Thứ Ba, 07/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Khẩn trương rà soát chính sách tiền lương, phụ cấp với công chức để báo cáo Bộ Chính trị

Phúc Minh

07/10/2025, 18:53

Bộ Nội vụ đang tiếp tục rà soát để tham mưu báo cáo cơ quan có thẩm quyền về chế độ, chính sách, tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp bộ máy...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết: sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thường xuyên họp định kỳ, nghe báo cáo và kịp thời chỉ đạo, theo đó đã ban hành 6 kết luận về việc tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại Kết luận số 174-KL/TW về xây dựng tổ chức, hoạt động của đơn vị hành chính 2 cấp bảo đảm thông suốt, hiệu quả, đã giao Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ, chính sách, tiền lương, phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện nhiệm vụ này, Bộ Nội vụ tham mưu đã báo cáo Bộ Chính trị, đang tiếp tục hoàn thiện, báo cáo lại vào tháng 12/2025.

Kết luận số 174 cũng giao Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về số lượng cấp phó các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới. Với nhiệm vụ này, Bộ Nội vụ cho biết đã tham mưu báo cáo Bộ Chính trị và đang tiếp tục hoàn thiện trước ngày 15/10/2025.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ đã tham mưu Đảng ủy Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị về rà soát, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng biên chế khối Chính phủ sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy; phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương hoàn thiện việc xác định vị trí việc làm, làm cơ sở xác định biên chế đến năm 2031 của các bộ; cơ quan ngang bộ; cơ quan thuộc Chính phủ; chính quyền địa phương; cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; các đơn vị sự nghiệp, hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương.

Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng tham mưu ban hành quy định về tiêu chuẩn đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính và phân loại đô thị, đã báo cáo Bộ Chính trị và đang tiếp tục hoàn thiện.

Bộ Nội vụ cũng phối hợp với các địa phương rà soát lại tình hình đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc, tôn giáo, nhất là cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, bảo đảm đúng vị trí việc làm, đúng năng lực, sở trường; đủ số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ở cơ sở.

Bên cạnh đó, thực hiện Kết luận số 183-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tích cực triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển mạnh cấp cơ sở sang chủ động nắm, điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, Bộ Nội vụ đang xây dựng bộ công cụ đánh giá hiệu quả công việc, làm thước đo chất lượng công chức, viên chức.

Theo Bộ Nội vụ, đến nay các bộ, ngành đã thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn. Tuy nhiên, vẫn còn một số lĩnh vực chưa kịp thời như: thẩm quyền bổ nhiệm trong ngành giáo dục, cơ chế tài chính – kế toán, quy định về miễn giảm tiền sử dụng đất cho người có công, thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất, hướng dẫn các trình tự thủ tục khi thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền ở một số lĩnh vực khoa học công nghệ, nông nghiệp và môi trường.

Nguyên nhân là do hệ thống thể chế, chính sách, pháp luật tuy đã được khẩn trương sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, kịp thời tháo gỡ cơ bản các vướng mắc, bất cập nhưng vẫn còn một số nội dung chưa đồng bộ, chưa sát thực tiễn.

Ngoài ra, công tác hướng dẫn, phối hợp có việc chưa cụ thể, chặt chẽ, quy trình phối hợp giữa các cấp, các ngành còn đang trong giai đoạn điều chỉnh nên chưa tổ chức thống nhất, ổn định.

Tiền lương đủ sống là nền tảng cho tăng trưởng bền vững

13:08, 19/09/2025

Tiền lương đủ sống là nền tảng cho tăng trưởng bền vững

Rà soát chính sách tiền lương, phụ cấp sau sắp xếp bộ máy

09:02, 04/09/2025

Rà soát chính sách tiền lương, phụ cấp sau sắp xếp bộ máy

Ưu tiên thu hút, trọng dụng người tài vào lĩnh vực lao động, tiền lương

16:11, 05/09/2025

Ưu tiên thu hút, trọng dụng người tài vào lĩnh vực lao động, tiền lương

Từ khóa:

bộ nội vụ chính quyền địa phương hai cấp công chức phụ cấp tiền lương

Chủ đề:

Nhân lực - Việc làm

Đọc thêm

Hướng dẫn thu chi, quản lý tài chính công đoàn sau sắp xếp bộ máy

Hướng dẫn thu chi, quản lý tài chính công đoàn sau sắp xếp bộ máy

Theo hướng dẫn mới của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các tổ chức, doanh nghiệp sẽ đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần, cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động qua tài khoản chuyên thu của Công đoàn Việt Nam...

Bộ Y tế: Tội phạm mua bán người xảy ra ở mọi địa bàn

Bộ Y tế: Tội phạm mua bán người xảy ra ở mọi địa bàn

Việt Nam không những là nơi xuất phát tội phạm nguồn mà còn là địa bàn trung chuyển mua bán người từ một số nước trong khu vực đi nước thứ ba...

Có tình trạng người nổi tiếng trên mạng xã hội tham gia môi giới mại dâm

Có tình trạng người nổi tiếng trên mạng xã hội tham gia môi giới mại dâm

Theo Bộ Y tế, hoạt động mại dâm hiện vẫn khó kiểm soát, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng không gian mạng và công nghệ thông tin để tổ chức hoạt động mại dâm. Đặc biệt, có tình trạng một số cá nhân tận dụng sự nổi tiếng trên mạng xã hội để tham gia môi giới mại dâm…

Hà Nội vận hành loạt trạm bơm lớn để chống ngập cho nhiều khu dân cư

Hà Nội vận hành loạt trạm bơm lớn để chống ngập cho nhiều khu dân cư

Mặc dù Hà Nội có những nơi mưa rất to, như Vĩnh Thanh 270mm, Hải Bối 210mm, có nơi trên 300mm, nhưng do có sự chuẩn bị từ sớm, các phương án chống úng ngập chi tiết, nên khu vực ngoại thành nước rút nhanh, vì vậy có thời gian, điều kiện để phối hợp cùng hệ thống tiêu nội đô đảm bảo thời gian ngập ngắn nhất...

Chủ tịch tỉnh Cao Bằng yêu cầu các thủy điện tuyệt đối không xả nước tự do

Chủ tịch tỉnh Cao Bằng yêu cầu các thủy điện tuyệt đối không xả nước tự do

Việc cảnh báo xả lũ bằng đèn, còi tại khu vực nhà máy Thủy điện Bình Long chỉ mang tính hình thức khi khu vực hạ lưu không thể nghe được. Điều này dẫn đến người dân không biết mình có nằm trong vùng nguy hiểm hay không hoặc khi biết thì nước đã đến nhà...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

eMagazine

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

GREENFEED và hành trình tham gia chuỗi giá trị thủy hải sản toàn cầu

Doanh nghiệp

2

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo lừa đảo liên quan Công ty STICCAPITAL

Chứng khoán

3

Quỹ Diamond sắp bán ra hàng chục triệu cổ phiếu ngân hàng

Chứng khoán

4

Có trụ đỡ, VN-Index giảm nhẹ, thị trường cân bằng yếu trước thời khắc nâng hạng

Chứng khoán

5

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy