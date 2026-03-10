Cổ phiếu dầu khí lao dốc, tiền bắt đáy trụ vững trước áp lực cắt lỗ
Kim Phong
10/03/2026, 15:34
VN-Index chiều nay yếu hơn đáng kể so với buổi sáng, thậm chí có lúc còn đỏ, nhưng mặt bằng giá cổ phiếu thì không. Nguyên nhân là một số trụ suy yếu, đặc biệt là nhóm cổ phiếu dầu khí, trong khi dòng tiền bắt đáy vẫn hoạt động tích cực ở các mã còn lại.
Chỉ số đóng cửa tăng 1,45% tương đương +23,94 điểm. Một đợt
bán ra xuất hiện nửa đầu phiên chiều lúc gần 2h còn đẩy VN-Index rơi qua tham
chiếu. Tuy nhiên thời gian còn lại các blue-chips phục hồi nâng dần điểm lên.
So với thời điểm chốt phiên sáng, chỉ số yếu hơn (tăng 2,19%) nhưng độ rộng lại
tốt hơn, với 258 mã tăng/88 mã giảm (phiên sáng 233 mã tăng/95 mã giảm).
VN30-Index ghi nhận mức tăng vượt trội phiên sáng, chốt trên
tham chiếu 3,16% (phiên sáng +2,77%), độ rộng 25 mã tăng/5 mã giảm. Diễn biến
ngược chiều giữa hai chỉ số là do ảnh hưởng của vốn hóa khác nhau. Trong khi một
số mã trụ kéo lùi VN-Index thì các mã tầm trung lại đẩy VN30-Index tốt hơn.
VIC chiều nay chịu sức ép mạnh, từ khoảng 1h45 đến 2h bất ngờ
có lượng bán rất lớn đẩy giá giảm tới hơn 3%, dù chốt buổi sáng còn tăng 2,27%.
Tuy những phút còn lại giá được kéo hồi nhưng đóng cửa tiếp tục bị đè thêm lần
nữa, giảm chung cuộc 2,61%. Như vậy tính riêng phiên chiều VIC thay đổi tới
-4,77%, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến VN-Index khi đây là cổ phiếu vốn hóa
lớn nhất. VHM tuy đóng cửa tăng 1,58% nhưng chiuề nay cũng suy yếu khoảng 1,86%
so với phiên sáng.
Hai cổ phiếu dầu khí trong rổ VN30 là GAS và PLX giảm đột biến
xuống mức sàn. Từ sáng nhóm này đã suy yếu và đỏ nhiều khi giá dầu thế giới điều
chỉnh giảm. GAS cũng là cổ phiếu vốn hóa lớn thứ 6 của VN-Index nên việc giảm sàn
ảnh hưởng không nhỏ. Toàn nhóm dầu khí chỉ còn lác đác vài mã thanh khoản thấp
bên HNX là xanh. Trong khi đó BSR giảm 6,37%, PVT giảm 6,99%, PVC giảm 6,21%,
PVS giảm 8,06%, OIL giảm 12,17%... Chỉ số VNEnergy đại diện nhóm năng lượng trên
sàn HoSE đóng cửa giảm 4,68%.
Phần còn lại của thị trường vẫn duy trì được mặt bằng giá khá
tốt và ít bị ảnh hưởng từ diễn biến suy yếu ở một vài mã trụ. Ngay trong rổ
VN30, thống kê chiều nay vẫn có 20 mã tăng giá so với mức chốt buổi sáng, 9 mã
tụt giá. Nhóm tăng có nhiều mã mạnh như VNM tăng thêm 2,81%, vọt lên kịch trần
cuối phiên. STB tăng thêm 2,2%, MBB tăng thêm 1,53%, HPG tăng thêm 0,74% và cả
3 mã này đều kịch trần. Ngoài ra ACB, LPB, MWG, SAB, SHB, SSB, VCB, VJC cũng bật
lên rất mạnh. Chốt phiên rổ VN30 có 17 mã tăng vượt 2%.
Phần còn lại của thị trường tuy sức mạnh có thay đổi một chút
nhưng tổng thể mặt bằng giá không khác nhiều so với buổi sáng. Cụ thể, toàn sàn
HoSE có 134 mã tăng từ 2% trở lên (phiên sáng 139 mã). Số mã tăng trong biên độ
1% tới 2% là 52, phiên sáng là 43.
Khác biệt nằm ở nhóm giảm giá, những cổ phiếu chịu sức ép lớn
và không thể đảo chiều cùng thị trường được. Ngoài nhóm dầu khí giảm thêm tới
giá sàn, rất nhiều mã khác xuất hiện thanh khoản cao. Trong 88 cổ phiếu đỏ lúc đóng
cửa thì 62 mã giảm quá 1%, với 20 mã thanh khoản vượt mức trăm tỷ đồng (phiên sáng
chỉ 9 mã). VIX giảm 2,74%, POW giảm 3,32%, VND giảm 2,07%, GEX giảm 4,07%, HAH
giảm 3,92%, VSC giảm 3,53%, CII giảm 2,31%, VOS giảm 6,02%, ORS giảm 3,68% là
những cổ phiếu thanh khoản lớn nhất.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay tiếp tục duy trì cường độ
mua vào khá tốt và mức ròng là +616,6 tỷ, sau khi đã mua ròng 516 tỷ đồng trong
buổi sáng. HPG vẫn là mã có giá trị ròng cao nhất với 582 tỷ đồng, nhưng hầu hết
là đã mua từ sáng. MWG nổi bật, từ mức mua ròng 120 tỷ tăng lên 562,6 tỷ cuối
ngày. VNM cũng được mua thêm hơn trăm tỷ nữa, tổng cộng 223 tỷ đồng ròng. FPT cũng
khá mạnh, tăng thêm khoảng 140 tỷ đồng nữa lên 317,1 tỷ đồng. PVD +107 tỷ, ACB
+94,4 tỷ, DCM +84,1 tỷ, TCH +83 tỷ, CTG +79 tỷ, FRT +70 tỷ… là các mã khác đáng
chú ý. Phía bán ròng có STB -385,4 tỷ, VIC -188,6 tỷ, VPB -154,7 tỷ, GEX -124,6
tỷ, VHM -89 tỷ, VCI -89 tỷ, BID -85 tỷ…
Khối ngoại bắt đáy, gom ròng gần 1.200 tỷ, mua nhiều nhất HPG

