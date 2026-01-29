Thứ Năm, 29/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Chính phủ ban hành Nghị quyết quy định về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm

Phúc Minh

29/01/2026, 10:24

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP quy định về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm. Theo nghị quyết, phạm vi quy định về công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thực phẩm bao trùm hầu hết các nhóm thực phẩm đang lưu thông phổ biến trên thị trường hiện nay...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP, các thực phẩm phải công bố tiêu chuẩn áp dụng, bao gồm: Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; vi chất dinh dưỡng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe; thực phẩm dinh dưỡng y học; thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt; thực phẩm bổ sung; sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

Nghị quyết quy định cụ thể các trường hợp tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường phải thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng.

Cụ thể, thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; vi chất dinh dưỡng; thực phẩm bổ sung chỉ chứa vitamin, khoáng chất và không công bố khuyến cáo về sức khỏe.

Nghị quyết cũng đưa ra các trường hợp được miễn thực hiện thủ tục công bố tiêu chuẩn áp dụng, gồm: Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu; nguyên liệu, bán thành phẩm sản xuất trong nước (sản phẩm ban đầu) chỉ dùng để phục vụ cho việc sản xuất của tổ chức, cá nhân và không tiêu thụ sản phẩm ban đầu tại thị trường trong nước.

Nguyên liệu, bán thành phẩm sản xuất nhập khẩu (sản phẩm ban đầu) chỉ dùng để phục vụ cho việc sản xuất của tổ chức, cá nhân nhập khẩu sản phẩm ban đầu và không tiêu thụ sản phẩm ban đầu tại thị trường trong nước; sản phẩm, nguyên liệu sản xuất nhập khẩu chỉ dùng để phục vụ viện trợ; sản phẩm, nguyên liệu sản xuất nhập khẩu chỉ dùng để kiểm nghiệm phục vụ việc công bố sản phẩm; sản phẩm, nguyên liệu sản xuất nhập khẩu chỉ dùng để nghiên cứu khoa học.

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng gồm: Bản công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định của Nghị quyết; phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (bản sao có đóng dấu xác nhận của tổ chức, cá nhân; hoặc bản sao điện tử được chứng thực). 

Đặc biệt, phiếu kết quả kiểm nghiệm phải trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ, được cấp bởi tổ chức thử nghiệm được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025, gồm các chỉ tiêu chất lượng và các chỉ tiêu an toàn. Đồng thời, phải thể hiện đánh giá sự phù hợp các chỉ tiêu chất lượng và các chỉ tiêu an toàn theo quy định của quốc gia, hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố.

Quy trình công bố tiêu chuẩn áp dụng được thực hiện qua nhiều kênh, bao gồm trực tuyến, dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Trong vòng 15 ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, nếu không có ý kiến phản hồi, cơ quan quản lý sẽ đăng tải hồ sơ công bố trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính pháp lý, tính chính xác của hồ sơ và chất lượng, an toàn của sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi hồ sơ công bố trên trang thông tin điện tử hoặc hệ thống dịch vụ công trực tuyến của cơ quan tiếp nhận.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (27/1/2026) cho đến khi có văn bản thay thế Luật An toàn thực phẩm, nhưng không quá ngày 28/2/2027.

Những sản phẩm không được quy định phải thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định tại Điều 23 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

Siết quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao

14:42, 09/01/2026

Siết quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả quy mô lớn

14:44, 19/01/2026

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả quy mô lớn

Vướng mắc trong quản lý an toàn thực phẩm khi thực hiện chính quyền 2 cấp

15:44, 15/12/2025

Vướng mắc trong quản lý an toàn thực phẩm khi thực hiện chính quyền 2 cấp

Từ khóa:

An toàn thực phẩm Nghị quyết 66.13/2026/NQ-CP Thực phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe tiêu chuẩn chất lượng

Đọc thêm

Điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu, một số loại phụ cấp trong tháng 3/ 2026

Điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu, một số loại phụ cấp trong tháng 3/ 2026

Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ trong tháng 3/2026 thực hiện việc điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu, một số loại phụ cấp và trợ cấp, nhằm cải thiện đời sống cho người hưởng lương và các đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh xã hội…

Kế toán, nhân viên thu tiền điện, nước đối diện nguy cơ mất việc

Kế toán, nhân viên thu tiền điện, nước đối diện nguy cơ mất việc "vào tay" AI

Dự báo các công việc mang tính lặp lại, hành chính hoặc thủ công đang có nguy cơ thu hẹp đáng kể trong 3 – 5 năm tới trước ứng dụng của tự động hóa và AI...

Bộ Công an: Các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến đang gia tăng trong dịp Tết

Bộ Công an: Các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến đang gia tăng trong dịp Tết

Trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026 là thời điểm nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng của người dân tăng cao, tội phạm tiếp tục sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bộ Công an đề nghị các tổ chức, cá nhân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm...

Đường dây sản xuất, mua bán chất độc “thạch tín” dùng trong nha khoa

Đường dây sản xuất, mua bán chất độc “thạch tín” dùng trong nha khoa

Thạch tín là chất độc, thuộc danh mục hóa chất phải kiểm soát đặc biệt theo quy định của pháp luật. Hóa chất này có khả năng gây ung thư và nhiều tác hại nghiêm trọng cho sức khỏe con người. Tổng khối lượng chất độc công an thu giữ là hơn 674 gam.

Thanh Hoá ngăn chặn hơn 1 tấn thực phẩm trôi nổi tuồn vào cơ sở ăn uống dịp Tết

Thanh Hoá ngăn chặn hơn 1 tấn thực phẩm trôi nổi tuồn vào cơ sở ăn uống dịp Tết

Thực phẩm giá rẻ, không rõ xuất xứ được vận chuyển từ nhiều nơi về Thanh Hóa, tập kết tại các kho lạnh rồi phân phối cho quán ăn, vừa bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nghiêm...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ năm 2025, Việt Nam đứng thứ 7

Thế giới

Những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ năm 2025, Việt Nam đứng thứ 7

[Trực tiếp]: Đối thoại

Kinh tế số

[Trực tiếp]: Đối thoại "Pháp lý mở đường và mô hình phát triển thị trường tài sản số Việt Nam"

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

eMagazine

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

VN-Index giảm sâu, nhà đầu tư cẩn trọng trước vùng hỗ trợ 1.800

Chứng khoán

2

Nhiều người Mỹ điêu đứng vì vay mua xe trả góp

Thế giới

3

Thị trường hoa, cây cảnh Tết khởi động sớm

Thị trường

4

Vì sao Ấn Độ vẫn mua dầu Nga?

Thế giới

5

Ước tính 209 nghìn tỷ đồng trái phiếu đáo hạn trong năm 2026

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy