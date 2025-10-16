Rà soát, điều chỉnh mức phụ cấp khu vực sau sắp xếp

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 16/10/2025
Phúc Minh
16/10/2025, 09:06
Bộ Nội vụ đang phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương rà soát, điều chỉnh mức phụ cấp khu vực đối với địa bàn xã, phường, đặc khu sau sắp xếp để thống nhất áp dụng, động viên khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác tại vùng sâu, xa, vùng đặc biệt khó khăn…
Gửi phản ánh đến Bộ Nội vụ, bà Trịnh Thị Ngọc (Phú Thọ), cho biết hiện nay, theo các quy định của Trung ương và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo thì công chức cấp xã mới sau khi thực hiện xong việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp sẽ bảo lưu chế độ, chính sách tiền lương và phụ cấp chức vụ hiện hưởng (nếu có) trong thời gian 6 tháng. Sau thời gian này sẽ thực hiện chế độ, chính sách tiền lương và phụ cấp chức vụ phù hợp với quy định mới của pháp luật.
Bà Ngọc hỏi trường hợp trước đây là viên chức, kể từ ngày 1/7/2025 được tiếp nhận vào làm công chức và bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì có được hưởng phụ cấp chức vụ 25% không. Trường hợp sau ngày 1/7/2025 được bố trí, phân công công tác về khu vực có phụ cấp khu vực là 0,3, trong khi nơi công tác trước đây là 0,2, thì có được hưởng phụ cấp khu vực mới là 0,3 hay không.
Về vấn đề này, Bộ Nội vụ thông tin, căn cứ Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025 và tại điểm 1.1.4 và 1.2.4 khoản 1 Mục V Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 14/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ đã có các công văn: số 03/CV-BCĐ, số 11/CV-BCĐ và số 16/CV-BCĐ hướng dẫn thực hiện (bảo lưu hoặc tiếp tục hưởng) phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025.
Đối với phụ cấp khu vực, hiện nay, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ; phụ cấp khu vực theo Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ủy ban dân tộc.
Thực hiện việc sắp xếp, tổ chức bộ máy nhà nước và thực hiện sắp xếp, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Nội vụ đang chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, các Bộ, ngành liên quan và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, điều chỉnh mức phụ cấp khu vực đối với địa bàn xã, phường, đặc khu sau sắp xếp để thống nhất áp dụng, động viên khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác tại vùng sâu, xa, vùng đặc biệt khó khăn.
Đồng thời, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đang chủ trì xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định về phân định vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, làm cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hưởng đúng chính sách quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ.
Theo Bộ Nội vụ, việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Vì vậy, đề nghị người lao động liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh (Sở Nội vụ) để được hướng dẫn cụ thể.
