Thứ Sáu, 10/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

ADB dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 7,2% trong năm 2026

Phương Nhi

10/04/2026, 14:16

Theo dự báo của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì khả năng chống chịu vững vàng trong bối cảnh thách thức toàn cầu...

Ngày 10/4, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức họp báo công bố Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2026.
Ngày 10/4, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức họp báo công bố Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2026.

Tại buổi họp báo công bố Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2026 của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vào sáng ngày 10/4, các chuyên gia nhận định mặc dù môi trường kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì được sức chống chịu vững vàng.

TĂNG TRƯỞNG GDP ĐẠT 7,2% NĂM 2026 VÀ GIẢM NHẸ XUỐNG 7% NĂM 2027

Theo đó, tăng trưởng GDP của kinh tế Việt Nam được dự báo đạt  7,2% trong năm 2026 và 7,0% trong năm 2027, thấp hơn mức 8,0% năm 2025.

Động lực tăng trưởng năm 2026 của Việt Nam phần lớn sẽ đến từ việc thúc đẩy hoạt động đầu tư công và thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng.

Lạm phát dự báo tăng lên ở mức 4% trong năm 2026 sau đó giảm xuống 3,8% vào năm 2027.

Theo ADB, giá dầu thế giới tăng và biến động mạnh do xung tại Trung Đông kéo dài, điều kiện cung ứng toàn cầu thay đổi, nỗ lực đa dạng hóa nguồn nhập khẩu của Việt Nam, và các biện pháp quản lý cầu sẽ tạo thêm rủi ro lạm phát.

Ngoài ra, tăng trưởng của lĩnh vực công nghiệp dự kiến giảm xuống 7,7% trong năm 2026, so với mức 9,2% của năm 2025. 

Lĩnh vực dịch vụ dự kiến tăng khoảng 7,5% trong năm 2026 nhờ sự phục hồi của du lịch và các hoạt động dựa trên công nghệ gia tăng.

Tăng trưởng của lĩnh vực nông nghiệp dự kiến duy trì ổn định ở mức 3,6% trong năm 2026, giảm nhẹ so với mức 3,8% của năm 2025.

Dự báo tăng trưởng GDP và lạm phát của Việt Nam trong năm 2026 và 2027. (Nguồn: Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) của ADB)
Dự báo tăng trưởng GDP và lạm phát của Việt Nam trong năm 2026 và 2027. (Nguồn: Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) của ADB)

Các dự báo này được xây dựng theo kịch bản tình hình xung đột ở Trung Đông sớm ổn định, song vẫn đối mặt với mức độ bất định rất cao. Động lực tăng trưởng năm 2026 đến từ việc thúc đẩy hoạt động đầu tư công và thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng. 

Theo các chuyên gia ADB, mặc dù căng thẳng toàn cầu leo thang và bất định địa chính trị do xung đột tại Trung Đông làm tăng rủi ro đối với ngành công nghiệp chế biến, chế tạo định hướng xuất khẩu, lĩnh vực chế biến, chế tạo vẫn tăng trưởng ổn định trong những tháng đầu năm 2026, điển hình như chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tăng lên 54,3 điểm trong tháng 2, mức cao nhất trong 4 tháng và là tháng tăng trưởng thứ tám liên tiếp, nhờ sản lượng và đơn hàng mới gia tăng.

Ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam, cho biết Chính phủ Việt Nam đã phản ứng nhanh chóng trước tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng do xung đột tại Trung Đông gây ra. Các biện pháp tài khóa có thời hạn, bao gồm giảm thuế, sử dụng quỹ bình ổn, kết hợp với điều hành giá linh hoạt và tăng cường phối hợp đảm bảo nguồn cung, đã góp phần kiềm chế áp lực lạm phát trong ngắn hạn và hỗ trợ tăng trưởng của Việt Nam

“Về dài hạn, việc nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, đa dạng hóa nguồn cung và đẩy nhanh tiến độ chuyển dịch sang năng lượng sạch sẽ đóng vai trò then chốt, giúp giảm tính dễ tổn thương trước các cú sốc trong tương lai của Việt Nam”, ông Chakraborty nhấn mạnh.

