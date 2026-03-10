Thứ Ba, 10/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Cổ phiếu dầu khí lao dốc, tiền bắt đáy trụ vững trước áp lực cắt lỗ

Kim Phong

10/03/2026, 15:34

VN-Index chiều nay yếu hơn đáng kể so với buổi sáng, thậm chí có lúc còn đỏ, nhưng mặt bằng giá cổ phiếu thì không. Nguyên nhân là một số trụ suy yếu, đặc biệt là nhóm cổ phiếu dầu khí, trong khi dòng tiền bắt đáy vẫn hoạt động tích cực ở các mã còn lại.

VN-Index và đường trung bình 200 ngày.
VN-Index và đường trung bình 200 ngày.

Chỉ số đóng cửa tăng 1,45% tương đương +23,94 điểm. Một đợt bán ra xuất hiện nửa đầu phiên chiều lúc gần 2h còn đẩy VN-Index rơi qua tham chiếu. Tuy nhiên thời gian còn lại các blue-chips phục hồi nâng dần điểm lên. So với thời điểm chốt phiên sáng, chỉ số yếu hơn (tăng 2,19%) nhưng độ rộng lại tốt hơn, với 258 mã tăng/88 mã giảm (phiên sáng 233 mã tăng/95 mã giảm).

VN30-Index ghi nhận mức tăng vượt trội phiên sáng, chốt trên tham chiếu 3,16% (phiên sáng +2,77%), độ rộng 25 mã tăng/5 mã giảm. Diễn biến ngược chiều giữa hai chỉ số là do ảnh hưởng của vốn hóa khác nhau. Trong khi một số mã trụ kéo lùi VN-Index thì các mã tầm trung lại đẩy VN30-Index tốt hơn.

VIC chiều nay chịu sức ép mạnh, từ khoảng 1h45 đến 2h bất ngờ có lượng bán rất lớn đẩy giá giảm tới hơn 3%, dù chốt buổi sáng còn tăng 2,27%. Tuy những phút còn lại giá được kéo hồi nhưng đóng cửa tiếp tục bị đè thêm lần nữa, giảm chung cuộc 2,61%. Như vậy tính riêng phiên chiều VIC thay đổi tới -4,77%, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến VN-Index khi đây là cổ phiếu vốn hóa lớn nhất. VHM tuy đóng cửa tăng 1,58% nhưng chiuề nay cũng suy yếu khoảng 1,86% so với phiên sáng.

Hai cổ phiếu dầu khí trong rổ VN30 là GAS và PLX giảm đột biến xuống mức sàn. Từ sáng nhóm này đã suy yếu và đỏ nhiều khi giá dầu thế giới điều chỉnh giảm. GAS cũng là cổ phiếu vốn hóa lớn thứ 6 của VN-Index nên việc giảm sàn ảnh hưởng không nhỏ. Toàn nhóm dầu khí chỉ còn lác đác vài mã thanh khoản thấp bên HNX là xanh. Trong khi đó BSR giảm 6,37%, PVT giảm 6,99%, PVC giảm 6,21%, PVS giảm 8,06%, OIL giảm 12,17%... Chỉ số VNEnergy đại diện nhóm năng lượng trên sàn HoSE đóng cửa giảm 4,68%.

VnEconomy

Phần còn lại của thị trường vẫn duy trì được mặt bằng giá khá tốt và ít bị ảnh hưởng từ diễn biến suy yếu ở một vài mã trụ. Ngay trong rổ VN30, thống kê chiều nay vẫn có 20 mã tăng giá so với mức chốt buổi sáng, 9 mã tụt giá. Nhóm tăng có nhiều mã mạnh như VNM tăng thêm 2,81%, vọt lên kịch trần cuối phiên. STB tăng thêm 2,2%, MBB tăng thêm 1,53%, HPG tăng thêm 0,74% và cả 3 mã này đều kịch trần. Ngoài ra ACB, LPB, MWG, SAB, SHB, SSB, VCB, VJC cũng bật lên rất mạnh. Chốt phiên rổ VN30 có 17 mã tăng vượt 2%.

Phần còn lại của thị trường tuy sức mạnh có thay đổi một chút nhưng tổng thể mặt bằng giá không khác nhiều so với buổi sáng. Cụ thể, toàn sàn HoSE có 134 mã tăng từ 2% trở lên (phiên sáng 139 mã). Số mã tăng trong biên độ 1% tới 2% là 52, phiên sáng là 43.

