55- 92 tỷ USD để thích ứng biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030

Kinh tế xanh

2

Xu hướng ESG định hình các dự án bất động sản xanh trong tương lai

Thương hiệu xanh

3

Quỹ ngoại rót 22 triệu USD vào startup Việt, phát triển giao thông xanh

Chuyển động xanh

4

Thành tỷ phú từ nuôi tôm công nghệ cao: Hướng đi mới tăng thu nhập nông dân ven biển xứ Thanh

Doanh nghiệp

5

Hoá chất Đức Giang nâng vốn đầu tư dự án tại Thanh Hoá lên 2.900 tỷ đồng

Doanh nghiệp niêm yết

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy