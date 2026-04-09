Đại hội đại biểu toàn quốc VUSTA nhiệm kỳ 2026-2031 dự kiến diễn ra tháng 7/2026
Hằng Anh
09/04/2026, 19:43
Theo dự kiến, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong 2 ngày 9 và 10/7/2026...
Ngày 8/4/2025, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
đã ra thông báo số 224/TB-LHHVN về thời gian tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.
Thông báo cho biết thực hiện Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa
học và Kỹ thuật (KH&KT) Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số
1795/QĐ-TTg ngày 21/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 2099/MTTW-BTT
ngày 27/3/2026 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
về công tác chuẩn bị Đại hội của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, ngày
02/4/2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch và Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp các Hội
Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã họp liên tịch và thống nhất thời gian dự kiến tổ
chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026–2031.
Theo dự kiến, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội
Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong 2
ngày 09–10/7/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.
Năm 1983, VUSTA ra đời trong bối cảnh đất nước còn gặp nhiều khó khăn. Từ khởi đầu chỉ với 15 tổ chức Hội thành viên, qua hơn bốn thập kỷ, VUSTA
đã không ngừng phát triển lớn mạnh, khẳng định vị thế hạt nhân tập hợp, đoàn kết
trí thức khoa học và công nghệ, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ
Tổ quốc.
Đến nay, VUSTA đã tập hợp 127 hội thành viên (gồm 93 hội
ngành toàn quốc và 34 Liên hiệp hội địa phương), cùng hơn 570 tổ chức Khoa học
và Công nghệ trực thuộc và các đơn vị nòng cốt, tạo nên một hệ sinh thái tri thức
vững mạnh. Thông qua đó đã tạo thành một mạng lưới rộng khắp với hàng triệu trí
thức, chuyên gia đầu ngành trong mọi lĩnh vực. Đây là lực lượng nòng cốt, là
"nguồn lực mềm" có sức mạnh to lớn, đóng góp vào công cuộc xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc xuyên suốt chiều dài lịch sử.
Trong suốt chiều dài lịch sử phát triển 43 năm qua, VUSTA đã
có những đóng góp quan trọng được thể hiện trên nhiều phương diện. Một trong những
dấu ấn nổi bật nhất của VUSTA là công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội.
VUSTA đã tham gia góp ý, phản biện nhiều chủ trương, chính sách lớn, các dự án
quan trọng tầm quốc gia.
Gần đây nhất, VUSTA đã đóng góp tâm huyết vào dự thảo Báo cáo
chính trị trình Đại hội XIV của Đảng, các chiến lược về kinh tế - xã hội, giáo
dục, y tế và môi trường… Những ý kiến này không chỉ mang tính chuyên môn sâu mà
còn thể hiện nguyện vọng của đội ngũ trí thức từ Trung ương tới địa phương đối
với những vấn đề lớn của quốc gia.
Từ các dự án thủy điện Yaly, Sơn La, quy hoạch lũ đồng bằng
sông Cửu Long đến các chính sách về giáo dục, y tế, môi trường, những luận cứ
khoa học xác đáng từ đội ngũ trí thức VUSTA đã góp phần giúp các cơ quan quản
lý nhà nước hoàn thiện thể chế, đưa ra những quyết sách đúng đắn, phục vụ lợi
ích quốc gia, dân tộc.
Bên cạnh công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội,
công tác phổ biến kiến thức được VUSTA quan tâm đẩy mạnh, đặc biệt việc chuyển
giao công nghệ tới các xã, thôn, bản, vùng sâu, vùng xa, góp phần tham gia công
tác xóa đói, giảm nghèo, tạo cầu nối đưa các thành tựu khoa học và công nghệ áp
dụng vào sản xuất và đời sống, được Nhân dân đánh giá cao về hiệu quả các hoạt
động phổ biến kiến thức của VUSTA.
Trên bình diện quốc tế, VUSTA không ngừng mở rộng hợp tác với
các tổ chức kỹ sư ASEAN và các đối tác lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc, nâng cao vị
thế của khoa học Việt Nam trên trường quốc tế, mối quan hệ quốc tế ngày càng đi
vào chiều sâu.
Công tác tôn vinh trí thức trong các năm qua cũng được đề
cao, là sự khẳng định, động viên và khích lệ đội ngũ trí thức; tạo nên phong
trào thi đua yêu nước trong hoạt động khoa học và công nghệ thông qua việc tổ
chức các cuộc thi, hội thi, giải thưởng khoa học công nghệ...
Các giải thưởng
khoa học công nghệ do VUSTA tổ chức, chủ trì, như giải thưởng Sáng tạo Khoa học
Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC), đã thu hút hàng nghìn công trình dự thi, khơi dậy
tinh thần sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân.
Song song với các nhiệm vụ chính trị, VUSTA cùng các đơn vị
thành viên đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc phát triển cộng đồng,
xóa đói giảm nghèo và thúc đẩy nông nghiệp xanh, phát triển bền vững.
Ghi nhận, đánh giá cao những thành tích hoạt động, Đảng và
Nhà nước đã trao tặng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhiều phần
thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập và
Huân chương Lao động. Nhiều nhà khoa học đã được vinh danh Anh hùng lao động thời
kỳ đổi mới và được trao giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Khoa học
và Công nghệ…
