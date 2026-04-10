Khởi tố nhóm đối tượng “núp bóng” doanh nghiệp để cưỡng đoạt tài sản

Các đối tượng thuộc Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín sử dụng danh nghĩa “hợp đồng mua bán nợ” để hợp thức hóa hoạt động, tổ chức nhiều lượt đến nhà riêng và cơ sở kinh doanh của bị hại để chửi bới, đe dọa, gây áp lực tinh thần nhằm cưỡng đoạt tài sản...

Quá trình điều tra mở rộng vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" do Hồ Thành Được và đồng phạm thực hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an TP.HCM xác định thêm hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” do nhóm đối tượng thuộc Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín cấu kết thực hiện, xảy ra tại phường Tam Long và khu vực chợ Bà Rịa, TP.HCM.

Theo kết quả điều tra, Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín do Hồ Minh Đạt (SN 1972) làm giám đốc, cùng vợ là Nguyễn Thị Giang và nhiều nhân viên đã tổ chức hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật. Nhóm này sử dụng danh nghĩa “hợp đồng mua bán nợ” để hợp thức hóa hoạt động, thực chất là đòi nợ thuê với tỷ lệ ăn chia từ 30% đến 50%.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Thông qua mối quan hệ với Nguyễn Trung Đức (SN 1978), nhóm của Đạt nhận đòi khoản nợ khoảng 70 tỷ đồng cho bà N.T.B.T từ bà T.T.B.B. Sau khi ký kết hợp đồng giả cách, các đối tượng liên tục tổ chức nhiều lượt đến nhà riêng và cơ sở kinh doanh của bà B để chửi bới, đe dọa, gây áp lực tinh thần, buộc trả nợ.

Từ cuối tháng 7/2025 đến đầu tháng 10/2025, nhóm này huy động nhiều người, mặc đồng phục công ty, để lộ hình xăm, di chuyển bằng ô tô đến trước nhà và cửa hàng của nạn nhân, tụ tập đông người, lớn tiếng đe dọa, cản trở hoạt động kinh doanh.

Một số đối tượng còn có hành vi hành hung, đập phá tài sản, uy hiếp tinh thần người thân và nhân viên, nhằm ép buộc trả tiền. Các đối tượng chia thành nhiều nhóm, hoạt động liên tục, thay phiên nhau bám địa bàn, gây sức ép kéo dài, khiến bị hại hoang mang, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và hoạt động kinh doanh.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trung Đức về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 08 bị can gồm: Hồ Minh Đạt, Nguyễn Thị Giang, Đặng Viết Dũng, Nguyễn Khắc Trung, Hoàng Văn Cường, Đặng Thanh Vương, Hồ Quang Vinh và Trần Văn Hòa về cùng hành vi trên.

Vật chứng thu giữ gồm nhiều hợp đồng mua bán nợ, con dấu công ty, đồng phục sử dụng khi đi đòi nợ và phương tiện phục vụ hoạt động phạm tội. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan, trong đó có một số đối tượng đang bỏ trốn.