Đồng Nai kiến nghị cơ chế đặc thù, hỗ trợ vốn các dự án hạ tầng chiến lược
Thanh Thủy
15/08/2025, 18:52
Trong chương trình làm việc với Đoàn công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc làm Trưởng đoàn, tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị hỗ trợ vốn đầu tư cho các dự án hạ tầng trọng điểm; đồng thời có cơ chế đặc thù để thúc đẩy tăng trưởng hai con số…
Ngày 15/8, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về kinh tế - xã hội năm 2025, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trên địa bàn tỉnh.
KIẾN NGHỊ HỖ TRỢ CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM
Báo cáo của tỉnh Đồng Nai cho thấy 6 tháng đầu năm tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 8,23%, cao hơn mức bình quân của cả nước là 7,52%. Các ngành đều tăng trưởng tích cực; tình hình thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được cải thiện. Tỉnh đặt mục tiêu quyết tâm tăng trưởng 2 con số trong thời gian tới.
Để tạo điều kiện cho địa phương thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quan trọng trên địa bàn, UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan xem xét trình Quốc hội cho phép tỉnh Đồng Nai xây dựng Nghị quyết một số cơ chế đặc thù tương tự như các địa phương: Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng…
Cùng với đó, tỉnh kiến nghị về việc hỗ trợ vốn đầu tư đối với dự án như: Dự án cầu thay phà Cát Lái (khoảng 9.365 tỷ đồng); hỗ trợ nguồn vốn ngân sách Trung ương để triển khai đầu tư đối với dự án đường dẫn từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 TP.HCM; hỗ trợ kinh phí sửa chữa toàn diện các tuyến quốc lộ qua tỉnh theo phân cấp quản lý.
Đồng thời, sớm ban hành quyết định quy định chi tiết nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 làm cơ sở xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn này.
Tỉnh Đồng Nai cũng kiến nghị sớm ban hành nghị định hướng dẫn đối với dự án PPP, loại hợp đồng BT và nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) đối với các nội dung khác có liên quan; nghiên cứu, bổ sung một số nội dung của Luật Quy hoạch; hướng dẫn Luật Đầu tư, Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; hướng dẫn việc lập quy hoạch chi tiết 1/500; cho phép xây dựng nhà ở xã hội riêng lẻ tại khu vực nông thôn…
PHÁT HUY TỐI ĐA TIỀM NĂNG ĐỂ BỨT PHÁ
Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đánh giá cao những kết quả tỉnh Đồng Nai đã đạt được về kinh tế - xã hội, nhất là giải phóng mặt bằng, phát triển cơ sở hạ tầng trọng điểm.
Theo Phó Thủ tướng, cả tỉnh Đồng Nai giống như một công trường, với sức sống mãnh liệt. Tỉnh Đồng Nai có vị trí chiến lược, giao thông thuận lợi cả về cảng biển, đường bộ, hàng không. Tỉnh có quy mô kinh tế lớn (đứng thứ 4 toàn quốc), công nghiệp phát triển, dân số đứng thứ 5, đất đai màu mỡ với diện tích đứng thứ 9 cả nước…
“Đây là những tiềm năng, cơ hội rất lớn để tỉnh Đồng Nai đẩy mạnh phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, công nghiệp nặng,… Qua đó, vượt lên trở thành tỉnh đứng đầu cả nước cả về tăng trưởng kinh tế, quy mô kinh tế”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Thời gian tới, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị tỉnh Đồng Nai phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế; tiếp tục đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng giao thông chiến lược, mang tính thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; chuyển đổi mô hình phát triển dựa trên ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ cao, chuyển đổi số, nâng cao năng suất lao động thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển nhanh, bền vững.
Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Đồng Nai tập trung thu hút những nhà đầu tư lớn, công nghệ cao; chú trọng phát triển công nghiệp chế biến (gỗ, cao su, nông sản) gắn với vùng nguyên liệu để đẩy mạnh xuất khẩu; phát triển nông nghiệp công nghệ cao với các sản phẩm có thế mạnh…
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cũng gợi mở các giải pháp để tỉnh Đồng Nai đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế hộ gia đình; gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.
Về phát triển nhà ở xã hội, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh phân công nhân sự cụ thể; tiến hành giám sát chặt chẽ để bảo đảm chất lượng công trình; kiểm soát giá; bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng…
Về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ, bố trí đúng người, đúng việc; nghiên cứu, có cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút, bố trí nhân sự công nghệ thông tin cho cấp xã; bảo đảm trang thiết bị làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tiến hành xử lý trụ sở dôi dư sau sắp xếp đúng quy định.
Đồng thời, đề nghị tỉnh Đồng Nai chủ động thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tập trung xử lý, tháo gỡ các dự án tồn đọng, "làm từng việc, chắc từng bước" theo đúng chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và quy định của pháp luật.
Trước đó, chiều 14/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc cùng Đoàn công tác của Chính phủ kiểm tra thực tế công trường dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu có chiều dài hơn 54 km, từ Đồng Nai đến TP.HCM. Đoạn qua địa bàn Đồng Nai dài trên 34 km, chia làm 2 dự án thành phần; trong đó, dự án thành phần 1 dài 16 km, tổng vốn đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư. Các đơn vị phấn đấu cuối năm nay cơ bản hoàn thành dự án thành phần 1.
Đến nay, dự án thành phần 1 đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh thi công.
Trên công trường dự án, liên danh nhà thầu huy động hơn 800 nhân lực, máy móc triển khai hàng chục mũi thi công cầu và đường. Đến nay, giá trị sản lượng tại dự án thành phần 1 đạt hơn 46%.
Thời gian tới, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh hơn nữa công tác thi công cả ban ngày và ban đêm; phấn đấu hoàn thành dự án đúng kế hoạch, góp phần giải quyết bài toán kết nối giao thông giữa Đồng Nai và TP.HCM.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Đồng Nai trong việc giải phóng mặt bằng và giải quyết các vướng mắc, đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng phục vụ dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu. Phó Thủ tướng đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ, dồn lực thi công để dự án thành phần 1 hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.
Chính phủ ban hành lộ trình bắt buộc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư qua mạng
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 225/2025/NĐ-CP, đặt ra một lộ trình cụ thể và bắt buộc cho việc lựa chọn nhà đầu tư qua mạng đối với các dự án có sử dụng đất. Quy định mới này được kỳ vọng sẽ tăng cường tính minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả trong công tác đấu thầu, đồng thời đơn giản hóa thủ tục cho các doanh nghiệp…
Khởi công Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng với tổng công suất 200 MW
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương xử lý các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để Tập đoàn Điện lực Việt Nam khởi công Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng ngày 19/8/2025 với tổng công suất lắp đặt 200 MW…
Loạt dự án hạ tầng lớn ở TP.HCM sẽ khởi công, khánh thành dịp 2/9
TP.HCM sẽ đồng loạt khởi công và khánh thành loạt dự án hạ tầng trọng điểm nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025)…
Doanh nghiệp tư nhân phải thay đổi tư duy
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho rằng đang tồn tại một khoảng cách khá lớn giữa một bộ máy chính quyền đang đổi mới tư duy và một khu vực doanh nghiệp tư nhân vẫn còn loay hoay trong lối mòn cũ…
Luồng Cái Mép: Tăng tốc thi công mở rộng, hoàn thành trong quý 4-2025
Gói thầu thi công nạo vét và vận chuyển chất nạo vét đi đổ, thuộc dự án đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến luồng Cái Mép - Thị Vải, đang được đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp hoàn thành trong quý 4-2025.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: