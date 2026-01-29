Chính phủ ban hành Nghị quyết quy định về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP quy định về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm. Theo nghị quyết, phạm vi quy định về công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thực phẩm bao trùm hầu hết các nhóm thực phẩm đang lưu thông phổ biến trên thị trường hiện nay...

Theo Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP, các thực phẩm phải công bố tiêu chuẩn áp dụng, bao gồm: Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; vi chất dinh dưỡng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe; thực phẩm dinh dưỡng y học; thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt; thực phẩm bổ sung; sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

Nghị quyết quy định cụ thể các trường hợp tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường phải thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng.

Cụ thể, thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; vi chất dinh dưỡng; thực phẩm bổ sung chỉ chứa vitamin, khoáng chất và không công bố khuyến cáo về sức khỏe.

Nghị quyết cũng đưa ra các trường hợp được miễn thực hiện thủ tục công bố tiêu chuẩn áp dụng, gồm: Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu; nguyên liệu, bán thành phẩm sản xuất trong nước (sản phẩm ban đầu) chỉ dùng để phục vụ cho việc sản xuất của tổ chức, cá nhân và không tiêu thụ sản phẩm ban đầu tại thị trường trong nước.

Nguyên liệu, bán thành phẩm sản xuất nhập khẩu (sản phẩm ban đầu) chỉ dùng để phục vụ cho việc sản xuất của tổ chức, cá nhân nhập khẩu sản phẩm ban đầu và không tiêu thụ sản phẩm ban đầu tại thị trường trong nước; sản phẩm, nguyên liệu sản xuất nhập khẩu chỉ dùng để phục vụ viện trợ; sản phẩm, nguyên liệu sản xuất nhập khẩu chỉ dùng để kiểm nghiệm phục vụ việc công bố sản phẩm; sản phẩm, nguyên liệu sản xuất nhập khẩu chỉ dùng để nghiên cứu khoa học.

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng gồm: Bản công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định của Nghị quyết; phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (bản sao có đóng dấu xác nhận của tổ chức, cá nhân; hoặc bản sao điện tử được chứng thực).

Đặc biệt, phiếu kết quả kiểm nghiệm phải trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ, được cấp bởi tổ chức thử nghiệm được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025, gồm các chỉ tiêu chất lượng và các chỉ tiêu an toàn. Đồng thời, phải thể hiện đánh giá sự phù hợp các chỉ tiêu chất lượng và các chỉ tiêu an toàn theo quy định của quốc gia, hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố.

Quy trình công bố tiêu chuẩn áp dụng được thực hiện qua nhiều kênh, bao gồm trực tuyến, dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Trong vòng 15 ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, nếu không có ý kiến phản hồi, cơ quan quản lý sẽ đăng tải hồ sơ công bố trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính pháp lý, tính chính xác của hồ sơ và chất lượng, an toàn của sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi hồ sơ công bố trên trang thông tin điện tử hoặc hệ thống dịch vụ công trực tuyến của cơ quan tiếp nhận.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (27/1/2026) cho đến khi có văn bản thay thế Luật An toàn thực phẩm, nhưng không quá ngày 28/2/2027.

Những sản phẩm không được quy định phải thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định tại Điều 23 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá.