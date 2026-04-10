Thứ Sáu, 10/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Liên kết hợp tác xã - doanh nghiệp: Chìa khóa xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp bền vững

Chu Khôi

10/04/2026, 15:57

Trước đòi hỏi phát triển nông nghiệp quy mô lớn, bền vững, liên kết chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp và hợp tác xã không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là chìa khóa nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh và thu nhập cho người dân. Yêu cầu cấp thiết đặt ra là tái định vị vai trò hợp tác xã trong hệ sinh thái kinh tế tư nhân.

Quanh cảnh Diễn đàn. Ảnh: Chu Khôi.

Ngày 10/4/2026, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Diễn đàn Hợp tác xã Quốc gia 2026 với chủ đề: “Kết nối kinh tế hợp tác với hệ sinh thái kinh tế tư nhân”.

TÁI ĐỊNH VỊ HỢP TÁC XÃ VÀ HỆ SINH THÁI KINH TẾ TƯ NHÂN

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Vân nhấn mạnh sự kiện diễn ra trong bối cảnh Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW, xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Trong hệ sinh thái đó, vấn đề không còn là vai trò của hợp tác xã, mà là vị trí, chức năng và cách thức liên kết để cùng phát triển với khu vực tư nhân.

Bà Cao Xuân Thu Vân: "Không một khu vực kinh tế nào có thể phát triển đơn lẻ".

Tính đến tháng 3/2026, cả nước có khoảng 35.197 hợp tác xã với gần 7 triệu thành viên. Tuy nhiên, theo bà Vân, không một khu vực kinh tế nào có thể phát triển đơn lẻ. Doanh nghiệp cần vùng nguyên liệu ổn định; nông dân cần đầu ra bền vững; công nghệ cần môi trường ứng dụng; còn tài chính cần các mô hình khả thi. Vì vậy, kết nối giữa hợp tác xã và kinh tế tư nhân là tất yếu khách quan.

Ông Đỗ Mạnh Khởi, Phó cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) cho rằng liên kết giữa doanh nghiệp và hợp tác xã ngày càng thể hiện rõ vai trò cộng sinh, giúp hợp tác xã mở rộng hoạt động, giảm chi phí đầu vào và nâng cao lợi nhuận, đồng thời nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của thành viên.

Năm 2025 cả nước có gần 1,02 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, với gần 297.500 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng mạnh so với năm trước. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025 của khu vực ngoài quốc doanh ước đạt 497.156 tỷ đồng, đạt 134,2% so với dự toán, tăng 26,8% so với năm 2024".
Ông Đỗ Mạnh Khởi, Phó cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể (Bộ Tài chính).

Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, cho biết thực tế mối liên kết giữa hai khu vực vẫn còn lỏng lẻo, thiếu tính hệ thống. Doanh nghiệp thường phát triển độc lập, chưa gắn bó chặt với hợp tác xã trong tổ chức sản xuất và cung ứng nguyên liệu. Các liên kết chủ yếu mang tính ngắn hạn, thiếu ổn định; cơ chế hợp đồng và chia sẻ lợi ích, rủi ro chưa rõ ràng; niềm tin giữa các bên còn hạn chế.

Trong bối cảnh nông nghiệp chuyển sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn, xanh và bền vững, mô hình phát triển rời rạc không còn phù hợp. Thay vào đó, cần chuyển sang “hệ sinh thái tích hợp”, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò dẫn dắt thị trường, hợp tác xã tổ chức sản xuất, còn Nhà nước kiến tạo và điều phối.

Giải pháp trọng tâm được bà Yến đề xuất là hoàn thiện thể chế liên kết chuỗi giá trị theo hướng đồng bộ, minh bạch và có tính ràng buộc cao; đồng thời sửa đổi chính sách hỗ trợ theo hướng đơn giản hóa thủ tục, phân cấp cho địa phương và bao trùm đầy đủ các chủ thể. Việc thiết lập cơ chế chia sẻ lợi ích và rủi ro rõ ràng, chuẩn hóa hợp đồng và gắn với bảo hiểm nông nghiệp là cần thiết để củng cố niềm tin và đảm bảo thực thi. Bên cạnh đó, cần xây dựng hệ thống chính sách liên thông giữa sản xuất, thị trường, tài chính và khoa học công nghệ nhằm tạo môi trường thuận lợi cho phát triển bền vững.

