Đồng Nai kiến nghị cơ chế đặc thù, hỗ trợ vốn các dự án hạ tầng chiến lược

Trong chương trình làm việc với Đoàn công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc làm Trưởng đoàn, tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị hỗ trợ vốn đầu tư cho các dự án hạ tầng trọng điểm; đồng thời có cơ chế đặc thù để thúc đẩy tăng trưởng hai con số…

Ngày 15/8, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về kinh tế - xã hội năm 2025, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trên địa bàn tỉnh.

KIẾN NGHỊ HỖ TRỢ CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

Báo cáo của tỉnh Đồng Nai cho thấy 6 tháng đầu năm tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 8,23%, cao hơn mức bình quân của cả nước là 7,52%. Các ngành đều tăng trưởng tích cực; tình hình thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được cải thiện. Tỉnh đặt mục tiêu quyết tâm tăng trưởng 2 con số trong thời gian tới.

Để tạo điều kiện cho địa phương thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quan trọng trên địa bàn, UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan xem xét trình Quốc hội cho phép tỉnh Đồng Nai xây dựng Nghị quyết một số cơ chế đặc thù tương tự như các địa phương: Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng…

Ngày 15/8, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về kinh tế - xã hội năm 2025, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trên địa bàn tỉnh - Ảnh: VGP/Trần Mạnh.

Cùng với đó, tỉnh kiến nghị về việc hỗ trợ vốn đầu tư đối với dự án như: Dự án cầu thay phà Cát Lái (khoảng 9.365 tỷ đồng); hỗ trợ nguồn vốn ngân sách Trung ương để triển khai đầu tư đối với dự án đường dẫn từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 TP.HCM; hỗ trợ kinh phí sửa chữa toàn diện các tuyến quốc lộ qua tỉnh theo phân cấp quản lý.

Đồng thời, sớm ban hành quyết định quy định chi tiết nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 làm cơ sở xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn này.

Tỉnh Đồng Nai cũng kiến nghị sớm ban hành nghị định hướng dẫn đối với dự án PPP, loại hợp đồng BT và nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) đối với các nội dung khác có liên quan; nghiên cứu, bổ sung một số nội dung của Luật Quy hoạch; hướng dẫn Luật Đầu tư, Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; hướng dẫn việc lập quy hoạch chi tiết 1/500; cho phép xây dựng nhà ở xã hội riêng lẻ tại khu vực nông thôn…

PHÁT HUY TỐI ĐA TIỀM NĂNG ĐỂ BỨT PHÁ

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đánh giá cao những kết quả tỉnh Đồng Nai đã đạt được về kinh tế - xã hội, nhất là giải phóng mặt bằng, phát triển cơ sở hạ tầng trọng điểm.

Theo Phó Thủ tướng, cả tỉnh Đồng Nai giống như một công trường, với sức sống mãnh liệt. Tỉnh Đồng Nai có vị trí chiến lược, giao thông thuận lợi cả về cảng biển, đường bộ, hàng không. Tỉnh có quy mô kinh tế lớn (đứng thứ 4 toàn quốc), công nghiệp phát triển, dân số đứng thứ 5, đất đai màu mỡ với diện tích đứng thứ 9 cả nước…

“Đây là những tiềm năng, cơ hội rất lớn để tỉnh Đồng Nai đẩy mạnh phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, công nghiệp nặng,… Qua đó, vượt lên trở thành tỉnh đứng đầu cả nước cả về tăng trưởng kinh tế, quy mô kinh tế”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị tỉnh Đồng Nai phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế; tiếp tục đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng giao thông chiến lược, mang tính thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; chuyển đổi mô hình phát triển dựa trên ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ cao, chuyển đổi số, nâng cao năng suất lao động thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển nhanh, bền vững.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Đồng Nai tập trung thu hút những nhà đầu tư lớn, công nghệ cao; chú trọng phát triển công nghiệp chế biến (gỗ, cao su, nông sản) gắn với vùng nguyên liệu để đẩy mạnh xuất khẩu; phát triển nông nghiệp công nghệ cao với các sản phẩm có thế mạnh…

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cũng gợi mở các giải pháp để tỉnh Đồng Nai đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế hộ gia đình; gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Về phát triển nhà ở xã hội, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh phân công nhân sự cụ thể; tiến hành giám sát chặt chẽ để bảo đảm chất lượng công trình; kiểm soát giá; bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng…

Về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ, bố trí đúng người, đúng việc; nghiên cứu, có cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút, bố trí nhân sự công nghệ thông tin cho cấp xã; bảo đảm trang thiết bị làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tiến hành xử lý trụ sở dôi dư sau sắp xếp đúng quy định.

Đồng thời, đề nghị tỉnh Đồng Nai chủ động thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tập trung xử lý, tháo gỡ các dự án tồn đọng, "làm từng việc, chắc từng bước" theo đúng chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và quy định của pháp luật.