Khẩn trương rà soát chính sách tiền lương, phụ cấp với công chức để báo cáo Bộ Chính trị

Bộ Nội vụ đang tiếp tục rà soát để tham mưu báo cáo cơ quan có thẩm quyền về chế độ, chính sách, tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp bộ máy...

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết: sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thường xuyên họp định kỳ, nghe báo cáo và kịp thời chỉ đạo, theo đó đã ban hành 6 kết luận về việc tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại Kết luận số 174-KL/TW về xây dựng tổ chức, hoạt động của đơn vị hành chính 2 cấp bảo đảm thông suốt, hiệu quả, đã giao Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ, chính sách, tiền lương, phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện nhiệm vụ này, Bộ Nội vụ tham mưu đã báo cáo Bộ Chính trị, đang tiếp tục hoàn thiện, báo cáo lại vào tháng 12/2025.

Kết luận số 174 cũng giao Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về số lượng cấp phó các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới. Với nhiệm vụ này, Bộ Nội vụ cho biết đã tham mưu báo cáo Bộ Chính trị và đang tiếp tục hoàn thiện trước ngày 15/10/2025.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ đã tham mưu Đảng ủy Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị về rà soát, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng biên chế khối Chính phủ sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy; phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương hoàn thiện việc xác định vị trí việc làm, làm cơ sở xác định biên chế đến năm 2031 của các bộ; cơ quan ngang bộ; cơ quan thuộc Chính phủ; chính quyền địa phương; cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; các đơn vị sự nghiệp, hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương.

Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng tham mưu ban hành quy định về tiêu chuẩn đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính và phân loại đô thị, đã báo cáo Bộ Chính trị và đang tiếp tục hoàn thiện.

Bộ Nội vụ cũng phối hợp với các địa phương rà soát lại tình hình đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc, tôn giáo, nhất là cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, bảo đảm đúng vị trí việc làm, đúng năng lực, sở trường; đủ số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ở cơ sở.

Bên cạnh đó, thực hiện Kết luận số 183-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tích cực triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển mạnh cấp cơ sở sang chủ động nắm, điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, Bộ Nội vụ đang xây dựng bộ công cụ đánh giá hiệu quả công việc, làm thước đo chất lượng công chức, viên chức.

Theo Bộ Nội vụ, đến nay các bộ, ngành đã thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn. Tuy nhiên, vẫn còn một số lĩnh vực chưa kịp thời như: thẩm quyền bổ nhiệm trong ngành giáo dục, cơ chế tài chính – kế toán, quy định về miễn giảm tiền sử dụng đất cho người có công, thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất, hướng dẫn các trình tự thủ tục khi thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền ở một số lĩnh vực khoa học công nghệ, nông nghiệp và môi trường.

Nguyên nhân là do hệ thống thể chế, chính sách, pháp luật tuy đã được khẩn trương sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, kịp thời tháo gỡ cơ bản các vướng mắc, bất cập nhưng vẫn còn một số nội dung chưa đồng bộ, chưa sát thực tiễn.

Ngoài ra, công tác hướng dẫn, phối hợp có việc chưa cụ thể, chặt chẽ, quy trình phối hợp giữa các cấp, các ngành còn đang trong giai đoạn điều chỉnh nên chưa tổ chức thống nhất, ổn định.