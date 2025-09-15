Thứ Hai, 15/09/2025

Trang chủ Dân sinh

Dự kiến sửa đổi danh mục địa bàn hưởng phụ cấp

Nhật Dương

15/09/2025, 16:34

Bộ Nội vụ dự kiến sửa đổi danh mục địa bàn hưởng phụ cấp, theo hướng xã mới được hình thành từ các xã cũ có cùng mức phụ cấp, thì giữ nguyên theo mức của xã cũ. Đặc biệt, không kết hợp việc rà soát phụ cấp để bổ sung mới, hoặc điều chỉnh tăng mức phụ cấp của xã mới...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Nội vụ cho biết để có cơ sở xem xét, quyết định việc sửa đổi hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực, và chế độ phụ cấp đặc biệt cho phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (thay cho mô hình chính quyền địa phương 3 cấp trước đây), Bộ Nội vụ đã có văn bản 2942/BNV-CTL&BHXH ngày 27/5/2025 gửi 63/63 tỉnh, thành phố rà soát, đề xuất phụ cấp đặc biệt và phụ cấp khu vực.

Trên cơ sở kết quả rà soát, đề xuất của 63/63 tỉnh, thành phố trước sắp xếp có sự khác nhau. Theo đó, có địa phương đề xuất chủ yếu giữ nguyên, có địa phương đề nghị áp dụng mức cao hoặc tăng mức phụ cấp so với hiện hành.

Trong điều kiện chưa thực hiện cải cách tiền lương, sắp xếp lại các loại phụ cấp lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII, Bộ Nội vụ tổng hợp và dự kiến sửa đổi danh mục địa bàn hưởng phụ cấp.

Hướng sửa đổi dự kiến là xã mới được hình thành từ các xã cũ có cùng mức phụ cấp thì giữ nguyên theo mức phụ cấp của xã cũ.

Xã mới được hình thành từ các xã cũ có mức phụ cấp khác nhau, thì mức phụ cấp của xã mới không được vượt quá mức phụ cấp của xã cũ có mức phụ cấp cao nhất.

Không kết hợp việc rà soát phụ cấp để bổ sung mới, hoặc điều chỉnh tăng mức phụ cấp của xã mới (các xã cũ không có phụ cấp thì xã mới cũng không có phụ cấp; không nâng mức phụ cấp của xã mới cao hơn mức phụ cấp của các xã cũ).

Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Dân tộc và Tôn giáo và các cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ quy định hiện hành tiếp tục rà soát, cân đối hài hòa và đề xuất hợp lý mức phụ cấp đặc biệt, và mức phụ cấp khu vực cho phù hợp đối với địa bàn cấp xã mới, sau khi sắp xếp từ 63 xuống còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Đặc biệt là rà soát về tên địa bàn xã, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm về việc rà soát, cân đối mức phụ cấp, tên địa bàn, đơn vị hưởng phụ cấp thuộc phạm vi quản lý.

Trên cơ sở rà soát, các địa phương cân đối lại mức phụ cấp, có ý kiến góp ý đối với 2 dự thảo Thông tư: (1) Thông tư sửa đổi hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt; (2) Thông tư sửa đổi hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực.

Theo dự thảo Thông tư sửa đổi một số khoản, mục và thay thế phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực, Bộ Nội vụ đề xuất thay thế "phụ lục mức phụ cấp khu vực của các địa phương, đơn vị ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 11" bằng "phụ lục danh sách các địa bàn được áp dụng phụ cấp khu vực ban hành theo thông tư này" và áp dụng kể từ 1/1/2026.

Còn tại dự thảo Thông tư sửa đổi một số khoản, mục và thay thế phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 09/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Bộ Nội vụ cũng đề xuất thay thế phụ lục danh sách các địa bàn đảo xa đất liền và vùng biên giới được áp dụng phụ cấp đặc biệt từ 1/1/2026.

Theo Bộ Nội vụ, kết quả góp ý sẽ là cơ sở để Bộ hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ban hành, tạo hành lang pháp lý rõ ràng và thống nhất trong việc áp dụng phụ cấp đặc biệt và phụ cấp khu vực đối với cán bộ, công chức, viên chức ở địa bàn cấp xã sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Định hướng phương án nhân sự cấp xã sau sắp xếp bộ máy

09:53, 07/09/2025

Định hướng phương án nhân sự cấp xã sau sắp xếp bộ máy

Rà soát chính sách tiền lương, phụ cấp sau sắp xếp bộ máy

09:02, 04/09/2025

Rà soát chính sách tiền lương, phụ cấp sau sắp xếp bộ máy

Giữ nguyên chế độ, lương, phụ cấp của cán bộ, công chức cấp tỉnh, xã trong 6 tháng sau sắp xếp

16:51, 09/07/2025

Giữ nguyên chế độ, lương, phụ cấp của cán bộ, công chức cấp tỉnh, xã trong 6 tháng sau sắp xếp

cải cách tiền lương cấp xã dân sinh phụ cấp phụ cấp đặc biệt phụ cấp khu vực sắp xếp đơn vị hành chính

Hà Nội đề xuất mức lãi cho vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội là 4,8%/năm

Hà Nội đề xuất mức lãi cho vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội là 4,8%/năm

UBND Thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định mức cho vay, lãi suất cho vay đối với người nghèo, các đối tượng chính sách khác và đối tượng đặc thù của Hà Nội. Trong đó, lãi suất cho vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội là 4,8%/năm…

Kiến nghị hạ trần thuế thu nhập cá nhân xuống 25% và nâng ngưỡng bậc cao nhất lên 200 triệu đồng

Kiến nghị hạ trần thuế thu nhập cá nhân xuống 25% và nâng ngưỡng bậc cao nhất lên 200 triệu đồng

Tại bảng tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý về Dự án luật Thuế Thu nhập cá nhân (sửa đổi), các chuyên gia và doanh nghiệp đề nghị bỏ mức thuế suất trần 35% như hiện hành và nâng ngưỡng áp dụng thuế suất cao nhất lên mức 200 triệu đồng/tháng để giảm áp lực thuế đối với người nộp thuế có thu nhập cao…

Đề xuất mới về phân loại đơn vị hành chính

Đề xuất mới về phân loại đơn vị hành chính

Trừ TP. Hà Nội và TP.HCM là đơn vị hành chính loại đặc biệt, các đơn vị hành chính còn lại được phân thành 3 loại (loại I, loại II, loại III), theo đề xuất của Bộ Nội vụ...

Việt Nam mong muốn Nga chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine chống ung thư

Việt Nam mong muốn Nga chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine chống ung thư

Bộ Y tế Việt Nam mong muốn mở rộng hợp tác với Bộ Y tế Liên bang Nga trong sản xuất và chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc mới có chất lượng, đặc biệt là sinh phẩm, vaccine và thuốc điều trị ung thư, bệnh hiếm…

Hải Phòng: Sẽ có nhiều điểm mới trong Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn – VTV 2025

Hải Phòng: Sẽ có nhiều điểm mới trong Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn – VTV 2025

Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn – VTV 2025 sẽ diễn ra từ ngày 01/8 đến ngày 16/8 âm lịch (tức từ ngày 22/9 đến ngày 07/10 dương lịch) với sự tham gia của 16 “ông trâu”…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Bản sao số công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số

eMagazine

Bản sao số công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Thế giới

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

1

TPBank ghi dấu cùng “Em Xinh Say Hi”: Sáng tạo không biên giới, kết nối cảm xúc Gen Z

Doanh nghiệp

2

Chân dung Larry Ellison, người đang tranh ngôi giàu nhất thế giới với Elon Musk

Thế giới

3

Đồng rupee Ấn Độ suy yếu vì thuế quan Mỹ

Thế giới

4

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp thứ hai Hội đồng Bầu cử quốc gia

Tiêu điểm

5

BIDV và ADB nâng tầm hợp tác trong khuôn khổ Chương trình Tài trợ thương mại và Chuỗi cung ứng

Tài chính

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: