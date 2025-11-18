Ra mắt Trung tâm trọng tài thương mại Quốc tế APEC Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng

Trung tâm trọng tài thương mại Quốc tế APEC VN – Chi nhánh Đà Nẵng ra mắt khẳng định sự hiện diện của một thiết chế pháp lý mới tại thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung.

Sáng 18/11, tại Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Trung tâm trọng tài thương mại Quốc tế APEC Việt Nam (APEC VN) tổ chức Lễ ra mắt Chi nhánh tại Đà Nẵng với sự tham dự của đại diện lãnh đạo sở ngành, chuyên gia pháp lý, giảng viên các trường đại học và đông đảo doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng nhấn mạnh: Việc thành lập Chi nhánh Trung tâm trọng tài thương mại Quốc tế APEC VN tại Đà Nẵng có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh thành phố đang được định hướng phát triển thành Trung tâm Tài chính Quốc tế theo Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội. Đồng thời, giúp doanh nghiệp tiếp cận phương thức trọng tài hiện đại, góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư và hỗ trợ hoàn thiện hệ sinh thái pháp lý – kinh doanh của thành phố Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ.

Sự kiện chính thức ra mắt Trung tâm trọng tài thương mại Quốc tế APEC VN – Chi nhánh Đà Nẵng, đánh dấu thời điểm Chi nhánh đi vào hoạt động và khẳng định sự hiện diện của một thiết chế pháp lý mới tại khu vực miền Trung.

Tại buổi Lễ cũng đã và công bố và ra mắt Ban Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng và đội ngũ trọng tài viên, hòa giải viên; Quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Văn Chước, Trọng tài viên lâu năm, với nhiều kinh nghiệm, giữ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc Chi nhánh APEC VN tại Đà Nẵng. Đây là những chuyên gia được tuyển chọn từ các cơ quan tố tụng, sở ngành, giảng viên các trường luật, chuyên gia pháp lý, cùng nhiều trọng tài viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế – thương mại.

Việc ra mắt đội ngũ này đánh dấu bước hoàn thiện bộ máy hoạt động tại Đà Nẵng, chính thức đưa Chi nhánh vào vận hành.

Theo Chủ tịch- kiêm Giám đốc Chi nhánh Đỗ Văn Chước, có bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm dành cho Ban Giám đốc và đội ngũ trọng tài viên, hòa giải viên bao gồn: xây dựng tập thể đoàn kết, nâng cao chuyên môn; tăng cường kết nối với các sở ngành, doanh nghiệp và Trung tâm tài chính Quốc tế tại Đà Nẵng; mở rộng hoạt động ra khu vực miền Trung – Tây Nguyên; và giữ vững đạo đức nghề nghiệp, đảm bảo mọi quyết định đều khách quan, công tâm, thượng tôn pháp luật.

Chủ tịch- kiêm Giám đốc Chi nhánh Đỗ Văn Chước phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tại sự kiện, các đại biểu đã được nghe chuyên đề từ các chuyên gia trong lĩnh vực pháp lý, trọng tài thương mại và sở hữu trí tuệ chia sẻ về cơ chế thu hút đầu tư theo Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị định của Chính phủ về thành lập Trung tâm tài chính Quốc tế cũng như định hướng quản lý tài sản số; phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế, vấn đề trọng tâm trong tranh chấp sở hữu trí tuệ và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực pháp lý trong bối cảnh kinh tế số…, mang đến góc nhìn đa chiều, đồng thời gợi mở nhiều hướng hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp trong phòng ngừa rủi ro pháp lý và bảo vệ tài sản trí tuệ.

Việc ra mắt Trung tâm trọng tài thương mại Quốc tế APEC VN – Chi nhánh Đà Nẵng được đánh giá là bước hoàn thiện quan trọng trong hệ sinh thái pháp lý – kinh doanh của thành phố Đà Nẵng, cung cấp một cơ chế giải quyết tranh chấp trung lập, minh bạch và chuyên nghiệp.

Đây là yếu tố cốt lõi giúp nâng cao niềm tin của nhà đầu tư trong bối cảnh Đà Nẵng đang từng bước hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc tế. Đồng thời cũng góp phần thúc đẩy doanh nghiệp địa phương chủ động áp dụng các phương thức giải quyết tranh chấp tiên tiến, phù hợp với xu hướng toàn cầu hóa và môi trường kinh doanh hiện đại.