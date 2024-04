Quy hoạch Hội An phải tạo động lực để thu hút nguồn lực đầu tư phát triển

Ngày 22/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức hội nghị nghe UBND thành phố Hội An báo cáo thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Hội An đến năm 2035, tầm nhìn 2050.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND thành phố Hội An, quy hoạch đô thị Hội An với phương châm “Bảo tồn để phát triển, phát triển để bảo tồn” nhằm phục vụ phát triển Hội An với tính chất của một đô thị sinh thái- văn hóa- du lịch. Quy hoạch chung Hội An được đề xuất các chiến lược phát triển phù hợp với bảo tồn là yếu tố hàng đầu; kết hợp phát triển kết nối sinh thái di sản đa dạng, tạo ra các giá trị mới và vừa giúp cải thiện cũng như bảo tồn đa dạng những giá trị hiện hữu của đô thị nhằm tạo lập cấu trúc đô thị “vườn trong phố-phố trong vườn” đặc trưng của Hội An.

Theo quy hoạch, Hội An phấn đấu trở thành đô thị loại II theo tiêu chí đặc thù vào năm 2030. Dự báo đến năm 2035, dân số toàn thành phố Hội An khoảng 160.000 người; đất xây dựng đô thị khoảng 2.841 ha. Đến năm 2050, số dân khoảng 230.000 người; đất xây dựng đô thị khoảng 3.274 ha. Đồ án quy hoạch chung cũng vạch ra các chiến lược phát triển đô thị Hội An trong giai đoạn tới: bảo tồn không gian mặt nước độc đáo, đa dạng và dễ biến động của Hội An; quảng bá Hội An như một thành phố của di sản sống; cải thiện tình trạng quá tải và phát triển bền vững hơn.

Định hướng phát triển đô thị về phía Tây thành phố gồm phường Thanh Hà và xã Cẩm Hà; tận dụng khả năng tiếp cận giao thông đối nội - đối ngoại, kết nối tốt với thị xã Điện Bàn và thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, sẽ phát triển đô thị hỗn hợp với hệ thống dịch vụ và cơ sở hạ tầng công cộng, đáp ứng nhu cầu của cộng đồng và khách du lịch cùng với phát triển các cụm đô thị mới gắn với hệ thống giao thông chính, đảm bảo khả năng tiếp cận của địa phương và khu vực.

Phố cổ Hội An.

Báo cáo tại cuộc họp, chuyên gia quy hoạch-kiến trúc sư Lương Ngọc Trung, Giám đốc thiết kế, Công ty Arep Ville- Cộng hòa Pháp (đơn vị thực hiện lập hồ sơ quy hoạch và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hội An giai đoạn đến năm 2035, tầm nhìn 2050) cho biết theo Đồ án quy hoạch chung, xây dựng Hội An phấn đấu trở thành đô thị loại II theo tiêu chí đặc thù vào năm 2030; hướng tới phát triển đô thị thông minh vào năm 2050, định hướng phát triển đô thị sinh thái- văn hóa- du lịch mang tầm quốc tế, phát triển dựa trên nền tảng: dân tộc, hiện đại và bền vững; thích ứng với biến đổi khí hậu, có khả năng chống chịu với thiên tai; kết nối đồng bộ với vùng đô thị thông minh của tỉnh là Hội An- Điện Bàn- Tam Kỳ- Núi Thành; phát triển du lịch thông minh, du lịch xanh.

Để tạo điều kiện cho quá trình bảo tồn, phát triển và quản lý đô thị trong tương lai, theo ông Lương Ngọc Trung, thành phố Hội An sẽ được quy hoạch với 07 phân khu; cấu trúc phân khu chức năng dựa theo ranh giới hành chính và tính chất, đặc điểm của 04 vùng không gian của Hội An. 07 phân khu gồm: Khu đô thị dịch vụ di sản; Khu đô thị đảo gắn với trung tâm văn hóa-dịch vụ; Khu phát triển mới đô thị và nông thôn; Khu dân cư sinh thái đảo; Khu đô thị gắn với cảnh quan sông nước; Khu đô thị dịch vụ cửa ngõ biển và Khu dân cư gắn với bảo tồn sinh quyển tại xã đảo Tân Hiệp.

Sau khi nghe UBND thành phố Hội An và các chuyên gia về quy hoạch báo cáo những nội dung liên quan dự thảo Đồ án, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao chất lượng của Đồ án quy hoạch chung thành phố Hội An. Trên cơ sở đó, ông Triết yêu cầu thành phố Hội An khẩn trương chỉ đạo, sớm triển khai Đồ án. Các đơn vị tư vấn, sở, ngành liên quan tiếp thu ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tiếp tục lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan, lấy ý kiến nhân dân để hoàn chỉnh Đồ án quy hoạch, đảm bảo các mục tiêu đã đề ra, tính phù hợp, khả thi, có sự đồng thuận cao; tích hợp thêm các quy hoạch chuyên ngành, phù hợp với quy hoạch của tỉnh.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết cũng lưu ý Quy hoạch Hội An phải tạo ra động lực để thu hút nguồn lực đầu tư phát triển; giải quyết hài hòa các mảng đối lập, giữa tăng trưởng với áp lực giao thông, khả năng tiếp cận các sản phẩm; giữa cuộc sống người dân bản địa với khách du lịch; giữa bảo tồn với phát triển du lịch; giữa quy mô dân số với nhu cầu hạ tầng; đặc biệt cần lưu ý về nhiệm vụ chống biến đổi khí hậu trong quá trình triển khai Đồ án.