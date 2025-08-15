Đồng Nai đặt mục tiêu cuối tháng 8 giải ngân 55% vốn đầu tư công

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại Đồng Nai đến ngày 12/8 mới đạt hơn 24,3% kế hoạch. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng, khắc phục vướng mắc về giá đất, phấn đấu đạt 55% vào cuối tháng 8/2025…

Báo cáo cho thấy, đến ngày 12/8, toàn tỉnh Đồng Nai mới giải ngân gần 8.700 tỷ đồng, đạt hơn 24,3% kế hoạch. Nếu loại trừ phần vốn của dự án đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành (được kéo dài đến năm 2026) thì tỷ lệ đạt 31,4%.

Tại buổi làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất, các chủ đầu tư dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ngày 14/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà yêu cầu đến ngày 31/8, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh cần đạt 55% và đến ngày 31/12 hoàn thành 100%.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Chu Tiến Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, cho biết đơn vị đang thực hiện 5 dự án đầu tư công về hạ tầng tái định cư và giao thông.

Trong đó, dự án Khu tái định cư phường Tam Phước tổng vốn hơn 643 tỷ đồng, vốn năm 2025 là 200 tỷ đồng và đến nay giải ngân đạt 53,5%. Khó khăn chính là chưa có giá đất cụ thể để áp giá, lập phương án bồi thường.

Dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư hơn 49 ha phường Phước Tân tổng vốn hơn 1.100 tỷ đồng, vốn năm 2025 hơn 192 tỷ đồng và hiện mới giải ngân được 5,3%, vướng mắc tương tự như trên.

Đối với 3 tuyến đường ĐT 769, ĐT 773 và ĐT 770B, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp khó do đơn giá đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ chưa thống nhất; thiết kế kỹ thuật và dự toán kinh phí chưa hoàn tất.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành và địa phương cho rằng nguyên nhân chính khiến giải ngân chậm là chưa có quy định mới về đơn giá đo đạc, định mức kinh tế - kỹ thuật chưa được ban hành; thiếu nhân sự làm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thẩm định giá đất ở cấp xã; nhiều nơi chưa có kinh phí để thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và 2 Tổ công tác giải quyết khó khăn, vướng mắc trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mới được UBND tỉnh thành lập, khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ, hỗ trợ cấp xã trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thẩm định giá đất. Các sở, ngành phải phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc cho chủ đầu tư, đặc biệt liên quan đến công tác bồi thường.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh nêu rõ tinh thần làm việc theo phân công 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; áp dụng “luồng xanh” giải quyết công việc trong 24 giờ.

Đối với các vướng mắc về giá đất, đo đạc, bản đồ, định mức kinh tế - kỹ thuật, Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương ký ban hành văn bản hướng dẫn trong ngày hôm nay; Sở Tư pháp sớm hoàn thiện, tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp thực hiện bồi thường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà yêu cầu hằng tuần, vào thứ năm, các sở, ngành, chủ đầu tư phải báo cáo tiến độ, khó khăn và kiến nghị; Sở Tài chính theo dõi, kiểm soát tiến độ giải ngân và hằng tuần đăng công khai kết quả giải ngân vốn đầu tư công của các đơn vị, dự án.

Đối với UBND các xã, phường được yêu cầu phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đẩy nhanh công tác bồi thường, lập kế hoạch giải ngân chi tiết theo tuần; người đứng đầu cấp xã chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả giải ngân theo kế hoạch đã đăng ký.