ĐÒN BẨY NÂNG TẦM LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP - HỢP TÁC XÃ

Về phía ngành ngân hàng, ông Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cho biết các chính sách tín dụng nông nghiệp đã được điều chỉnh theo hướng ưu đãi hơn, đặc biệt là nâng hạn mức cho vay không có tài sản bảo đảm lên đến 5 tỷ đồng đối với hợp tác xã. Những mô hình liên kết sản xuất hoặc ứng dụng công nghệ cao có thể vay tới 70-80% giá trị dự án mà không cần tài sản thế chấp.

Đến cuối tháng 1/2026, dư nợ tín dụng nông nghiệp, nông thôn đạt khoảng 4,2 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 22% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Tuy nhiên, tín dụng dành cho hợp tác xã vẫn còn hạn chế do năng lực nội tại yếu, quy mô nhỏ, quản trị chưa chuyên nghiệp và chưa đáp ứng yêu cầu liên kết chuỗi giá trị.

Các đồng chủ toạ Diễn đàn. Ảnh: Chu Khôi.
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Liên minh Hợp tác xã tăng cường hướng dẫn xây dựng các chương trình liên kết, hỗ trợ hạ tầng, công nghệ và nhân rộng các mô hình hợp tác xã hiệu quả. Đây được xem là giải pháp quan trọng để nâng cao khả năng tiếp cận vốn, thúc đẩy liên kết chuỗi và phát triển bền vững khu vực hợp tác xã trong thời gian tới.
Ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

Tại Diễn đàn, nhiều doanh nghiệp đã chia sẻ những kinh nghiệm và các giải pháp hợp tác với khu vực hợp tác xã. Ông Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Tập đoàn ThaiBinh Seed, cho biết ban đầu doanh nghiệp triển khai mô hình “bao tiêu” với hợp tác xã thông qua cung cấp giống, hỗ trợ kỹ thuật và cam kết thu mua sản phẩm. Tuy nhiên, mô hình này bộc lộ hạn chế khi thị trường biến động hoặc xảy ra rủi ro như thiên tai, khiến liên kết dễ bị đứt gãy. Điều này thúc đẩy doanh nghiệp chuyển sang các hình thức hợp tác bền vững hơn.

Đến nay, ThaiBinh Seed đã xây dựng hơn 70 điểm liên kết trên cả nước, với diện tích gần 8.000 ha và sản lượng thu mua khoảng 30.000 tấn mỗi năm. Doanh nghiệp triển khai ba cấp độ hợp tác với hợp tác xã: (1) bao tiêu có cam kết thực chất, đảm bảo thu mua theo hợp đồng; (2) chuyển giao công nghệ, đào tạo kỹ thuật canh tác xanh; và (3) góp vốn, chia sẻ lợi ích được xem là hướng đi chiến lược lâu dài.

Theo ông Trần Mạnh Báo, khi chuyển từ bao tiêu sang góp vốn, mối quan hệ giữa hai bên thay đổi căn bản: lợi ích và rủi ro được chia sẻ, thay vì tách rời như trước. Với doanh nghiệp, việc góp vốn giúp ổn định vùng nguyên liệu, kiểm soát chất lượng, giảm chi phí giao dịch và rủi ro hợp đồng, đồng thời mở rộng quy mô nhanh mà không cần đầu tư hạ tầng từ đầu. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có cơ hội tiếp cận các chính sách ưu đãi dành cho kinh tế tập thể.

Với hợp tác xã, việc hợp tác này giúp tiếp cận nguồn vốn, công nghệ và hệ thống quản trị hiện đại, từ đó nâng cao năng lực sản xuất và hiệu quả hoạt động. Đồng thời, hợp tác xã có đầu ra ổn định hơn và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, qua đó gia tăng thu nhập cho thành viên.

Từ thực tiễn đó, ông Trần Mạnh Báo nhấn mạnh cần hoàn thiện thể chế theo hướng tạo “sân chơi” thông thoáng, cho phép doanh nghiệp góp vốn linh hoạt vào hợp tác xã. Đây được xem là chìa khóa để chuyển từ liên kết “bao tiêu” sang “đối tác chiến lược”, hướng tới phát triển bền vững và hiệu quả hơn trong nông nghiệp.

