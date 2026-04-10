Thủ tướng Lê Minh Hưng: Vận hành thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa từ quý 2/2026

Về việc phát triển các mô hình kinh tế mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo vận hành thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa, tài sản kỹ thuật số từ quý 2/2026…

Chiều ngày 9/4/2026, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã trình bày Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng còn lại của năm 2026, trong đó có định hướng phát triển các mô hình kinh tế mới.

Cụ thể, theo Thủ tướng, trong quý 3/2026 hoàn thành rà soát, điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách, đề án, kế hoạch phát triển các mô hình kinh tế mới. Đẩy mạnh xây dựng và đưa vào khai thác các cơ sở dữ liệu trọng yếu, nhất là đất đai, y tế, giáo dục và đào tạo, an sinh xã hội, công chức, viên chức..., đưa dữ liệu trở thành tài nguyên.

Đồng thời phát triển thị trường tín chỉ carbon và vận hành thí điểm sàn giao dịch dữ liệu, tài sản mã hóa, tài sản kỹ thuật số, triển khai từ quý 2/2026.

Liên quan đến việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa, cách đây ít hôm, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 41/2026/TT-BTC hướng dẫn việc kê khai, khấu trừ, nộp thuế, quyết toán thuế trên thị trường tài sản mã hóa (Thông tư 41).

Trước đó, cơ quan này cũng ban hành thông tư về nguyên tắc kế toán đối với tổ chức tham gia thị trường tài sản mã hóa (Thông tư 15); thông tư hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân đối với các giao dịch, chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa (Thông tư 32). Đây là những công cụ pháp lý quan trọng để có thể chính thức vận hành thí điểm thị trường tài sản mã hóa.

Ngoài ra, trung tuần tháng 3/2026, Bộ Tài chính đã có công văn gửi Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến đối với các hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Theo đó, Bộ Tài chính cho biết đã tiếp nhận 7 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép. Qua xem xét, đánh giá, Bộ Tài chính cho biết có 5 hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định bao gồm: Hồ sơ của Công ty CP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa VIX; Công ty CP Sàn Giao dịch Tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam; Công ty CP Sàn Giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng; Công ty CP Sàn Giao dịch Tài sản mã hóa Techcom; Công ty СР Tài sản số Việt Nam.

Hai hồ sơ của Công ty CP Dịch vụ tài sản mã hóa Dolphinex (DOLPHINEX) và Công ty CP Công nghệ số SSI (SSID) thì không đầy đủ, hợp lệ theo quy định.