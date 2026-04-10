Giá mua bán vàng miếng tăng trở lại sau phiên giảm mạnh hôm qua

Mai Nhi

10/04/2026, 13:44

Sau khi giảm mạnh 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán trong phiên hôm qua (9/4), giá mua, bán vàng miếng sáng nay đồng loạt tăng trở lại...

Giá bán vàng miếng phổ biến neo ở ngưỡng 172,7 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC tăng 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 9/4, niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 169,7 triệu – 172,7 triệu đồng/lượng. Cập nhật lúc 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. 

Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh đồng loạt neo ở mức cao là 4 triệu đồng/lượng trong ba phiên liên tiếp (7 – 9/4). Trong phiên sáng nay (10/4), mức chênh lệch này đồng loạt thu hẹp về mức 3 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, đây vẫn là mức chênh lệch cao cho thấy người mua luôn tiềm ẩn rủi ro.

Mức giao dịch 169,7 triệu – 172,7 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý. So với giá chốt phiên 9/4, giá mua, bán vàng miếng SJC tại DOJI, PNJ và Bảo Tín Minh Châu đều tăng 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý, giá bán tăng 1,2 triệu đồng/lượng nhưng giá mua tăng lần lượt 2,2 triệu đồng/lượng và 1,4 triệu đồng/lượng.

Tại TP.Hồ Chí Minh, sau 2 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp, giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng tăng 700 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 1,2 triệu đồng/lượng đối với chiều bán.

 Tính đến 11 giờ, thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng ở mức 170,7 triệu – 172,7 triệu đồng (mua – bán).

Ở Ngọc Thẩm, giá mua, bán vàng miếng tại đơn vị này niêm yết ở mức 169,5 triệu – 172,5 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 3 triệu đồng/lượng và 2 triệu đồng/lượng so với chốt phiên ngày 9/4.

Giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu trong phiên sáng 10/4. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn, các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt điều chỉnh tăng giá giao dịch. Mức tăng dao động từ 1,2 triệu đến 1,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, mức điều chỉnh tại một doanh nghiệp phía Nam chỉ bằng khoảng 30% so với các doanh nghiệp còn lại.

Theo ghi nhận của phóng viên VnEconomy, tại Bảo Tín Minh Châu (Trần Nhân Tông, Hà Nội), nếu khách hàng có nhu cầu bán lại vàng vào ngày hôm nay (10/4) thì cửa hàng vẫn thực hiện thanh toán đầy đủ và trả tiền ngay trong ngày cho khách hàng bán từ 5 cây trở xuống.

Đối với các giao dịch vượt ngưỡng này thì khách hàng sẽ được hẹn giấy hẹn đến ngày 21/4 để nhận tiền. Đđảm bảo quyền lợi cho người bán, giá mua vẫn được chốt tại thời điểm khách thực hiện giao dịch. Hiện quy định về thời gian thanh toán này đang được áp dụng thống nhất trên toàn hệ thống Bảo Tín Minh Châu.

Ngọc Thẩm là thương hiệu có mức điều chỉnh khiêm tốn nhất trên thị trường.

Tính đến 11 giờ, thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 158,5 triệu – 162,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).  So với giá chốt phiên 9/4, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC ghi nhận 2 nhịp tăng liên tiếp trong phiên sáng nay.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 169,2 triệu – 172,2 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 9/4.

Trong vòng gần 2 tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch tại 169,4 triệu – 172,4 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Tại Phú Quý, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này ghi nhận tới 4 nhịp điều chỉnh trong phiên sáng.

Giá vàng nhẫn tại Phú Quý tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tại 168,5 triệu – 171,5 triệu đồng/lượng.

Chỉ trong vòng 3 tiếng mở cửa, thương hiệu này tăng thêm tổng cộng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Tính đến 11 giờ, Phú Quý đặt giá giao dịch vàng nhẫn tại 169,5 triệu – 172,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Sau khi tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua và chiều bán trong phiên sáng nay, PNJ niêm yết giá mua vàng nhẫn trơn 9999 ở mức 169,2 triệu và giá bán là 172,2 triệu đồng/lượng.

Mức tăng giá vàng nhẫn tại các thương hiệu trong phiên 10/4 so với 9/4. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Cập nhật thị trường, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là ba doanh nghiệp niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất trong phiên sáng, neo ở mức tương đương so với giá vàng miếng SJC.

Tính đến 11 giờ ngày 10/4, DOJI niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng  ở mức 169,7 triệu – 172,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 9/4.

Giá giao dịch vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và giá vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải cũng niêm yết ở mức 167,5 triệu – 171,5 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng nay. So với giá chốt phiên 9/4, giá vàng nhẫn tại hai doanh nghiệp này đều tăng 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trên thị trường thế giới, tính đến 11 giờ ngày 10/4, hợp đồng giá vàng giao ngay chỉ nhích nhẹ 0,02% so với phiên hôm qua (9/4), quay lên mốc 4.763,9 USD/oz.

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới phổ biến ở mức 19,76 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 9,56 – 19,76 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu. 

SHB ký kết thỏa thuận phát hành riêng lẻ với hàng loạt quỹ đầu tư lớn

Ngày 9/4, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) tổ chức Lễ ký kết hợp đồng đặt mua cổ phần phát hành riêng lẻ với sự tham gia của nhiều tổ chức, quỹ đầu tư uy tín trong nước và quốc tế, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược tăng vốn và mở rộng quy mô hoạt động.

ADB cảnh báo thị trường trái phiếu doanh nghiệp lệ thuộc kép vào ngân hàng

ADB cảnh báo một trong những điểm nghẽn lớn nhất của thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam là mức độ tập trung quá cao ở cả phía tổ chức phát hành lẫn cơ sở nhà đầu tư. Cụ thể, nhóm tổ chức tín dụng và doanh nghiệp bất động sản chi phối hơn 90% lượng phát hành trong giai đoạn 2024–2025, trong khi ở phía đầu tư, các ngân hàng thương mại nắm khoảng 55% tổng dư nợ, tạo ra sự mất cân đối mang tính hệ thống trên thị trường tài chính...

Dự kiến ban hành nghị định sửa đổi về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong tháng 4

Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, dự kiến ban hành trong tháng 4/2026 nhằm tăng cường minh bạch, siết kỷ cương thị trường và đáp ứng nhu cầu huy động vốn của doanh nghiệp…

Hà Nội: Thanh tra NHNN phát hiện sai phạm kê khai thuế tại Công ty vàng Huy Thành

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực I xử phạt Huy Thanh Jewelry do chậm báo cáo giao dịch giá trị lớn, nhiều lần gửi số liệu sản xuất vàng không chính xác; đồng thời phát hiện kê khai sai dẫn đến thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp…

Lạm phát ở Mỹ cao dai dẳng, Fed khó hạ lãi suất

Tốc độ lạm phát ở Mỹ tính theo thước đo được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ưa chuộng vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu mà Fed đề ra, ngay từ trước đợt leo thang giá năng lượng gần đây...

