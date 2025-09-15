Bộ Nội vụ dự kiến sửa đổi danh mục địa bàn hưởng phụ cấp, theo hướng xã mới được hình thành từ các xã cũ có cùng mức phụ cấp, thì giữ nguyên theo mức của xã cũ. Đặc biệt, không kết hợp việc rà soát phụ cấp để bổ sung mới, hoặc điều chỉnh tăng mức phụ cấp của xã mới...

Bộ Nội vụ cho biết để có cơ sở xem xét, quyết định việc sửa đổi hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực, và chế độ phụ cấp đặc biệt cho phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (thay cho mô hình chính quyền địa phương 3 cấp trước đây), Bộ Nội vụ đã có văn bản 2942/BNV-CTL&BHXH ngày 27/5/2025 gửi 63/63 tỉnh, thành phố rà soát, đề xuất phụ cấp đặc biệt và phụ cấp khu vực.

Trên cơ sở kết quả rà soát, đề xuất của 63/63 tỉnh, thành phố trước sắp xếp có sự khác nhau. Theo đó, có địa phương đề xuất chủ yếu giữ nguyên, có địa phương đề nghị áp dụng mức cao hoặc tăng mức phụ cấp so với hiện hành.

Trong điều kiện chưa thực hiện cải cách tiền lương, sắp xếp lại các loại phụ cấp lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII, Bộ Nội vụ tổng hợp và dự kiến sửa đổi danh mục địa bàn hưởng phụ cấp.

Hướng sửa đổi dự kiến là xã mới được hình thành từ các xã cũ có cùng mức phụ cấp thì giữ nguyên theo mức phụ cấp của xã cũ.

Xã mới được hình thành từ các xã cũ có mức phụ cấp khác nhau, thì mức phụ cấp của xã mới không được vượt quá mức phụ cấp của xã cũ có mức phụ cấp cao nhất.

Không kết hợp việc rà soát phụ cấp để bổ sung mới, hoặc điều chỉnh tăng mức phụ cấp của xã mới (các xã cũ không có phụ cấp thì xã mới cũng không có phụ cấp; không nâng mức phụ cấp của xã mới cao hơn mức phụ cấp của các xã cũ).

Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Dân tộc và Tôn giáo và các cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ quy định hiện hành tiếp tục rà soát, cân đối hài hòa và đề xuất hợp lý mức phụ cấp đặc biệt, và mức phụ cấp khu vực cho phù hợp đối với địa bàn cấp xã mới, sau khi sắp xếp từ 63 xuống còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Đặc biệt là rà soát về tên địa bàn xã, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm về việc rà soát, cân đối mức phụ cấp, tên địa bàn, đơn vị hưởng phụ cấp thuộc phạm vi quản lý.

Trên cơ sở rà soát, các địa phương cân đối lại mức phụ cấp, có ý kiến góp ý đối với 2 dự thảo Thông tư: (1) Thông tư sửa đổi hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt; (2) Thông tư sửa đổi hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực.

Theo dự thảo Thông tư sửa đổi một số khoản, mục và thay thế phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực, Bộ Nội vụ đề xuất thay thế "phụ lục mức phụ cấp khu vực của các địa phương, đơn vị ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 11" bằng "phụ lục danh sách các địa bàn được áp dụng phụ cấp khu vực ban hành theo thông tư này" và áp dụng kể từ 1/1/2026.

Còn tại dự thảo Thông tư sửa đổi một số khoản, mục và thay thế phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 09/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Bộ Nội vụ cũng đề xuất thay thế phụ lục danh sách các địa bàn đảo xa đất liền và vùng biên giới được áp dụng phụ cấp đặc biệt từ 1/1/2026.

Theo Bộ Nội vụ, kết quả góp ý sẽ là cơ sở để Bộ hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ban hành, tạo hành lang pháp lý rõ ràng và thống nhất trong việc áp dụng phụ cấp đặc biệt và phụ cấp khu vực đối với cán bộ, công chức, viên chức ở địa bàn cấp xã sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.