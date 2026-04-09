Đại hội đại biểu toàn quốc VUSTA nhiệm kỳ 2026-2031 dự kiến diễn ra tháng 7/2026

Theo dự kiến, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong 2 ngày 9 và 10/7/2026...

Ngày 8/4/2025, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã ra thông báo số 224/TB-LHHVN về thời gian tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thông báo cho biết thực hiện Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 1795/QĐ-TTg ngày 21/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 2099/MTTW-BTT ngày 27/3/2026 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác chuẩn bị Đại hội của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, ngày 02/4/2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch và Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã họp liên tịch và thống nhất thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026–2031.

Theo dự kiến, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong 2 ngày 09–10/7/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Hội thảo Góp ý kiến Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do VUSTA tổ chức

Năm 1983, VUSTA ra đời trong bối cảnh đất nước còn gặp nhiều khó khăn. Từ khởi đầu chỉ với 15 tổ chức Hội thành viên, qua hơn bốn thập kỷ, VUSTA đã không ngừng phát triển lớn mạnh, khẳng định vị thế hạt nhân tập hợp, đoàn kết trí thức khoa học và công nghệ, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đến nay, VUSTA đã tập hợp 127 hội thành viên (gồm 93 hội ngành toàn quốc và 34 Liên hiệp hội địa phương), cùng hơn 570 tổ chức Khoa học và Công nghệ trực thuộc và các đơn vị nòng cốt, tạo nên một hệ sinh thái tri thức vững mạnh. Thông qua đó đã tạo thành một mạng lưới rộng khắp với hàng triệu trí thức, chuyên gia đầu ngành trong mọi lĩnh vực. Đây là lực lượng nòng cốt, là "nguồn lực mềm" có sức mạnh to lớn, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xuyên suốt chiều dài lịch sử.

Trong suốt chiều dài lịch sử phát triển 43 năm qua, VUSTA đã có những đóng góp quan trọng được thể hiện trên nhiều phương diện. Một trong những dấu ấn nổi bật nhất của VUSTA là công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội. VUSTA đã tham gia góp ý, phản biện nhiều chủ trương, chính sách lớn, các dự án quan trọng tầm quốc gia.

Hội thảo đóng góp ý kiến cử tri trí thức gửi tới Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI do Liên hiệp hội Việt Nam tổ chức.

Gần đây nhất, VUSTA đã đóng góp tâm huyết vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng, các chiến lược về kinh tế - xã hội, giáo dục, y tế và môi trường… Những ý kiến này không chỉ mang tính chuyên môn sâu mà còn thể hiện nguyện vọng của đội ngũ trí thức từ Trung ương tới địa phương đối với những vấn đề lớn của quốc gia.

Từ các dự án thủy điện Yaly, Sơn La, quy hoạch lũ đồng bằng sông Cửu Long đến các chính sách về giáo dục, y tế, môi trường, những luận cứ khoa học xác đáng từ đội ngũ trí thức VUSTA đã góp phần giúp các cơ quan quản lý nhà nước hoàn thiện thể chế, đưa ra những quyết sách đúng đắn, phục vụ lợi ích quốc gia, dân tộc.

Bên cạnh công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội, công tác phổ biến kiến thức được VUSTA quan tâm đẩy mạnh, đặc biệt việc chuyển giao công nghệ tới các xã, thôn, bản, vùng sâu, vùng xa, góp phần tham gia công tác xóa đói, giảm nghèo, tạo cầu nối đưa các thành tựu khoa học và công nghệ áp dụng vào sản xuất và đời sống, được Nhân dân đánh giá cao về hiệu quả các hoạt động phổ biến kiến thức của VUSTA.

Lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2024

Trên bình diện quốc tế, VUSTA không ngừng mở rộng hợp tác với các tổ chức kỹ sư ASEAN và các đối tác lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc, nâng cao vị thế của khoa học Việt Nam trên trường quốc tế, mối quan hệ quốc tế ngày càng đi vào chiều sâu.

Công tác tôn vinh trí thức trong các năm qua cũng được đề cao, là sự khẳng định, động viên và khích lệ đội ngũ trí thức; tạo nên phong trào thi đua yêu nước trong hoạt động khoa học và công nghệ thông qua việc tổ chức các cuộc thi, hội thi, giải thưởng khoa học công nghệ...

Lễ tổng kết và trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2024.

Các giải thưởng khoa học công nghệ do VUSTA tổ chức, chủ trì, như giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC), đã thu hút hàng nghìn công trình dự thi, khơi dậy tinh thần sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân.

Song song với các nhiệm vụ chính trị, VUSTA cùng các đơn vị thành viên đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo và thúc đẩy nông nghiệp xanh, phát triển bền vững.

Ghi nhận, đánh giá cao những thành tích hoạt động, Đảng và Nhà nước đã trao tặng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động. Nhiều nhà khoa học đã được vinh danh Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới và được trao giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ…