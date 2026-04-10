Giá mua bán vàng miếng tăng trở lại sau phiên giảm mạnh hôm qua
Mai Nhi
10/04/2026, 13:44
Sau khi giảm mạnh 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán trong phiên hôm qua (9/4), giá mua, bán vàng miếng sáng nay đồng loạt tăng trở lại...
Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC tăng 1,2 triệu
đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 9/4, niêm yết giá mua, bán vàng miếng
SJC ở mức 169,7 triệu – 172,7 triệu đồng/lượng. Cập nhật lúc 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.
Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh đồng loạt neo ở mức cao là 4 triệu đồng/lượng trong ba phiên liên tiếp (7 – 9/4). Trong phiên sáng nay (10/4), mức chênh lệch này đồng loạt thu hẹp về mức 3 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, đây vẫn là mức chênh lệch cao cho thấy người mua luôn tiềm ẩn rủi ro.
Mức giao dịch 169,7 triệu – 172,7 triệu
đồng/lượng cũng được niêm yết tại DOJI, PNJ, Bảo
Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý. So với giá chốt phiên 9/4, giá mua, bán vàng miếng SJC tại
DOJI, PNJ và Bảo Tín Minh Châu đều tăng 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý, giá bán tăng 1,2 triệu đồng/lượng nhưng giá mua
tăng lần lượt 2,2 triệu đồng/lượng và 1,4 triệu đồng/lượng.
Tại TP.Hồ Chí Minh, sau 2 nhịp điều chỉnh tăng
liên tiếp, giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng tăng 700 nghìn đồng/lượng đối với chiều
mua và tăng 1,2 triệu đồng/lượng đối với chiều bán.
Tính
đến 11 giờ, thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng ở mức 170,7 triệu – 172,7
triệu đồng (mua – bán).
Ở Ngọc Thẩm, giá mua, bán vàng miếng tại
đơn vị này niêm yết ở mức 169,5 triệu – 172,5 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 3
triệu đồng/lượng và 2 triệu đồng/lượng so với chốt phiên ngày 9/4.
Trên thị trường vàng nhẫn, các đơn vị kinh doanh cũng đồng
loạt điều chỉnh tăng giá giao dịch. Mức tăng dao động từ 1,2 triệu đến 1,5 triệu
đồng/lượng. Trong khi đó, mức điều chỉnh tại một doanh nghiệp phía Nam chỉ bằng
khoảng 30% so với các doanh nghiệp còn lại.
Theo ghi nhận của phóng viên VnEconomy, tại Bảo Tín Minh Châu (Trần Nhân Tông, Hà Nội), nếu khách hàng có nhu cầu bán lại
vàng vào ngày hôm nay (10/4) thì cửa hàng vẫnthực hiện
thanh toán đầy đủ vàtrả tiền
ngay trong ngày cho khách hàng bán từ 5 cây trở xuống.
Đối với các giao dịch
vượt ngưỡng này thì khách hàng sẽ được hẹn giấy hẹn đến
ngày 21/4 để nhận tiền. Để đảm bảo
quyền lợi cho người bán, giá mua
vẫn được chốt tại thời điểm khách thực hiện giao dịch. Hiện
quy định về thời gian thanh toán này đang được áp dụng thống nhất trên toàn hệ
thống Bảo Tín Minh Châu.
Ngọc Thẩm là thương hiệu có mức điều chỉnh khiêm tốn nhất
trên thị trường.
Tính đến 11 giờ, thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức
158,5 triệu – 162,5 triệu đồng/lượng (mua – bán). So
với giá chốt phiên 9/4, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 500 nghìn đồng/lượng
mỗi chiều.
Giá
mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC ghi nhận 2 nhịp tăng liên tiếp trong
phiên sáng nay.
Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết mua, bán vàng nhẫn
“4 số 9” ở mức 169,2 triệu – 172,2 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng
mỗi chiều so với giá chốt phiên 9/4.
Trong vòng gần 2 tiếng mở cửa, thương hiệu này
tiếp tục tăng thêm 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch tại 169,4
triệu – 172,4 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Tại Phú Quý, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này ghi nhận tới 4 nhịp điều chỉnh trong phiên sáng.
Giá vàng nhẫn tại Phú Quý tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều
ngay khi mở cửa phiên, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tại 168,5 triệu – 171,5 triệu
đồng/lượng.
Chỉ trong vòng 3 tiếng mở cửa, thương hiệu này tăng thêm tổng
cộng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Tính đến 11 giờ, Phú Quý đặt giá giao dịch vàng nhẫn tại 169,5
triệu – 172,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Sau khi tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều
mua và chiều bán trong phiên sáng nay, PNJ niêm yết giá mua vàng nhẫn trơn 9999
ở mức 169,2 triệu và giá bán là 172,2 triệu đồng/lượng.
Cập nhật thị trường, DOJI, Bảo
Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là ba doanh nghiệp niêm yết giá mua, bán vàng
nhẫn “4 số 9” cao nhất trong phiên sáng, neo ở mức tương đương so với giá vàng
miếng SJC.
Tính đến 11 giờ ngày 10/4,
DOJI niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 169,7 triệu – 172,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 9/4.
Giá giao dịch vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và giá vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải cũng niêm yết ở mức
167,5 triệu – 171,5 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng nay. So với giá chốt phiên 9/4, giá vàng nhẫn tại hai doanh nghiệp này đều tăng 1,2 triệu đồng/lượng
mỗi chiều.
Trên thị
trường thế giới, tính đến 11 giờ ngày 10/4, hợp đồng giá vàng giao ngay chỉ nhích
nhẹ 0,02% so với phiên hôm qua (9/4), quay lên mốc 4.763,9 USD/oz.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới phổ biến ở mức 19,76 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá
vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 9,56 – 19,76 triệu đồng/lượng, tùy
thương hiệu.
