Quỹ ngoại Dragon Capital tiếp tục giảm tỷ lệ sở hữu tại FRT xuống dưới 5%

Quỹ ngoại Dragon Capital vừa báo cáo về nhóm nhà đầu tư nướ ngoài không còn là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (mã FRT-HOSE).

Theo đó, nhóm quỹ ngoại Dragon Capital vừa bán ra 95.000 cổ phiếu FRT trong phiên 29/07 - trong đó, Vietnam Enterprise Investments Limited bán 100.000 cổ phiếu, còn Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust mua vào 5.000 cổ phiếu.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của cả nhóm Dragon Capital tại FRT giảm từ 8,5 triệu cổ phiếu, chiếm 5,01% xuống còn 8,4 triệu cổ phiếu, chiếm 4,95% vốn tại FRT.

Trước đó, trong hai phiên 21-22/07, Dragon Capital đã bán tổng cộng 2,39 triệu cổ phiếu FRT, giảm tỷ lệ sở hữu từ 6,57% xuống còn 4,82%.

Động thái bán ra liên tục và không còn là cổ đông lớn FRT được cho là FRT đã chốt ngày đang ký cuối cùng để phát hành gần 34,1 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện 4:1 (sở hữu 4 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới). Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là 17/7/2025.

Nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty mẹ tính đến ngày 31/12/2024 được ghi nhận tại báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2024.

Qua đó, nâng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết lên 170.301.785 cổ phiếu và công ty không có cổ phiếu quỹ.

Chốt phiên ngày 29/7, giá cổ phiếu FRT đóng cửa ở mốc 152.900 đồng/cổ phiếu, ước tính nhóm quỹ có thể thu về hơn 14 tỷ đồng và mốc giá này tăng hơn 50% từ vùng đáy đầu tháng 4 và hiện chỉ thấp hơn khoảng 9% so với đỉnh 164.800 đồng/cổ phiếu vào ngày 24/01.

Về kế hoạch kinh doanh, doanh thu thuần quý 2/2025 đạt hơn 11.390 tỷ đồng, tăng 23,3% so với cùng kỳ (9.239,5 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 157 tỷ đồng, tăng 224,5% so với cùng kỳ (48,45 tỷ đồng). Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế quý 2/2025 trên BCTC riêng là ghi nhận âm hơn 27 tỷ đồng.

Theo FRT, trên BCTC riêng quý 2/2025, FRT ghi nhận lợi nhuận âm 27 tỷ, giảm lỗ 56% so với cùng kỳ (-61,7 tỷ đồng) là do doanh thu công ty mẹ ghi nhận tăng gần 100 tỷ và động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ ngành hàng mới như Điện máy và Dịch vụ; đồng thời vận hành tối ưu chuỗi cửa hàng FPT Shop tiếp tục góp phần giảm chi phí hoạt động.

Còn trên BCTC hợp nhất quý 2/2025 ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 157 tỷ, tăng 224,5% so với cùng kỳ là do trong quý 2 trong quý 2, CTcổ phiếu Dược phẩm FPT Long Châu tiếp tục mở rộng quy mô, đóng góp tích cực vào tăng trưởng doanh thu hợp nhất của toàn công ty. Cụ thể, với 485 nhà thuốc và 91 trung tâm tiêm chủng được mở mới so với quý 2/2024, doanh thu tăng trưởng của chuỗi Long Châu tăng trưởng 34% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng năm 2025, FRT ghi nhận doanh thu đạt 23.060 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ (18.281 tỷ đồng) và lợi nhuận trước thuế đạt 479 tỷ đồng, tăng 199% so với cùng kỳ năm trước (160,5 tỷ) và lợi nhuận sau thuế đạt 370 tỷ đồng.

Kết thúc nửa đầu năm 2025, FPT Retail đã hoàn thành 48% kế hoạch doanh thu và 53% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.