DUY TRÌ CHÍNH SÁCH NỘI TẠI, NÂNG CAO SỨC CHỐNG CHỊU CỦA NỀN KINH TẾ

Trong năm 2026, thương mại và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục được kỳ vọng là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam.

Tuy nhiên, những yếu tố bất lợi từ bên ngoài có thể ảnh hưởng đến dòng vốn đầu tư cũng như hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong năm nay.

Cụ thể, các rủi ro trong ngắn hạn vẫn có thể tạo sức ép lên triển vọng tăng trưởng của Việt Nam trong năm nay. Xung đột kéo dài tại Trung Đông cùng với căng thẳng địa chính trị gia tăng có thể dẫn đến những gián đoạn nghiêm trọng đối với thị trường và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bên cạnh đó, các rủi ro tài chính trong nước như áp lực thanh khoản, nợ xấu gia tăng và thị trường trái phiếu doanh nghiệp còn kém phát triển có thể hạn chế tăng trưởng tín dụng và đẩy chi phí vốn lên cao.

Ngoài ra, những cú sốc thuế quan mới và mức độ bất định cao trong chính sách thương mại, đặc biệt là việc Hoa Kỳ điều chỉnh thuế quan, có thể làm suy yếu nhu cầu và thương mại toàn cầu, đồng thời gia tăng rủi ro đối với triển vọng đầu tư của quốc gia.

Theo ông Nguyễn Bá Hùng, Chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2026 có thể gặp nhiều thách thức hơn vì năm nay tăng trưởng phải dựa trên nền tăng trưởng cao từ năm ngoái.

Đồng thời, môi trường kinh tế thế giới được dự báo sẽ khó khăn hơn và có thể chậm lại, qua đó làm giảm nhu cầu đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam. Bất ổn địa chính trị cũng có thể tác động đến giá dầu, thương mại quốc tế và chi phí vận tải, từ đó ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu.

Tăng trưởng GDP của khu vực Châu Á đang phát triển và Thái Bình Dương (DAP) dự báo sẽ chậm lại ở mức 5,1% ở cả năm 2026 và 2027. (Nguồn: Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) của ADB)
Tăng trưởng GDP của khu vực Châu Á đang phát triển và Thái Bình Dương (DAP) dự báo sẽ chậm lại ở mức 5,1% ở cả năm 2026 và 2027. (Nguồn: Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) của ADB)

Dẫu vậy, ông Hùng cho rằng các phản ứng kịp thời trước những gián đoạn về năng lượng, bao gồm cắt giảm thuế tạm thời, cơ chế điều chỉnh giá linh hoạt, sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu, cùng các biện pháp về nguồn cung, quản lý cầu và thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, đều là những tín hiệu tích cực, góp phần nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế và giúp Việt Nam duy trì ổn định trong bối cảnh hiện nay.

“Vì vậy, trong thời gian tới, việc tăng cường cải cách thể chế, bao gồm tái cơ cấu hành chính đang triển khai, cùng với việc cải thiện đầu tư công và khuôn khổ pháp lý, sẽ có thể thúc đẩy tăng trưởng trung hạn bằng cách nâng cao hiệu quả khu vực công, thu hút thêm đầu tư tư nhân, và tăng cường sức chống chịu của nền kinh tế Việt Nam”, ông Hùng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, việc củng cố thị trường trái phiếu doanh nghiệp cũng sẽ trở thành yếu tố thiết yếu nhằm huy động nguồn tài chính dài hạn ngoài tín dụng ngân hàng và hỗ trợ đầu tư bền vững. Việc tăng cường minh bạch, đảm bảo khung pháp lý nhất quán và mở rộng sự tham gia của các chủ thể trên thị trường sẽ là những yếu tố then chốt để củng cố niềm tin của nhà đầu tư và nâng cao hiệu quả thị trường.

Các chuyên gia cho rằng nếu được triển khai hiệu quả, các cải cách trong lĩnh vực này có thể giúp định vị thị trường trái phiếu doanh nghiệp trở thành nguồn cung vốn dài hạn ổn định, phục vụ cho tăng trưởng bền vững và bao trùm.

WB dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 của Việt Nam có thể đạt 6,3%

14:18, 09/04/2026

14:18, 09/04/2026

WB dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 của Việt Nam có thể đạt 6,3%

Tăng trưởng GDP quý 1/2026 đạt 7,83% giữa "vòng xoáy" xung đột Trung Đông

09:06, 04/04/2026

09:06, 04/04/2026

Tăng trưởng GDP quý 1/2026 đạt 7,83% giữa “vòng xoáy” xung đột Trung Đông

Hơn 15 tỷ USD vốn FDI đầu tư vào Việt Nam trong quý 1/2026

10:23, 04/04/2026

10:23, 04/04/2026

Hơn 15 tỷ USD vốn FDI đầu tư vào Việt Nam trong quý 1/2026

Từ khóa:

dự báo kinh tế 2026 GDP năm 2026 kinh tế việt nam lạm phát tăng trưởng GDP

Đọc thêm

Vingroup ký MOU với bang Maharashtra, đầu tư 6,5 tỷ USD tại Ấn Độ

Vingroup ký MOU với bang Maharashtra, đầu tư 6,5 tỷ USD tại Ấn Độ

Vingroup công bố ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Chính quyền bang Maharashtra, bước tiến tiếp theo trong lộ trình mở rộng hệ sinh thái đa ngành của Vingroup tại Ấn Độ vào ngày 10/4. Với tổng giá trị đầu tư dự kiến khoảng 6,5 tỷ USD, sự kiện khẳng định cam kết đầu tư lâu dài và định hướng phát triển nhất quán của Tập đoàn tại quốc gia Nam Á.

TP. Hồ Chí Minh triển khai miễn vé xe buýt, khuyến khich người dân sử dụng vận tải công cộng

TP. Hồ Chí Minh triển khai miễn vé xe buýt, khuyến khich người dân sử dụng vận tải công cộng

Với mạng lưới 180 tuyến và hơn 2.400 xe buýt, đủ khả năng đáp ứng mức tăng trưởng hành khách khoảng 20 - 30%, TP. Hồ Chí Minh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để sớm thực hiện miễn vé, nhằm thu hút người dân sử dụng vận tải công cộng...

Chuyển đổi nhà máy thông minh: “Cuộc đua” tư duy số và kết nối chuỗi giá trị

Chuyển đổi nhà máy thông minh: “Cuộc đua” tư duy số và kết nối chuỗi giá trị

Chuyển đổi nhà máy thông minh (smart factory) không chỉ là cuộc đua mua sắm công nghệ, mà quan trọng hơn là cuộc cách mạng về tư duy quản trị, chất lượng nhân lực và khả năng liên kết chuỗi giá trị…

Nới trần vốn ngoại ngành hàng không: Cần cân bằng bài toán hút vốn và lợi ích quốc gia

Nới trần vốn ngoại ngành hàng không: Cần cân bằng bài toán hút vốn và lợi ích quốc gia

Nới giới hạn sở hữu nước ngoài trong ngành hàng không được kỳ vọng tháo gỡ rào cản vốn, song đi kèm là yêu cầu thận trọng trong bảo đảm quyền kiểm soát đối với lĩnh vực chiến lược...

Hải Phòng thu hút FDI quý 1/2026 đạt hơn 915 triệu USD

Hải Phòng thu hút FDI quý 1/2026 đạt hơn 915 triệu USD

Thu hút FDI vào khu công nghiệp, khu kinh tế của Hải Phòng trong quý I12026 đạt 915,3 triệu USD, tăng 93,9% so với cùng kỳ năm trước…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

1

Những diễn biến phức tạp xoay quanh việc mở lại eo biển Hormuz

Thế giới

2

Giá mua bán vàng miếng tăng trở lại sau phiên giảm mạnh hôm qua

Tài chính

3

Masteri Cosmo Central giải bài toán "đa chiều" của nhịp sống hiện đại

Bất động sản

4

Vingroup ký MOU với bang Maharashtra, đầu tư 6,5 tỷ USD tại Ấn Độ

Đầu tư

5

SHB ký kết thỏa thuận phát hành riêng lẻ với hàng loạt quỹ đầu tư lớn

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy