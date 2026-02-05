Họp báo Chính phủ tháng 1/2026: Bộ Y tế giải đáp về việc triển khai Nghị định 46

Theo Bộ Y tế, công tác công bố sản phẩm và kiểm nghiệm trước khi lưu thông ra thị trường được siết chặt. Đồng thời, Bộ Y tế tăng cường hậu kiểm, lấy mẫu giám sát, kịp thời thu hồi các sản phẩm vi phạm...

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026 diễn ra tại Hà Nội chiều 4/2, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc triển khai Nghị định số 46/2026/NĐ-CP, đã xuất hiện những vướng mắc trong tổ chức thực thi các quy định về kiểm tra nhà nước với một số nông sản, thực phẩm tươi sống nhập khẩu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội là thời điểm nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, quảng cáo sai sự thật, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.

VIỆC CÔNG BỐ, KIỂM NGHIỆM SẢN PHẨM ĐƯỢC SIẾT CHẶT

Theo Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng và cấp bách, Bộ Y tế đã triển khai đồng bộ các giải pháp ngay từ cuối năm 2025, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành và địa phương nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý an toàn thực phẩm.

Theo đó, Bộ Y tế đã tham mưu Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm ban hành Kế hoạch số 1941 ngày 23/12/2025 về bảo đảm an toàn thực phẩm Tết và lễ hội Xuân trên phạm vi toàn quốc.

Nhiều đoàn kiểm tra đã được thành lập, trong đó có 5 đoàn kiểm tra chuyên ngành, tiến hành kiểm tra từ Trung ương đến địa phương, tập trung vào các nhóm thực phẩm có nguy cơ cao và tiêu thụ lớn như thịt, rượu bia, rau củ quả, thủy sản và các sản phẩm thực phẩm khác.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân và doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm, qua đó góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Đặc biệt, công tác quản lý được tăng cường ngay từ khâu đầu vào. Bộ Y tế đã phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP năm 2026 (ngày 27/1/2026) về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm và Nghị định số 46/2026/NĐ-CP (ngày 26/1/2026) quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật An toàn thực phẩm, với nhiều quy định mới được bổ sung.

Cụ thể, các điều kiện đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, đặc biệt là sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, thực phẩm bổ sung… được nâng cao nhằm bảo đảm an toàn. Công tác công bố sản phẩm và kiểm nghiệm trước khi lưu thông ra thị trường được siết chặt.

Đồng thời, Bộ Y tế tăng cường hậu kiểm, lấy mẫu giám sát thị trường, kịp thời thu hồi các sản phẩm vi phạm, kiểm soát chặt chẽ hoạt động quảng cáo thực phẩm, nhất là trên môi trường điện tử và không gian mạng.

LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TĂNG CAO

Trả lời câu hỏi của phóng viên về vấn đề lương, thưởng cho người lao động, theo ông Phạm Trường Giang, Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ), trên cơ sở kiến nghị của Hội đồng Tiền lương Quốc gia, ngày 10/11/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định 293 điều chỉnh lương tối thiểu vùng tăng 7,2% và thời điểm áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Mức điều chỉnh này cao hơn các mức điều chỉnh những năm gần đây. Cụ thể, năm 2024 chúng ta điều chỉnh với mức 6%, từ ngày 1/1/2026, chúng ta điều chỉnh là 7,2%.

Cũng theo Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 293, Bộ Nội Vụ tiếp tục có hai văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai thực hiện và thành lập các đoàn kiểm tra. Kết quả cho thấy rất khả quan. Riêng tiền lương bình quân của năm 2025 của người lao động là 9,76 triệu đồng/người/tháng, tăng 11% so với năm 2024.

Trong đó doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, 100% vốn nhà nước lương bình quân khoảng 12,89 triệu đồng/người/tháng, tăng 18,2% so với năm 2024.

Đối với doanh nghiệp dân doanh, tiền lương bình quân là 8,66 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 7% so với năm 2024.

Đối với doanh nghiệp FDI, lương bình quân là 10,17 triệu đồng/người/tháng, tăng 9,6% so với năm 2024.

Về tiền thưởng, qua số liệu thống kê báo cáo của hơn 50.000 doanh nghiệp với kế hoạch thưởng cho hơn 4,2 triệu lao động, mức thưởng bình quân là 8,69 triệu đồng/người, tăng 13% so với Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Trong đó, đối với các doanh nghiệp nhà nước, khoảng 9,44 triệu đồng/người, tăng 23% so với năm 2024. Doanh nghiệp dân doanh đạt 7,37 triệu đồng, tăng 9%. Doanh nghiệp FDI 9,21 triệu đồng, tăng 12% so với năm 2024.

Trên cơ sở Chính phủ ban hành Nghị định sớm, triển khai thực hiện đồng bộ, nên đối với người lao động, mức lương và thưởng trên đã giúp cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống, tăng mức gắn bó với doanh nghiệp và giảm nguy cơ về dịch chuyển lao động tự phát.

Đối với doanh nghiệp, mức tăng hợp lý, lộ trình phù hợp đã tạo điều kiện giúp doanh nghiệp và người lao động gắn bó. Đây là cơ sở, điều kiện để tăng năng suất lao động trong thời gian vừa qua, tạo xung lực quan trọng, lớn để giúp tăng trưởng kinh tế trên hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo.