Cổ phiếu dầu khí lao dốc, tiền bắt đáy trụ vững trước áp lực cắt lỗ

VN-Index chiều nay yếu hơn đáng kể so với buổi sáng, thậm chí có lúc còn đỏ, nhưng mặt bằng giá cổ phiếu thì không. Nguyên nhân là một số trụ suy yếu, đặc biệt là nhóm cổ phiếu dầu khí, trong khi dòng tiền bắt đáy vẫn hoạt động tích cực ở các mã còn lại.

Chỉ số đóng cửa tăng 1,45% tương đương +23,94 điểm. Một đợt bán ra xuất hiện nửa đầu phiên chiều lúc gần 2h còn đẩy VN-Index rơi qua tham chiếu. Tuy nhiên thời gian còn lại các blue-chips phục hồi nâng dần điểm lên. So với thời điểm chốt phiên sáng, chỉ số yếu hơn (tăng 2,19%) nhưng độ rộng lại tốt hơn, với 258 mã tăng/88 mã giảm (phiên sáng 233 mã tăng/95 mã giảm).

VN30-Index ghi nhận mức tăng vượt trội phiên sáng, chốt trên tham chiếu 3,16% (phiên sáng +2,77%), độ rộng 25 mã tăng/5 mã giảm. Diễn biến ngược chiều giữa hai chỉ số là do ảnh hưởng của vốn hóa khác nhau. Trong khi một số mã trụ kéo lùi VN-Index thì các mã tầm trung lại đẩy VN30-Index tốt hơn.

VIC chiều nay chịu sức ép mạnh, từ khoảng 1h45 đến 2h bất ngờ có lượng bán rất lớn đẩy giá giảm tới hơn 3%, dù chốt buổi sáng còn tăng 2,27%. Tuy những phút còn lại giá được kéo hồi nhưng đóng cửa tiếp tục bị đè thêm lần nữa, giảm chung cuộc 2,61%. Như vậy tính riêng phiên chiều VIC thay đổi tới -4,77%, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến VN-Index khi đây là cổ phiếu vốn hóa lớn nhất. VHM tuy đóng cửa tăng 1,58% nhưng chiuề nay cũng suy yếu khoảng 1,86% so với phiên sáng.

Hai cổ phiếu dầu khí trong rổ VN30 là GAS và PLX giảm đột biến xuống mức sàn. Từ sáng nhóm này đã suy yếu và đỏ nhiều khi giá dầu thế giới điều chỉnh giảm. GAS cũng là cổ phiếu vốn hóa lớn thứ 6 của VN-Index nên việc giảm sàn ảnh hưởng không nhỏ. Toàn nhóm dầu khí chỉ còn lác đác vài mã thanh khoản thấp bên HNX là xanh. Trong khi đó BSR giảm 6,37%, PVT giảm 6,99%, PVC giảm 6,21%, PVS giảm 8,06%, OIL giảm 12,17%... Chỉ số VNEnergy đại diện nhóm năng lượng trên sàn HoSE đóng cửa giảm 4,68%.

Phần còn lại của thị trường vẫn duy trì được mặt bằng giá khá tốt và ít bị ảnh hưởng từ diễn biến suy yếu ở một vài mã trụ. Ngay trong rổ VN30, thống kê chiều nay vẫn có 20 mã tăng giá so với mức chốt buổi sáng, 9 mã tụt giá. Nhóm tăng có nhiều mã mạnh như VNM tăng thêm 2,81%, vọt lên kịch trần cuối phiên. STB tăng thêm 2,2%, MBB tăng thêm 1,53%, HPG tăng thêm 0,74% và cả 3 mã này đều kịch trần. Ngoài ra ACB, LPB, MWG, SAB, SHB, SSB, VCB, VJC cũng bật lên rất mạnh. Chốt phiên rổ VN30 có 17 mã tăng vượt 2%.

Phần còn lại của thị trường tuy sức mạnh có thay đổi một chút nhưng tổng thể mặt bằng giá không khác nhiều so với buổi sáng. Cụ thể, toàn sàn HoSE có 134 mã tăng từ 2% trở lên (phiên sáng 139 mã). Số mã tăng trong biên độ 1% tới 2% là 52, phiên sáng là 43.

Khác biệt nằm ở nhóm giảm giá, những cổ phiếu chịu sức ép lớn và không thể đảo chiều cùng thị trường được. Ngoài nhóm dầu khí giảm thêm tới giá sàn, rất nhiều mã khác xuất hiện thanh khoản cao. Trong 88 cổ phiếu đỏ lúc đóng cửa thì 62 mã giảm quá 1%, với 20 mã thanh khoản vượt mức trăm tỷ đồng (phiên sáng chỉ 9 mã). VIX giảm 2,74%, POW giảm 3,32%, VND giảm 2,07%, GEX giảm 4,07%, HAH giảm 3,92%, VSC giảm 3,53%, CII giảm 2,31%, VOS giảm 6,02%, ORS giảm 3,68% là những cổ phiếu thanh khoản lớn nhất.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay tiếp tục duy trì cường độ mua vào khá tốt và mức ròng là +616,6 tỷ, sau khi đã mua ròng 516 tỷ đồng trong buổi sáng. HPG vẫn là mã có giá trị ròng cao nhất với 582 tỷ đồng, nhưng hầu hết là đã mua từ sáng. MWG nổi bật, từ mức mua ròng 120 tỷ tăng lên 562,6 tỷ cuối ngày. VNM cũng được mua thêm hơn trăm tỷ nữa, tổng cộng 223 tỷ đồng ròng. FPT cũng khá mạnh, tăng thêm khoảng 140 tỷ đồng nữa lên 317,1 tỷ đồng. PVD +107 tỷ, ACB +94,4 tỷ, DCM +84,1 tỷ, TCH +83 tỷ, CTG +79 tỷ, FRT +70 tỷ… là các mã khác đáng chú ý. Phía bán ròng có STB -385,4 tỷ, VIC -188,6 tỷ, VPB -154,7 tỷ, GEX -124,6 tỷ, VHM -89 tỷ, VCI -89 tỷ, BID -85 tỷ…