Thanh khoản thị trường hôm nay duy trì ở mức cao với tổng giá trị khớp lệnh gần 46.000 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền nội đang tích cực tham gia bắt đáy. Đáng chú ý, khối ngoại cũng quay lại mua ròng gần 1.200 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 1083.0 tỷ đồng.
Cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran đang khiến cho một số giao dịch được ưa chuộng nhất năm nay bị nghi ngờ...
Tiền điện tử giữ sắc xanh sau phát biểu của ông Trump

Ngay sau phát biểu của ông Donald Trump rằng cuộc xung đột tại Iran đang tiến gần đến hồi kết, hàng loạt đồng tiền điện tử lớn như Bitcoin và Ether bắt đầu tăng giá...
Blog chứng khoán: Thị trường cơ sở hồi mạnh, phái sinh vẫn thận trọng

Giá dầu thế giới hạ nhiệt tạo điều kiện cho chứng khoán toàn cầu có phiên hồi sức. Trong nước cổ phiếu cũng lên giá đồng loạt dù còn xa mới bù lại được phiên lao dốc hôm qua. Bất ngờ là thị trường phái sinh duy trì chiết khấu, phản ánh tâm lý thận trọng cao.
Chứng khoán đảo chiều với động lực từ giá dầu lao dốc, khối ngoại cũng đua giá mạnh

Diễn biến điều chỉnh mạnh của giá dầu thế giới được coi là tín hiệu giảm căng thẳng xung đột đã giúp thị trường chứng khoán toàn cầu phục hồi. VN-Index quay đầu tăng mạnh 2,19% trong phiên sáng nay, với số mã xanh gấp 2,5 lần số đỏ. Nhà đầu tư nước ngoài cũng giải ngân đột biến cao nhất 8 phiên.
