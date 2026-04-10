Phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 09/4/2026 về phân công công tác của Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ...

Theo Quyết định số 666/QĐ-TTg, nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ được phân công theo từng nhóm lĩnh vực, bộ ngành phụ trách và các ban chỉ đạo, hội đồng liên quan.

THỦ TƯỚNG LÊ MINH HƯNG LÃNH ĐẠO TOÀN DIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ

Quyết định nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, là người lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ.

Thủ tướng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Bộ Công an và Bộ Ngoại giao.

Đồng thời, Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo, điều hành nhiều lĩnh vực trọng yếu gồm: chiến lược quốc phòng, an ninh quốc gia và đối ngoại; chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; chiến lược, chính sách tài chính, tín dụng, tiền tệ quốc gia và định hướng sử dụng ngân sách nhà nước.

Thủ tướng cũng phụ trách công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, địa giới hành chính; những vấn đề chung về thi đua, khen thưởng; quan hệ phối hợp giữa Chính phủ với các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương các tổ chức chính trị - xã hội.

Ngoài ra, Thủ tướng chỉ đạo chung về lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Về nhiệm vụ kiêm nhiệm, Thủ tướng giữ vai trò Chủ tịch hoặc Trưởng ban nhiều tổ chức quan trọng, như: Ủy ban Chỉ đạo nhà nước về Biển Đông - Hải đảo; Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án trọng điểm quốc gia; Ban Chỉ đạo An toàn, an ninh mạng quốc gia; Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, cùng một số hội đồng, ủy ban và ban chỉ đạo quan trọng khác.

PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC PHẠM GIA TÚC

Theo quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, làm nhiệm vụ Phó Thủ tướng thường trực.

Ông được phân công theo dõi, chỉ đạo Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ, cùng một số lĩnh vực của Bộ Công an theo phân công của Thủ tướng.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc thay mặt Thủ tướng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác gồm: công nghiệp; thương mại - xuất nhập khẩu; dự trữ và cung ứng xăng dầu; dịch vụ logistics; bảo đảm năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giao thông vận tải, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; xây dựng.

Chỉ đạo chung về xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án tồn đọng kéo dài trên phạm vi cả nước; trực tiếp chỉ đạo xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng và các lĩnh vực được giao phụ trách...

Phối hợp công tác giữa Chính phủ với Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Chấp thuận chủ trương đầu tư và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh của các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực được phân công.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc còn làm nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng quy hoạch quốc gia; Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia; Chủ tịch phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga; Phụ trách Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản...

Đồng thời, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc sẽ thay mặt Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện các công việc của Chính phủ khi Thủ tướng Chính phủ vắng mặt và được Thủ tướng Chính phủ ủy nhiệm.

PHÓ THỦ TƯỚNG PHAN VĂN GIANG KIÊM BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, được giao kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ông theo dõi, chỉ đạo Bộ Quốc phòng và một số lĩnh vực của Bộ Ngoại giao theo phân công của Thủ tướng.

Theo quyết định, Phó Thủ tướng Phan Văn Giang thay mặt Thủ tướng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: bảo đảm quốc phòng, an ninh; công tác biên giới và các vấn đề Biển Đông - Hải đảo; viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài.

Bên cạnh đó là các lĩnh vực liên quan đến quan hệ của Việt Nam với các tổ chức quốc tế và khu vực; công tác người Việt Nam ở nước ngoài và các vấn đề người nước ngoài tại Việt Nam; các vấn đề về nhân quyền.

Phó Thủ tướng Phan Văn Giang cũng phụ trách việc chấp thuận chủ trương đầu tư, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các dự án thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực được phân công, đồng thời đảm nhiệm phần việc về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các bộ, ngành, lĩnh vực phụ trách.

Về nhiệm vụ kiêm nhiệm, ông là Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương; Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc; Trưởng Ban Chỉ đạo về Nhân quyền, cùng các hội đồng, ủy ban quốc gia và ban chỉ đạo liên quan.

PHÓ THỦ TƯỚNG PHẠM THỊ THANH TRÀ

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, được giao theo dõi, chỉ đạo Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bà thay mặt Thủ tướng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: thi đua - khen thưởng, cải cách hành chính; lao động, việc làm, người có công, bình đẳng giới; chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội; y tế, dân số, gia đình và trẻ em; các vấn đề xã hội và công tác quản lý cai nghiện ma túy.

Phó Thủ tướng cũng phụ trách văn hóa, du lịch, thể dục thể thao; truyền thông, báo chí, xuất bản; việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia gồm: phòng, chống ma túy đến năm 2030; phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035; chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035.

Bà đồng thời là Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển; Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm; Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước về du lịch; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

PHÓ THỦ TƯỚNG HỒ QUỐC DŨNG

Theo quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, theo dõi, chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Ông trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: dân tộc, tôn giáo; các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng trực tiếp phụ trách khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước và ở nước ngoài; chuyển đổi số; các nội dung liên quan đến công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; tài nguyên và môi trường, biến đổi khí hậu; nông nghiệp và phát triển nông thôn; phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

Ông làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước; Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai; Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh, cùng các ban chỉ đạo, hội đồng thẩm định quy hoạch liên quan.

PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN VĂN THẮNG

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, theo dõi, chỉ đạo Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi.

Ông được giao phụ trách các lĩnh vực kế hoạch đầu tư; dự báo và điều hành kinh tế vĩ mô; tài chính, giá cả; tiền tệ, ngân hàng; thị trường vốn, chứng khoán; dự trữ nhà nước; phát hành công trái và trái phiếu Chính phủ.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng phụ trách đổi mới doanh nghiệp nhà nước; phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã; cơ chế chính sách chung về quản lý tài sản công; ODA và vận động vốn vay ưu đãi; FDI và đầu tư ra nước ngoài; các nội dung liên quan đến Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Ông làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia; Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế một cửa quốc gia; Chủ tịch Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững; Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, cùng các ban chỉ đạo xử lý dự án, doanh nghiệp yếu kém thuộc ngành công thương.

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ TIẾN CHÂU

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, được giao theo dõi, chỉ đạo Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ.

Ông phụ trách các lĩnh vực: xây dựng thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xử lý tranh chấp, khiếu kiện quốc tế; cải cách tư pháp; giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp.

Phó Thủ tướng cũng trực tiếp theo dõi công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035.

Ông làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quốc gia giáo dục và Phát triển nhân lực và giữ vai trò chủ trì nhiều hội đồng, ủy ban, ban chỉ đạo liên quan theo lĩnh vực phân công.

Quyết định số 666/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 09/4/2026, đồng thời thay thế Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 25/2/2025 của Thủ tướng Chính phủ về phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng các quy định trước đây khác với quyết định này.