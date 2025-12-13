Thứ Bảy, 13/12/2025

Tự doanh và tổ chức trong nước gom ròng trong phiên hoảng loạn cuối tuần

Thu Minh

13/12/2025, 07:31

Tự doanh mua ròng 338.5 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 211.2 tỷ đồng. Nhà đầu tư tổ chức trong nước cũng mua ròng 410.9 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 187.1 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Những lo ngại về thanh khoản cùng áp lực chốt NAV cuối năm đã khiến thị trường chìm trong sắc đỏ trong phiên giao dịch cuối tuần. Nhiều cổ phiếu lao dốc mạnh, có thời điểm VN-Index mất tới 62 điểm – mức giảm sâu nhất trong phiên. Dù vậy, lực cầu bắt đáy xuất hiện về cuối phiên đã giúp chỉ số thu hẹp bớt đà giảm.

Kết phiên giao dịch, VN-Index vẫn giảm 52 điểm, lùi sâu về 1.646,89 điểm. Độ rộng cực tệ 296 mã giảm điểm chỉ còn lại vỏn vẹn 40 mã tăng. Trung bình cổ phiếu rơi 3-4% nhan nhản khắp sàn. Trong đó, họ nhà Vin hôm nay tiếp tục gây áp lực cho chỉ số, ba mã VHM, VRE và VPL giảm kịch sàn VIC giảm 5,48%.

Chỉ riêng bốn cổ phiếu này đã đánh bay 13 điểm của cả thị trường chung. Nhiều cổ phiếu chứng khoán cũng bị bán la liệt lau sàn như VIX, VND. Trong khi ngân hàng giảm trên 4-5% có VPB, TCB, VIB. Ba trụ lớn bay màu VCB, CTG, BID ngoài ra còn các mã khác cũng giảm sâu 2-3% như HDB, LPB, MBB.

Hầu hết nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản bị bán ra ồ ạt hiếm hoi một vài cổ phiếu duy trì được sắc xanh. Tâm lý tiêu cực lan tỏa khắp thị trường, nhóm phi tài chính còn lại cũng không khá hơn. Nhìn chung, tâm lý thị trường đang bị chi phối bởi áp lực thanh khoản cuối năm.

Lượng tiền lớn đáo hạn trái phiếu cũng đang gây ra lo ngại cho nhóm doanh nghiệp bất động sản. Thị trường cần một động lực tích cực rõ ràng hơn. Điểm sáng là ba sàn hôm nay khớp lệnh 27.000 tỷ đồng cho thấy cầu bắt đáy đã nhập cuộc.

VnEconomy

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn bán ròng 557.3 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 543.6 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, VRE, SSI, ClI, CTG, VHM, SAB, PVD, HCM, HAH. 

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, VCB, ACB, STB, MSN, GEX, FPT, VCG, MBB.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 155.4 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 145.3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 9/18 ngành, chủ yếu là ngành Dịch vụ tài chính. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: SHB, VIC, VIX, GEX, MSN, STB, ACB, PDR, VPX, DIG.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán rồng 9/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Công nghệ Thông tin, Thực phẩm và đồ uống. Top bán ròng có: VPB, FPT, HDB, VSC, MWG, EIB, HAH, HAG, NVL.

Tự doanh mua ròng 338.5 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 211.2 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 10/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Bán lẻ, Ngân hàng.

Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm MWG, VHM, CTG, MBB, VSC, VIX, TCB, PVD, STB, VCG. Top bán ròng là nhóm Tài nguyên Cơ bản. Top cổ phiếu được bán ròng gồm HPG, VNM, FUEVFVND, ACB, FPT, VRE, VIB, VIC, TPB, VJC. 

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 410.9 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 187.1 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 9/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính Top bán ròng có SHB, VIX, SSI, CTG, VHM, PDR, VRE, HPG, MWG, DIG. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có FPT, VPB, VCB, HDB, EIB, VIC, ACB, VSC, VCG, MBB.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 3.484,7 tỷ đồng, tăng +21,8% so với phiên liền trước và đóng góp 12,5% tổng giá trị giao dịch. 

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý giữa các nhà đầu tư cá nhân ở cổ phiếu VPB, HPG, VPI, PAN.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Chứng khoán, Xây dựng, Thép, Hóa chất, Bán lẻ, trong khi giảm ở Bất động sản, Nuôi trồng nông & Hải sản, Phần mềm, Kho bãi, Hàng không. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML.

