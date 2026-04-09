Đại hội đại biểu toàn quốc VUSTA nhiệm kỳ 2026-2031 dự kiến diễn ra tháng 7/2026

Hằng Anh

09/04/2026, 19:43

Theo dự kiến, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong 2 ngày 9 và 10/7/2026...

Dự kiến, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong 2 ngày 09–10/7/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội
Dự kiến, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong 2 ngày 09–10/7/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội

Ngày 8/4/2025, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã ra thông báo số 224/TB-LHHVN về thời gian tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thông báo cho biết thực hiện Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 1795/QĐ-TTg ngày 21/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 2099/MTTW-BTT ngày 27/3/2026 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác chuẩn bị Đại hội của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, ngày 02/4/2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch và Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã họp liên tịch và thống nhất thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026–2031.

Theo dự kiến, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong 2 ngày 09–10/7/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Hội thảo Góp ý kiến Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do VUSTA tổ chức
Hội thảo Góp ý kiến Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do VUSTA tổ chức

Năm 1983, VUSTA ra đời trong bối cảnh đất nước còn gặp nhiều khó khăn. Từ khởi đầu chỉ với 15 tổ chức Hội thành viên, qua hơn bốn thập kỷ, VUSTA đã không ngừng phát triển lớn mạnh, khẳng định vị thế hạt nhân tập hợp, đoàn kết trí thức khoa học và công nghệ, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đến nay, VUSTA đã tập hợp 127 hội thành viên (gồm 93 hội ngành toàn quốc và 34 Liên hiệp hội địa phương), cùng hơn 570 tổ chức Khoa học và Công nghệ trực thuộc và các đơn vị nòng cốt, tạo nên một hệ sinh thái tri thức vững mạnh. Thông qua đó đã tạo thành một mạng lưới rộng khắp với hàng triệu trí thức, chuyên gia đầu ngành trong mọi lĩnh vực. Đây là lực lượng nòng cốt, là "nguồn lực mềm" có sức mạnh to lớn, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xuyên suốt chiều dài lịch sử.

Trong suốt chiều dài lịch sử phát triển 43 năm qua, VUSTA đã có những đóng góp quan trọng được thể hiện trên nhiều phương diện. Một trong những dấu ấn nổi bật nhất của VUSTA là công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội. VUSTA đã tham gia góp ý, phản biện nhiều chủ trương, chính sách lớn, các dự án quan trọng tầm quốc gia.

Hội thảo đóng góp ý kiến cử tri trí thức gửi tới Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI do Liên hiệp hội Việt Nam tổ chức.
Hội thảo đóng góp ý kiến cử tri trí thức gửi tới Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI do Liên hiệp hội Việt Nam tổ chức.

Gần đây nhất, VUSTA đã đóng góp tâm huyết vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng, các chiến lược về kinh tế - xã hội, giáo dục, y tế và môi trường… Những ý kiến này không chỉ mang tính chuyên môn sâu mà còn thể hiện nguyện vọng của đội ngũ trí thức từ Trung ương tới địa phương đối với những vấn đề lớn của quốc gia.

Từ các dự án thủy điện Yaly, Sơn La, quy hoạch lũ đồng bằng sông Cửu Long đến các chính sách về giáo dục, y tế, môi trường, những luận cứ khoa học xác đáng từ đội ngũ trí thức VUSTA đã góp phần giúp các cơ quan quản lý nhà nước hoàn thiện thể chế, đưa ra những quyết sách đúng đắn, phục vụ lợi ích quốc gia, dân tộc.

Bên cạnh công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội, công tác phổ biến kiến thức được VUSTA quan tâm đẩy mạnh, đặc biệt việc chuyển giao công nghệ tới các xã, thôn, bản, vùng sâu, vùng xa, góp phần tham gia công tác xóa đói, giảm nghèo, tạo cầu nối đưa các thành tựu khoa học và công nghệ áp dụng vào sản xuất và đời sống, được Nhân dân đánh giá cao về hiệu quả các hoạt động phổ biến kiến thức của VUSTA.

Lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2024
Lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2024

Trên bình diện quốc tế, VUSTA không ngừng mở rộng hợp tác với các tổ chức kỹ sư ASEAN và các đối tác lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc, nâng cao vị thế của khoa học Việt Nam trên trường quốc tế, mối quan hệ quốc tế ngày càng đi vào chiều sâu.

Công tác tôn vinh trí thức trong các năm qua cũng được đề cao, là sự khẳng định, động viên và khích lệ đội ngũ trí thức; tạo nên phong trào thi đua yêu nước trong hoạt động khoa học và công nghệ thông qua việc tổ chức các cuộc thi, hội thi, giải thưởng khoa học công nghệ...

Lễ tổng kết và trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2024.
Lễ tổng kết và trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2024.

Các giải thưởng khoa học công nghệ do VUSTA tổ chức, chủ trì, như giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC), đã thu hút hàng nghìn công trình dự thi, khơi dậy tinh thần sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân.

Song song với các nhiệm vụ chính trị, VUSTA cùng các đơn vị thành viên đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo và thúc đẩy nông nghiệp xanh, phát triển bền vững.

Ghi nhận, đánh giá cao những thành tích hoạt động, Đảng và Nhà nước đã trao tặng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động. Nhiều nhà khoa học đã được vinh danh Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới và được trao giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ…

VUSTA khẳng định vị thế hạt nhân tập hợp, đoàn kết trí thức khoa học và công nghệ

21:51, 26/03/2026

VUSTA khẳng định vị thế hạt nhân tập hợp, đoàn kết trí thức khoa học và công nghệ

VUSTA trao Huân chương, Huy chương Hữu nghị cho Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN

16:04, 12/12/2025

VUSTA trao Huân chương, Huy chương Hữu nghị cho Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN

Chủ tịch VUSTA: Mỗi thắng lợi của đất nước không thể tách rời sự đóng góp to lớn của đội ngũ trí thức, các chuyên gia, nhà khoa học

08:00, 18/05/2024

Chủ tịch VUSTA: Mỗi thắng lợi của đất nước không thể tách rời sự đóng góp to lớn của đội ngũ trí thức, các chuyên gia, nhà khoa học

Từ khóa:

Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam công tác tư vấn phản biện Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Đại hội VUSTA nhiệm kỳ 2026-2031 giải thưởng khoa học công nghệ GS.VS Châu Văn Minh khoa học và công nghệ Việt Nam Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) Liên hiệp hội phát triển bền vững TSKH Phan Xuân Dũng VUSTA xóa đói giảm nghèo

Đọc thêm

Đề xuất giảm 10 lần mức phạt vi phạm thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì

Đề xuất giảm 10 lần mức phạt vi phạm thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì

Mức phạt với các hành vi vi phạm quy định thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì của nhà sản xuất, nhập khẩu; quy định về hỗ trợ hoạt động tái chế sản phẩm, bao bì được đề xuất giảm xuống khoảng 10 lần so với quy định hiện nay...

Kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh từ 1/7/2027

Kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh từ 1/7/2027

Bắt đầu thực hiện kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ từ ngày 01/7/2027 đối với Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh. Đối với các thành phố trực thuộc trung ương khác, thời gian kiểm định sẽ chậm hơn 1 năm (bắt đầu từ 1/7/2028), còn các tỉnh là 1/7/2030...

Tỷ lệ tái chế bắt buộc cụ thể với các sản phẩm, bao bì

Tỷ lệ tái chế bắt buộc cụ thể với các sản phẩm, bao bì

Từ ngày 25/5/2026, quy định mới về trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì của nhà sản xuất, nhập khẩu chính thức được áp dụng trong đó làm rõ đối tượng phải thực hiện, hình thức tái chế và tỷ lệ tái chế bắt buộc với các nhóm (bao bì; ắc quy và pin; dầu nhớt); săm lốp; điện- điện tử và phương tiện giao thông đường bộ)...

Kích hoạt kết nối 12 cơ sở dữ liệu nông nghiệp, môi trường với hệ thống quốc gia

Kích hoạt kết nối 12 cơ sở dữ liệu nông nghiệp, môi trường với hệ thống quốc gia

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết đến nay, 12/12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành cốt lõi đã hoàn thành kết nối, được chuẩn hóa theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung” và sẵn sàng vận hành chính thức...

Khi doanh nghiệp “xanh” trên giấy và áp lực minh bạch trong “kỷ nguyên” ESG

Khi doanh nghiệp “xanh” trên giấy và áp lực minh bạch trong “kỷ nguyên” ESG

Trước làn sóng chuyển đổi sang kinh tế xanh, ngày càng nhiều doanh nghiệp chủ động công bố các cam kết môi trường, xã hội và quản trị (ESG) như một phần của chiến lược phát triển. Song hành với xu hướng này là sự gia tăng của hiện tượng “greenwashing” khi các tuyên bố “xanh” không đi kèm bằng chứng xác thực, thiếu dữ liệu kiểm chứng hay bị phóng đại so với thực tế triển khai...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

1

Cục Thuế nêu 4 lý do doanh nghiệp sai phạm khi sử dụng hai sổ kế toán

Tài chính

2

Kho bạc Nhà nước hoàn thành 16% kế hoạch phát hành năm 2026

Chứng khoán

3

Các ngân hàng đồng thuận giảm lãi suất ngay sau cuộc họp với tân Thống đốc

Tài chính

4

Cảnh báo tiền ảo 'GDPX' mạo danh Bộ Nông nghiệp và môi trường

Dân sinh

5

Đề xuất giảm 10 lần mức phạt vi phạm thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì

Kinh tế xanh

