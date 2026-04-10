Thủ tướng Lê Minh Hưng: Vận hành thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa từ quý 2/2026

Nam Anh

10/04/2026, 15:56

Về việc phát triển các mô hình kinh tế mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo vận hành thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa, tài sản kỹ thuật số từ quý 2/2026…

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 - Ảnh: VGP
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 - Ảnh: VGP

Chiều ngày 9/4/2026, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã trình bày Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng còn lại của năm 2026, trong đó có định hướng phát triển các mô hình kinh tế mới.

Cụ thể, theo Thủ tướng, trong quý 3/2026 hoàn thành rà soát, điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách, đề án, kế hoạch phát triển các mô hình kinh tế mới. Đẩy mạnh xây dựng và đưa vào khai thác các cơ sở dữ liệu trọng yếu, nhất là đất đai, y tế, giáo dục và đào tạo, an sinh xã hội, công chức, viên chức..., đưa dữ liệu trở thành tài nguyên.

Đồng thời phát triển thị trường tín chỉ carbon và vận hành thí điểm sàn giao dịch dữ liệu, tài sản mã hóa, tài sản kỹ thuật số, triển khai từ quý 2/2026.

Liên quan đến việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa, cách đây ít hôm, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 41/2026/TT-BTC hướng dẫn việc kê khai, khấu trừ, nộp thuế, quyết toán thuế trên thị trường tài sản mã hóa (Thông tư 41).

Trước đó, cơ quan này cũng ban hành thông tư về nguyên tắc kế toán đối với tổ chức tham gia thị trường tài sản mã hóa (Thông tư 15); thông tư hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân đối với các giao dịch, chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa (Thông tư 32). Đây là những công cụ pháp lý quan trọng để có thể chính thức vận hành thí điểm thị trường tài sản mã hóa.

Ngoài ra, trung tuần tháng 3/2026, Bộ Tài chính đã có công văn gửi Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến đối với các hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Theo đó, Bộ Tài chính cho biết đã tiếp nhận 7 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép. Qua xem xét, đánh giá, Bộ Tài chính cho biết có 5 hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định bao gồm: Hồ sơ của Công ty CP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa VIX; Công ty CP Sàn Giao dịch Tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam; Công ty CP Sàn Giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng; Công ty CP Sàn Giao dịch Tài sản mã hóa Techcom; Công ty СР Tài sản số Việt Nam.

Hai hồ sơ của Công ty CP Dịch vụ tài sản mã hóa Dolphinex (DOLPHINEX) và Công ty CP Công nghệ số SSI (SSID) thì không đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

Phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng

Phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 09/4/2026 về phân công công tác của Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ...

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Kiên định ổn định kinh tế vĩ mô, không chấp nhận tăng trưởng nóng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Kiên định ổn định kinh tế vĩ mô, không chấp nhận tăng trưởng nóng

Thảo luận tại tổ về các báo cáo kinh tế – xã hội và kế hoạch trung hạn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu kiên định ổn định kinh tế vĩ mô, không chấp nhận tăng trưởng nóng trong điều hành phát triển.

ADB dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 7,2% trong năm 2026

ADB dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 7,2% trong năm 2026

Theo dự báo của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì khả năng chống chịu vững vàng trong bối cảnh thách thức toàn cầu...

Đại hội đại biểu toàn quốc VUSTA nhiệm kỳ 2026-2031 dự kiến diễn ra tháng 7/2026

Đại hội đại biểu toàn quốc VUSTA nhiệm kỳ 2026-2031 dự kiến diễn ra tháng 7/2026

Theo dự kiến, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong 2 ngày 9 và 10/7/2026...

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Giữ ổn định vĩ mô, tăng trưởng bền vững

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Giữ ổn định vĩ mô, tăng trưởng bền vững

Tiếp tục Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 9/4, Quốc hội nghe các báo cáo, tờ trình quan trọng về phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước, làm rõ kết quả năm 2025, tình hình đầu năm 2026 và định hướng tăng trưởng cao cho giai đoạn 2026–2030.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Kiên định ổn định kinh tế vĩ mô, không chấp nhận tăng trưởng nóng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Vận hành thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa từ quý 2/2026

Tiêu điểm

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy