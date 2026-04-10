Khởi tố nhóm đối tượng “núp bóng” doanh nghiệp để cưỡng đoạt tài sản
Như Nguyệt
10/04/2026, 15:36
Các đối tượng thuộc Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín sử dụng danh nghĩa “hợp đồng mua bán nợ” để hợp thức hóa hoạt động, tổ chức nhiều lượt đến nhà riêng và cơ sở kinh doanh của bị hại để chửi bới, đe dọa, gây áp lực tinh thần nhằm cưỡng đoạt tài sản...
Quá trình điều tra mở rộng vụ án "Cưỡng đoạt tài sản"
do Hồ Thành Được và đồng phạm thực hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh
sát hình sự) Công an TP.HCM xác định thêm hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” do nhóm
đối tượng thuộc Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín cấu kết thực hiện, xảy ra tại
phường Tam Long và khu vực chợ Bà Rịa, TP.HCM.
Theo kết quả điều tra, Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín do Hồ
Minh Đạt (SN 1972) làm giám đốc, cùng vợ là Nguyễn Thị Giang và nhiều nhân viên
đã tổ chức hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật. Nhóm này sử dụng danh nghĩa “hợp
đồng mua bán nợ” để hợp thức hóa hoạt động, thực chất là đòi nợ thuê với tỷ lệ
ăn chia từ 30% đến 50%.
Thông qua mối quan hệ với Nguyễn Trung Đức (SN 1978), nhóm của
Đạt nhận đòi khoản nợ khoảng 70 tỷ đồng cho bà N.T.B.T từ bà T.T.B.B. Sau khi
ký kết hợp đồng giả cách, các đối tượng liên tục tổ chức nhiều lượt đến nhà
riêng và cơ sở kinh doanh của bà B để chửi bới, đe dọa, gây áp lực tinh thần,
buộc trả nợ.
Từ cuối tháng 7/2025 đến đầu tháng 10/2025, nhóm này huy động
nhiều người, mặc đồng phục công ty, để lộ hình xăm, di chuyển bằng ô tô đến trước
nhà và cửa hàng của nạn nhân, tụ tập đông người, lớn tiếng đe dọa, cản trở hoạt
động kinh doanh.
Một số đối tượng còn có hành vi hành hung, đập phá tài sản, uy
hiếp tinh thần người thân và nhân viên, nhằm ép buộc trả tiền. Các đối tượng
chia thành nhiều nhóm, hoạt động liên tục, thay phiên nhau bám địa bàn, gây sức
ép kéo dài, khiến bị hại hoang mang, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và hoạt
động kinh doanh.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều
tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn
Trung Đức về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 170 Bộ luật Hình sự.
Đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 08 bị can gồm: Hồ Minh Đạt,
Nguyễn Thị Giang, Đặng Viết Dũng, Nguyễn Khắc Trung, Hoàng Văn Cường, Đặng
Thanh Vương, Hồ Quang Vinh và Trần Văn Hòa về cùng hành vi trên.
Vật chứng thu giữ gồm nhiều hợp đồng mua bán nợ, con dấu
công ty, đồng phục sử dụng khi đi đòi nợ và phương tiện phục vụ hoạt động phạm
tội. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan, trong
đó có một số đối tượng đang bỏ trốn.
Trước đó, vào cuối năm 2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công
an TP.HCM (Phòng Cảnh sát điều tra) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt
bị can để tạm giam đối với 20 đối tượng, trong đó có đối tượng Hồ Thành Được
(SN 1991; hiện ở tại phường Thới An) về tội Cưỡng đoạt tài sản.
Nhóm này thông qua 3 pháp nhân gồm Công ty TNHH Mua bán nợ Bắc Nam, Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ - Vệ sĩ - Mua bán nợ 620 và Công ty TNHH Mua
bán nợ Đất Bắc để ký các hợp đồng “giả cách” mua bán nợ với các cá nhân có các
khoản nợ khó đòi. Thực chất việc này để hợp thức hoá, che giấu hành vi đòi nợ
thuê.
Tương tự, các đối tượng mặc đồng phục, sử dụng xe ô tô có
dán logo của công ty mua bán nợ; liên tục đến nhà nạn nhân la hét, áp
đảo tinh thần và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ cho đến khi đòi được tiền.
Một
số nhân viên trong nhóm được phân công quay lại toàn bộ quá trình đòi nợ; cắt
ghép, chỉnh sửa thành các clip ngắn đăng tải lên các tài khoản mạng xã hội của
Được (thu hút hàng trăm ngàn lượt xem, bình luận).
