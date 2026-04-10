Thủ tướng Lê Minh Hưng: Kiên định ổn định kinh tế vĩ mô, không chấp nhận tăng trưởng nóng

Thảo luận tại tổ về các báo cáo kinh tế – xã hội và kế hoạch trung hạn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu kiên định ổn định kinh tế vĩ mô, không chấp nhận tăng trưởng nóng trong điều hành phát triển.

Sáng 10/4, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại tổ về nhiều nội dung quan trọng, gồm đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình triển khai các kế hoạch những tháng đầu năm 2026; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030; kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia và kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026–2030.

Phát biểu tại tổ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết các thành viên Chính phủ đã nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu Quốc hội. Theo Thủ tướng, các đại biểu đã nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình của Chính phủ cũng như báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội, đóng góp nhiều ý kiến phong phú, trách nhiệm và tâm huyết.

Thủ tướng đánh giá các ý kiến được tiếp cận từ nhiều góc độ khác nhau, tạo nên bức tranh tổng thể đa chiều về các vấn đề kinh tế – xã hội, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri đối với những vấn đề lớn của đất nước.

ĐỒNG THUẬN CAO VỀ MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG HAI CON SỐ

Một nội dung được nhiều đại biểu đề cập là yêu cầu đổi mới phương thức báo cáo trước Quốc hội theo hướng đơn giản hóa, tăng tính tích hợp. Thủ tướng cho rằng cần xây dựng một báo cáo kinh tế – xã hội tổng thể thay vì nhiều báo cáo tách rời theo từng lĩnh vực; các số liệu chi tiết về thu – chi ngân sách, phân bổ vốn đầu tư công, vay và trả nợ công có thể được trình bày dưới dạng phụ lục.

Theo Thủ tướng, cách làm này giúp đại biểu tiết kiệm thời gian, thuận lợi trong tiếp cận thông tin và có cái nhìn tổng thể hơn về tình hình phát triển của đất nước. Việc đổi mới phương thức báo cáo cũng phù hợp với yêu cầu cải cách mạnh mẽ trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước hiện nay.

Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị tổng rà soát hệ thống quy định của pháp luật, các nghị quyết và yêu cầu báo cáo của Quốc hội và Chính phủ nhằm đơn giản hóa, số hóa và tăng cường ứng dụng công nghệ, tạo điều kiện để đại biểu theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả hơn.

Tại kỳ họp, Chính phủ đã trình Quốc hội các báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2025, tình hình triển khai kế hoạch năm 2026; đồng thời trình các kế hoạch trung hạn cho giai đoạn 2026–2030 về phát triển kinh tế – xã hội, đầu tư công, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công.

Theo Thủ tướng, các báo cáo cơ bản nhận được sự đồng tình, thống nhất cao của các đại biểu Quốc hội. Trên cơ sở đó, Thủ tướng đã làm rõ thêm một số nội dung trọng tâm, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.

Thủ tướng cho biết Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Kết luận số 18, xác định các nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn để thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao. Quốc hội cũng đang thảo luận để ban hành nghị quyết giao Chính phủ tổ chức thực hiện. Mặc dù thách thức rất lớn, song khi đã có sự thống nhất cao về tư duy và hành động, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, việc hiện thực hóa mục tiêu này có cơ sở thực tiễn.

BA ĐỘT PHÁ CHIẾN LƯỢC VÀ YÊU CẦU ỔN ĐỊNH VĨ MÔ

Các báo cáo của Chính phủ cũng đã xác định mục tiêu tăng trưởng cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực và địa phương, đồng thời đề ra hệ thống nhiệm vụ, giải pháp tương đối toàn diện. Trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ tập trung triển khai ba đột phá chiến lược đã được xác định trong các kỳ Đại hội Đảng gần đây.

Đột phá đầu tiên được Thủ tướng nhấn mạnh là thể chế. Theo Thủ tướng, thể chế đóng vai trò như “con đường” tạo hành lang thông thoáng cho nền kinh tế vận hành và phát triển. Trong bối cảnh đổi mới mô hình tăng trưởng, việc tiếp tục hoàn thiện thể chế đồng bộ, minh bạch có ý nghĩa then chốt.

Ngay trong năm 2026, Chính phủ sẽ tập trung xử lý dứt điểm nhiều vấn đề về thể chế, gồm tổng rà soát hệ thống pháp luật, xây dựng chiến lược hoàn thiện pháp luật trong kỷ nguyên mới; tháo gỡ các vướng mắc trong vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời củng cố, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cấp cơ sở.

Cùng với đó, Chính phủ sẽ hoàn thành việc lập, điều chỉnh và phê duyệt các quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch sử dụng đất; tập trung xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, vướng mắc về đất đai, nguồn vốn, trong đó có các dự án năng lượng tái tạo. Chính phủ cũng sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền, đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn cho các dự án này.

Thủ tướng nhấn mạnh trách nhiệm của các địa phương trong việc trực tiếp chỉ đạo xử lý các dự án tồn đọng trên địa bàn, sau khi các vướng mắc thuộc thẩm quyền Trung ương được tháo gỡ, nhằm khơi thông nguồn lực lớn cho tăng trưởng.

Đột phá thứ hai là phát triển hạ tầng, tập trung vào các dự án trọng điểm, chiến lược về giao thông, năng lượng, logistics; đồng thời điều chỉnh Quy hoạch Điện VIII theo hướng chủ động, bảo đảm an ninh năng lượng và nâng cao năng lực dự trữ quốc gia.

Đột phá thứ ba là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gắn với triển khai các chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, Thủ tướng cho biết tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong nhiệm kỳ tới cần đạt khoảng 40% GDP, trong đó vốn đầu tư công chỉ chiếm khoảng 20%, phần còn lại phải huy động từ khu vực tư nhân và nguồn vốn nước ngoài. Điều này đòi hỏi một hành lang pháp lý minh bạch, ổn định và môi trường đầu tư thuận lợi.

Thủ tướng khẳng định tất cả các mục tiêu tăng trưởng phải được đặt trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô, với sự điều hành chủ động, linh hoạt của Chính phủ trong phối hợp chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác.

Theo Thủ tướng, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm bản lề để triển khai các kế hoạch trung hạn. Trong quá trình thảo luận tại Quốc hội, Chính phủ sẽ tiếp tục lắng nghe, tiếp thu ý kiến đại biểu để hoàn thiện các kế hoạch điều hành, bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn tới.