Lừa đảo mạng gia tăng, hợp tác xã đối mặt nguy cơ mất dữ liệu và tài sản

"Cầm tay, chỉ việc" các hợp tác xã kinh doanh thành thạo trên nền tảng số

Tính đến hết năm 2025, cả nước có hơn 36 nghìn hợp tác xã, đóng góp khoảng 4,8% GDP

Từ khóa:

Chủ tịch Cao Xuân Thu Vân Diễn đàn Hợp tác xã Quốc gia 2026 hệ sinh thái kinh tế hợp tác xã kinh tế tư nhân Liên kết doanh nghiệp Liên minh Hợp tác xã Việt Nam mô hình hợp tác bền vững Phó cục trưởng Đỗ Mạnh Khởi tín dụng nông nghiệp

Đọc thêm

Chuyển đổi số trong khu vực hợp tác xã vẫn chậm và tiềm ẩn nhiều rủi ro an ninh mạng, trong khi các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, gây thiệt hại lớn. Các chuyên gia cảnh báo cần sớm hoàn thiện hạ tầng, nâng cao năng lực số và tăng cường giải pháp bảo mật để bảo vệ hợp tác xã trước nguy cơ mất dữ liệu, tài sản.

Ngành thực phẩm “gồng mình” trong bão chi phí, chuyển trục sang cuộc đua giá trị

Giá nguyên liệu tăng mạnh, chi phí sản xuất leo thang nhưng ngành lương thực - thực phẩm vẫn duy trì mức tăng trưởng hai con số trong những tháng đầu năm 2026. Tuy nhiên, đằng sau bức tranh tích cực này lại là một thực tế đầy áp lực, khi doanh nghiệp phải “gồng mình” giữ giá, chấp nhận biên lợi nhuận bị thu hẹp. Chính sức ép này đang thúc đẩy một sự chuyển dịch mang tính cấu trúc: từ cạnh tranh giá rẻ sang cạnh tranh bằng giá trị...

Đảm bảo cung ứng điện, chuẩn bị cho cao điểm mùa khô 2026

Trong quý 1/2026, cung ứng điện vẫn được đảm bảo với sản lượng đạt 76,86 tỷ kWh. Sang quý 2, là thời gian cao điểm của mùa khô, nhu cầu điện sẽ tăng cao. EVN đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn, lưới điện trọng điểm và triển khai các giải pháp tiết kiệm điện nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải...

Bộ Công Thương xem xét triển khai xăng sinh học E10 từ tháng 4/2026

Thực hiện Chỉ thị 09 của Thủ tướng, Bộ Công Thương đang xem xét chuyển đổi từ xăng khoáng sang xăng sinh học E10 từ tháng 4/2026. Hiện các đầu mối lớn như Petrolimex, PVOil cơ bản đã sẵn sàng về hạ tầng…

Nâng cao sức chống chịu cho logistics và xuất khẩu

Xung đột tại Trung Đông cùng đà tăng phi mã của giá nhiên liệu đang tạo ra áp lực rất lớn lên chuỗi cung ứng toàn cầu, đẩy các doanh nghiệp logistics và xuất khẩu Việt Nam vào thế khó. Việc chi phí vận tải biển tăng 25-35%, phí bảo hiểm leo thang và thời gian giao hàng kéo dài không chỉ bào mòn lợi nhuận mà còn trực tiếp đe dọa sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong bối cảnh “áp lực kép” từ chi phí đầu vào và sức mua toàn cầu sụt giảm, yêu cầu cấp thiết là phải xây dựng được cơ chế hỗ trợ đủ mạnh để nâng cao sức chống chịu cho hệ thống logistics quốc gia. Tuy nhiên, biến động hiện nay cũng là “phép thử” quan trọng để sàng lọc năng lực và thúc đẩy doanh nghiệp tái cấu trúc. Từ việc chuyển dịch trọng tâm sang các thị trường gần như Trung Quốc, ASEAN đến chiến lược tối ưu hóa vận hành và đẩy mạnh chuyển đổi số, nhiều doanh nghiệp đang nỗ lực tìm kiếm lối đi bền vững, sẵn sàng bứt phá khi thị trường hồi phục theo nguyên lý “lò xo nén”.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Kiên định ổn định kinh tế vĩ mô, không chấp nhận tăng trưởng nóng

Tiêu điểm

2

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Vận hành thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa từ quý 2/2026

Tiêu điểm

3

Khởi tố nhóm đối tượng “núp bóng” doanh nghiệp để cưỡng đoạt tài sản

Dân sinh

4

OPES và Bảo hiểm PVI ký kết hợp tác chiến lược, nâng cao trải nghiệm khách hàng

Tài chính

5

Khối ngoại mua ròng mạnh, tiền “đón đầu” nâng hạng đã khởi động?

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy