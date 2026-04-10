Khởi tố nhóm đối tượng “núp bóng” doanh nghiệp để cưỡng đoạt tài sản

Như Nguyệt

10/04/2026, 15:36

Các đối tượng thuộc Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín sử dụng danh nghĩa “hợp đồng mua bán nợ” để hợp thức hóa hoạt động, tổ chức nhiều lượt đến nhà riêng và cơ sở kinh doanh của bị hại để chửi bới, đe dọa, gây áp lực tinh thần nhằm cưỡng đoạt tài sản...

Một số giấy tờ, “hợp đồng mua bán nợ” để hợp thức hóa hoạt động đòi nợ thuê của các đối tượng. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.
Một số giấy tờ, “hợp đồng mua bán nợ” để hợp thức hóa hoạt động đòi nợ thuê của các đối tượng. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" do Hồ Thành Được và đồng phạm thực hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an TP.HCM xác định thêm hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” do nhóm đối tượng thuộc Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín cấu kết thực hiện, xảy ra tại phường Tam Long và khu vực chợ Bà Rịa, TP.HCM.

Theo kết quả điều tra, Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín do Hồ Minh Đạt (SN 1972) làm giám đốc, cùng vợ là Nguyễn Thị Giang và nhiều nhân viên đã tổ chức hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật. Nhóm này sử dụng danh nghĩa “hợp đồng mua bán nợ” để hợp thức hóa hoạt động, thực chất là đòi nợ thuê với tỷ lệ ăn chia từ 30% đến 50%.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.
Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Thông qua mối quan hệ với Nguyễn Trung Đức (SN 1978), nhóm của Đạt nhận đòi khoản nợ khoảng 70 tỷ đồng cho bà N.T.B.T từ bà T.T.B.B. Sau khi ký kết hợp đồng giả cách, các đối tượng liên tục tổ chức nhiều lượt đến nhà riêng và cơ sở kinh doanh của bà B để chửi bới, đe dọa, gây áp lực tinh thần, buộc trả nợ.

Từ cuối tháng 7/2025 đến đầu tháng 10/2025, nhóm này huy động nhiều người, mặc đồng phục công ty, để lộ hình xăm, di chuyển bằng ô tô đến trước nhà và cửa hàng của nạn nhân, tụ tập đông người, lớn tiếng đe dọa, cản trở hoạt động kinh doanh.

Một số đối tượng còn có hành vi hành hung, đập phá tài sản, uy hiếp tinh thần người thân và nhân viên, nhằm ép buộc trả tiền. Các đối tượng chia thành nhiều nhóm, hoạt động liên tục, thay phiên nhau bám địa bàn, gây sức ép kéo dài, khiến bị hại hoang mang, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và hoạt động kinh doanh.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trung Đức về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 08 bị can gồm: Hồ Minh Đạt, Nguyễn Thị Giang, Đặng Viết Dũng, Nguyễn Khắc Trung, Hoàng Văn Cường, Đặng Thanh Vương, Hồ Quang Vinh và Trần Văn Hòa về cùng hành vi trên.

Vật chứng thu giữ gồm nhiều hợp đồng mua bán nợ, con dấu công ty, đồng phục sử dụng khi đi đòi nợ và phương tiện phục vụ hoạt động phạm tội. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan, trong đó có một số đối tượng đang bỏ trốn.

Trước đó, vào cuối năm 2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát điều tra) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 20 đối tượng, trong đó có đối tượng Hồ Thành Được (SN 1991; hiện ở tại phường Thới An) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Nhóm này thông qua 3 pháp nhân gồm Công ty TNHH Mua bán nợ Bắc Nam, Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ - Vệ sĩ - Mua bán nợ 620 và Công ty TNHH Mua bán nợ Đất Bắc để ký các hợp đồng “giả cách” mua bán nợ với các cá nhân có các khoản nợ khó đòi. Thực chất việc này để hợp thức hoá, che giấu hành vi đòi nợ thuê.

Tương tự, các đối tượng mặc đồng phục, sử dụng xe ô tô có dán logo của công ty mua bán nợ; liên tục đến nhà nạn nhân la hét, áp đảo tinh thần và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ cho đến khi đòi được tiền.

Một số nhân viên trong nhóm được phân công quay lại toàn bộ quá trình đòi nợ; cắt ghép, chỉnh sửa thành các clip ngắn đăng tải lên các tài khoản mạng xã hội của Được (thu hút hàng trăm ngàn lượt xem, bình luận).

Công an TP.HCM triệt phá nhóm đòi nợ thuê “núp bóng” doanh nghiệp mua bán nợ

16:18, 23/12/2025

Công an TP.HCM triệt phá nhóm đòi nợ thuê “núp bóng” doanh nghiệp mua bán nợ

Chủ tịch tỉnh Lào Cai yêu cầu chặn tín dụng đen lộng hành

09:17, 26/09/2025

Chủ tịch tỉnh Lào Cai yêu cầu chặn tín dụng đen lộng hành

Cảnh báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ sự cố an ninh mạng

19:34, 16/09/2025

Cảnh báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ sự cố an ninh mạng

Từ khóa:

chiếm đoạt tiền cưỡng đoạt tài sản đòi nợ mua bán nợ

Đọc thêm

Sửa đổi Luật Bưu chính trong bối cảnh bùng nổ thương mại điện tử

Sửa đổi Luật Bưu chính trong bối cảnh bùng nổ thương mại điện tử

Thị trường bưu chính đã chứng kiện sự tăng trưởng về sản lượng bưu gửi, mạng lưới phục vụ, số lượng doanh nghiệp tham gia và doanh thu. Cùng với sự tăng trưởng nhanh của thương mại điện tử, bưu chính trở thành hạ tầng thiết yếu của xã hội trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

Từ tháng 10/2025 đến tháng 3/2026, thi hành án dân sự đạt hơn 83.265 tỷ đồng

Từ tháng 10/2025 đến tháng 3/2026, thi hành án dân sự đạt hơn 83.265 tỷ đồng

Kết quả thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm (tính từ tháng 10/2025 – tháng 3/2026) cho thấy nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể đã thi hành xong 246.105 việc, đạt tỉ lệ trên 47%; về tiền đã thi hành xong hơn 83.265 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trên 25%, tăng hơn 4% so với cùng kỳ năm 2025...

Bộ Y tế hướng dẫn xếp lương bác sĩ từ năm 2026

Bộ Y tế hướng dẫn xếp lương bác sĩ từ năm 2026

Bộ Y tế vừa có văn bản hướng dẫn thống nhất, đúng quy định về xếp lương bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ y học dự phòng từ năm 2026...

Sửa đổi quy trình giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội

Sửa đổi quy trình giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp...

62% lao động muốn hoán đổi để kéo dài kỳ nghỉ Giỗ Tổ và 30/4

62% lao động muốn hoán đổi để kéo dài kỳ nghỉ Giỗ Tổ và 30/4

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, có 62% ý kiến của người lao động ủng hộ hoán đổi ngày nghỉ bù dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3) âm lịch và 30/4 -1/5 năm nay...

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

OECD kêu gọi các chính phủ nhanh chóng chấm dứt trợ giá nhiên liệu

Thế giới

2

Người mắc bệnh tự miễn cần tuân thủ phác đồ điều trị

Sức khỏe

3

Dòng tiền toàn cầu vẫn đổ vào tài sản rủi ro ở Mỹ

Chứng khoán

4

Bước chuyển mình từ dịch vụ gọi xe thành "trợ lý thông minh" của người dân Đông Nam Á

Doanh nghiệp

5

Bộ Xây dựng đề xuất siết an toàn hạ tầng xe điện trong chung cư

Bất động sản