Khác biệt nằm ở nhóm giảm giá, những cổ phiếu chịu sức ép lớn và không thể đảo chiều cùng thị trường được. Ngoài nhóm dầu khí giảm thêm tới giá sàn, rất nhiều mã khác xuất hiện thanh khoản cao. Trong 88 cổ phiếu đỏ lúc đóng cửa thì 62 mã giảm quá 1%, với 20 mã thanh khoản vượt mức trăm tỷ đồng (phiên sáng chỉ 9 mã). VIX giảm 2,74%, POW giảm 3,32%, VND giảm 2,07%, GEX giảm 4,07%, HAH giảm 3,92%, VSC giảm 3,53%, CII giảm 2,31%, VOS giảm 6,02%, ORS giảm 3,68% là những cổ phiếu thanh khoản lớn nhất.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay tiếp tục duy trì cường độ mua vào khá tốt và mức ròng là +616,6 tỷ, sau khi đã mua ròng 516 tỷ đồng trong buổi sáng. HPG vẫn là mã có giá trị ròng cao nhất với 582 tỷ đồng, nhưng hầu hết là đã mua từ sáng. MWG nổi bật, từ mức mua ròng 120 tỷ tăng lên 562,6 tỷ cuối ngày. VNM cũng được mua thêm hơn trăm tỷ nữa, tổng cộng 223 tỷ đồng ròng. FPT cũng khá mạnh, tăng thêm khoảng 140 tỷ đồng nữa lên 317,1 tỷ đồng. PVD +107 tỷ, ACB +94,4 tỷ, DCM +84,1 tỷ, TCH +83 tỷ, CTG +79 tỷ, FRT +70 tỷ… là các mã khác đáng chú ý. Phía bán ròng có STB -385,4 tỷ, VIC -188,6 tỷ, VPB -154,7 tỷ, GEX -124,6 tỷ, VHM -89 tỷ, VCI -89 tỷ, BID -85 tỷ…

Chứng khoán đảo chiều với động lực từ giá dầu lao dốc, khối ngoại cũng đua giá mạnh

12:02, 10/03/2026

Chứng khoán đảo chiều với động lực từ giá dầu lao dốc, khối ngoại cũng đua giá mạnh

Lịch sử 15 năm cho thấy VN-Index thường bật tăng mạnh sau những phiên giảm sốc đột ngột

10:59, 10/03/2026

Lịch sử 15 năm cho thấy VN-Index thường bật tăng mạnh sau những phiên giảm sốc đột ngột

Giá dầu quay đầu giảm, làm gì khi lỡ "đu đỉnh" cổ phiếu dầu khí?

10:58, 10/03/2026

Giá dầu quay đầu giảm, làm gì khi lỡ

Từ khóa:

cổ phiếu blue-chip cổ phiếu dầu khí cổ phiếu hpg cổ phiếu VIC cổ phiếu vnm nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam

Đọc thêm

Khối ngoại bắt đáy, gom ròng gần 1.200 tỷ, mua nhiều nhất HPG

Khối ngoại bắt đáy, gom ròng gần 1.200 tỷ, mua nhiều nhất HPG

Thanh khoản thị trường hôm nay duy trì ở mức cao với tổng giá trị khớp lệnh gần 46.000 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền nội đang tích cực tham gia bắt đáy. Đáng chú ý, khối ngoại cũng quay lại mua ròng gần 1.200 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 1083.0 tỷ đồng.

Khủng hoảng ở Trung Đông đảo lộn những giao dịch được ưa chuộng nhất năm 2026

Khủng hoảng ở Trung Đông đảo lộn những giao dịch được ưa chuộng nhất năm 2026

Cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran đang khiến cho một số giao dịch được ưa chuộng nhất năm nay bị nghi ngờ...

Tiền điện tử giữ sắc xanh sau phát biểu của ông Trump

Tiền điện tử giữ sắc xanh sau phát biểu của ông Trump

Ngay sau phát biểu của ông Donald Trump rằng cuộc xung đột tại Iran đang tiến gần đến hồi kết, hàng loạt đồng tiền điện tử lớn như Bitcoin và Ether bắt đầu tăng giá...

Blog chứng khoán: Thị trường cơ sở hồi mạnh, phái sinh vẫn thận trọng

Blog chứng khoán: Thị trường cơ sở hồi mạnh, phái sinh vẫn thận trọng

Giá dầu thế giới hạ nhiệt tạo điều kiện cho chứng khoán toàn cầu có phiên hồi sức. Trong nước cổ phiếu cũng lên giá đồng loạt dù còn xa mới bù lại được phiên lao dốc hôm qua. Bất ngờ là thị trường phái sinh duy trì chiết khấu, phản ánh tâm lý thận trọng cao.

Chứng khoán đảo chiều với động lực từ giá dầu lao dốc, khối ngoại cũng đua giá mạnh

Chứng khoán đảo chiều với động lực từ giá dầu lao dốc, khối ngoại cũng đua giá mạnh

Diễn biến điều chỉnh mạnh của giá dầu thế giới được coi là tín hiệu giảm căng thẳng xung đột đã giúp thị trường chứng khoán toàn cầu phục hồi. VN-Index quay đầu tăng mạnh 2,19% trong phiên sáng nay, với số mã xanh gấp 2,5 lần số đỏ. Nhà đầu tư nước ngoài cũng giải ngân đột biến cao nhất 8 phiên.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

eMagazine

Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Video

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

[Trực tiếp]: Đối thoại chuyên đề “Xung đột tại Iran: Tác động đến kinh tế toàn cầu”

Video

[Trực tiếp]: Đối thoại chuyên đề “Xung đột tại Iran: Tác động đến kinh tế toàn cầu”

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khối ngoại bắt đáy, gom ròng gần 1.200 tỷ, mua nhiều nhất HPG

Chứng khoán

2

Giới siêu giàu rút lui khỏi Vùng Vịnh

Thế giới

3

Khủng hoảng ở Trung Đông đảo lộn những giao dịch được ưa chuộng nhất năm 2026

Thế giới

4

Tiền điện tử giữ sắc xanh sau phát biểu của ông Trump

Kinh tế số

5

Sắp diễn ra Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU-Việt Nam

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy